Vegetarier von Wakatobi

Lernen Sie einige der Vegetarier der Riffe von Wakatobi kennen, die sich für eine pflanzliche Ernährung entscheiden.

Wakatobis Unterwasserwelt mag friedlich erscheinen, doch in Wirklichkeit ist es eine Welt, in der Fische einander fressen und fast alles, was schwimmt, zugleich Jäger und Gejagter ist. Unter all diesen gnadenlosen Fleisch- und Allesfressern tummeln sich auch kleinere Lebewesen, die nicht ihre Nachbarn jagen, sondern ihren Appetit mit Wasserpflanzen der einen oder anderen Art stillen. Diese Meeresvegetarier besetzen eine relativ kleine, aber lebenswichtige Nische in der Meeresumwelt, da ihre Weidegewohnheiten Algenwachstum an Riffen verhindern und dazu beitragen, Seegraswiesen sauber und lebendig zu halten. Diese Pflanzenfresser sind an jedem Tauchplatz rund um das Wakatobi Resort anzutreffen. Lernen wir also einige der interessantesten Unterwasservegetarier der Region kennen.

Runter von meinem Rasen

Damselfish

Einige Mitglieder der Familie der Riffbarsche grasen nicht nur an den Riffen von Wakatobi, sondern bewirtschaften sie. Diese aquatischen Ackerbewohner stecken ein Korallenstück ab und legen dort ein persönliches Algenbeet an. Dazu beißen sie wiederholt in lebendes Korallengewebe, wodurch Skelettverletzungen entstehen, die dann von Fadenalgen besiedelt werden. Ähnlich wie ein Vorstädter, der sein wertvolles Revier verteidigt, ist der Riffbarsch sehr territorial und kann sehr aggressiv werden, wenn ein Eindringling in das Algenbeet eindringt. Sobald ein Riffbarsch ein Revier angelegt hat, lebt er ein einsames Leben in der Nähe seines Zuhauses und verbringt die meiste Zeit seines Lebens in einem Revier von höchstens einem halben Quadratmeter. Gelegentlich unternehmen Riffbarsche Streifzüge in die weite Welt. Kurze Ausflüge innerhalb weniger Meter vom Zuhause dienen meist dazu, sich außerhalb des Reviers eine schnelle Mahlzeit zu sichern, während längere Abwesenheiten nur zur Paarung oder zur Suche nach einem vielversprechenderen Standort erfolgen. Das Beißen der Riffbarsche an den Polypen schadet den Korallen tatsächlich. Ist das Ökosystem jedoch im Gleichgewicht, gibt es zahlreiche Raubtiere wie Eidechsenfische, kleine Makrelen, Süßlippen und Anglerfische, die die Riffbarsche jagen und die Populationen in Schach halten. Ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, die Riffe zu schützen und die marinen Fangverbotszonen aufrechtzuerhalten, die die natürliche Ordnung gewährleisten.

Hüte dich vor diesem Hasen

Kaninchenfisch

Es ist nicht schwer zu verstehen, wie Kaninchenfische zu ihrem Namen kamen. Die Kombination aus verlängerter Schnauze, großen Augen und kleinen Mäulern voller zierlicher Zähne erinnert an die langohrigen Säugetiere der Felder und Wälder. Wie ihre terrestrischen Namensvetter kommen Kaninchenfische bei Sonnenaufgang aus ihren geschützten Winkeln und verbringen ihre Tage damit, friedlich die verschiedenen Algen abzugrasen, die in flachen Buchten und auf Korallenformationen gedeihen. In den Gewässern um Wakatobi gibt es 29 bekannte Kaninchenfischarten, von denen einige bis zu einem halben Meter lang werden können. Die meisten Arten haben eine oliv- oder braune Färbung mit gelben, schwarzen und weißen Markierungen an Körper und Schwanz. Einige Arten haben schwarze Streifen, die sich diagonal vom Maul bis zum Kopf erstrecken und die Augen bedecken. Diese Arten werden als Fuchsgesicht-Kaninchenfische bezeichnet. Jungtiere halten sich oft in Schwärmen auf, aber wenn sie älter werden, paaren sich Kaninchenfische und bleiben vermutlich ein Leben lang zusammen. Obwohl Kaninchenfische beim Grasen scheinbar anfällig für Raubtiere sind, verfügen sie über einige Überlebenstricks. Ihre erste Verteidigungslinie ist die Fähigkeit, ihre Farbe schnell zu ändern. Dabei verwandeln sich ihre hellen Markierungen und Streifen in ein stumpfes, fleckiges Muster, das an militärische Tarnung erinnert. Kaninchenfische nehmen dieses Muster an, um sich bei Bedrohung oder im Schlaf ihrer Umgebung anzupassen. Wenn Verstecken nicht hilft, ist eine Reihe giftiger, stachelartiger Zwecke die angehoben werden können, um Angriffe abzuschrecken. Kaninchenfische sind von Natur aus nicht aggressiv, aber sie versetzen einem Angreifer bei Bedarf einen giftigen Stoß.

Eine Promi-Sichtung

Sie erkennen ihn, wenn Sie ihn sehen. Der gelbe Schwanz und die gelben Brustflossen Zwecke; das kleine, vorspringende Maul; der zweifarbige blau-indigofarbene Körper. Sie haben Dory gefunden. Genauer gesagt Paracanthurus hepatus, obwohl dieses Mitglied der Doktorfischfamilie so gebräuchliche Namen hat, dass jeder das Gedächtnis verlieren könnte. Bleiben Sie beim Königsblauen Doktorfisch, um Verwechslungen mit seinem ganz blauen karibischen Cousin zu vermeiden, dem die zusätzliche Färbung fehlt, die für die Bezeichnung „königlich“ erforderlich ist. Diese Fische sind gesellig und können oft in Paaren oder Gruppen gefunden werden, zu denen auch andere Doktorfischarten gehören können. Jüngere Fische bewegen sich sogar noch häufiger in Schwärmen, da sie die Wassersäule nach Plankton absuchen. Erwarten Sie aber nicht, ein Dory-Baby zu sehen, denn die Jungtiere sind in Wirklichkeit leuchtend gelb mit blauen Flecken. Wenn sie älter werden und ihre charakteristischen Farbmuster annehmen, entwickeln Königsblaue Doktorfische auch eine Vorliebe für Algen und werden zu einem wichtigen Mitglied der Riffreinigungstruppe. Wie andere Doktorfische haben sie giftige und messerscharfe Stacheln, die potenzielle Raubtiere innehalten lassen. Wenn das nicht funktioniert, kann sich der Königsfisch tot stellen, indem er sich auf die Seite legt und regungslos verharrt, bis die Gefahr vorüber ist. Mit etwas Glück können Sie ein Männchenpaar bei einem Unterwasser-Schwertkampf beobachten, bei dem sie ihre Schwanzstacheln einsetzen, um Revierstreitigkeiten beizulegen.

Rasenmähen

Grüne Meeresschildkröte, die im seichten Wasser von Wakatobi etwas Schildkrötengras mampft.

Grüne Meeresschildkröten sind an den Riffen von Wakatobi ein vertrauter Anblick, und man trifft oft Jungtiere in den Graswiesen in Strandnähe. Jungtiere verbringen ihre ersten Lebensmonate damit, an Schwämmen, Krabben und Würmern zu knabbern, doch mit zunehmendem Alter wechseln sie zu Algen und Seegras. Wagen Sie sich in die Seegraswiesen, und Sie können einer Grünen Meeresschildkröte beim Fressen begegnen. Und das ist gut so, denn ihr Grasen ist eher ein Vorteil als eine Bedrohung für die Pflanzen. Schildkröten schnappen sich nicht einfach einen Mundvoll Gras, sondern konzentrieren sich auf die jüngeren und nährstoffreicheren mittleren Abschnitte der Halme, während ältere und weniger nährstoffreiche obere Teile abgebissen und frei treibend zurückgelassen werden. Dieses dichte Grasen fördert neues Wachstum. Studien zeigen, dass Schildkröten durch ihr Grasen die Produktivität und den Nährstoffgehalt der Graswiesen deutlich steigern. Ohne Schildkröten würden die Graswiesen leiden. Pflanzen würden überwuchern und den Meeresboden mit verrottendem Material füllen, das Nährstoffe daran hindert, die Wurzeln zu erreichen, und das Wachstum von Schleimpilzen fördert.

Sparen für einen sonnigen Tag

Solarbetriebene Nacktschnecken, Familie Aeolidiidae

Der Name ist Programm. Saftsaugende Meeresschnecken saugen mit ihren speziellen Zähnen den Saft aus Algen. Meistens verdauen sie lediglich den Zellinhalt ihrer Nahrung, verfügen aber auch über eine im Tierreich einzigartige Fähigkeit. Bestimmte schalenlose Mitglieder der Familie Sacoglossa können die lebenden Chloroplasten der Algen in ihren Körper übertragen und diese photosynthetischen Verbindungen wochen- und sogar monatelang am Leben erhalten. Diese Schnecken können die gespeicherten Chloroplasten aktivieren und sich so buchstäblich vom Sonnenlicht ernähren. Die Arten, die dazu in der Lage sind, haben oft Flügel-ähnliche Fortsätze, die sich im Solarbetrieb ausbreiten, um mehr Sonnenlicht einzufangen. Die Wissenschaftler rätseln noch immer über die Mechanismen, wie diese scheinbar einfache Schnecke den komplexen Gentransfer, die sogenannte Kleptoplastik, durchführen kann. Was sie jedoch wissen, ist, dass die Schnecke einfach weiter an den Algen saugt und erst dann zur Photosynthese zurückkehrt, wenn andere Nahrungsquellen versiegen. Wie man es von einem Tier, das gelegentlich ein Sonnenbad genießt, nicht anders erwarten kann, findet man Saft saugende Schnecken meist in relativ flachem Wasser.

Ein fischiger Charakter

Sternenschleimfisch (Salarias ramosus)

Wäre Dr. Seuss ein Taucher gewesen, hätte er den Sternschleimfisch geliebt. Wenn Sie diese farbenfrohen kleinen Figuren auf Korallen oder Felsvorsprüngen an einem Tauchplatz in Wakatobi entdecken, werden Sie verstehen, warum. Die Flecken, die antennenartigen Stiele, die sich über die Stirn erheben, die ausdrucksstarken, hervortretenden Augen – alles Merkmale, die ein Cartoonist zu schätzen wüsste. Hinzu kommt der scheinbar verwirrte Ausdruck, der entsteht, wenn dieser kleine Fisch mit weit aufgerissenem Maul posiert – ein sehenswertes Motiv. Und wahrscheinlich wird der Sternschleimfisch zurückschauen, während er mit seinen Augen das Riff absucht. Manchmal verharren diese Fische längere Zeit regungslos und halten sich an einer Art Schutzschild fest. Dann, plötzlich, fangen sie an, herumzuflattern wie ein aufgewecktes Vorschulkind nach einer Zuckerüberdosis. Dieses ADHS-ähnliche Verhalten ist typisch für viele Schleimfische, aber der Sternschleimfisch ist einer der schönsten, da er ebenfalls eine bemerkenswerte Reihe von Farb- und Musterwechseln durchlaufen kann. Zur Fresszeit kratzt der Sternschleimfisch mit seinen kammförmigen Zähnen Algenreste von Steinen und Korallen. Dieses Fressverhalten hat ihm den Spitznamen „Sternenmäher-Schleimfisch“ eingebracht.

Diese Vegetarier sind nur einige der einzigartigen und faszinierenden Lebewesen, die Sie an den Riffen von Wakatobi entdecken werden. Es erwarten Sie noch viele weitere faszinierende Geschichten, und wir hoffen, dass Sie bald die Gelegenheit haben, einige unserer Vegetarier persönlich kennenzulernen.

