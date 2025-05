Doubilet führt das Wildphotos-Programm 2025 an

David Doubilet, der National Geographic für Ihre privaten Foto-Journalist, der schätzt, mehr als 26,000 Stunden unter Wasser fotografiert zu haben, ist einer von 14 einflussreichen Naturfotografen, die bei der diesjährigen eintägigen Naturveranstaltung von WildPhotos sprechen Fotografie Symposium in London.

Die diesjährige Veranstaltung wurde von Wildscreen in Zusammenarbeit mit Wildlife Photographer of Year am Natural History Museum ins Leben gerufen und findet am Freitag, den 17. Oktober, in der British Library statt.

Doubilet ist neben Karine Aigner zu sehen, deren Arbeit laut den Organisatoren das Publikum dazu anregt, „Naturschutz aus einer menschlicheren Perspektive zu betrachten“. Aigner gewann 2022 den Haupttitel „Wildlife Photographer of the Year“ (WPotY) und war damit erst die fünfte Frau in über 40 Jahren, der dies gelang.

Das letztjährige WildPhotos-Symposium fand im Bristol Aquarium statt. Die vollständige Rednerliste für London wird im Juni bekannt gegeben und von Locals geführtes auf der Wildscreen-Site.

WildPhotos 2024 (Christian Tuckwell-Smith)

Ausführende Produzentin von WildPhotos 2025 ist Kathy Moran, derzeitige WPotY-Juryvorsitzende und ehemalige National Geographic ZeitschriftStellvertretender Direktor von FotografieDie Veranstaltung wird unterstützt von Die Natur im Fokus, das sich für den Schutz und die Erhaltung bedrohter und gefährdeter Wildtiere und Wildnisgebiete einsetzt.

„WildPhotos ist eine einzigartige Zusammenkunft der Naturschutz Fotografie Community und eine unvergleichliche Gelegenheit, die Geschichten hinter den Bildern und ihre Auswirkungen zu erfahren“, sagt Wildscreen-CEO Lucie Muir.

Die Veranstaltung findet wenige Tage nach der Bekanntgabe der Gewinner des 61. WPotY-Wettbewerbs am 14. Oktober und der Eröffnung der Flaggschiff-Ausstellung im Naturkundemuseum auf 17 Oktober.

Ein Vollticket für WildPhotos 2025 kostet £150, mit £70 ermäßigten Tickets und Online Eintritt für 24 £. Tickets sind im Verkauf hier, mit 50 Pässen in limitierter Auflage, darunter eine Freikarte für die WPotY-Ausstellung.

