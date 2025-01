IPO-Überlebenden wird dringend empfohlen, mit dem Tauchen aufzuhören

Internationale Tauchmediziner haben eine gemeinsame Stellungnahme zum Thema Immersionslungenödem (IPO) verfasst, einer Erkrankung, die mittlerweile sowohl Sporttaucher als auch Schnorchler und andere Oberflächenschwimmer betrifft.

Eine wichtige Schlussfolgerung besteht darin, dass die Expertengruppe Tauchern mit vermutetem oder bestätigtem IPO dringend rät, gründlich nachzudenken, bevor sie weitere Druckgastauchgänge unternehmen.

Diese Taucher sollten einen Arzt oder Kardiologen mit Kenntnissen in Tauchmedizin konsultieren, bevor sie über die Wiederaufnahme ihrer Wasseraktivitäten nachdenken, sagen sie – denn das Überleben eines Vorfalls bedeutet nicht, dass sie den nächsten überleben werden.

Taucher, die IPO erlebt haben, sollten außerdem gründlich untersucht werden, um etwaige Krankheiten zu identifizieren, die sie für die Erkrankung prädisponiert haben, sagen die Experten, denn dies könnte Auswirkungen haben, die nichts mit zukünftigen Tauchgängen zu tun haben. IPO tritt unter anderem bei Tauchern mit schweren koronaren Herzkrankheiten, Herzklappenerkrankungen, Kardiomyopathie und Nierenarterienstenose auf.

Medizinische Experten der einflussreichen South Pacific Underwater Medicine Society (SCHWIMMEN) Neil Banham, David Smart und Simon J Mitchell erstellten den Bericht in Absprache mit dem UK Diving Medical Committee (UKDMC) Mitglieder Peter Wilmshurst, Mark S. Turner und Philip Bryson.

Alle hatten an einem Workshop teilgenommen, der im Mai im Rahmen der 52. wissenschaftlichen Jahrestagung der SPUMS auf Fidschi stattfand, um das Thema zu diskutieren.

Der Zweck der Erklärung besteht darin, medizinischen Fachkräften Leitlinien zum Thema IPO und Tauchen bereitzustellen, insbesondere zum Notfallmanagement und zur Ratsamkeit von Tauchern, die nach einem Vorfall, bei dem IPO diagnostiziert wurde oder ein starker Verdacht besteht, wieder in den Sport einzusteigen.

IPO-Risikofaktoren

Bei IPO handelt es sich um eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge, die die Atmung des Verletzten beeinträchtigt und möglicherweise tödlich sein kann. Da kein Sauerstoff ins Blut gelangt und der Körper kein Kohlendioxid ausscheiden kann, tritt dieser Zustand auch bei Oberflächenschwimmern auf und kann bei Sporttauchern durch ihre Atemgeräte verschlimmert werden.

Zu den persönlichen Risikofaktoren, die bisher für IPO identifiziert wurden, gehören laut Aussage, dass Sie bereits eine Episode durchgemacht haben, weiblich sind, alt sind und unter Bluthochdruck und/oder einer vorbestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden.

Zu den äußeren Faktoren gehören kälteres Wasser, Atemregler, die übermäßigen negativen Inspirationsdruck verursachen, Rebreather, starke Anstrengung und übermäßige Flüssigkeitszufuhr. Aufstiege können ebenfalls problematisch sein, insbesondere bei offenem Kreislauf, wobei Symptome im Zusammenhang mit Hypoxie beim Aufstieg und/oder nach dem Auftauchen auftreten oder sich verschlimmern, wenn der Sauerstoffpartialdruck (PO 2 ) nimmt ab.

Wenn Taucher, die einen IPO-Anfall überlebt haben, sich trotz ärztlicher Empfehlung dazu entschließen, wieder zu tauchen, sollten sie dies laut Experten erst nach einer zufriedenstellenden Behandlung oder Beseitigung aller damit verbundenen Erkrankungen oder identifizierter Risikofaktoren tun.

Sie sollten sich auch möglicher Strategien zur Risikominderung bewusst sein, wie z. B. die ausschließliche Verwendung hochwertiger, gut sitzender Wärmeschutzkleidung und die Notwendigkeit, unter Wasser schwere Anstrengungen, Umgebungen über Kopf oder Dekompressionstauchgänge zu vermeiden.

Sie sollten nur tauchen, wenn sie sicher sind, dass Notfallsauerstoff jederzeit verfügbar ist, und eine Überwässerung vor dem Tauchgang vermeiden, während CCR-Taucher die Verwendung von auf dem Rücken montierten Gegenlungen vermeiden sollten.

Die Experten sind sich einig, dass die Begrenzung der Tauchtiefe keine akzeptable Strategie zur Minderung des IPO-Risikos darstellt und betonen, dass zwischen IPO und der Dekompressionskrankheit (DCI) kein Zusammenhang bekannt ist.

Wenn ein Taucher bei einem tiefen Tauchgang IPO entwickelt, dauert es länger, bis er auftaucht und aus dem Wasser kommt. Es bringt auch zusätzliche Risiken mit sich, insbesondere bei offenem Kreislauf, da PO 2 nimmt ab und eine Kopf-oben-Haltung im Wasser führt zu einer Unterdruckatmung.

Da ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von IPO und der anschließenden Entwicklung von Bluthochdruck besteht, sollten Taucher, die IPO überlebt haben, ihr Leben lang regelmäßig ihren Blutdruck überprüfen lassen.

Anzeichen und Symptome

Zu den Symptomen von IPO können Husten, Atemnot, schaumiger, manchmal rosafarbener Auswurf, feuchte oder rasselnde Atemgeräusche und Keuchen, Engegefühl in der Brust, Zyanose und Hypoxämie (niedriger Sauerstoffgehalt im Blut), Verwirrtheit, Unruhe, Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislauf-Stillstand gehören.

Taucher sollten auf die Anzeichen achten, auf die sie bei sich selbst und bei einem Tauchpartner achten müssen: die oben aufgeführten sowie schnelle Atmung, die sich durch ausgeatmete Blasen bei offenem Kreislauf oder einem schnell abfallenden Druckmesser bemerkbar macht; die irrtümliche Annahme, kein Atemgas mehr zu haben oder die Atemausrüstung funktioniere nicht richtig; Panik und Zwang zum Auftauchen.

Im Falle eines vermuteten IPO-Vorfalls wird Tauchern geraten, den Tauchgang sofort abzubrechen und das Wasser so schnell wie möglich zu verlassen.

Während der Aufstieg sicher erfolgen muss, können Sicherheitsstopps bei Bedarf weggelassen werden, ebenso wie obligatorische Dekompressionsstopps in schweren Fällen, in denen so schnell wie möglich Sauerstoff verabreicht werden muss. Tarierwesten sollten an der Oberfläche nicht zu stark aufgeblasen werden und die Rettungsdienste sollten sofort benachrichtigt werden.

Der Brustkorb des Verletzten sollte aufrecht gehalten werden, um eine effizientere Atmung zu gewährleisten. Eng anliegende Tauchausrüstung und Neoprenanzug sollten ausgezogen werden, der Taucher muss jedoch warm gehalten werden.

Weitere klinische Anleitungen zur Notfallbehandlung und Beurteilung zukünftiger Tauchgänge finden Sie für medizinisches Personal im gemeinsame Stellungnahme, das kürzlich von SPUMS in Tauchen und Hyperbarmedizin, Band 54.

Auch auf Divernet: Was passiert mit einem Taucher, der wegen Totschlags angeklagt ist?, Rote Flaggen für Schnorchler: So stoppen Sie das stille Sterben, Bericht über Todesfälle durch Schnorcheln stellt IPO-Ergebnisse in Frage, „Der Tauchgang, der zu meinem Kampf ums Leben wurde“