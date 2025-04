Die Scuba Show kehrt nach Long Beach zurück – buchen Sie jetzt Ihre Tickets

Die Scuba Show, jetzt in ihrer 38.th Jahr, kehrt im Jahr 2025 in seine spirituelle Heimat Long Beach zurück und verspricht eine Fülle interessanter Redner, eine Vielzahl unterhaltsamer Aktivitäten und Attraktionen sowie eine breite Palette von Ausstellern, die dazu beitragen, die Besucher zu inspirieren und zu informieren

Am Wochenende des 31. Mai / 1. Juni kehrt die Scuba Show – die größte Verbraucher-Tauchmesse in Amerika – nach Long Beach zurück, Kalifornien , und jeder, der sich für das Tauchen oder das Leben im Meer interessiert, wird hier viel Freude haben.

An diesen beiden Tagen beherbergt das Long Beach Convention Centre Hunderte von Ausstellungen mit neuer und revolutionärer Tauchausrüstung, Kalifornien Tauchboote, Inselregierungen, Tauchresorts und Tauchsafaris aus aller Welt (viele davon mit tollen Showangeboten und Deals), für Ihre privaten Foto und Videoprofis, Kunst, Schmuck und Kleidung zum Thema Meer, gemeinnützige Organisationen mit Meeresbezug, ein Schnupperbecken, lustige Attraktionen, eine Kinderecke und noch viel mehr.

Das Long Beach Convention Centre ist eine erstklassige Tagungseinrichtung in wunderschöner Hafenlage, nur wenige Gehminuten von Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten und dem Aquarium of the Pacific entfernt. Die berühmte Queen Mary ist in Sichtweite. Kostenpflichtige Parkplätze stehen am Convention Centre und auf den umliegenden Parkplätzen ausreichend zur Verfügung.

Scuba Show kehrt nach Long Beach zurück – buchen Sie jetzt Ihre Tickets 6

Auf dem Bildschirm

Unterwasserbereich digital Künstler und Experte für große Bilder Jim Hellemn, Schöpfer der 125 Fuß hohen Glaswand von Kalifornien Die Ausstellung „Aquatic Forests“ im Aquarium of the Pacific zeigt riesige Galeriedrucke, die die spektakulären Farben der Korallenriffe auf der ganzen Welt zeigen, sowie hochauflösende Bilder von Kalifornien 's Kelpwälder.

Die allseits beliebte New Product Showcase wird einige der neuesten Produkte ins Rampenlicht rücken, die kürzlich veröffentlicht wurden oder in Kürze auf den Markt kommen.

Das Tauchteam des Sheriffs wird mit seinem Doppelaußenbordboot und seinem Truck erneut in der Halle sein.

Kommen Sie und sehen Sie sich eine Vielzahl neuer Geräte an

Mitmach-Attraktionen

Schnappen Sie sich Ihre Freunde und machen Sie ein paar lustige Fotos im „Käfig des Weißen Hais“, oder schauen Sie bei einem der für Ihre privaten Foto Stationen – komplett mit einer Reihe von Tauch- und Meeresrequisiten – um einzigartige Erinnerungen festzuhalten.

Sie können sich im Kelp Dome Theatre mit faszinierender Meeresfauna umgeben oder, wenn Sie es etwas aufregender mögen, versuchen Sie, wie lange Sie im bockenden Rodeohai durchhalten!

Schauen Sie am Kunststand der Scuba Show vorbei und erstellen Sie Ihre ganz eigenen, vom Meer inspirierten Aufkleber und 3D-Skulpturen. Kalifornien Doreen Hann, Art Director von Diving News, wird außerdem Kinder (und Künstler aller Altersstufen) einladen, ihre künstlerischen Fähigkeiten auf einer von der kalifornischen Seelandschaft inspirierten Leinwand zu üben. Die fertige Seelandschaft wird verkauft, wobei der Erlös Wohltätigkeitsorganisationen mit Meeresbezug zugutekommt.

Der „Shark Cage“ ist ein toller für Ihre privaten Foto Knebel

Aussteller

Eine Vielzahl von Ständen erwarten die Besucher der Scuba Show, da Fremdenverkehrsämter, Reiseveranstalter, Tauchresorts, Charterboote, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Ausrüstungshersteller, Bekleidungsunternehmen, Schmuckfirmen und mehr präsentieren ihre Angebote. Lassen Sie sich für Ihr nächstes Tauchabenteuer, Ihren nächsten Einkauf, Ihren nächsten Zertifizierungsabschluss oder einfach nur für ein bisschen Shopping-Therapie inspirieren!

Seminare

Wählen Sie aus über 70 unterhaltsamen und lehrreichen Seminaren. Zu den Tauchexperten, die mit dem Publikum sprechen, gehören Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim und Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, Kapitän John Kades, Andy und Allison Sallmon sowie Dale und Kim Sheckler. Themen sind unter anderem Tierverhalten, die besten Strandtauchgänge Kaliforniens, Geheimnisse des Korallenriffs, Nemos Unterwassergärten, eine Fitnessformel für Taucher, Erkundungstauchen, Fehler, die Taucher machen, Anleitungen für Ihre privaten Foto und Videositzungen, Tauchen nach den Bränden, Sicherheitsaspekte für ältere Taucher, menschliche Faktoren beim Tauchen, Destinations- und Produktseminare, Workshops für Profis und mehr. Besuchen Sie www.scubashow.com Für eine vollständige Seminarliste mit Beschreibungen, Zeiten, Raumnummern, Biografien der Referenten und aktuellen Informationen. Hinweis: Änderungen an den Seminaren vorbehalten.

Sehen Sie, wie lange Sie auf dem Rodeohai durchhalten können

Über 50,000 US-Dollar an Türpreisen

Während der Show finden fortlaufend Verlosungen statt, bei denen Sie brandneue Tauchausrüstung, Reisen zu Tauchzielen weltweit, Kunst und andere tolle Dinge gewinnen können. Der Eintritt zu den Hauptpreisen ist im Ticketkauf enthalten. Online oder auf der Messe – und Sie müssen nicht anwesend sein, um zu gewinnen. Sie können die angebotenen Preise auf www.scubashow.com

Samstagabendparty

Wenn die Show abends schließt, könnt ihr euch mit dem Team der Scuba Show zu einem gemütlichen Beisammensein mit Live-Musik, Bars und Foodtrucks treffen und mit anderen Tauchern austoben. Nehmt an der Verlosung teil und gewinnt tolle Preise, deren Erlös einer Meeres-Wohltätigkeitsorganisation zugutekommt. Der Eintritt ist für alle Besucher der Scuba Show frei. Mehr dazu unter www.scubashow.com für Partyankündigungen kurz vor dem Veranstaltungstermin.

Treffen Sie sich und haben Sie Spaß mit anderen Tauchern

Scuba Show 2025 – sichern Sie sich Ihre Tickets im Vorverkauf!

Die Scuba Show findet am Samstag, den 31. Mai und Sonntag, den 1. Juni in Halle C des Long Beach Convention Centre statt. Scuba Radio veranstaltet an beiden Tagen von 9.15:10 bis XNUMX:XNUMX Uhr ein Warm-up vor der Show – es erwarten euch Spaß, Spiele und tolle Werbegeschenke.

Öffnungszeiten

Samstag, 31. Mai – 10 bis 6 Uhr

Sonntag, 1. Juni – 10 bis 5 Uhr

Tickets ab sofort erhältlich

Tickets im Voraus buchen HIER und vermeiden Sie die Warteschlange, wenn Sie teilnehmen.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Scuba Show