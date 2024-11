Tauchen Sie in Raja Ampat mit Meridian Adventure Dive

TAUCHEN SIE IN RAJA AMPAT – SPAREN SIE MIT UNSEREN EXKLUSIVEN SONDERANGEBOTEN!

Begeben Sie sich mit unseren flexiblen Tauchpaketen, die perfekt auf Ihren Zeitplan abgestimmt sind, auf eine Reise in eines der außergewöhnlichsten Unterwasserreiche der Welt. Egal, ob Sie einen Kurzurlaub oder ein ausgedehntes Abenteuer planen, mit unseren Angeboten können Sie ohne feste An- oder Abreisedaten vollständig in die Wunder von Raja Ampat eintauchen. Stellen Sie sich vor, Sie treiben durch ein Kaleidoskop aus leuchtenden Korallen und verspieltem Meeresleben und müssen sich nur Gedanken darüber machen, welchen Tauchgang Sie als Nächstes erkunden möchten.

Tauchpakete:

6 Nächte / 7 Tage + 10 Tauchgänge = $2098 pro Person im Doppelzimmer Inklusive 1 Nacht gratis

7 Nächte / 8 Tage + 12 Tauchgänge = $2273 pro Person im Doppelzimmer Beinhaltet 1 Nacht und 2 kostenlose Tauchgänge

8 Nächte / 9 Tage + 14 Tauchgänge = $2449 pro Person im Doppelzimmer Beinhaltet 1 Nacht und 4 kostenlose Tauchgänge

9 Nächte / 10 Tage + 16 Tauchgänge = $2693 pro Person im Doppelzimmer Beinhaltet 2 Nächte und 2 kostenlose Tauchgänge

10 Nächte / 11 Tage + 18 Tauchgänge = $3112 pro Person im Doppelzimmer Beinhaltet 2 Nächte und 4 kostenlose Tauchgänge

Was ist enthalten:

Wenn Sie unsere sonnenverwöhnten Strände betreten, erwartet Sie ein kühles, erfrischendes Begrüßungsgetränk, das den Ton für das bevorstehende ruhige und luxuriöse Erlebnis angibt. Ihr Aufenthalt wird in einem 15 m² großes, klimatisiertes Zimmer im Boutique-Stil, bietet Komfort und Privatsphäre mit zwei Doppel- oder Einzelbetten und ein eigenes Badezimmer mit Toilettenartikeln und Handtüchern. Nach einem langen Tag voller Erkundungen am Meer können Sie sich in Ihren gemütlichen Raum mit kostenlosem WLAN zurückziehen, damit Sie Ihre Abenteuer mit Ihren Lieben teilen können.

Bei jedem Tauchgang sind Sie ausgestattet mit erstklassiger Aqualung-Ausrüstung, und unsere erfahrenen Guides begleiten Sie zu Raja Ampats legendären Tauchplätzen. Genießen Sie zwischen den Tauchgängen frisches Obst und Strandtücher an Bord unserer Tauchboote und lassen Sie unser Team jeden atemberaubenden Moment mit GoPro-Aufnahmen Ihrer Unterwasser-Eskapaden.

Ausschlüsse:

Transfers (Sorong und Waisai): ca. $ 55 pro Person

Genehmigung für den Raja Ampat Marine Park: 1,000,000 IDR pro Person (Barzahlung vor Ort)

(Barzahlung vor Ort) Mahlzeiten (Mittagessen und Abendessen) – Halb-/Vollpension verfügbar für Gruppen ab 8 Personen

Alkoholische und alkoholfreie Getränke

Tauchcomputer und Fackeln

Flüge, Reise- und Tauchversicherung

Kontaktieren Sie uns

Tel: +62 951 317 6120

What's App: +62 822 4854 0774

E-Mail: reservations@meridianadventuresdive.com

Terms & amp; Bedingungen:

Bitte zitiere MADSPECIAL2024 bei der Buchung, um von diesen exklusiven Angeboten zu profitieren.

Buchungszeitraum: 01. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2024

Reisezeitraum: 01. Oktober 2024 bis 31. Januar 2025

Die Preise sind in USD angegeben und enthalten die geltenden Steuern.

Bildschirmfoto

Über Mich Meridian-Abenteuertauchgang:

Liegt in der atemberaubenden Raja Ampat, Indonesien, Meridian-Abenteuertauchgang ist ein PADI 5-Sterne Öko-Resort und stolzer Gewinner des renommierten PADI Green Star Award. Unser Tauchen Dienstleistungen, bekannt für ihre Professionalität und Qualität, sind zum Synonym für PADI geworden und Meridian-Abenteuer Namen, um allen ein sicheres und angenehmes Taucherlebnis zu gewährleisten.