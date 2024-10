Was wir in Raja Ampat in der AWARE-Woche gemacht haben

Während der AWARE Week 2024 beteiligte sich das Team des Meridian Adventure Dive Resorts aktiv an verschiedenen Naturschutzbemühungen zum Schutz der Meeresumwelt in Raja Ampat. Am Montag, den 16. September, begann die Woche mit einer Dive Against Debris-Veranstaltung am ausgewählten Tauchplatz Saonek Monde. Die Taucher und das Personal des Resorts versammelten sich, um Meeresmüll aus den Gewässern zu entfernen. Die gesammelten Daten wurden sorgfältig in der Dive Against Debris-App aufgezeichnet und lieferten wertvolle Einblicke in die Auswirkungen der Verschmutzung unter der Oberfläche.

Was wir in Raja Ampat in der AWARE-Woche 3 gemacht haben

Am folgenden Tag, dem 17. September, konzentrierte sich das Team darauf, Dornenkronenseesterne aus den Korallenriffen zu entfernen. Die Dornenkronenpopulation ist für ihre zerstörerische Ernährung von Korallenpolypen bekannt und wurde zu einer Bedrohung für die empfindlichen Riffökosysteme. Ausgestattet mit Spezialwerkzeugen arbeitete das Team fleißig daran, diese räuberischen Seesterne aus den Riffen zu entfernen und sicherzustellen, dass die Korallen ohne weiteren Schaden gedeihen konnten. Weitere Informationen finden Sie hier – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

Am 18. September trafen sich die Mitarbeiter des Resorts und ihre Familien, um die Mangroven zu säubern. Da die Gruppe die wichtige Rolle der Mangroven bei der Erhaltung der Küstenökosysteme erkannte, arbeitete sie eine Stunde lang daran, das Gebiet von Schutt zu befreien. Die Bedeutung der Mangroven als „Bäume des Lebens“ wurde hervorgehoben, da Indonesien einen erheblichen Anteil der Mangrovenwälder der Welt beherbergt, was diese Aktion für die Gesundheit der lokalen Umwelt von entscheidender Bedeutung macht. Weitere Informationen finden Sie hier – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Was wir in Raja Ampat in der AWARE-Woche 4 gemacht haben

Am Donnerstag, dem 19. September, fand eine Strandsäuberungsaktion mit Mitarbeitern und Gästen des Resorts statt. Die Gruppe ging an die Strände, um Müll und Abfälle aufzusammeln, die von den Strömungen der Dampierstraße angeschwemmt wurden. Diese Aktion unterstrich, wie wichtig es ist, die Küste von Raja Ampat unberührt zu halten, da sie ein einzigartiges Zentrum der Meeresbiodiversität ist. Weitere Informationen finden Sie hier – https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

Die AWARE-Woche endete am Samstag, den 21. September, mit einer Präsentation unter der Leitung der Ausbilder Cullen und Kayra. Sie klärten die Teilnehmer über die Bedeutung der Bekämpfung der Meeresverschmutzung auf und boten praktische Lösungen an. Sie ermutigten alle, sich an lokalen Aufräumarbeiten zu beteiligen und ihren persönlichen Plastikverbrauch zu reduzieren. Die Präsentation befähigte die Teilnehmer, einen spürbaren Beitrag zum Erhalt der Schönheit und Artenvielfalt von Raja Ampat für zukünftige Generationen zu leisten.

