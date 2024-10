Fledermausfisch-Kumpel

This batfish looks like it’s smiling for the camera

These batfish often decide to buddy up with a single diver and spend the entire dive shadowing you or swimming alongside your body. Many local dive guides claim to have the best Batfish buddy on specific dive sites. This social fish will often even form schools with other species of fish. Interestingly, the batfish have been proven to be very intelligent.

Über uns Meridian-Abenteuertauchgang:

Liegt in der atemberaubenden Raja Ampat, Indonesien, Meridian-Abenteuertauchgang is a PADI 5-Star Eco Resort and proud winner of the prestigious PADI Green Star award. Our Tauchen Dienstleistungen, bekannt für ihre Professionalität und Qualität, sind zum Synonym für PADI geworden und Meridian-Abenteuer Namen, um allen ein sicheres und angenehmes Taucherlebnis zu gewährleisten.