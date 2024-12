Korallenlaichen am Great Barrier Reef

Korallenlaichen: Alle Mann an Bord für den Babyboom am Great Barrier Reef

Tourismusunternehmen und die örtliche Riffindustrie arbeiteten während des bemerkenswertesten Laichereignisses der Welt die ganze Nacht durch und erlernten hochmoderne Techniken zur Korallenrestaurierung, um die Korallenpopulation zu stärken.

Beim jährlichen Korallenlaichereignis, das durch den Vollmond im November ausgelöst wird, erwachen die prächtigen Korallen des Great Barrier Reef in einem Unterwasser-„Schneesturm“ zum Leben, indem sie in einem Massenzuchtphänomen Billionen von Eiern und Spermien ins Wasser abgeben, das Sir David Attenborough als „eines der größten Naturschauspiele überhaupt“ beschreibt.

Standard

Dieses Ereignis ist zugleich der wichtigste Tag des Jahres für Korallenforscher, da sie innovative Methoden erforschen, um die Wiederherstellung von Riffen voranzutreiben und dieses Natursymbol vor den zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels zu schützen.

Um die Zahl der Korallenbabys zu steigern, die aus dem diesjährigen Laichen hervorgehen, schult ein Team des Australian Institute of Marine Science (AIMS) erstmals die Meeresindustrie in Cairns und Port Douglas – einschließlich der Tourismusbranche – im Einsatz der innovativen Korallenlarven-Aussaattechnik, die als Coral IVF bekannt ist. Diese nächtliche Mission, bei der Millionen von Koralleneiern und -spermien in speziell entworfenen schwimmenden Larvenbecken an zwei verschiedenen Standorten in der Region gesammelt werden, soll den natürlichen Regenerationsprozess des Riffs unterstützen.

Die zarten Laichbündel bleiben bis zu einer Woche in den Aufzuchtbecken, während sie sich zu Korallenbabys entwickeln. Sobald sie bereit sind, werden sie an Riffen platziert, darunter auch an Orten, die von den jüngsten Korallenbleichereignissen betroffen sind. Dort können sie zu gesunden jungen Korallen heranwachsen und neues Leben ins Great Barrier Reef bringen.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Coral IVF die Erfolgsrate bei der Befruchtung von Korallen um das Hundertfache steigert – durch diese innovative Technik erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million in der Natur auf eins zu 100.

Anna Marsden, Geschäftsführerin der Great Barrier Reef Foundation, sagte: „Letzten Sommer erlebte unser Great Barrier Reef erneut eine verheerende Korallenbleiche, die wieder einmal verdeutlichte, dass Korallenriffe an vorderster Front des Klimawandels stehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein Lösungspaket zu entwickeln, das uns hilft, das Verlorene wiederherzustellen und das Verbleibende vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen.

Korallenlaichen am Great Barrier Reef 8

„Diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Tourismusunternehmen, bekannt als Boats4Corals, wurde im Rahmen unserer Reef Islands Initiative erfolgreich in den Whitsundays getestet und löst einen der größten Engpässe bei der Wiederherstellung von Riffen – den Umfang. Aufgrund dieses Erfolgs wenden wir mit Unterstützung von Qantas denselben Ansatz auf andere Bereiche des Riffs an. Indem wir eifrigen Tourismusunternehmen und Einheimischen die Möglichkeit geben, diese Technik in ihr aktuelles Naturschutz-Toolkit aufzunehmen, hoffen wir, eine lokale Riff-Wiederherstellungsbewegung aufzubauen, die wissenschaftlich fundiert und skalierbar ist.

„Durch die Kombination der Führungskompetenzen der Tourismus- und Meeresindustrie, der Schiffe, der lokalen Expertise und der Arbeitskraft wollen wir eine Riffrestaurierung in einem viel größeren Maßstab erreichen, als es Forscher allein könnten. Dies ist wirklich eine starke Partnerschaft.“

Neue Daten aus AIMS-Untersuchungen des Great Barrier Reef im Norden zeigen, dass die Korallenbleiche 2024 den größten jährlichen Rückgang der Steinkorallenbestände im Gebiet von Lizard Island seit Beginn der Untersuchungen vor 39 Jahren verursacht hat. Erste Überwachungsergebnisse aus Untersuchungen im Wasser zwischen Lizard Island und Cairns zeigen, dass mehr als ein Drittel der Steinkorallen durch die Bleiche verloren gegangen sind. Wissenschaftler untersuchen weiterhin Gebiete im gesamten Great Barrier Reef und eine vollständige Bewertung wird 2025 veröffentlicht.

Korallenlaichen am Great Barrier Reef 9

Dr. Mark Gibbs, leitender Systemingenieur und Programmdirektor von AIMS, sagte: „Es war großartig, gestern Abend mit neuen lokalen Unternehmen auf dem Wasser zu trainieren und Informationen über Riffe in der Region Cairns und Port Douglas auszutauschen.

„Wir hatten sehr erfolgreiche Laichaktivitäten und die Becken sind jetzt voller sich entwickelnder Korallenlarven. Trotz der Verluste, die die Riffe in dieser Region im Sommer erlitten haben, sind wir ermutigt durch das Ausmaß des Laichens, das wir in diesem Gebiet gesehen haben.

„Die von uns verwendeten Ansätze wurden im Rahmen des gemeinsamen Reef Restoration and Adaptation Program entwickelt. Während sie weiter verfeinert werden, nutzt unser Team die Kraft der Menschen vor Ort, Schiffe und Fähigkeiten und prüft sie auf Herz und Nieren, um sicherzustellen, dass sie aus der Forschung in die Praxis umgesetzt werden können.

„Wir haben in den letzten Wochen mit diesen lokalen Teams zusammengearbeitet und jede der verschiedenen Branchen bringt ihre eigenen einzigartigen Stärken und Fähigkeiten mit, die wir gemeinsam nutzen.

„Obwohl die Laichsammlung möglicherweise abgeschlossen ist, schulen wir weiterhin lokale Mitarbeiter, um die sich entwickelnden Korallen zu überwachen und sie, wenn sie bereit sind, an die lokalen Riffe zu verteilen. In den kommenden Wochen wird es also noch viel Schulung und Zusammenarbeit geben.“

Korallenlaichen am Great Barrier Reef 10

Das Great Barrier Reef ist Australiens größtes und wertvollstes Naturdenkmal mit Die Forschung von DeloitteDaraus geht hervor, dass das Great Barrier Reef 6.4 Milliarden US-Dollar zur australischen Wirtschaft beiträgt und über 64,000 Arbeitsplätze sichert, von denen die meisten im Tourismussektor entstehen.

Phil Coulthard, Umwelt- und Compliance-Manager der Quicksilver Group, sagte: „Site-Stewardship-Programme zum Schutz unserer lokalen Riffstandorte waren schon immer ein zentraler Schwerpunkt für die Quicksilver Group. Um jedoch die Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Umweltbelastungen zu stärken, sind kooperative Maßnahmen innerhalb der Meerestourismusbranche und Partnerschaften mit anderen Branchen, der Regierung, traditionellen Eigentümern und natürlich unserer Wissenschaftsgemeinschaft erforderlich.

„Projekte wie dieses sind das perfekte Beispiel. Die letzten Wochen waren eine unglaubliche Gelegenheit für unser Team, mit anderen Branchenteilnehmern und dem Australian Institute of Marine Science zusammenzuarbeiten, um mehr über Koralleninterventionstechniken zu erfahren, von denen wir hoffen, dass sie nicht nur den Riffen vor Ort zugutekommen, sondern auch eine Plattform für Erweiterungsprojekte sowohl hier am GBR als auch für Riffe weltweit werden.“

„Aber der Höhepunkt war natürlich die Chance, wieder einmal Zeuge des größten synchronisierten Laichereignisses der Welt am Agincourt Reef vor Port Douglas zu werden. Das schiere Ausmaß des Ereignisses war beeindruckend und ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Schönheit unseres Great Barrier Reef. Zu sehen, wie Milliarden einzelner Tiere es schaffen, gleichzeitig stinkende Eier und Sperma freizusetzen, ist nicht nur ein Wunder der Natur, sondern unterstreicht auch das empfindliche Gleichgewicht unserer Meeresökosysteme und ihre Abhängigkeit von der Vorhersehbarkeit der Umwelt.“

Korallenlaichen am Great Barrier Reef 11

Der Leiter der GBR-Biologie, Dr. Eric Fisher, sagte: „Der Aufbau von Partnerschaften zwischen der Privatwirtschaft, Forschern und traditionellen Eigentümern ist entscheidend, um die Widerstandsfähigkeit der natürlichen Korallenriffe zu stärken und das Great Barrier Reef zukunftssicher zu machen. Die GBR-Biologie hat sich verpflichtet, das Coral IVF-Programm zu unterstützen. Es fügt sich nahtlos in unsere bestehenden standortgestützten Programme zur Riffwiederherstellung ein, wie etwa zur Kontrolle von Korallenräubern, zur Wasserdurchmischung und zur Stabilisierung von Korallenschutt.“

Dieser Versuch wird vom Reef Trust der australischen Regierung und dem Australian Institute of Marine Science finanziert und von Qantas im Rahmen seiner 10-jährigen 10-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit der Great Barrier Reef Foundation unterstützt.

Fiona Messent, kommissarische Chief Sustainability Officer von Qantas, sagte: „Kunden von nah und fern mit unseren unglaublichen Naturlandschaften zu verbinden, ist das Herzstück unserer Arbeit. Wir sind stolz darauf, die Ausweitung der Boats4Coral-Zusammenarbeit durch unsere Partnerschaft mit der Great Barrier Reef Foundation zu unterstützen, damit Tourismusunternehmen und Wissenschaftler zusammenarbeiten können, um die Riffrestaurierung voranzutreiben und zum Schutz von Australiens Naturikone beizutragen.“

Das Projekt nutzt Innovationen, die im Rahmen des Reef Restoration and Adaptation Program entwickelt wurden, das durch die Partnerschaft zwischen dem Reef Trust der australischen Regierung und der Great Barrier Reef Foundation finanziert und auch von Qantas unterstützt wird.

Korallenlaichen am Great Barrier Reef 12

Dr. Cedric Robillot, Executive Director des Reef Restoration and Adaptation Program, sagte: „Die Geschwindigkeit, mit der sich die Auswirkungen des Klimawandels auf Korallenriffe auf der ganzen Welt entfalten, ist alarmierend. Dieser Wissensaustausch und die Zusammenarbeit in der Region Cairns und Port Douglas stellen einen entscheidenden Schritt dar, um die wissenschaftlichen Innovationen des Reef Restoration and Adaptation Program in ein Toolkit für praxisnahe Lösungen umzusetzen.

„Dies soll durch eine mehrjährige und groß angelegte Pilotinitiative erreicht werden, um eine zukünftige Industrie für die Wiederherstellung und Anpassung von Riffen aufzubauen, in deren Rahmen Riffgemeinschaften, Industrien, traditionelle Eigentümer und Verwalter jedes Jahr Millionen von Korallen mit höherer Hitzetoleranz am Riff ausbringen könnten.“

Über die Great Barrier Reef Foundation

Die Great Barrier Reef Foundation schafft eine Zukunft für die Korallenriffe der Welt, indem es Riffe und Küstenlebensräume wiederherstellt und ihnen hilft, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Wir haben eine gemeinschaftliche Organisation aufgebaut, um Gelder zu sammeln, in innovative Ideen zu investieren und reale, skalierbare Naturschutzprogramme zu entwerfen, die Durchbrüche bei der Wiederherstellung von Meeres- und Landlebensräumen ermöglichen. Gemeinsam mit den First Nations und den Frontgemeinden beschleunigt die Stiftung die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen auf der ganzen Welt.

Warum ist das Laichen von Korallen wichtig?

Niemand erklärt es besser als Sir David Attenborough:

Keiner der Bewohner des Riffs wäre hier, wenn es nicht ein wirklich außergewöhnliches Ereignis gäbe. Es findet nur einmal im Jahr statt und ist eines der größten Naturschauspiele überhaupt. Erst in den 1980er Jahren entdeckten Wissenschaftler es hier auf der Great Barrier Reef. An einigen Nächten im Jahr, wenn die Bedingungen genau richtig sind, brechen entlang des gesamten Riffs plötzlich Korallen vieler verschiedener Arten aus. Es ist das große Laichereignis und eines der Wunder der Natur. Es ist die einzige Zeit im Jahr, in der die Korallen selbst nicht nur durch Verzweigung wachsen, sondern sich auch sexuell vermehren, und Es ist lebenswichtig für das Überleben des Riffs.

Riff Magic Ponton

Was ist Korallenlaichen?

Beim Korallenlaichen entsteht neues Leben am Riff. Es geschieht einmal im Jahr in einem faszinierenden Naturphänomen, das als Unterwasser-Schneesturm beschrieben wird. Im späten Frühjahr geben Korallen am Great Barrier Reef Eier und Sperma ab, die als kleine Kugeln herauskommen, die in Zeitlupe an die Meeresoberfläche treiben. Das Laichen findet nur nachts statt, wenn die planktonfressenden Rifffische schlafen, wodurch das Risiko verringert wird, dass die Eier gefressen werden.

Es bildet sich ein rosa-brauner Ölteppich auf der Oberfläche, wo der Laich auf ein passendes Ei trifft und eine Larve produziert, die etwa zehn Tage braucht, um zu einem Korallenpolypen heranzureifen. Viele dieser winzigen Bündel werden zu jungen Korallen und geben Hoffnung für die Zukunft unseres Great Barrier Reef.

Das Laichen von Korallen wurde erst 1982 auf Magnetic Island entdeckt. In Küstennähe gelegene Riffe laichen meist einen Monat vor den Außenriffen, wo das Laichen spektakulärer ist. Es findet im Allgemeinen an den Außenriffen vor Cairns und Port Douglas zwei bis sechs Nächte nach dem November-Vollmond statt, wenn die Wassertemperatur 27-28 °C beträgt.

Bildnachweis: Great Barrier Reef Foundation