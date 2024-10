Nigel Marsh hat in Zusammenarbeit mit New Holland Publishers gerade einen neuen Leitfaden veröffentlicht – Kurzer Leitfaden zu den Meeresfischen AustraliensDas Buch ist eine großartige Einführung in die australischen Meeresfische und umfasst 121 Familien und 193 Arten.

Australien hat mit über 4000 registrierten Arten die größte Anzahl und Vielfalt an Meeresfischen aller Länder der Welt. Dies liegt vor allem daran, dass die ausgedehnte Küste des Landes mit einer großen Vielfalt an Lebensräumen für Meeresfische gesegnet ist. Im Norden sind die warmen tropischen Gewässer Australiens voller farbenfroher Rifffische. Die meisten dieser tropischen Fische kommen auch in anderen indopazifischen Ländern vor. Im Süden hingegen sind die kühlen, gemäßigten Gewässer des Landes mit überwiegend endemischen Fischen bevölkert, Arten, die nirgendwo sonst auf der Erde vorkommen.

Seefische kommen in allen Meeresgebieten rund um Australien in großer Zahl vor – in Mangroven, Korallenriffen, Kelpwäldern, Sandbuchten, Flussmündungen und in den tiefen, dunklen Gewässern vor dem Kontinentalschelf. Einige spielen auch in der Meeresfrüchteindustrie eine wichtige Rolle.

Mit über 4000 Meeresfischen, die rund um Australien vorkommen, und jedes Jahr werden mehr entdeckt, Kurzer Leitfaden zu den Meeresfischen Australiens ist eine wunderbare Einführung in diese faszinierenden Meeresbewohner. Die in diesem Handbuch vorgestellten Fischfamilien sind die häufigsten und interessantesten, denen Taucher, Schnorchler und Angler begegnen.

Dieses Buch ist Teil einer Reihe von Kurzführern zur australischen Tierwelt, zu denen auch Bücher über Vögel und Reptilien gehören. Nigel wurde gebeten, das Buch zu schreiben, nachdem er die letzten vierzig Jahre damit verbracht hatte, in Australien zu tauchen und die zahlreichen Fischarten zu fotografieren.

Nigel Marsh ist den Lesern von Scuba Diver gut bekannt, da er für die Zeitschrift seit es angefangen hat. Nigel ist ein australischer Unterwasserfotograf und Fotojournalist, dessen Arbeiten in zahlreichen Zeitschriften, Zeitungen und Büchern sowohl in Australien als auch im Ausland veröffentlicht wurden. Nigel ist ausgiebig in Australien und in ganz Asien, im Pazifik, im Indischen Ozean und in der Karibik getaucht.

Seine Unterwasserfotos haben mehrere internationale Fotowettbewerbe gewonnen. Im Laufe der Jahre hat Nigel auch über ein Dutzend Bücher verfasst, darunter Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks und Schlammtauchen, ebenfalls von New Holland veröffentlicht.

Kurzer Leitfaden zu den Meeresfischen Australiens ist jetzt für 16.99 $ im Buchhandel und online erhältlich und ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für den Taucher oder Schnorchler, der mehr über die Fische erfahren möchte, denen er begegnet.