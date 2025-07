Ein Reiseführer zum Schutz der Meere und Riffe von Sabah

Haben Sie, wie viele andere auf der Welt, angefangen, auf Ihrem Laptop herumzutippen, um Orte zu finden, die Sie besuchen möchten, erleichtert, dass sich das internationale Reisen wieder ein wenig normalisiert hat, und träumen Sie davon, endlich die Reise anzutreten, die Sie schon vor Jahren zu planen begannen? Geben Sie Begriffe wie Inselurlaub, Tauchplätze und Meereslebewesen in Google ein oder führen Sie eine Suche auf Instagram mit den Hashtags #Strand, #Ozean und #Natur durch?

Wenn ja, vergessen Sie nicht, diesen Tag zu Ihrer Liste hinzuzufügen: Sabah. Mit 4,500 km Küste (einschließlich Inseln und Lagunen) hat Sabah mit seinen unberührten Stränden und seinem bezaubernden Unterwasserleben viel zu bieten. Aber als Weltbürger, der von den vorherrschenden Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist, müssen Sie sich fragen – und das ist unsere letzte Frage, versprochen –, wie sich meine Reisepläne auf den Ozean auswirken. Und dann müssen Sie eine Entscheidung treffen.

Da der Tag des Ozeans näher rückt, möchten wir Sie dazu ermutigen, bei Ihren Reiseplänen und Unternehmungen tiefer zu graben. Seien Sie ein verantwortungsvoller Reisender. Erfahren Sie mehr über die Gemeinschaften, deren Leben so eng mit den Ressourcen unserer Meere verwoben ist. Verstehen Sie, warum harte Urteile über die Art und Weise, wie sie Nahrung auf den Tisch bringen, nichts zur Lösung des Problems beitragen, das unser kostbares Meeresleben schützt, und finden Sie dann heraus, was hilft. Helfen Sie mit, sowohl unsere reiche Meeresbiodiversität als auch die immateriellen Aspekte der Kultur Sabahs zu bewahren, und haken Sie gleichzeitig Punkte von Ihrer Liste der Meeresarten und Meerestiere ab, die Sie unbedingt sehen müssen.

Hier ist eine kurze Liste für den Einstieg.

Riesenmuscheln wiederherstellen, Riffe wiederherstellen

Ein Besuch im Tunku Abdul Rahman Park ist die perfekte Gelegenheit, sich ins Wasser zu begeben, wenn Sie nicht vorhaben, sich weit von Sabahs Hauptstadt zu entfernen. TARP ist eine Inselgruppe, die in den Gewässern vor dem Festland von Kota Kinabalu verstreut ist. Auf der größten Insel – Gaya Island – liegt MERC, die Forschungszentrum für Meeresökologie. In diesem preisgekrönten Zentrum für Umwelterziehung können Besucher an einer einstündigen Führung teilnehmen oder einen ganzen Tag mit einem Meeresbiologen verbringen und aus erster Hand etwas über die Zucht und Wiederherstellung von Riesenmuscheln lernen und ihre ökologische Bedeutung für unsere Riffe verstehen.

Riesenmuscheln spielen eine große Rolle bei der Filterung des Meerwassers und tragen so zur Bekämpfung übermäßiger Algenblüten bei. Foto Kredit: MERC

Melde dich als EcoDiver an

Obwohl die Anreise nach Mantanani ein bisschen lang ist (eineinhalb Stunden mit dem Auto von Kota Kinabalu und dann noch eine Stunde mit dem Boot), ist das unberührte türkisfarbene Wasser und die atemberaubende Naturschönheit die Reise wert. Der Tourismus auf der Insel wuchs rasant und während dies den Einwohnern zusätzliche Einkommensmöglichkeiten eröffnete, wurde der Bedarf an Initiativen, die Tourismus, Naturschutz und Gemeindeentwicklung integrieren, äußerst offensichtlich. Reef Check Malaysias Projekte auf Mantanani Ziel ist es, die Lebensbedingungen der Gemeinschaft durch Kapazitätsaufbau und Qualifizierung zu verbessern, ihr Wohlergehen durch Abfallmanagement zu steigern und ein Bewusstsein für die Vorteile des Schutzes der Riffe zu schaffen.

Zertifizierte EcoDivers sind für die Durchführung von Reef Check-Untersuchungen ausgebildet, die jährlich durchgeführt werden, um den Gesundheitszustand der Riffe, auch am Mantanani, zu überwachen. Foto Quelle: Reef Check Malaysia

Unterstützen Sie die Bemühungen von Frauen zur Produktdiversifizierung

In vielen Teilen der Welt spielen Frauen eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung natürlicher Ressourcen, und das gilt auch für die Inselgemeinschaften in Sabah. Schauen Sie nur nach Norden in das Mehrzweck-Meeresschutzgebiet des Tun Mustapha Parks, wo sich eine Gruppe von Frauen zusammengeschlossen hat, um gemeinsam LA'NU, ein eingetragenes Unternehmen, das Seife aus gebrauchtem Speiseöl herstellt. Damit ergänzen sie nicht nur ihre Haupteinnahmequelle und reduzieren so ihre Abhängigkeit vom Fischfang, sondern diese Frauen spenden auch einen Teil ihres Gewinns für Naturschutzprojekte ihrer Gemeinden.

Ähnlich streben die Mitglieder von Women of Omadal (WAPO) vor Semporna, einer kleinen Stadt an der Südostküste von Sabah, die als Tor zu den Tauchparadiesen in Sabah bekannt ist, danach, ihre Einkommenssicherheit zu verbessern und gleichzeitig Umweltbewusstsein und Umweltschutz zu fördern. Der Verein wurde 2012 mit Unterstützung des WWF-Malaysia registriert und bis heute setzen sich die Mitglieder aktiv dafür ein. Handwerk herstellen und fördern, die die Webtradition mit Blättern der Pandanuspalme wiederbelebt haben, und neue Designs und Produkte, um ihr Kunsthandwerksangebot zu erweitern. WAPO verfügt auch über eine eigene Einheit, die die Strände der Insel Omadal patrouilliert, um der Schildkrötenwilderei Einhalt zu gebieten.

Die LA'NU-Unternehmerin Juliana schneidet Zitronengras, eine Zutat zur Seifenherstellung. Foto Bildnachweis: Norcy BeautyLab

Eine von den Frauen von Omadal mit dem Pinamak-Muster (Garnelen) gewebte Matte. Foto Bildnachweis: Roziah Jalalid/WAPO

Unterstützen Sie gemeinschaftsgeführte Initiativen

Nur 20 Minuten von der international bekannten Insel Sipadan entfernt liegt Mabul, ein Tauchziel, das sowohl internationale als auch einheimische Taucher anzieht, die von seltenen und einzigartigen Makrolebewesen fasziniert sind. Leider übt die hohe Zahl der Touristen, die an die Strände und Gewässer der Insel kommen, einen ökologischen Druck auf die Insel aus, sodass es von entscheidender Bedeutung ist, die Widerstandsfähigkeit der Insel gegenüber der ständig wachsenden Nachfrage nach ihren Ressourcen und dem Klimawandel zu erhöhen. In Anbetracht dessen Grünes Semporna wurde als Plattform geschaffen, um Jugendliche und die lokale Bevölkerung zu befähigen, sich an verschiedenen Umweltschutzinitiativen zu beteiligen. Freiwillige sanieren aktiv Korallen, verbessern ihre Führungsqualitäten durch Schulungen, erlernen die Kunst des Filmemachens, um ihre Geschichten aus der Gemeinde zu teilen, suchen nach Lösungen für Mabuls Wasserknappheit und vieles mehr!

Die Vorführung des ersten Schnitts des von Jugendlichen aus Mabul gedrehten Kurzfilms „Climate Stories“ fand in der örtlichen Moschee statt und wurde von über 100 Inselbewohnern besucht. Foto Kredit: Green Semporna

Korallenriffe vor Semporna wiederherstellen

Etwa 30 Kilometer nordöstlich von Semporna liegt Pom Pom Island, die Basis für die Tropenforschungs- und Naturschutzzentrum, oder TRACC, eine Organisation, die sich dem Schutz von Meeresschildkröten und der Wiederherstellung beschädigter Korallenriffe verschrieben hat. Die von TRACC durchgeführten Programme dauern zwischen zwei Wochen und über vier Monaten und können Aktivitäten wie die Schaffung künstlicher Riffe zur Wiederherstellung der ökologischen Funktionalität, die Durchführung wissenschaftlicher Forschungen und Untersuchungen zur Erlangung eines ganzheitlichen Überblicks über die Meeresumwelt, die Entfernung von Dornenkronenseesternen, damit beschädigte Riffe überleben und wachsen können, und vieles mehr umfassen. Ein hervorragendes Programm, wenn Sie Riffe aktiv wiederherstellen möchten und noch kein zertifizierter Taucher sind: TRACC bietet PADI-Kurse für den Einstieg.

Künstliche Riffe, die Korallenformationen wiederherstellen sollen, gedeihen in den Gewässern vor Pom Pom Island. Foto Bildnachweis: Robin Philippo/TRACC Borneo

Besuchen Sie ein Meeresschutzgebiet

Zu guter Letzt gibt es noch das Meeresschutzgebiet Sugud Islands, ein Gebiet an der Ostküste von Sabah, das die Inseln Lankayan, Billean und Tegapil umfasst. SIMCA wird privat verwaltet von Riffwächter, dessen oberstes Ziel es ist, die Bedürfnisse von Tourismus und Naturschutz in Einklang zu bringen. Engagierte Teams überwachen die Nistaktivitäten der Schildkröten, fördern das Bewusstsein der Besucher für den Schildkrötenschutz und führen Riffuntersuchungen durch, um den Gesundheitszustand der Riffe zu überwachen. Darüber hinaus ermöglicht die Durchsetzung von Fischereibeschränkungen ein Gedeihen der Fischpopulationen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen des Naturschutzgebiets.

Besucher von SIMCA können die Naturschutzbemühungen von Reef Guardian unterstützen, indem sie ein Nest adoptieren.

Foto Bildnachweis: Achier Chung/Reef Guardian

Vielleicht interessiert es Sie auch, dass sich in der Nähe von SIMCA der Turtle Islands Park befindet, ein Meerespark, der 1977 offiziell anerkannt wurde. Besucher der Insel Selingan, einer der drei Inseln, die den Park bilden, haben das Glück, täglich Schildkröten beim Nisten zu beobachten und haben die Möglichkeit, an ihrem Schildkrötenadoptionsprogramm teilzunehmen.

Es liegt in Ihren Händen. Keine Aktion ist zu klein. Keine Anstrengung wird nicht gewürdigt. Um das uralte Sprichwort zu adaptieren: Abgesehen von Ihren Fußabdrücken möchten wir Sie einladen, einen positiven Einfluss auf unsere Riffe zu hinterlassen. Und nein, wir schlagen nicht vor, dass Sie auf unsere Korallen treten!

Wir sehen uns in Sabah.

Geschrieben von Robin Philippo