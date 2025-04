Mauritius Seegraswiesen-Gärtnerei

Das Four Seasons Resort Mauritius in Anahita leistet mit der Aufzucht von Seegraswiesen Pionierarbeit im Meeresschutz

Four Seasons Resort Mauritius in Anahita Das Resort wird als erstes Resort im Indischen Ozean eine Seegraszuchtanlage in seinem Barachois errichten, einem ein Meter tiefen Salzwasserbecken in der Nähe der Restaurants, in dem derzeit über 40 Pflanzen- und Allesfresser leben. Diese Initiative ist Teil des Blue Carbon Ecosystems Project: Restoration of Blue Carbon Ecosystems, das derzeit von der Odysseo-Stiftung, eine lokale Stiftung, die Meeresschutzprojekte auf Mauritius entwickelt.

Das Projekt ist Teil des Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) unter dem Varuna-Programm, umgesetzt von Expertise Frankreich und von der französischen Regierung finanziert durch l'Agence Française du Développement (AFD) und in Partnerschaft mit Verein für dauerhafte Entwicklung, Haltungsstiftungund Fondation Solidarité Eclosia – Organisationen, die Naturschutzprojekte im Indischen Ozean und weltweit durchführen.

Rick-Ernest Bonnier, der Resort Ocean Environment Manager, erklärt: „Die Seagrass Nursery ist ein Pilotprojekt, dessen Ziel die Wiederherstellung der Seegraswiesen im Meeresgebiet rund um das Resort ist. Sowohl Jungpflanzen als auch Samen werden in der freien Natur gesammelt und zur Anlage einer Seegras-Gärtnerei im Barachois des Resorts verwendet.“

Die Samen werden im Odysseo-Labor zum Keimen gebracht und die entwickelten Setzlinge anschließend bis zur Reife in die Barachois des Resorts verpflanzt. Wir hoffen, gesunde Seegräser zu züchten, die zur Wiederherstellung von Seegraswiesen genutzt werden können und so einen gesunden Lebensraum für Meereslebewesen wie Fische, Schildkröten, Seepferdchen, Rochen und mehr schaffen.“

Mauritius Seegraswiesen-Kindergarten 4

Nach umfangreichen Untersuchungen der Wasserqualität und des Sediments im Resort Barachois zeigten die Daten, dass das Resort ein günstiges Umfeld für bestimmte Seegrasarten wie Syringodium isoetifolium und Halodule uninervis bietet.

Bernardo Nascimento, Leiter der Odysseo Foundation, Kurator und Leiter der Bildungsabteilung, erklärt: „Es ist uns eine große Freude, Four Seasons als Partner für dieses Projekt zu haben, insbesondere für die Seegras-Aufzucht-Initiative. Soweit uns bekannt ist, wird dies das erste Mal sein, dass im Indischen Ozean eine Seegras-Aufzucht-Initiative entsteht, was einen bedeutenden Fortschritt bei der Wiederherstellung des Seegrasbestands darstellt.“

Diese Ökosysteme erbringen für die Menschheit lebenswichtige Dienste, da sie hocheffiziente Kohlenstoffsenken sind, die im Kampf gegen die globale Erwärmung von entscheidender Bedeutung sind. Sie dienen als wichtige Brutstätten für Fische, deren Verlust viele Arten bedrohen würde, die eine lebenswichtige Nahrungsquelle für das Meeresleben und Inselstaaten wie Mauritius darstellen.“

Für die im Four Seasons eingerichtete Baumschule sammelt ein Team aus Forschern und Meeresbiologen Samen aus der Natur und bringt sie ins Odysseo-Labor. Dort werden die Samen unter optimalen physikalischen Bedingungen wie Licht, Salzgehalt, Sediment und Temperatur keimen. Sobald die Seegraspflanzen kräftig genug sind, werden sie umgesiedelt und im Barachois des Resorts eingepflanzt.

Mauritius Seegraswiesen-Kindergarten 5

„Das Ökosystem des blauen Kohlenstoffs, zu dem Küstenlebensräume wie Mangroven und Seegras gehören, spielt eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels“, sagt Projektmanager Shane Sunassee. „Seegras kann nicht nur Kohlenstoff binden und speichern, sondern leistet auch wichtige Dienste wie Küstenschutz, Verbesserung der Wasserqualität, Förderung der Biodiversität und die Sicherung der lokalen Wirtschaft. Um diese unschätzbar wertvollen Ökosysteme zu schützen, ist es unerlässlich, sich auf Naturschutzbemühungen, nachhaltige Bewirtschaftungspraktiken und die Wiederherstellung zerstörter Lebensräume zu konzentrieren. So stellen wir sicher, dass diese natürlichen Ressourcen weiterhin den Klimawandel eindämmen und vielfältige ökologische und wirtschaftliche Vorteile bieten.“

Martin Dell, General Manager, sagt: „Wir sind sehr stolz, nicht nur an einem solchen Projekt teilnehmen zu können, sondern auch Pionierarbeit im Bereich des Meeresschutzes auf Mauritius zu leisten. Wir tragen zu einer langfristigen Lösung bei, um die Meeresbiodiversität rund um das Resort zu erhöhen.“

Unsere Gäste können die Wissenschaftler bei der Umpflanzung beobachten und beim Schnorcheln über den Wiesen die farbenfrohe und lebendige Meereswelt des Indischen Ozeans hautnah erleben. Seegraswiesen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Schildkröten, Fische, Rochen und unsere berühmten Seepferdchen zu beobachten, da dies ein bekanntermaßen gesunder Lebensraum für sie ist. Für alle, die mehr erfahren möchten, bietet Rick Führungen durch die Barachois an und erklärt die wissenschaftlichen Hintergründe des Projekts sowie die Vorteile von Seegraswiesen für unsere Ozeane.

Mauritius Seegraswiesen-Kindergarten 6

Das Seagrass Nursery-Projekt ist eine von vielen Möglichkeiten für Four Seasons-Gäste, die lokale Umwelt im Resort zu erleben. Rick bringt acht Jahre Erfahrung im Naturschutz vor Ort und Leidenschaft in seine Arbeit ein. Gäste sind eingeladen, an seinen Resort Nature Walks teilzunehmen, bei denen er Einblicke in die Fauna und Flora des Resorts gibt und gleichzeitig Vogelstimmen und Blumenarten identifiziert. Eine weitere beliebte Aktivität ist das Seepferdchen-Schnorcheln. Rick führt Schnorchler in die von Mangroven umgebene Lagune, um diese seltenen, winzigen und doch wunderschönen Lebewesen zu beobachten. Diese Naturschutzinitiativen veranschaulichen das Engagement des Resorts für einen positiven Einfluss auf die lokale Umwelt und Gemeinschaft.