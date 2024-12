Tauchen in Lifou, einem fossilen Atoll

PIERRE CONSTANT knüpft allerlei unerwartete Kontakte, als er zum Tauchen in einen wenig bekannten Teil Neukaledoniens reist

Es war eine Abfahrt am frühen Morgen auf der Betico 2, mit Ziel Lifou Island. Der Check-in erfolgte um 6 Uhr morgens am Fährterminal in Noumea, dem wichtigsten Hafen Neukaledoniens.

Das maximale Freigepäck betrug 15 kg plus 6 kg Handgepäck, daher musste ich einen Tag früher kommen, um meine 42 kg Übergepäck als Fracht mitzubringen – also meine Tauch- und Unterwasser-Fotoausrüstung. Für einen Taucher gab es keine andere Möglichkeit!

Beim Fliegen ist Ihr Gewicht auf 15 kg beschränkt. Je nach Seegang dauert die Überfahrt nach Lifou auf den Loyalitätsinseln sieben Stunden. Die Fähre fährt durch die Mare-Inseln, bevor sie kurz vor 2 Uhr in Wé an der Ostküste von Lifou anlegt.

Ich war zum zweiten Mal in Neukaledonien. Bei meiner ersten Reise im März 2022 hatte ich keine Zeit, die Loyalitätsinseln zu besuchen.

Ein großer, schlanker, langhaariger Franzose aus der Bretagne, Pascal von Wé Plongée, erwartete mich und wir fuhren in einem verbeulten alten, grauen Dacia Logan zu seinem Landhaus. In diesem Kanakenland scheinen die meisten Autos irgendeine Art von Schaden erlitten zu haben. Lifou sollte für mehr als zwei Wochen mein Zuhause sein.

Wir Marina

Die Topographie

Die Loyalty Islands erstrecken sich über 500 km von Nordwesten nach Südosten. Sie sind vom Festland durch das Korallenmeer getrennt, das 100 km breit und 2 km tief ist. Von Südosten aus sind die Inseln Walpoles, Mare, alle 1,115 km² von Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré und das unter Wasser liegende Astrolabe Reef.

Die Loyalty Islands sind ein alter Vulkanbogen, der durch die Subduktion der Australischen Platte unter die Pazifische Platte entstand. Die Atolle entstanden zwischen dem Pliozän und Pleistozän durch wiederholte Absenkungen.

Vor 25 Millionen Jahren war Lifou eine Vulkaninsel mit einem Saumriff. Vor fünf Millionen Jahren erodierte der Vulkan trotz neuer Ausbrüche und vor 300,000 Jahren lag der Meeresspiegel 120 m höher als heute und das Atoll hatte eine innere Lagune. Dann zog sich der Ozean zurück.

Während der Riss-Würm-Eiszeit vor 15,000 Jahren lag der Meeresspiegel 100 m unter dem heutigen Niveau und es bildeten sich Höhlen und unterirdische Flüsse. Die meisten Höhlen sind heute überflutet. Das Barriereriff besteht aus kompaktem Kalkstein und liegt 3 km vor der Küste.

Junge springt ins Herz von Lifou, Peng Beach

Das Zentrum der Insel ist flach, die alte Lagune ist mit kristallisiertem Kalkstein, Sand und Konglomeraten gefüllt. Im Norden ist das Plateau 25 m hoch und die Riffkrone erhebt sich auf 90 m. Im Süden ist das Plateau 40 m hoch und die Krone erhebt sich auf 110 m.

Die größten und ältesten Höhlen in Lifou – Hnanawei, Wanaham und Inegoj – entstanden vor 190 bis 130,000 Jahren. Es gibt keine oberflächlichen Flüsse; alles fließt unterirdisch. Im Februar/März kommt es zu heftigen Regenfällen, bei denen ein Teil des Wassers unter der Erde gespeichert wird.

Unter den Kokosnussbäumen, Peng Beach

Was die Menschheitsgeschichte betrifft, so kamen Austronesier aus Südostasien 3000 v. Chr. nach Melanesien. Die erste Migration von Menschen aus Nordmelanesien (Admiralitätsinseln) nach Neukaledonien geht auf 1700 v. Chr. zurück. Lapita-Keramik, die in Kone an der Westküste Neukaledoniens gefunden wurde, wurde auf 1400 v. Chr. datiert. Vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert fanden Migrationen von Tongaern und Samoanern nach Lifou statt, möglicherweise auch von Vanuatu aus.

Wenn Kapitän James Cook Neukaledonien tatsächlich am 4. September 1774 „entdeckte“, dann geschah dies erst im späten 18. Jahrhundert, als zwei britische Schiffe in Lifou landeten. Die Loyalitätsinseln wurden nach einem dieser Schiffe benannt.

Walfänger kamen bereits seit 1810 hierher, aber 1829 entdeckte der französische Seefahrer und Entdecker Dumont d'Urville die Loyalitätsinseln „wiederentdeckte“ und erstellte eine endgültige Seekarte.

Wir Plongée

Der Standort ist der Yachthafen von Wé, in dessen Nähe sich der Betiko 2 Docks, Wé Plongée ist seit 2018 in Betrieb. Pascal hat das Tauchzentrum in einem Container eingerichtet, der auch als private Bäckerei fungiert, da er jeden Tag Brot backt!

Das Tauchzentrum Wé Plongée befindet sich in einem Container

Pascal von Wé Plongée

Pascal ist französischer FFESSM- sowie PADI- und SSI-Tauchlehrer und bietet Discover Scuba Diving-Erlebnisse sowie Tauchausbildungen auf verschiedenen Niveaus an. Ausflüge in die Bucht von Chateaubriand werden mit einem Schlauchboot durchgeführt und die meisten Tauchplätze sind nicht weiter als fünf Minuten entfernt.

Taucher an Bord

Die Erlaubnis zum Tauchen in einem bestimmten Gebiet muss von den Stammes- und Zollbehörden erteilt werden. Aktivitäten außerhalb der Bucht sind den traditionellen Clans vorbehalten. Qualifizierte Taucher können morgens zwei Tauchgänge machen, während DSD und Tauchtraining am Nachmittag stattfinden.

Provinz Gut & Canyons

Am ersten Tag war der Tauchplan, die recht ähnlichen Province Good und Canyons zu besuchen. Das Riff ist massiv, mit zahlreichen Canyons, Durchschwimmmöglichkeiten und Tunneln durchzogen und von weißen Sandflächen umgeben.

Es war eher ein atmosphärisches Erlebnis, da die Fischwelt unauffällig war – keine großen Exemplare, keine Schwärme, nur die üblichen Falterfische, Papageienfische, Doktorfische, gelegentlich Kaiserfische und der eine oder andere Schwarm Goldfleck-Streifenbrassen (Gnathodentex aureolineatus).

Blattkorallenstapel bei Province Good

Kolonien von Orangeflossen-Anemonenfischen (Amphiprion Chrysopterus) mit weißen Schwänzen waren häufig, ebenso wie Clarks Anemonenfische (Ein Clarkii). Schwarzschwanz-Schweinsfisch (Bodianus loxonotus) waren ein häufiger Anblick. Die Ananas-Seegurke (Ananas (Thelenota)) wurde auf dem Sandboden gesichtet, und Riesenmuscheln (Tridacna squamosa) auch.

Rosa Schwammstiele, Provinz Gut

Tischkoralle Acropora und andere Korallenarten, Provinz Good

Blaufleck-Falterfisch (Chaetodon plebeius) und Schwarzer Falterfisch (C flavirostris)

Riesenmuschel (Tridacna squamosa) bei Canyons

Geweihkorallen und Tischkorallen bei Canyons

Grabmal der Marina

Am zweiten Tag nahm mich Pascal mit zu einem seiner Lieblingsplätze, der bei Trainings beliebt ist. Tombant de la Marina ist ein kleiner Abhang mit einer maximalen Tiefe von 13 m, weißem Sand und verstreuten Korallenstöcken.

Die Fischwelt war tendenziell auffälliger, mit grünen Meeresschildkröten, Weißspitzen-Riffhaien, Napoleon-Lippfischen, Blauflossen-Stachelmakrelen, Korallenzackenbarschen (Kleine Cephalopolis) und der Pfauenzackenbarsch (C argus), Igelfisch und Perlhuhn-Kugelfisch.

Grüne Schildkröte am Tombant de la Marina

Ich bin auf mehrere rote und schwarze Anemonenfische gestoßen (Amphiprion melanopus), der Teufels-Drachenkopf (Scorpaenopsis diabolus) mit seinen gelben und roten Brustflossen, Ovalfleck-Falterfisch (Chaetodon Spekulum), Gelbstreifen-Papageifisch (Scarus schelgeli) und der Zitronenschalen-Kaiserfisch (Zwergseidenspinner) in Gelb mit blauem Augenring.

„Neulich beim Training haben wir einen Manta und sogar einmal einen Hammerhai gesehen“, erzählt Pascal begeistert.

Kartoffeln aus Hnassé

Tropfen-Falterfisch (Chaetodon unimaculatus) bei Patates de Hnassé

Patates de Hnassé erwies sich als recht angenehm – eine Ansammlung großer Korallenblöcke, die über Sandbänke verstreut sind und deren äußerer Hang zum Blau hin offen ist.

Unter anderem sah ich Tränen-Falterfische (Chaetodon unimaculatus), Papua-Drachenköpfe (Scorpaenpsis papuensis), Chevron-Falterfisch (C fascialis) und der Blaue-Falterfisch (C plebeius). Doppelfleck-Röhrenaale (Heteroconger hassi) verzierte stellenweise den Sandboden.

Papuanischer Drachenkopf (Scorpaenopsis papuensis) bei Patates de Hnassé

In der Zackenbarschfamilie gab es Waben (Epinephelus merra), Schwarzspitzen (E marginalis) mit rot mit weißen Flecken und dem Mondschwanz Variola Louti.

Ein breites Stück Alveopora Korallen waren mit ihren kleinen gänseblümchenartigen Polypen und den blau und schwarz gefleckten Stachelrochen (Neotrygon kuhlii), Clown-Drückerfisch und Striemen-Lippfisch (Epibulus-Insider) in Erscheinung treten.

Clarks Anemonenfisch (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Schwarzspitzen-Zackenbarsch (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Blauer Schmetterlingsfisch (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte liegt zwischen roten und grünen Bojen nahe der Kanaleinfahrt und besteht aus vier aufgereihten Bojen mit einem steilen Hang nach links, der auf 25 m und mehr abfällt.

Sowohl Grüne Meeresschildkröten als auch Echte Karettschildkröten konnten gesehen werden, zusammen mit der Weißmaulmuräne (Gymnothorax meleagris), hellbraun mit weißen Punkten, Halbkreis-Kaiserfisch (Pomacanthus semicirculatus) und Großaugen (Priacanthus hamrur) in Purpur mit einem schwarzen Auge. Der ägyptische Seestern (Gomophia egyptiaca) fiel ebenfalls auf.

Weißmaulmuräne (Gymnothorax meleagris), Grüne Meeresbucht

Ägyptischer Seestern (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Zu den Höhlen

An einem freien Tag vom Tauchen empfiehlt sich eine Tour durch den Norden oder sogar ganz Lifou mit einem Mietwagen. Die geteerte Straße führte mich nach Hnathalo, von wo aus die Strecke nach Tingeting eine ziemliche Herausforderung darstellte. Denn ein jugendlicher Zeitvertreib besteht darin, vorhandene Schilder zu zerstören, wo immer sie auch sein mögen, und ständig nach dem Weg zu fragen.

Holzschnitzereien entlang der Straße

Schließlich fand ich die Teufelshöhle, wo die älteren Landbesitzer eine Eintrittsgebühr von umgerechnet etwa 14 Pfund verlangten. Ein 10-minütiger Waldweg führte zum Fuß einer Klippe, der äußeren Kalksteinkrone des Atolls.

Die Teufelshöhle, Tingeting

In der Kannibalenhöhle

Beim Auf- und Abklettern fand ich eine stark zerklüftete Höhle mit offenem Dach. In einer Höhle links lagen ein paar menschliche Knochen, und auf einem Felsvorsprung darüber grinsten ein paar Schädel stoisch. „Überreste aus Kannibalenzeiten und makabren Ritualen“, wurde mir gesagt.

Kannibalenschädel

Die Anzahl der Höhlen in Lifou ist beeindruckend. Einige sind bis zu 8 km lang. Nachdem ich gelesen hatte, dass in einigen von ihnen Wasser vorhanden ist, entschied ich mich, in der Luengoni-Höhle an der Südostküste zu tauchen. Die Erlaubnis muss vom Grundbesitzer erteilt werden.

Der sportlich wirkende Pascal Qazing, ein selbsternannter Verfechter der Unabhängigkeit der Kanaken, veranstaltete Führungen zur Höhle und willigte ein, mich eines Morgens mitzunehmen. Er zündete kleine Kerzen in der Höhle und teilweise rund um den inneren See an, wo die Besucher ein kühles Bad genossen.

Eingang zur Luengoni-Höhle

In der Luengoni-Höhle

Mit der Flasche auf dem Rücken tauchte ich in das klare Becken ein. Die Temperatur betrug 21 °C. Ich folgte einem schmalen Tunnel mit einigen Stalaktiten und Stalagmiten auf und ab, nichts Besonderes, bis ich die Halokline in 10 m Tiefe erreichte.

Meine Kuppellinse beschlug sich plötzlich. Es war nur Kondensation vom wärmeren Salzwasser, aber ich drehte mich verärgert um, aus Angst, dass ich die Kamera überflutet hatte.

Pascal verlässt ein Durchschwimmbecken bei Trone De Fer

Pascal durchquert eine Schlucht im Riff bei Trone De Fer

Luengoni-Höhle

Auf der Suche nach der Inegoj-Höhle traf ich den 78-jährigen Landbesitzer, der an seinem Tisch saß und Radio hörte. Er verwies mich an einen Mann in der Stadt, der das Gebiet verwaltete, aber meine Erlaubnis, es in ein paar Tagen zu besuchen, kam nicht zustande, weil der einzige mögliche Führer anderweitig auf den Yamsfeldern beschäftigt war. Ich musste auf den 500 m langen Tunnel verzichten, der zu einem unterirdischen See führt.

Gorgones Riff

Gorgonien am Gorgones Reef

Gelbaugen-Feilenfisch (Canntherhies dumerilii) am Gorgones Reef

Pascal empfahl mir, ein Tauchzentrum in Easo an der Nordwestküste von Lifou zu kontaktieren, das von Bastien geleitet wird, einem robust aussehenden, aber freundlichen Glatzkopf. Lagoon Safaris war seit 2013 in Betrieb und verfügte über ein 7.5 m langes Glasfaserboot mit 175 PS Außenbordmotor, das acht Taucher zu etwa 25 Tauchplätzen nördlich der Baie de Jinek bringen konnte.

Bastien, Tauchdirektor von Lagoon Safaris, Easo

Das Tauchen war ein Kontrast zu dem in den engen Gewässern der Baie de Chateaubriand. Am Gorgones Reef empfingen mich kobaltblaues Wasser, kristallklare Sicht und jede Menge Fische. Der zum Meer hin offene und von einer regelmäßigen, nach Norden fließenden Strömung umspülte Tauchplatz bot eine Fülle von Gorgonien und Weichkorallen und erwies sich als gesundes, lebendiges Riff.

Zwei Felsnadeln ragten aus über 30 m Höhe auf weißem Sand empor, und die Wassertemperatur betrug 27 °C. Blauflossen-Makrele gepaart mit Barcheek-Makrele (Carangoïdes plagiotaenia), erkennbar an den silbernen Winkeln an den Seiten und einem schwarzen Strich auf dem Kiemendeckel. Roter Schnapper (Lutjanus bohar) gemischt mit einem großen Schwarm Schwarzer Schnapper (Macolor niger) nahe der Oberfläche zwischen den Spitzen.

Weißspitzenhai

Einige große Hundszahn-Thunfische (Gymnosarda unicolor) kreuzten in der Tiefe vorbei, und gelegentlich sah man Weißspitzen-Riffhaie, die auf dem sandigen Meeresboden ruhten. Auf der Spitze des Felsens thront ein Streckmaul-Lippfisch (Epibulus-Insider) mit seinen gelben und braunen Phasen erregte meine Aufmerksamkeit.

Blauflossen-Stachelmakrele, Gorgones-Riff

Jungfischer Schlingkiefer-Lippfisch (Epibulus insidiator), Gorgones-Riff

Wolke aus Schwarzen Schnappern (Macolor niger)

Nur einen Steinwurf entfernt befand sich der Arch, ein gigantischer Torbogen, der mit bezaubernden roten und goldenen Gorgonien geschmückt war. Auf dem Hügel thronten drei Stumpfnasen-Pompanos (Trachinotus blochii), silber mit gelben Flossen, hat sich mit einem Schwarm eher scheuer Großaugenmakrelen zusammengetan.

Tarnzackenbarsch (Epinephelus polyphekadion) am Arch

Gorgonien im Torbogen

Stumpfnasen-Nasennasen-Drachenkopf (Naso vlamingii) am Arch

Ein Gelbaugen-Feilenfisch (Cantherhines dumerilii) tauchte neugierig auf. Überall tummelten sich Pfauen- und Korallenzackenbarsche und ein getarnter Zackenbarsch (Epinephelus polyphekadion) versteckte sich unter einem Überhang und blickte mich ruhig an.

Ein 2 m langer Grauer Riffhai schwamm gemächlich in der Tiefe. Stumpfnasen-Einhörner (Naso vlamingii) waren ein optischer Genuss, aus deren Schwanzende blaue Fäden strömten.

Kappe Martin

Cap Martin, weiter nördlich, bot den Anblick eines großen Korallenbommies abseits der Wand. Die Stelle war voller Gorgonien und Weichkorallen. Als ich einen kleineren Bommie erkundete, der vor der starken Strömung geschützt war, deutete Bastien aufgeregt auf etwas hinter mir.

Ich drehte mich gerade rechtzeitig um, um voller Ehrfurcht einen beigen Hammerhai zu bestaunen, der eine anmutige Kurve über meinen Rücken zog. Es war eine solche Überraschung, dass ich nicht einmal Zeit für ein Foto hatte!

Gorgonien und Taucher am Cap Martin

Weichkorallen (Dendronephthya sp) am Cap Martin

Tomoko

Das Boot von Lagoon Safaris am Easo Pier

Bei Tomoko ist die Küste mit Meereshöhlen durchzogen, eine davon ist die Heimat der Gabelhorn-Hummer (Panilurus penicillatus). Bastien überredete mich, ihn auf einem Nachttauchgang zu begleiten. „Eine gute Gelegenheit, den Nautilus zu treffen“, strahlte er. Das Angebot war zu verlockend, um es abzulehnen.

Gabelhorn-Hummer (Panulirus penicillatus) bei Tomoko

Tunnel mit Gorgonien und Tauchern bei Tomoko

Wir starteten nach Einbruch der Dunkelheit vom Strand in Easo aus und schwammen etwa 10 Minuten mit dem Schnorchel, bevor wir abtauchten. Bald darauf wurde ich Zeuge eines Festivals von Korbsternen (Nackte Astroboa), voll entfaltet in einer Fressposition. Bastien fand einen schwarzen Hancock-Plattwurm (Pseudobiceros hancockanus), mit orange-weißem Gürtel.

Hancocks Plattwurm (Pseudobiceros hancockanus) beim Easo-Nachttauchgang

Ich bestaunte einen rosa Velutiniden Coriocella sp mit schwarzen Linien, etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte und, wie ich vermute, eine neue Art. Eine orange gefleckte Kistenkrabbe (Calappa lophos) auf einem Felsen posierte, und eine Gelbrandmuräne (Gymnothorax flavimarginatus) zeigte sich unter einer Geweihkoralle.

Rosa Velutinid (Coriocella sp) bei Easo

Orangenfleckkrabbe (Calappa lophos) bei Easo

Um ein wenig Würze hinzuzufügen, eine große gebänderte Seeschlange (Laticauda saintgironsi) suchte im offenen Sand der Ebenen nach Nahrung, ohne meine Anwesenheit zu bemerken.

Gebänderter Meerkrait (Laticauda saintgironsi) beim Easo-Nachttauchgang

Gelbrandmuräne (Gymnothorax flavimarginatus) bei Easo

Tigerkauri (Cypraea tigris), Easo

Labyrinth

Pazifischer Doppelsattel-Falterfisch (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Schwarzer Falterfisch (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Vor meiner Abreise bestand Pascal darauf, mich zum Labyrinthe zu bringen, einem seiner ausgewählten Orte. Es war ein wahres Labyrinth aus Canyons, Durchschwimmstellen und Tunneln, durch die man sich wie eine Ratte zwängt. Es war meine Chance, den schwer zu fassenden bunten Harlekin-Stoßfisch zu treffen (Choerodon fasciatus), rot mit weißen und grauen Bändern, versteckt sich in der Dunkelheit.

Eine Ringstraße führt um den Norden der Insel herum nach Hnathalo, zum Flughafen Wanaham, nach Jokin und Xepenehe. Eine andere umrundet die West- (Drehu), Süd- (Mu) und Ostküste (Traput).

Der Strand und die neukaledonischen Kiefern in Mu

Lifou bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten und geführte Wanderungen zu Höhlen oder Aussichtspunkten wie den Jokin-Klippen oder Marmites du Cap des Pins, wo sich auf erhöhten Riffterrassen riesige Gezeitentümpel befinden. Eine Einladung zum Baden mit Aussicht.

Wenn Sie idyllische Strände bevorzugen, haben Sie die Wahl zwischen Chateaubriand, Luengoni und Peng. Und jenseits eines grünen Flecks einheimischen Waldes ist der abgeschiedene Kiki Beach am Fuße einer Klippe südlich von Xepenehe ein Juwel für Naturliebhaber. Nördlich von Easo bietet die Baie de Jinek einen spannenden Unterwasserpfad für Schnorchler, die dort selbstständig schwimmen können. Kleine Bojen mit Flaggen markieren den Weg.

Für ein optimales Taucherlebnis empfehle ich eine Woche auf Lifou, aufgeteilt auf Wé Plongée an der Ostküste und anschließend Lagoon Safaris an der Nordwestküste. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie auch andere Loyalitätsinseln wie Mare oder Ouvea erkunden.

An den Strand von Mu gespülte Nautilusmuscheln

Am letzten Tag hatte ich um 6 Uhr morgens einen Termin mit Haman, der mich zu einem versteckten Ort hinter dem Flughafen Wanaham führte. Ich wollte die wenig bekannte Fetra He-Höhle besuchen. „Am Sonntag arbeite ich nicht auf den Yamsfeldern, es ist der Tag des Herrn“, gestand Haman.

Wie es der Brauch verlangte, saßen wir eine Weile in seinem Garten und plauderten, damit er verstand, was ich vorhatte. Im Wald hinter seinem Haus versteckt, kam der kleine Eingang einer Höhle zum Vorschein. Wir mussten uns hinhocken, um hineinzukommen, während Höhlensalangen umherflogen und mir immer wieder ins Gesicht stießen. „Hier ist der Wächter der Höhle“, flüsterte er und zeigte nach rechts.

Mein Blick fiel auf einen Totenschädel in einer Nische. Auf allen Vieren kriechend, mit meiner Stirnlampe im Gepäck, durchquerten wir dunkle, enge Passagen, die mit Fledermausguano verschmutzt waren. Einige zertrümmerte Menschenknochen lagen herum. Nach 100 m schmutzigen Vorankommens waren meine Hände und Knie rußschwarz.

Eine geräumige Kammer mit dunklen Stalagmiten und Stalaktiten öffnete sich. Zu meiner Verblüffung waren die Wände mit Handabdrücken in Schwarz, manchmal Rot bedeckt. „Archäologen kamen vor über 30 Jahren hierher und datierten diese. Sie sind 3,000 Jahre alt und gehören dem Volk der Lapita“, wurde mir gesagt.

In den dunklen Korridor der Fetra He-Höhle

Haman vor der Wand mit den Schablonenhänden in Fetra He

Handabdrücke von vor Tausenden von Jahren

Diese frühen Seefahrer aus Südostasien hinterließen Spuren ihrer Migration in Form berühmter Töpfereien im gesamten Pazifik. Lifous Vorfahren stammten aus Nordmelanesien, von den Admiralitätsinseln in Papua-Neuguinea, wo ich einst lebte.

Alles fügte sich zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon seit mehreren Jahren auf den Spuren des Lapita-Volkes unterwegs war. Als wäre ich in einem früheren Leben einer von ihnen gewesen.

Hinter der Fassade der Gewissheiten arbeitet der Verstand auf mysteriöse Weise …