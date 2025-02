Unmengen an Viechern am Muck Diving Hotspot Dauin

Muck Diving ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Dauin, wo es mehrere Meeresschutzgebiete und eine Vielzahl an Tauchplätzen gibt, an denen es von erstaunlichen Lebewesen wimmelt.

Chris Hiem (CEO von Sea Explorer’s Philippines) gründete 1986 das erste Tauchresort in Dauin und begann, die vielfältigen Meeresbewohner der Küste bekannt zu machen.

Sehr bald nach dem Makro Fotografie Enthusiasten und Liebhaber seltener Arten wie Anglerfische, Prachtsepien, Nacktkiemer, Seepferdchen und viele mehr kamen aus aller Welt, um diese exotischen Tiere zu entdecken und preisgekrönte Makrobilder zu machen. DAUIN ist heute berühmt für seine Artenvielfalt und kann 29 der 33 Anglerfischarten der Welt vorweisen.

Es gibt mehr als 20 Tauchplätze entlang der schwarzen Vulkanküste von Dauin. Alle ganz in der Nähe des AivyMaes Divers Resort.

Von Nord nach Süd könnte ich alle wunderbaren Tauchplätze beschreiben, wie etwa Mainit, San Miguel (Nord und Süd), Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary (Nord und Süd), Ginama Point, Bahura und Pyramids, aber einer, der eine besondere Erwähnung verdient, ist Masaplod (Nord und Süd).

Dieser besondere Tauchplatz bietet eine der vielfältigsten Artenvielfalten. Es gibt so viele Arten zu sehen, darunter Seepferdchen, mehrere Arten von Anglerfischen (einer meiner Favoriten), Wunderpusse, Mimikryakraketen und Blauringkraken. Kurz gesagt, es ist ein außergewöhnlicher Ort.

Ein weiterer der spektakulärsten Tauchplätze der Gegend ist das Hausriff des AviyMaes Divers Resort, das direkt vor dem Resort liegt und als sehr bequemer Landtauchgang unternommen werden kann. Der Tauchgang Dauin Nth Reef/Car Wrecks ist der Ort, an dem Planet Earth 2, Episode 2, Frog Fish Special gedreht wurde, in dem die beiden großen Commerson-Anglerfische dicht beieinander liegen.

Apo-Insel

Dauin bietet jedoch nicht nur Schlammtauchen. Apo Island liegt nur 30 Minuten mit dem Boot von der Küste Dauins entfernt. Die Insel ist seit 1982 ein ausgewiesenes Meeresschutzgebiet. Dies ist den Bemühungen des Meereswissenschaftlers Dr. Angel Alcala zu verdanken.

Er wuchs in der Region auf und überzeugte die etwas skeptischen Einheimischen, dass die Einrichtung eines Schutzgebiets den umliegenden Fischgründen zugute käme, und etablierte damit im Wesentlichen das erste Meeresschutzgebiet auf den Philippinen. Dauin folgte bald, ebenso wie viele andere Reiseziele in den Visayas, und schuf so das, was heute ein Weltklasse-Makroparadies und Weitwinkel-Tauchziel ist.

Wer majestätische und farbenfrohe Riffe voller Weichkorallen liebt, die von Meeresschildkröten und Hochseefischen verschiedener Arten bewohnt werden, ist auf der Insel Apo, etwa 12 km von Dauin entfernt, genau richtig. Dies ist ein ikonischer Tauchplatz und einer der berühmtesten auf den Philippinen, der oft zu den besten Tauchplätzen der Welt gezählt wird.

Die gesunden Riffe um die Insel Apo beherbergen über 400 dokumentierte Korallenarten – das sind 65 % aller Korallen, die weltweit an einem Ort zu finden sind! Diese Insel hat mehrere Tauchplätze, die je nach Tagesströmung genutzt werden, wie zum Beispiel der berühmte Rock Point – Ost und West, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars and Tires Point und andere.

Das AivyMaes Divers Resort bietet einen Tagesausflug auf einem traditionellen lokalen Boot mit bequemen Sitzen und einem Badezimmer an Bord an. Sie genießen 3 Tauchgänge auf der Insel. Frühstück, Mittagessen und Getränke sind im Preis inbegriffen. Gegen 4 Uhr kehren Sie zum Resort zurück und beenden so einen perfekten Tag mit einer Erinnerung voller Unterwasserbilder.

Zusätzlich zur Insel Apo organisiert das Tauchzentrum auf Anfrage auch Nacht- und Blackwater-Tauchgänge.

Abenteuer an Land

Aber es geht hier nicht nur ums Tauchen. Sie können auch die alte Kirche, den Markt und die Wasserfälle von Casaroro besuchen, Bergwanderungen unternehmen, die schwarzen und weißen Sandstrände im südlichen Gebiet von Dauin in Zamboanguita und Siaton besuchen, zusätzlich zu denen von Apo, wo Sie an allen möglichen Stellen schnorcheln können.

Ein Spaziergang durch Dauin ist sehr interessant und Sie können die ausgezeichnete Küche in Restaurants und Bars wie Lokal Resto, Anahaw, Soga und Frontemare sowie die exquisite italienische Pizzeria direkt am Strand von Dauin genießen. Wenn Sie Zeit haben, empfehle ich auch einen Besuch in Dumaguete, um die Uferpromenade und den Markt zu besichtigen, wo Sie köstliche Meeresfrüchte aus der Region probieren können.

Kurz gesagt, ich kann dieses leicht erreichbare Tauchziel wärmstens empfehlen. Wenn Sie die entspannte Atmosphäre des „Verwöhnen Sie sich selbst“-Stils bevorzugen, empfehle ich Ihnen dringend, im AivyMaes Divers Resort Die Unterkünfte reichen von Deluxe-Klimaanlage mit eigenem Bad, Strandhütten im Native Style oder Hütten im Dorm Style. Es gibt etwas für die ganze Familie, das reisende Paar oder den Alleinreisenden, das Ihr Budget nicht sprengt. Für ein individuelles persönliches Erlebnis, von der Begrüßung bis zur Verabschiedung, schreiben Sie uns eine E-Mail an aivymaesdivers@gmail.com .