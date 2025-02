Tauchen Sie auf Ihre Art in Wakatobi

Anfänger, Enthusiast oder Fanatiker? Anführer, Mitläufer oder Solist? Egal, welchen Tauchstil Sie bevorzugen, im Wakatobi Dive Resort sind Sie herzlich willkommen.

Ein Taucher genießt die Schönheit eines der vielen Tauchplätze von Wakatobi, Treasure Chest.

Dank der Kombination aus einer abwechslungsreichen Unterwasserlandschaft und einem erfahrenen und zuvorkommenden Tauchteam werden die Gäste nie mit einem Einheits-Taucherlebnis konfrontiert und können Unterwassererlebnisse ganz nach ihren persönlichen Interessen gestalten. Das kann eine entspannende Schnorcheltour vom Strand aus sein, eine ausgedehnte Beobachtung eines beliebten Fotomotivs, eine Drift über einen Korallenrücken oder ein nächtlicher Streifzug durch eine Landschaft, die im Schutz der Dunkelheit eine neue Persönlichkeit annimmt.

Dies sind nur einige der Möglichkeiten, wie Wakatobis Gäste ihrem Drang zum Abtauchen nachkommen können.

Zu Ihren Diensten

Der Tauchführer von Wakatobi zaubert mit den Gästen Unterwasserfotos.

Das Wakatobi-Tauchteam ist sehr stolz darauf, Tauchen auf Concierge-Niveau anzubieten, indem es jedem Taucher den entsprechenden Grad an persönlichem Service bietet. Das Personal kümmert sich gerne um alle Details der Einrichtung, des Transfers und der Lagerung der Ausrüstung. Aber wenn Sie sich lieber selbst um Ihre Ausrüstung kümmern möchten, ist das kein Problem.

Die Guides geben vor jedem Tauchgang ausführliche Briefings und sind während des gesamten Tauchgangs im Wasser, um den Taucher zu führen, auf einzigartige Funde hinzuweisen, ein wachsames Auge zu haben und bei Bedarf Hilfe zu leisten. Tauchanfänger schätzen die zusätzliche Hilfe und persönliche Aufmerksamkeit unserer Guides. Erfahreneren Tauchern wird die Verantwortung für ihre eigenen Profile anvertraut. Viele bleiben jedoch lieber in der Nähe der Guides, um deren Ortskenntnisse und ihre fast unheimliche Fähigkeit, schwer fassbare Meereslebewesen zu entdecken, zu nutzen.

Machen Sie es mehrstufig

Taucher in Wakatobi können die ihnen zur Verfügung stehenden Riff- und Wandprofile voll ausnutzen, um das Beste aus jedem Tauchgang herauszuholen.

Tauchcomputer ermöglichen deutlich längere Grundzeiten an Orten, an denen man tiefer beginnen und dann im Laufe des Tauchgangs langsam zur Oberfläche aufsteigen kann. Nur wenige Orte auf der Welt sind so gut für mehrstufige Profile geeignet wie Wakatobi. Die Wände und steilen Abhänge, die man an vielen Orten findet, erheben sich bis auf wenige Meter unter die Oberfläche und fallen so weit ab, dass Sporttaucher nicht mehr in der Lage sind, zu tauchen. An diesen Orten können mit Computern ausgestattete Taucher Profile erstellen, die weit über die Stunde hinausgehen und mit einer ausgedehnten Tour über den Riffkamm enden.

Geh mit dem Fluss

Taucher schwimmen an der Seite eines steilen Abhangs entlang.

Wakatobi unterhält Ankerbojen, um Schäden am Anker zu vermeiden, aber viele beliebte Tauchprofile beginnen und enden nicht am selben Punkt, sondern werden als Strömungstauchgänge durchgeführt. Wie jeder weiß, der schon einmal einen richtig ausgeführten Strömungstauchgang gemacht hat, kann dies eine sehr lohnende Erfahrung sein. Sie müssen nicht zum Ausgangspunkt zurücknavigieren, Luftreserven berechnen oder gegen eine Strömung anschwimmen; Sie steigen einfach über Bord und folgen dem Riff.

Erkunden Sie die Küste

Springen Sie auf eines von Wakatobis geräumigen Tauchbooten oder steigen Sie vom Ende des Anlegestegs des Resorts aus für einen Tauchgang am Hausriff ein, die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Da die Boote morgens, vormittags und nachmittags abfahren, müssen Taucher in Wakatobi nie lange auf ihren nächsten Ausflug warten. Aber Sie müssen nicht unbedingt das Boot nehmen, um einen außergewöhnlichen Tauchgang zu genießen.

Das Hausriff des Resorts gilt als eines der besten Küstentauchgebiete der Welt. Sie können diesen legendären Streifen Unterwasserwelt entdecken, indem Sie einfach vom Strand aus hineinwaten oder am Ende des Resort-Anlegers einsteigen. Direkt um den Anleger herum wurden einige der seltensten Tierarten der Region gefunden, darunter Geister- und Schmuck-Geisterpfeifenfische, Blatt-Drachenköpfe und junge Tintenfische.

Zwei Taucher gehen die Seite der Wand hinunter, um Wakatobis Hausriff zu erkunden.

Wakatobis Hausriff wird eine breite Palette von Tauchern begeistern. Enthusiasten, die größere Entfernungen bevorzugen, können den Wänden und Hängen folgen, um in der Tiefe schwarze Korallen zu entdecken; Fotografen können Speicherkarten mit Makroporträts füllen oder das Umgebungslicht nutzen, um atemberaubende Weitwinkelpanoramen zu erstellen. Anfänger und Gelegenheitstaucher können in der Nähe des Riffkamms bleiben, wo die Farben am kräftigsten sind und häufig Anemonenfische und Putzerstationen gesichtet werden.

Für ein Erlebnis auf halbem Weg zwischen einem Strand- und einem Bootstauchgang können Gäste auch die Dienste der Taxiboote von Wakatobi in Anspruch nehmen, die Sie zu weiter entfernten Bereichen des Hausriffs bringen, wo Sie auf malerische Weise entlang der Wand zurück zum Steg treiben können.

Weg mit den Panzern

Morgens, nachmittags und sogar abends bietet das Schnorcheln an den flachen Riffen von Wakatobi nahezu endlose Möglichkeiten, eine Vielzahl von Meereslebewesen zu beobachten, ohne zusätzlichen Stickstoff aufzunehmen.

Mit zahlreichen Riffen, die bis auf ein oder zwei Meter unter die Oberfläche ragen, ist Wakatobi ein erstklassiges Ziel für Schnorchelfreunde. Die meisten Orte, die von den Tauchbooten des Resorts angefahren werden, sind auch für Schnorchler gut geeignet, die an Bord immer willkommen sind und einen Schnorchelführer haben, der vor dem Einsteigen eine umfassende Einweisung gibt. Dies ist eine besonders attraktive Option für Paare, die aus einem Taucher und einem Schnorchler bestehen, da sie viele der gleichen Erlebnisse im Wasser teilen können. Für Taucher, die einfach nicht genug Zeit im Wasser verbringen können, kann ein Schnorchelausflug am Nachmittag eine zusätzliche Gelegenheit bieten, den Kopf unter Wasser zu halten, ohne zusätzlichen Stickstoff aufzunehmen.

Night Moves

Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Riffe von Wakatobi noch aktiver, da Tiere, die tagsüber im Ruhezustand oder versteckt lagen, zum Fressen oder Jagen hervorkommen. Kraken, Kalmare und Aale kommen aus versteckten Spalten, Skorpionfische werden aktiver und Plattwürmer kommen aus versteckten Höhlen.

Wer zum ersten Mal Nachttauchgänge macht, kann seine abendlichen Tauchgänge gleich nach Sonnenuntergang und in vertrauten Bereichen des Hausriffs beginnen. So hat man Zeit, sich an das schwindende Umgebungslicht zu gewöhnen und sich mit der Umgebung vertraut zu machen, bevor es völlig dunkel wird. Es stehen immer Guides zur Verfügung, die den Weg beleuchten, aber Taucher können das Hausriff auch gerne auf eigene Faust erkunden.

Seltsame Gesichter im Dunkeln können viele Formen annehmen, wie wir hier bei diesem Schwarm Streifenwelse sehen können.

Mehrmals pro Woche bietet das Resort auch Nachttauchgänge mit dem Boot zu einigen der beliebtesten Tauchplätze der Gegend an. Wer noch tiefere Einblicke in die Unterwasserwelt gewinnen möchte, kann sich für ein Fluo-Taucherlebnis anmelden. Dabei kommen spezielle UV-Tauchlampen zum Einsatz, die bestimmte Korallen und Tiere in leuchtenden fluoreszierenden Tönen erscheinen lassen – das Unterwasser-Äquivalent eines Schwarzlichtplakats.

Nicht viele Tauchresorts können das von sich behaupten, aber Wakatobi ist ein voll funktionsfähiges, Rebreather-freundliches Tauchresort, komplett mit Sauerstoff, Sorption, Flaschen für O2, Dil und Bailout sowie Helium auf Anfrage.

Egal, wie Sie die Riffe von Wakatobi erkunden – ob flach oder tief, bei Tag oder bei Nacht, ob Sie an Ort und Stelle bleiben oder an der Wand entlang treiben – eines ist sicher: Es wird Ihnen nie langweilig. Und vielleicht ist das einer der vielen Gründe, warum so viele Gäste immer wieder zurückkommen.

Reiseanfrage nach Wakatobi >HIER oder kontaktieren Sie sie direkt unter office@wakatobi.com.