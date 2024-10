Dornenkrone Seestern

In diesem Podcast dieser Woche sind professionelle Tauchführer auf den Philippinen in Schwierigkeiten, nachdem sie einen Hinweis erhalten haben, dass einige von ihnen Geld dafür nehmen, Namen in Korallen zu gravieren. Die Behörden haben daraufhin die Belohnung für Hinweise auf die Täter vervierfacht. LL Cool J hat dem Guardian kürzlich erzählt, dass der anomatronische Hai in Deep Blue Sea ihn fast ertränkt hätte. Und ein ehemaliger Marinetaucher hat beschlossen, als Erster den Ärmelkanal auf dem Rücken zu durchschwimmen.







https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/

https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/

https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/

https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo





Werden Sie Fan: https://www.scubadivermag.com/join

Ausrüstungskäufe: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------

UNSERE WEBSITES



Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Tauchen, Unterwasserfotografie, Tipps und Ratschläge, Bewertungen von Tauchausrüstung

Website: https://www.divernet.com ➡️ Tauchnachrichten, Unterwasserfotografie, Tipps und Ratschläge, Reiseberichte

Website: https://www.godivingshow.com ➡️ Die einzige Tauchshow im Vereinigten Königreich

Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ Für Werbung innerhalb unserer Marken

-------------------------------------------------- ---------------------------------

FOLGEN SIE UNS AUF SOZIALMEDIEN



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Für alle wichtigen Ausrüstungsgegenstände arbeiten wir mit https://www.scuba.com und https://www.mikesdivestore.com zusammen. Erwägen Sie die Verwendung des oben stehenden Affiliate-Links, um den Kanal zu unterstützen.



Die Informationen in diesem Video sind weder als Ersatz für eine professionelle Tauchausbildung gedacht noch impliziert sie dies. Alle Inhalte, einschließlich Text, Grafiken, Bilder und Informationen in diesem Video, dienen nur allgemeinen Informationszwecken und ersetzen keine Ausbildung bei einem qualifizierten Tauchlehrer.