Wale können viel länger leben als Wissenschaftler dachten

at

at 9: 05 Uhr

Die potenzielle Lebenserwartung von Walen ist doppelt so hoch wie bisherige Schätzungen, sagen GREG BREED von der University of Alaska Fairbanks und PETER CORKERON von der Griffith University

Südkaper haben eine Lebenserwartung von weit über 100 Jahren, und 10 % können über 130 Jahre alt werden, laut unserer neuen veröffentlichten Forschung in der Zeitschrift Wissenschaft Fortschritte. Einige dieser Wale können bis zu 150 Jahre alt werden. Das ist fast doppelt so viel wie die 70–80 Jahre, die sie üblicherweise erreichen sollen.

Nordatlantische Glattwale Man ging auch davon aus, dass die maximale Lebensdauer über 70 JahreWir haben jedoch festgestellt, dass diese kritisch gefährdet Die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Art beträgt derzeit nur 22 Jahre, sie werden selten älter als 50 Jahre.

Diese beiden Arten sind sehr eng verwandt – noch vor 25 Jahren betrachtete man sie als eine Art – daher würde man erwarten, dass sie eine ähnlich lange Lebensdauer haben.

Wir führen den deutlichen Unterschied in der Lebenserwartung der Nordkaper auf vom Menschen verursachte Todesfälle zurück, die meist auf das Verfangen in Fischernetzen und Kollisionen mit Schiffen zurückzuführen sind.

Überlebenskurven zeigen, dass weibliche Glattwale sehr alt werden können, aber der Mensch sorgt dafür, dass Glattwale im Nordatlantik viel früher sterben, als sie es eigentlich könnten. Zum Vergleich ist die US-amerikanische Überlebenskurve für weibliche Glattwale dargestellt, wie sie von der Social Security Administration (Greg Breed) geschätzt wurde.

Wir haben diese neuen Altersschätzungen vorgenommen durch Fotoidentifikation einzelner weiblicher Wale über mehrere Jahrzehnte hinweg. Einzelne Wale können Jahr für Jahr anhand von Fotos erkannt werden.

Wenn sie sterben, werden sie nicht mehr fotografisch „erneut gesichtet“ und verschwinden. Anhand dieser Fotos haben wir sogenannte „Überlebenskurven“ entwickelt, indem wir die Wahrscheinlichkeit schätzten, mit der Wale mit zunehmendem Alter aus der fotografischen Dokumentation verschwinden würden. Anhand dieser Überlebenskurven konnten wir die maximal mögliche Lebensdauer schätzen.

Vor 25 Jahren zeigten Wissenschaftler, die mit indigenen Walfängern in der Arktis zusammenarbeiteten, dass Grönlandwale bis zu sogar über 200 Jahre.

Zu ihren Beweisen gehörte der Fund von steinernen Harpunenspitzen, die seit Mitte des 1800. Jahrhunderts nicht mehr verwendet worden waren und im Speck von Walen steckten, die kurz zuvor von traditionellen Walfängern getötet worden waren.

Tiere mit langer Lebensdauer vermehren sich tendenziell extrem langsam – Nordkaper (National Marine Sanctuaries / GRNMS)

Eine Analyse von Proteinen aus den Augen erlegter Wale lieferte weitere Beweise für ihre lange Lebensdauer. Wie Glattwale hatten Forscher zuvor geglaubt, dass Grönlandwale etwa 80 Jahre alt werden und dass der Mensch das Säugetier mit der längsten Lebenserwartung sei.

In den Jahren nach diesem Bericht versuchten Wissenschaftler herauszufinden, was die Besonderheit der Grönlandwale war, die ihnen ein so hohes Lebensalter ermöglichte. Doch unsere neue Analyse der Lebenserwartung zweier enger Verwandter der Grönlandwale zeigt, dass auch andere Walarten potenziell extrem lange leben können.

Warum es wichtig ist

Das Wissen darüber, wie lange Wildtiere leben, hat große Auswirkungen darauf, wie man sie am besten schützen kann. Tiere, die eine sehr lange Lebenserwartung haben vermehren sich normalerweise extrem langsam und zwischen den Geburten können viele Jahre vergehen.

Die Lebensgeschichte der Bartenwale – insbesondere das Alter, in dem die Weibchen mit der Fortpflanzung beginnen und die Zeitspanne zwischen den Kälbern – wird stark von ihrer potenziellen Lebensspanne beeinflusst. Schutz- und Managementstrategien, die nicht entsprechend planen, haben ein höheres Risiko des Scheiterns.

Dies ist insbesondere im Hinblick auf die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels wichtig.

Südkaper-Mutter und Kalb (Martin Etsebeth)

Was noch nicht bekannt ist

Es gibt viele andere große Wale, darunter Blauwale, Finnwale, Seiwale, Buckelwale, Grauwale und Pottwale. Wie Grönlandwale und Glattwale waren auch diese durch Walfang fast ausgerottet.

Wissenschaftler gehen derzeit davon aus, dass sie etwa 80 bis 90 Jahre alt werden. Das war allerdings auch die Annahme, die man von Grönlandwalen und Glattwalen hatte, bis Daten belegten, dass sie deutlich älter werden können.

Wie lange können diese anderen Walarten leben? Der industrielle Walfang, der erst in den 1960er Jahren eingestellt wurde, hat die weltweiten Walpopulationen um alte Wale reduziert. Obwohl sich viele Walpopulationen wieder erholen, haben die Wale, die nach dem Ende des industriellen Walfangs geboren wurden, nicht genug Zeit gehabt, alt zu werden.

Es ist möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass auch viele andere Walarten eine lange Lebensdauer haben werden.

Welche anderen Forschungen werden durchgeführt?

Andere Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass Verlust älterer Menschen aus Populationen ist ein Phänomen, das bei den meisten großen Tierarten auftritt.

Dadurch wird das Fortpflanzungspotenzial vieler Arten verringert. Forscher argumentieren auch, dass dies einen echten Verlust an Kultur und Weisheit bei Tieren darstellt, der ihr Überlebenspotenzial angesichts veränderter Bedingungen mindert.

Was kommt als nächstes

Wir möchten besser verstehen, wie sich der Walfang auf die Zahl alter Tiere in den gegenwärtigen Walpopulationen ausgewirkt hat, und vorhersagen, wann sich die Zahl alter Tiere wieder auf das Niveau vor dem Walfang erholen wird.

Vorläufige Ergebnisse lassen darauf schließen, dass es noch 100 Jahre dauern könnte, bis sich die Walpopulationen tatsächlich erholen, selbst bei Arten, deren Populationen heute so groß sind wie vor dem Walfang.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Managementmaßnahmen bei den Nordkapern selbst bei steigender Population nicht ausreichten, um einen viel zu frühen Tod dieser Wale zu verhindern.

Auch auf Divernet: Rechte im Süden – Was könnte schon schiefgehen?, Wale vom Aussterben bedroht, Walfänger haben ihr Schlimmstes getan – aber ihre Beute ist zurück!, Neue Karten zeigen Hochrisikozonen für Kollisionen zwischen Walfängern und Schiffen