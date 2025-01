Fidschis führendes Tauchresort startet stilvoll ins Jahr 2025

Mit dem Beginn des Jahres 2025 startet Fidschis führendes Tauchziel, das Volivoli Beach Resort, mit einem Paukenschlag in das neue Jahr. In einem spannenden und bedeutsamen Beweis ihres Engagements für die Personalentwicklung und die Sicherheit auf See haben vierundzwanzig (24) Besatzungsmitglieder und Praktikanten des Resorts, darunter Mitglieder der Sicherheits- und Mechanikteams, den renommierten Kurs zum Bootsführer und Kapitän der Marine Safety Authority of Fiji (MSAF) für eingeschränkte Master Engineers der Klasse 6 (RME6) erfolgreich abgeschlossen. Dieser anspruchsvolle, praxisorientierte TAUCHERAUSBILDUNG Das Programm stellte einen wichtigen Meilenstein auf ihrem beruflichen Weg dar und unterstreicht das Engagement des Volivoli Beach Resorts für kontinuierliche Weiterbildung und Spitzenleistungen im Tauch- und Wassersportsektor.

Eine umfassende, praktische Erfahrung



Die TAUCHERAUSBILDUNG, eine Mischung aus Theorie und praktischen Workshops, sorgte dafür, dass die Teilnehmer ständig beschäftigt und gefordert waren. Die während des Kurses behandelten Themen waren sowohl umfassend als auch für jeden maritimen Fachmann von entscheidender Bedeutung. Dazu gehörten Schlüsselbereiche wie die Pflicht des Kapitäns, die Verwendung von Sicherheitsausrüstung, Reiseplanung, Wettervorhersage und Notfallverfahren. Die Schüler lernten auch die praktischen Fähigkeiten der Bootsführung – Anlegen, Ablegen, Ankern und vieles mehr.



Einer der wertvollsten Aspekte des Kurses war wahrscheinlich die praktische Erfahrung, die durch zahlreiche praktische Prüfungen an Land und auf See vermittelt wurde. Dadurch wurde sichergestellt, dass jeder Teilnehmer sein theoretisches Wissen unter realen Bedingungen anwenden konnte, was die Bedeutung von Sicherheit, Professionalität und Teamarbeit im maritimen Umfeld weiter unterstrich.

Eine stolze Leistung



Simon Doughty, Vertriebs- und Marketingmanager des Volivoli Beach Resorts, sprach voller Stolz über die kontinuierlichen Bemühungen des Resorts, in seine Mitarbeiter und die lokale Gemeinschaft zu investieren. „Da wir dem Ethos der kontinuierlichen Verbesserung, fortlaufenden Weiterbildung und Investition in die lokale Gemeinschaft folgen, sind wir stolz darauf, nicht nur als Fidschis qualifiziertester und erfahrenster Tauch- und Wassersportanbieter anerkannt zu werden, sondern auch als einer der weltweit führenden Tauchanbieter“, teilte Simon mit.



Die TAUCHERAUSBILDUNG Die Initiative „The Volivoli Beach Resort“ ist ein Beispiel für das Engagement des Resorts für professionelle Spitzenleistungen. Indem das Volivoli Beach Resort sein Team mit den Fähigkeiten und Zertifizierungen ausstattet, die für einen sicheren und effektiven Betrieb erforderlich sind, stellt es sicher, dass jeder Gast ein Weltklasse-Erlebnis in den gesunden, lebendigen Gewässern rund um Fidschi hat.

Ein Zeichen lokaler Unterstützung



Der Abschluss des Kurses wurde durch eine offizielle Abschluss- und Präsentationszeremonie markiert, bei der die Teilnehmer durch die Anwesenheit von geehrt wurden Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Seine Anwesenheit unterstrich, wie wichtig es ist, in die örtlichen Gemeinden zu investieren, und die erheblichen Auswirkungen, die solche Initiativen sowohl auf das Resort als auch auf die Nation Fidschi als Ganzes haben.



„Vinaka vakalevu“ (ein herzliches Dankeschön) ging an die Marine Safety Authority of Fiji für ihre Führung und ihr Fachwissen während des gesamten Kurses. Diese Zusammenarbeit erweiterte nicht nur das Wissen der Teilnehmer, sondern förderte auch eine engere Beziehung zwischen dem Resort und den maritimen Sicherheitsbehörden von Fidschi.



Als eines der führenden Tauchresorts in Fidschi legt das Volivoli Beach Resort die Messlatte in Sachen Sicherheit, Service und Gemeinschaftsentwicklung weiterhin hoch. Der Abschluss des MSAF Boat Master- und RME6-Kurses ist nur einer von vielen Schritten, die das Volivoli Beach Resort unternommen hat, um sicherzustellen, dass sein Team an der Spitze der Tauch- und Wassersportbranche bleibt und seinen Gästen ein sicheres und unvergessliches Erlebnis bietet.



In einer Branche, in der Fachwissen von größter Bedeutung ist, beweist das Volivoli Beach Resort immer wieder, dass es nicht nur darum geht, erstklassige Taucherlebnisse anzubieten - es geht auch darum, kontinuierlich in Menschen zu investieren, TAUCHERAUSBILDUNGund Sicherheit, um zu gewährleisten, dass die Gewässer ebenso unberührt und sicher wie schön bleiben.

Looking Ahead



Auch wenn das Resort in die Zukunft blickt, bleibt es seinem Ruf als einer der qualifiziertesten Tauchbetriebe weltweit treu. Mit einem starken Fokus auf lokale Entwicklung, Meeresschutz und branchenführende Standards wird 2025 für das Volivoli Beach Resort und sein unglaubliches Team ein weiteres Jahr voller Erfolg, Wachstum und bemerkenswerter Leistungen werden.



Wer sich in ein unvergessliches Abenteuer stürzen möchte und dabei weiß, dass Sicherheit, Professionalität und Umweltschutz oberste Priorität haben, dem verspricht das Volivoli Beach Resort ein Erlebnis wie kein anderes – ein Erlebnis, das auf Können, Bildung und Gemeinschaftsgeist basiert.

Über Volivoli Beach Resort:



Das Volivoli Beach Resort ist Fidschis führendes Tauchresort und liegt in der atemberaubenden Suncoast-Region direkt am Bligh Water, Fidschis beliebtester Tauchregion. Das Volivoli Beach Resort ist für seine erfahrenen Tauchführer, atemberaubenden Unterwasserlandschaften und sein Engagement für Nachhaltigkeit bekannt und bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tauchern beispiellosen Zugang zu einigen der lebendigsten Meeresökosysteme der Welt.



Schreiben Sie ihrem Team jederzeit eine Nachricht an res@volivoli.com – oder schau sie dir an unter www.volivoli.com – es könnte Ihre beste Entscheidung im Jahr 2025 sein