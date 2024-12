Meridian Adventure Dive Kulinarischer Meister

Adrian Stacey lernte vor über 24 Jahren erstmals das Tauchen am Great Barrier Reef. Seitdem hat er als Tauchlehrer und Unterwasserfotograf an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gearbeitet, darunter in Ägypten, Costa Rica, Indonesien, Thailand, Mexiko und Saba. Mittlerweile hat er sich in Australien niedergelassen, dorthin zurückgekehrt, wo seine Liebe zum Tauchen begann.