Das nicht ganz so makroökonomische Leben von Dauin

Die kleine Stadt Dauin auf der Insel Negros in der Region Visayas auf den Philippinen ist seit langem als Mekka für Tierbeobachtungen und Schlammtauchen bekannt. Was viele Taucher, die Dauin besuchen, jedoch überrascht, ist die Anzahl einiger sehr viel größerer Lebewesen, die dieses Makroparadies zu ihrem Zuhause machen.

Während eifrige Fotografen die Riffe und Sandflächen nach winzigen, seltenen Arten absuchen, grasen Grüne Meeresschildkröten (Chelonia mydas) nur ein kleines Stückchen weiter im üppigen Seegras. Ausgewachsene Tiere wiegen zwischen 240 und 420 kg, man kann sie also kaum übersehen!

Schildkrötenbeobachtungen auf der nahegelegenen Apo-Insel, einem national geschützten Meeresschutzgebiet, sind bei Schnorchlern und Tauchern gleichermaßen eine beliebte Ökotourismus-Aktivität. Manche Schildkröten haben sich so sehr an Schwimmer und Taucher gewöhnt, dass sie deren Anwesenheit völlig unbeeindruckt zu sein scheinen. Untersuchungen des Large Marine Vertebrates Institute of the Philippines (LAMAVE) aus dem Jahr 2016 ergaben eine gesunde Population von Grünen Meeresschildkröten und einen beträchtlichen Bestand der vom Aussterben bedrohten Karettschildkröten (Eretmochelys imbricata).

Das nicht ganz so große Leben von Dauin 4

Inspiriert von der Arbeit von LAMAVE und mit der Unterstützung von Mitgliedern der Negros Oriental Dive Association (NOrDA) wie AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts und Sea Explorers Dauin wurde dieses Jahr ein Projekt gestartet, um die 13 km lange Küste von Dauin zu untersuchen und mehr über die lokale Schildkrötenpopulation herauszufinden.

Das Projekt Pawikan (philippinisch für „Meeresschildkröte“) wird durch einen Community Grant von PADI Aware finanziert und vom PADI 5-Sterne-Resort Mike's Dauin Beach Resort geleitet. Es erstellt einen Katalog von Schildkröten, ähnlich einem Highschool-Jahrbuch, der die Identifizierung einzelner Tiere ermöglicht. Mit Bildern, die von Tauchern und lokalen Führern eingereicht wurden, sowie zahlreichen gezielten Untersuchungen kommen die unerforschten Leben der Schildkröten von Dauin langsam ans Licht.

Die „Gesichter“ von Schildkröten sind mit Schuppen, sogenannten Schildchen, bedeckt, und die Muster, die sie bilden, sind nicht nur für jede Schildkröte einzigartig, sondern bleiben auch über viele Jahrzehnte gleich, genau wie unsere eigenen Fingerabdrücke. Diese nicht-invasive Identifikationsmethode erweist sich bei der Verfolgung vieler anderer Meeresarten wie Walhaien und Mantas als erfolgreich, ohne dass Markierungsverfahren zum Fangen und Freilassen oder teure Satellitenverfolgungstechnologien erforderlich sind. Der Einsatz von Mustervergleichssoftware hilft auch bei der Identifizierung, wenn die Schildkröte auf den Katalogbildern nicht sofort erkennbar ist. Alle gesammelten Daten fließen in den von LAMAVE verwalteten National Turtle Catalogue ein, sodass Sichtungsdaten mit denen anderer Länder zusammengeführt werden können, was dazu beiträgt, Bilder von Migrationsmustern über große Entfernungen hinweg zu erstellen.

Das nicht ganz so große Leben von Dauin 5

Über die Social-Media-Seite des Projekts kann jeder Bilder oder Videos von Schildkröten einreichen, die er in Dauin gesehen hat, und erhält vom Team schnell eine Antwort, mit wem er gerade Zeit im Meer verbracht hat. Wenn die Schildkröte, wie es schon mehrmals passiert ist, nicht im Archiv ist, darf der glückliche Taucher seiner neuen Entdeckung einen Namen geben (willkommen, Otis und Alice!)

Wenn man weiß, welche Schildkröte welche ist, kann man ihre Population kartieren, ihren Gesundheitszustand im Auge behalten und ihr Verhalten beobachten. Es ist vielleicht überraschend zu erfahren, dass beispielsweise Grüne Meeresschildkröten, obwohl sie viele hunderte, wenn nicht tausende Kilometer zu ihren Paarungs- und Niststränden wandern, gerne monatelang, wenn nicht jahrelang an einem ganz bestimmten Ort bleiben und fast nie mit ihren Nachbarn zusammen sind, die nur ein paar hundert Meter entfernt sind.

Dies erleichtert die Identifizierung etwas, da die Zahl der bislang katalogisierten Schildkröten bereits bei mehreren Hundert liegt. Außerdem wird angezeigt, wo es stabile Konzentrationen von Schildkröten gibt, was bei der lokalen Umweltplanung hilft und Schnorchlern, Freitauchern und Tauchern den Weg zu den besten Plätzen weist, an denen sie diese sanften Riesen beobachten können.

Das nicht ganz so große Leben von Dauin 6

Ihre Persönlichkeit wird auch deutlicher, je öfter Sie sie besuchen. Einige der größten ausgewachsenen Tiere sind ziemlich entspannt und lassen nahe Annäherungen zu. In einem Fall haben sie sogar die Möglichkeit, einen kleinen Angelhaken aus ihrer Flosse zu entfernen. Andere rennen los, sobald sie Sie sehen, und sie sind ziemlich schnell, selbst wenn Sie mit einem Mini-DPV mithalten müssen!

Das Projekt Pawikan weckt bereits das Interesse daran, mehr über Schildkrötenpopulationen in anderen Teilen der Philippinen herauszufinden. Zamboangita, die Nachbarstadt von Dauin, hat Schildkröten beim Nisten auf der treffend benannten Turtle Island beobachtet, was an diesem Küstenabschnitt selten ist, und der nahe gelegene Tauchplatz Moalboal startet sein eigenes Citizen Science-Schildkrötenprojekt. Je mehr wir darüber herausfinden, wo diese Wetterleuchten ruhen, fressen und nisten, desto besser können wir ihren Lebensraum schützen und weiterhin magische Begegnungen mit diesen beliebten Kreaturen genießen.

Die gute Nachricht für alle, die eintauchen Dauin ist, dass die Schildkröten 365 Tage im Jahr dort sind und nicht an Jahreszeiten gebunden zu sein scheinen. Wenn Sie also in dem seltenen Fall das besondere Tier, das Sie sehen wollten, nicht finden, können Sie sich darauf verlassen, dass einer oder mehrere dieser Einheimischen auftauchen – obwohl Sie sie mit Ihrem Makroobjektiv vielleicht nicht ins Bild bekommen!

Mikes Beach Resort