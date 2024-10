Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, die Antennarius-Anglerfischhauptstadt der Philippinen!

Signale der Antennarius-Art!

Der Reiz seines Köders. Dieses bezaubernde Tier, ein absoluter Favorit unter Tauchern, hat mehr zu bieten als nur sein Pokerface und sein typisches Gähnen.

Dieser Fisch ist unter Unterwasserfotografie-Enthusiasten und erfahrenen Tauchern wohlbekannt, den meisten scheint er jedoch fiktiv und für den Rest ein Fantasiefund zu sein.

Der Anglerfisch bewegt sich über das Riff, indem er sich mit Hilfe von Öffnungen unter seinen Brustflossen wie ein Düsenantrieb fortbewegt. Wenn er nicht gerade wie ein merkwürdiger Ballon herumtuckert, kann er mithilfe seiner Brust- und Bauchflossen auch spazieren gehen.

Antennarius Anglerfisch Hauptstadt der Philippinen 2

Bildnachweis: Luzelle Artillero

An den Küsten von Dauin und Zamboangita in Negros Oriental und auf der benachbarten Insel Apo leben viele verschiedene Anglerfischarten. In unseren Gewässern wurden 12 Anglerfischarten dokumentiert, die bei Tauchern sehr begehrt sind. Mindestens 13 Arten sind in den Visayas, dem zentralen Gebiet der Philippinen, verbreitet.

Kürzlich dokumentierten der CEO und Spotter-Trainer des Silver Reef Dive Resorts und Daniel Geary, ein Meeresbiologe, der als „Dr. Frogfish“ bekannt ist und seit 10 Jahren Anglerfische erforscht, einen Hispid/Shaggy Frogfish in Zamboanguita, der Nachbarstadt von Dauin, die als Tauchhauptstadt der philippinischen Insel Negros bekannt ist. Nach eingehender Recherche ist davon auszugehen, dass dies höchstwahrscheinlich die erste dokumentierte Sichtung dieser Art in der Provinz Negros Oriental ist.

Mehrere Tauchführer bestätigen eine mögliche Sichtung im Jahr 2010, es gibt jedoch keine Fotos, die dies belegen. Fast alle Fotos im Internet, einschließlich der Standorte, stammen aus Indonesien, und keine (richtig identifizierten) wurden auf den Philippinen gefunden. Dies könnte also die erste, wenn nicht sogar eine der ersten dokumentierten Sichtungen dieser Art im Land sein. Dies war in der Tat ein epischer Fund von Randall Gunn, einem technischen Taucher, der nach Dauin gezogen ist, dessen Hausriff das Paar dieser leuchtend gelben, mangoähnlichen Anglerfische beherbergt. Eine unserer lokalen Künstlerinnen, Alma Zosan, muss ihr Poster „Anglerfische der Visayas“ ändern, um diese 13. Art aufzunehmen.

Die Anglerfischsaison in Dauin und Zamboanguita Negros Oriental beginnt normalerweise im Februar und dauert bis etwa August, aber die Natur hat ihren eigenen Lauf, daher ist dies nur ein Durchschnittswert. Manche tauchen etwas früher auf, während andere später auftauchen und länger bleiben. Das heißt, es gibt einige, die in der Nähe bleiben und von denen gefunden werden können, die wissen, wo sie sich verstecken, oder die an den geplanten Spezialkursen von Dr. Frogfish teilnehmen.

Wir bekamen kürzlich Besuch von Daniel Geary, „Dr. Anglerfisch“, der mit uns tauchte, um diese Hispid/Shaggy Frogfish zu fotografieren und mit uns über Anglerfische plaudern konnte, insbesondere über seine Lieblingsfunde und welches Verhalten ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist.

„Ich habe ein paar äußerst denkwürdige Funde gemacht, was Anglerfische betrifft. Meinen besten Fund aller Zeiten, der wahrscheinlich nicht übertroffen wird, machte ich 2016. Ich reiste nach Ambon, Indonesien, aufgrund eines Hinweises, dass es bestätigte Sichtungen von Psychedelischen Anglerfischen gab. Ich hatte das Glück, bei meinem zweiten Tauchgang zwei davon zu sehen.

Ein weiterer unglaublicher Fund wurde 2022 in Malapascua auf den Philippinen gemacht. Mein lokaler Lieblingsführer führte mich mit zwei weiteren Führern in eines seiner geheimen Gebiete und wir fanden einen Marmormaul-Anglerfisch … mit Eiern! Die sich noch entwickelnden Eier waren fast vollständig ausgebildet, perfekte Nachbildungen ihrer erwachsenen Versionen.

Ehrlich gesagt war dieses Paar Hispid/Shaggy Frogfish einer meiner absoluten Lieblingsfunde. Ich habe fast 10 Jahre in Dauin gelebt und nie einen gesehen. Diese beiden Anglerfische wurden zufällig gefunden, als ich für zwei Wochen dort war – perfektes Timing.

Ich habe viele Verhaltensweisen von Anglerfischen gesehen, aber einige stechen hervor. Ich habe noch nie Kannibalismus von Anglerfischen gesehen, obwohl ich es schon einmal versucht habe. Am besten gefiel mir die Paarung zweier Clown-/Warzen-Anglerfische. Ich konnte ihnen beim Flirten zusehen, wie sie heraufschwammen, sich paarten und wie das Eierfloß davontrieb. Ein zweiter männlicher Anglerfisch kam ein paar Sekunden später über die Felsen gerannt, leider zu spät zur Party.

Ich sehe immer wieder gern zu, wie männliche Anglerfische versuchen, mit einem Weibchen zu flirten. Männchen strecken gerne alle ihre Flossen aus und schütteln ihren Körper hin und her, eine seltsame Art von Anglerfischtanz. Ich bin mir nicht sicher, warum sie das tun, aber es ist ziemlich lustig, zuzusehen.

Anglerfische sind ein seltener Anblick, aber auch ein Leckerbissen. Ich habe Anglerfische dabei beobachtet, wie sie eine Vielzahl von Beutetieren fressen, von Wespenfischen über Leierfische bis hin zu Kardinalbarschen. Mein schönstes Beispiel für einen Raubfisch war während eines Filmdrehs für die BBC-Serie Planet Earth in Dauin, wo wir sahen, wie ein Clown-/Warzen-Anglerfisch einen kleinen Rotfeuerfisch mitsamt Stacheln verschlang.“

