Dugongs am Cape Kri gesichtet

Wenn man an Raja Ampat denkt, denkt man oft an die lebendigen Korallenriffe und das vielfältige Meeresleben. Allerdings wissen nur wenige, dass dieses Inselparadies auch eines der scheuesten und vom Aussterben bedrohtesten Lebewesen Indonesiens beherbergt – den Dugong. Diese sanften Meeressäuger sind auf die ruhigen Buchten und ausgedehnten Seegraswiesen von Raja Ampat angewiesen, die ihnen einen idealen Lebensraum für Nahrung und Schutz bieten.

Eine seltene und aufregende Sichtung in unseren Gewässern vor Raja Ampat heute Morgen am 23. Oktober 2024

Dugongs, allgemein als „Seekühe“ bekannt, grasen langsam auf Seegras und sind mit den Seekühen verwandt. Trotz ihrer friedlichen Natur sind diese Tiere erheblichen Bedrohungen ausgesetzt. Die im gesamten Indo-Pazifik vorkommenden Dugong-Populationen sind in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen, hauptsächlich aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums, menschlicher Aktivitäten und illegaler Fischerei. In Indonesien, wo Dugongs einst florierten, ist ihre Zahl auf alarmierende Schätzungen von weniger als 1,000 Individuen gesunken.

Seegras ist die Hauptnahrungsquelle der Dugongs und diese Ökosysteme sind für die Erhaltung gesunder Küstenumgebungen von entscheidender Bedeutung. Seegraswiesen helfen, den Meeresboden zu stabilisieren, verringern die Küstenerosion und dienen vielen Meeresarten als Brutstätte. Dugongs spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung dieser Lebensräume, indem sie das Seegras abgrasen, wodurch ein Überwuchern verhindert wird und Nährstoffe effektiv durch das Ökosystem zirkulieren können.

Leider sind die Seegraswiesen Indonesiens durch Umweltverschmutzung, Überfischung und Küstenentwicklung stark gefährdet. Nicht nachhaltige Fangmethoden wie Dynamit und Zyanid haben diese Lebensräume noch weiter zerstört. Mit dem Verschwinden der Seegraswiesen verschwindet auch die Hauptnahrungsquelle der Dugongs, was die Art dem Aussterben näher bringt.

Trotz ihrer historischen Präsenz in Indonesien sind wissenschaftliche Informationen über Dugongs bisher nicht verfügbar. Über ihr Verhalten, ihre Häufigkeit oder ihre spezifischen Verbreitungsmuster ist wenig bekannt. Dugongs sind als Wanderer bekannt, die auf der Suche nach Nahrung die Küstengebiete durchqueren. Ihre Wanderungen zu verfolgen und ihre Populationstrends zu verstehen, ist jedoch aufgrund fehlender umfassender Studien schwierig. Dieser Mangel an Daten behindert die Artenschutzbemühungen und macht es schwierig, die Art wirksam zu schützen.

In Indonesien haben Dugongs eine kulturelle Bedeutung und sind in traditionelle Geschichten verwoben. Viele alte Mythen erzählen Geschichten von Frauen, die ins Meer gehen und sich in Dugongs verwandeln, was in der Folklore den Menschen mit diesen Meerestieren verbindet. Es wird angenommen, dass frühe Seefahrer, die Dugongs sahen, auch zum Mythos der Meerjungfrauen beigetragen haben, da sie ihre Silhouetten im Wasser sahen und sie für mystische Wesen hielten. Bis heute werden Dugongs in der lokalen Papua-Gemeinde von Raja Ampat als „Meerjungfrauen“ bezeichnet und ihre seltenen Sichtungen gefeiert.

Im Gegensatz zu vielen Regionen Indonesiens, die der Überentwicklung zum Opfer gefallen sind, ist Raja Ampat relativ unberührt geblieben, was vor allem an seinem Engagement für nachhaltigen Tourismus und Naturschutz liegt. Das nährstoffreiche Wasser der Region fließt in flache, von Mangroven gesäumte Buchten und schafft riesige Seegraswiesen, in denen Dugongs Nahrung finden und leben können. Diese Lebensräume sind für ihr Überleben von entscheidender Bedeutung, und der Schutz dieser Gebiete hat dazu beigetragen, dass Raja Ampat zu einem der wenigen Orte geworden ist, an denen Dugongs noch in freier Wildbahn zu sehen sind.

Lokale Gemeinden und Tauchresorts in Raja Ampat sind für den Erhalt des Lebensraums der Dugongs von entscheidender Bedeutung. Viele Ökotourismusunternehmen wie Meridian Adventure Dive engagieren sich intensiv für den Schutz der Meeresumwelt. Diese Organisationen arbeiten eng mit lokalen Privatunterkünften zusammen und fördern nachhaltige Praktiken, die zum Schutz der empfindlichen Ökosysteme beitragen, auf die die Dugongs angewiesen sind.

Dugongs sind große, sanfte Tiere, die bis zu 3 Meter lang und 400 Kilogramm schwer werden. Trotz ihrer Größe sind sie scheu und schwer zu fassen und grasen am liebsten in ruhigen, flachen Gewässern auf Seegras. Dugongs nutzen ihre schwanzflosseförmigen Schwänze und paddelartigen Flossen, um anmutig zu schwimmen. Aufgrund ihres Aussehens werden sie oft mit kleinen Walen verwechselt. Interessanterweise sind Dugongs näher mit Elefanten verwandt als mit anderen Meerestieren und haben eine ähnlich lange Lebenserwartung, die ohne menschliches Eingreifen bis zu 70 Jahre betragen kann.

Dugongs sind im Allgemeinen Einzelgänger, manchmal sieht man sie in Paaren aus Mutter und Kalb. Weibliche Dugongs haben einen langsamen Fortpflanzungszyklus, sie tragen ein Jahr lang ein Kalb aus, und das Kalb bleibt bis zu 18 Monate bei seiner Mutter. Diese langen Fortpflanzungsintervalle und die Abhängigkeit der Art von bestimmten Lebensräumen machen Dugongs anfällig für Umweltveränderungen.

Dugong-Sichtungen in Raja Ampat sind selten, hinterlassen aber einen bleibenden Eindruck, wenn sie vorkommen. Dugongs können bis zu sechs Minuten unter Wasser bleiben und tauchen kurz auf, um Luft zu holen, bevor sie wieder abtauchen, um Seegras zu fressen. Dieses Verhalten bietet die beste Chance, diese schwer zu fassenden Säugetiere beim Schnorcheln oder Tauchen zu entdecken.

Da der Lebensraum der Dugongs durch menschliche Aktivitäten schrumpft, sind diese Tiere mobiler geworden und ziehen auf der Suche nach Nahrung zwischen geschützten Buchten umher. Aufgrund ihrer langsamen Reproduktionsrate und des schrumpfenden Lebensraums wird es jedoch zunehmend schwieriger, ihr langfristiges Überleben zu sichern.

Damit die Dugongs in Indonesiens Gewässern wieder gedeihen können, sind strengere Vorschriften zum Schutz des Lebensraums, nachhaltige Fischereipraktiken und ein gesteigertes öffentliches Bewusstsein unabdingbar. Raja Ampat bleibt ein Hoffnungsschimmer und zeigt, wie ein gemeinschaftsorientierter Ansatz zum Naturschutz gefährdete Arten schützen und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung fördern kann. Wenn diese Bemühungen fortgesetzt werden, besteht Hoffnung, dass die Dugongs Indonesiens Gewässer auch noch für Generationen zieren werden.

