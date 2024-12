Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi

Die 5 besten Tauchplätze der Insel Uepi und wie man sie fotografiert

Die Insel Uepi liegt am nördlichen Barriereriff der atemberaubenden Marovo-Lagune und bietet einen idealen Zugang zu den allerbesten Tauchplätzen, die dieses berühmte Gebiet zu bieten hat. Mit den nährstoffreichen Strömungen des New Georgia Sound im Norden und den artenreichen Gewässern der Lagune im Süden sind einige dieser unglaublichen Tauchplätze nur eine fünfminütige Bootsfahrt vom Resort entfernt!

Um an diesen Tauchplätzen das bestmögliche Erlebnis zu haben, ist lokales Fachwissen unabdingbar. Mit weit über 30 Jahren Erfahrung kennen die Eigentümer von Uepi, Jill und Grant Kelly, und ihr engagiertes Tauchteam diese Orte wie ihre Westentasche.

Ich hatte das Glück, auf fast allen Sehenswürdigkeiten von Jill und Grant persönlich angeleitet zu werden, und ich möchte meine fünf Favoriten mit Ihnen teilen – zusammen mit einigen Tipps zum Fotografieren!

#1 Uepi-Punkt

Uepi Point liegt an der nordwestlichen Spitze der Charapoana Passage zwischen der Insel Uepi und der nahegelegenen Insel Charapoana und gilt allgemein als der charakteristischste Tauchplatz dieses Teils der Marovo-Lagune – und das aus gutem Grund.

Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi 9

Der „Punkt“ ist einer von mehreren Orten entlang des nördlichen Barriereriffs, wo uralte geologische Verwerfungslinien Inseln angehoben und Passagen in die Lagune gegraben haben. Die einzigartige Breite, Tiefe und Unterwassertopographie der Charapoana Passage schaffen eine ideale Umgebung für nährstoffreiches Wasser aus den tiefen Becken des New Georgia Sound, das durch das Riff fließen und es nähren kann.

Von diesen nährstoffreichen Strömungen umspült, bietet Uepi Point einen Einblick in die Unterwasserwelt, wie Mutter Natur sie vorgesehen hat. Sie werden atemberaubende Weichkorallen, riesige Gorgonien, die das reiche Wasser filtern, und eine beeindruckende Vielfalt an Meereslebewesen entdecken, darunter eine beeindruckende Anzahl grauer Riffhaie, die das Blau patrouillieren.

Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi 10

Hier gibt es so viel zu sehen, dass es schwierig sein kann, zu entscheiden, worauf man sich konzentrieren soll, aber für mich ist Uepi Point ein außergewöhnlicher Weitwinkeltauchgang. Bei auflaufender Flut am frühen Morgen oder am späten Nachmittag erstrahlt es wirklich in neuem Glanz. Zu diesen Zeiten erweckt die Kombination aus klarerem Wasser aus dem New Georgia Sound und dem weichen, abgewinkelten Licht den Ort zum Leben.

Beim Tauchen am Uepi Point verlasse ich mich auf meine Nikon Z8-Kamera in Kombination mit dem vielseitigen Z14-30mm-Objektiv. Mit 14 mm ist es perfekt, um die großen Gorgonien und lebendigen Korallengärten einzufangen. Der hervorragende Zoombereich und die relativ nahe Fokussierfähigkeit des Objektivs ermöglichen eine Vielzahl von Kompositionen, sodass Sie eine Reihe von Motiven fotografieren können – und das alles bei einem einzigen Tauchgang!

#2 Uepi-Ellenbogen

Uepi Elbow markiert den nördlichsten Punkt der Insel, der am weitesten in den New Georgia Sound hineinragt und daher die beste Chance bietet, von der Meeresströmung mitgerissene pelagische Fische zu beobachten.

Der „Ellenbogen“ selbst besteht aus einer abfallenden Wand, die in die Tiefen des Sunds abfällt. Diese Wand ist mit einer atemberaubenden Vielfalt an Gorgonien, leuchtenden Gorgonien und prächtigen Weichkorallen geschmückt.

Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi 11

Aus fotografischer Sicht ist Uepi Elbow ein außergewöhnlicher Weitwinkel-Tauchgang. Die Fülle an beeindruckenden Motiven an der Wand erfordert ein Weitwinkelobjektiv, um ihnen gerecht zu werden, und Sie möchten auf keinen Fall mit einem Makroobjektiv erwischt werden, wenn eine pelagische Art auftaucht!

Für Liebhaber der Makrofotografie bietet das vielfältige Ökosystem der Wand zahllose Möglichkeiten, kleinere, faszinierende Motive zu entdecken, die sich zwischen den Korallen verstecken.

Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi 12

Ich erkunde Uepi Elbow jedoch am besten mit einem Weitwinkel-Setup. Ich greife erneut auf mein Nikon Z14-30mm-Objektiv zurück, das die ganze Pracht des pulsierenden Lebens an der Wand einfängt und mich gleichzeitig für überraschende Begegnungen mit vorbeiziehenden Hochseefischen gewappnet hält.

#3 Charapoana-Punkt

Charapoana Point liegt an der Spitze der Insel Charapoana, direkt gegenüber von Uepi Point, und ist so etwas wie ein etwas weniger dynamisches Gegenstück zu seinem berühmten Nachbarn.

Die Nordseite von Charapoana Point bietet viel zu entdecken. Das Meeresleben konzentriert sich dicht um die Stelle, an der die Strömungen um die Ecke fließen. Meine unvergesslichsten Erlebnisse hatte ich jedoch jenseits der Stelle und weiter im Kanal, wo das Wasser geschützter ist.

Überraschenderweise offenbart dieser ruhigere Bereich oft eine Fülle faszinierender Motive, sowohl großer als auch kleiner.

Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi 13

In fotografischer Hinsicht ist Charapoana Point vielseitig und bietet Möglichkeiten sowohl für Weitwinkel- als auch für Makrofotografie. Ich persönlich tauche hier am liebsten mit Weitwinkel-Makroausrüstung und verwende als Ausrüstung ein Nikon 8-15 mm Fischaugen-Zoomobjektiv gepaart mit einem kleinen Kuppelport.

Dieses Objektiv, das ursprünglich für Nikon-DSLRs entwickelt wurde, funktioniert mit dem FTZ-Adapter problemlos auf meiner spiegellosen Nikon Z8-Kamera. Bei 8 mm erzeugt das Objektiv einen kreisförmigen Fischaugeneffekt und bei 15 mm fungiert es als Standard-Fischaugeneffekt – beides ist nicht ideal für Weitwinkel-Makros.

Zur Anpassung verwende ich den Kenko 1.4-Telekonverter, der in Verbindung mit dem kleinen Kuppelanschluss den Brennweitenbereich effektiv auf ein 14–22-mm-Zoom verschiebt und hervorragende Vielseitigkeit für die Weitwinkel-Makrofotografie bietet.

Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi 14

Das Objektiv ermöglicht eine extrem nahe Fokussierung und ermöglicht es Ihnen, ganz nah an kooperative Motive heranzukommen und sie zusammen mit ihrer Umgebung aufzunehmen, um einzigartige, auffällige Bilder zu erstellen. Der geschützte Bereich am Anfang des Kanals ist ein besonders lohnender Ort zum Auffinden dieser Motive und ist daher einer meiner Lieblingsbereiche zum Erkunden und Fotografieren.

#4 Uepi Willkommenssteg

Kein Besuch in Uepi wäre vollständig ohne eine Begegnung mit dem ansässigen Schwarm Grauer Riffhaie in der Marovo-Lagune am Welcome Jetty.

Der Steg liegt am Rand des Hauptkanals und ist am besten bei auflaufender Flut zu betauchen. Der Schlüssel zu einem unvergesslichen Erlebnis ist, sich etwa 5 Meter vor dem Steg zu positionieren und geduldig zu warten. Die Haie, die an Taucher gewöhnt und von Natur aus neugierig sind, kommen oft näher, um zu untersuchen.

Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi 15

Jill und Grant Kelly tauchen und schnorcheln seit über 30 Jahren mit den Haien des Marovo und sagen, dass sie sich von ihnen nie bedroht gefühlt haben. Tatsächlich, so wie Jill es beschrieb, fühlen sich die Haie in der Nähe von Tauchern wohl und sind neugierig, weil sie sich nie von ihnen bedroht gefühlt haben!

Fotografisch gesehen sind die Haie hervorragende Motive. Ihre Neugier bringt sie oft nahe genug heran, um atemberaubende Weitwinkelaufnahmen zu machen. Ich empfehle entweder ein Nikon Z14-30mm-Objektiv für klassische Weitwinkelkompositionen oder das Nikon 8-15mm-Fisheye in Kombination mit einem Weitwinkel-Makro-Setup für beeindruckende Nahaufnahmen, die sowohl die Haie als auch ihre Umgebung zeigen.

#5 Deku Dekuru

Zu guter Letzt gibt es noch das atemberaubend fotogene Deku Dekuru, eine wunderbare Reihe von Höhlen und Durchschwimmmöglichkeiten, die etwa 25 Minuten vom Uepi Resort entfernt liegen.

Diese Höhlen erkundet man am besten am späten Vormittag oder frühen Nachmittag, wenn die Sonne hoch am Himmel steht und das Sonnenlicht durch die Öffnungen in der Höhe strömt und Lichtstrahlen wirft, die die Unterwasserlandschaft auf nahezu ätherische Weise erhellen.

Top 5 Tauchplätze der Insel Uepi 16

Das Betreten der Höhlen ist völlig sicher, für die Navigation ist jedoch ein sachkundiger Führer erforderlich, um sicherzustellen, dass Sie die besten Routen und Aussichten erleben.

Deku Dekuru ist ein Weitwinkel-Tauchgang par excellence. Bringen Sie also unbedingt Ihr Weitwinkelobjektiv mit, um die Höhlen und das Spiel aus Licht und Schatten einzufangen.

Don Silcock

Don ist leitender Reiseredakteur bei Scuba Diver und lebt auf Bali in Indonesien. Seine Website www.indopacificimages.com bietet ausführliche Standortführer, Artikel und Bilder zu einigen der besten Tauchplätze im Indo-Pazifik-Raum und „Großtier“-Erlebnissen weltweit.

Fotografieren Sie Uepi mit einem der Besten!

Fotografieren Sie Uepi mit einem der Besten und verbessern Sie Ihre Fotografie und Bildbearbeitung von „Gut“ zu „Großartig“! Vom 21. bis 28. Februar wird Don ausgewählte Teilnehmer zu einem kuratierten Workshop und Retreat für Unterwasserfotografie auf der Insel Uepi anleiten. Die Plätze sind äußerst begrenzt, verpassen Sie also nicht Ihre Chance, daran teilzunehmen.

Für weitere Informationen oder zur Reservierung Ihres Platzes senden Sie bitte eine E-Mail an hello@uepi.com sofort!