Apo Island & Dauin Tauchen

Wenn Sie von lebendigen Korallengärten, durch kristallklares Wasser treibenden Meeresschildkröten und erstklassigem Schlammtauchen träumen, sind Sie hier genau richtig. Apo-Insel and Dauin two of the Philippines’ most prized dive destinations. Tucked along the coast of Negros Oriental, these locations consistently rated as top 10 dive destinations in the world promise an unforgettable underwater adventure—and there’s no better way to experience it than with AivyMaes Divers günstig gelegen im Herzen von Dauins Strandfront, nur eine 5 km lange Bootsfahrt von Dauin nach Apo-Inselund ist weltweit für seine gesunden Korallenriffe und außergewöhnliche Meeresbiodiversität bekannt.

Im Herzen von Dauin setzt AivyMaes Divers neue Maßstäbe für Meeresschutz und wirklich nachhaltigen Tourismus.

Unsere Mission ist es, die lebendigen Meeresökosysteme der Philippinen durch Bildung, Empowerment und Zusammenarbeit zu erhalten. Dank ISC-CEO Barry ColemanEs wurden bereits fünf Vollstipendien vergeben, die es talentierten jungen Einheimischen ermöglichen, zu Führungspersönlichkeiten im Meerestourismus zu werden. Benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region werden nicht nur zu professionellen Tauchlehrern/Spezialisten für Tierbeobachtungen und -ausbilder ausgebildet, sondern auch zu Bürgerwissenschaftlern, die sich für den Schutz unserer Ozeane für kommende Generationen einsetzen.

In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dauin identifizieren wir benachteiligte junge Männer und Frauen und vermitteln ihnen die Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie für den Erfolg in der Tauchbranche benötigen. Diese Menschen werden wiederum zu Mentoren und Vorbildern und inspirieren andere mit ähnlichem Hintergrund, ihre einzigartige Meeresumwelt zu schätzen und zu schützen und gleichzeitig eine erfüllende Karriere aufzubauen.

„Einheimische trainieren Einheimische“ – es ist unser Modell für nachhaltigen Ökotourismus, und es funktioniert.

Apo Island ist seit 1982 ein ausgewiesenes Meeresschutzgebiet (MPA)., ist es ein Modell für erfolgreichen, von der Gemeinschaft geleiteten Naturschutz – dank des bahnbrechenden Meeresbiologen Dr. Angel Alcala, der „Vater der Meeresschutzgebiete“. Dr. Angel Alcala, der in der Region aufwuchs, überzeugte die etwas skeptischen Einheimischen, dass die Einrichtung eines Schutzgebiets den umliegenden Fischgründen zugute käme.

Seine Theorie war, dass erwachsene Fische aus dem Schutzgebiet in die Umgebung gelangen würden. Dort dient das Schutzgebiet den Fischen als Zufluchtsort, wo sie heranwachsen und laichen können. Die im Schutzgebiet laichenden Fische würden Larven produzieren, die von der Strömung zu anderen Riffgemeinschaften getragen werden. Eine wahre Erfolgsgeschichte im Meeresschutz auf den Philippinen und das älteste zusammenhängende Meeresschutzgebiet der Philippinen, das diese winzige Insel in ein Paradies für Makro- und Weitwinkelaufnahmen verwandelt!

Diese winzige Insel hat maßgeblich zum Meeresschutz im ganzen Land beigetragen. Der Erfolg des hier eingerichteten gemeindebasierten Schutzgebiets inspirierte ähnliche Projekte auf den Philippinen und weltweit. Infolgedessen gibt es derzeit über 1,500 kleine Meeresschutzgebiete auf den Philippinen, die von lokalen Gemeinden ins Leben gerufen wurden, um dem Erfolg von Apo Island nachzueifern. Dank der erfolgreichen Umsetzung der Meeresschutzgebiete florierte der Tauchtourismus, und die Philippinen werden regelmäßig zum beliebtesten Tauchziel der Welt gewählt.

Top Apo Tauchplätze: Chapel Point – Ein spektakulärer Wandtauchgang mit hervorragenden Korallenformationen und häufigen Sichtungen von Meeresschildkröten, Makrelenschwärmen und gelegentlich Barrakudas. Hier gedeihen Weich- und Hartkorallen, Nacktschnecken und Rifffische. Cogon Point-Bekannt für seine starken Strömungen, die ihn zu einem spannenden Strömungstauchgang machen. Erwarten Sie große Fischschwärme wie Makrelen, Schnapper und Füsiliere sowie gesunde Korallengärten und manchmal vorbeiziehende pelagische Fische. Am besten für fortgeschrittene Taucher geeignet.

Rock Point Ost und West – Ein sanfter Hangtauchgang mit viel Makroleben, darunter Skorpionfische, Anglerfische und verschiedene Nacktschnecken. Weichkorallenfächer und Seeanemonen schmücken den Meeresboden. Ideal für Fotografen, die sanften Hänge ideal zum Beobachten von Schildkröten und bunten Rifffischen. Zuflucht-Dies ist Teil des Meeresschutzgebiets und bietet die unberührtesten Korallen der Insel. Das Meeresleben ist reichhaltig: Meeresschildkröten, Drückerfische und Papageienfische. Eingeschränkter Zugang zum Schutz des Riffs; manchmal ist nur Schnorcheln erlaubt.

Entdecken Sie die Magie von Dauin , weltberühmt für Muck Diving: Dauins Meeresschutzgebiete

Nur eine kurze Fahrt von Dumaguete entfernt liegt die Gemeinde Dauin– hat seine Bemühungen zum Meeresschutz in den letzten über 40 Jahren durch die Einrichtung einer Reihe von Meeresschutzgebieten (MPAs) entlang seiner Küste ausgeweitet. Diese MPAs haben nicht nur die lokale Fischerei wiederbelebt, sondern auch den Ökotourismus gefördert, wobei die MPA-Gebühren die Verwaltung und die Durchsetzung von Fangverboten finanzieren. Taucher wiederum unterstützen nachhaltigen Tourismus, indem sie einfach das tun, was sie lieben – tauchen.

Im Gegensatz zu vielen Schutzgebieten, die sich ausschließlich auf Korallenriffe konzentrieren, umfassen die Meeresschutzgebiete von Dauin auch Seegraswiesen und Sand-/Schutthänge – erstklassige Habitate für Schlammtauchgänge, die Dauin weltweit bekannt gemacht haben. Berühmt für seine schwarzen Sandhänge bietet Dauin die Möglichkeit, eine unglaubliche Vielfalt seltener und bizarrer Meereslebewesen zu entdecken: Mimik-Oktopusse, Prachtsepia, Anglerfische, Seepferdchen, Geisterpfeifenfische und unzählige Arten von Nacktschnecken, Garnelen und Krabben. Diese vielfältigen Ökosysteme sind zudem wichtige Nahrungsgebiete für Schildkröten und andere Meerestiere.

Dauin ist stolz darauf, 29 der 33 bekannten Anglerfischarten zu haben – eine Auszeichnung, die in BBC Planet Erde III, Folge 2, die die reiche Artenvielfalt der Region beleuchtete. Entlang der Küste führen Tauchanbieter spezielle „Critter Hunts“ durch, geführt von erfahrenen Beobachtern mit einem scharfen Auge für die kleinsten und scheuesten Unterwasserlebewesen. Dauin ist damit ein Muss für Unterwasserfotografen und Makrotauchbegeisterte.

Beliebteste Tauchplätze in Dauin: alle sind AivyMaes Divers Resort Hausriff, bequeme Spaziergang in Shore Tauchgänge

Liegt im Herzen von Dauins Direkt am Strand gelegen, bietet AivyMaes Divers bequemen Direktzugang (Walk-in) zu den weltberühmten Schlammtauchplätzen von Dauin, einschließlich des berühmten Hausriffs, bekannt als Población 1 Dauin North Marine Sanctuary, das seit über 40 Jahren geschützt ist. Dieser Ort wimmelt von außergewöhnlichen Makrolebewesen und ist somit ein Paradies für Unterwasserfotografen, ein Makroparadies und ein Weitwinkelparadies für Meeresliebhaber.

Dauin Nord & Süd – Strandtauchgang / Schlammtauchen Tiefe: 5–25 m Abschüssiger schwarzer Sand mit verstreutem Schutt und künstlichen Strukturen, die Lebewesen anziehen, Anglerfische, Seenadeln, Nacktkiemer, Seepferdchen, Tintenfisch (einschließlich Mimik und Wunderpus) Hervorragend für Makro Fotografie und Nachttauchgang.

Masaplod-Schutzgebiet – lebendiges Riff mit gelegentlichen Schildkrötensichtungen Korallenriff / Meeresschutzgebiet Tiefe: 5–30 m – Lebendiges Riff mit üppiger Korallenbedeckung und Fischschwärmen. Füsiliere, Schnapper, Schildkröten und Muränen. Hervorragende Sicht, ideal für Makro- und Weitwinkelaufnahmen.

Autos & Ginama-an - Tiefenbereich: 24–28 Meter. Das Car Wrecks-Gelände wimmelt von Makrolebewesen und Rifffischen, darunter Rotfeuerfische, Muränen, Blaupunktrochen, Anglerfische, Geisterpfeifenfische, Seemotten, Porzellankrabben, Harlekin-Geisterpfeifenfische, Krokodilfische, Imperator-Kaiserfische und Nacktkiemer. Die Wracks selbst sind oft mit bunten Korallen, Schwämmen und Gorgonien bedeckt und bieten hervorragende Möglichkeiten für Unterwasserfotografie.

Egal, ob Sie ein erfahrener Taucher oder ein Anfänger sind, der die Unterwasserwelt erkunden möchte, Dauin bietet unvergleichliche Tauchmöglichkeiten. AivyMaes Divers Wir bieten außergewöhnlichen Service, fachkundige Beratung und ein gemeinsames Engagement für den Meeresschutz. Mit einem Tauchgang in unseren Resorts erleben Sie nicht nur ein unvergessliches Abenteuer, sondern unterstützen auch die Bemühungen zum Schutz und Erhalt unserer Ozeane für zukünftige Generationen. Unsere erfahrenen Tauchlehrer und -lehrer sind ausgebildete Tierbeobachter und sorgen für ein bereicherndes und umweltbewusstes Taucherlebnis.