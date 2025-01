Magisches Ningaloo Reef

Vor ein paar Jahren hatte ich das Glück, nach Exmouth zu fliegen und dort einige Zeit zu verbringen, während ich für ein Buch recherchierte, das ich über die besten Tauchplätze der Welt geschrieben habe. Seit meiner letzten Reise nach Ningaloo waren viele Jahre vergangen und ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass Exmouth inzwischen viel bevölkerter wäre.

Während mein Social-Media-Feed mittlerweile aus einem Strom von Fotos junger Fotografen zu bestehen scheint, die auf Walhai-Booten arbeiten, sind die Ortschaft Exmouth und ihr kleiner südlicher Nachbar Coral Bay für die meisten Leute immer noch ein bisschen zu abgelegen, als dass sie einen Umzug dorthin in Erwägung ziehen würden. Das zusätzliche Hindernis der begrenzten saisonalen Unterbringung bremst den Zustrom potenzieller Bewohner ebenfalls.

Buchauszug

Das Folgende ist ein bearbeiteter Auszug aus Ultimate Dive Sites von Todd Thimios, veröffentlicht von Hardie Grant Explore – erscheint am 1. Februar 2025. Holen Sie sich Ihr Exemplar of Der ultimative Tauchplatz jetzt!

Halten Sie Ausschau nach einem ausführlicheren Artikel über Ningaloo Reef im Februar Problem von Scuba Diver Magazin ANZ!

Warum es besonders ist

Wenn Sie 13 Stunden nördlich von Perth fahren, erreichen Sie eine der abgelegensten Städte Australiens: Exmouth, das Tor zum Ningaloo Reef oder Nyinggulu in der Sprache der traditionellen Eigentümer, der Baiyungu, Thalanyji und Yinigurdira. Hier an Australiens Korallenküste, wo Wüste und Riff aufeinandertreffen, spielt sich alles auf dem Meer ab. In jeder zweiten Einfahrt liegt ein Boot (wenn der Wind aufkommt) und die Stadt hat nur sehr wenige Geschäfte.

Von März bis Oktober verdoppelt sich die Einwohnerzahl dieser 3000-Einwohner-Stadt, wenn Reisende nach Ningaloo kommen, um mit dem bekanntesten jährlichen Besucher zu schwimmen. Hier findet jedes Jahr die weltweit größte dokumentierte Ansammlung von Walhaien statt.

Ich habe meinen ersten Walhai in Ningaloo gesehen und habe vor, eines Tages mit meinen Töchtern hierher zurückzukehren, damit sie auch ihren ersten Walhai sehen können. Außerdem liegt es auf der Wanderroute von über 40,000 Buckelwalen pro Jahr und hier draußen ist das Land so ruhig, dass man sie nachts vom Strand aus atmen hören kann.

