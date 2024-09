„Wie Tequila-Shots“: Tieftauchgang lässt Versicherungsanspruch eines Tauchers scheitern

Eine Reiseversicherung, die im Falle einer Dekompressionskrankheit (DCI) Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 30 Metern abdeckt, in Anspruch nehmen zu können, ist eine Sache – aber was passiert, wenn Sie am Tag des Vorfalls bereits zuvor einen tieferen Tauchgang sicher absolviert haben? Dieses Szenario wurde kürzlich in Australien getestet.

Ein Paar hatte im vergangenen Jahr (10) eine gemeinsame Reiseversicherung für eine 2023-tägige Reise zu einem nicht näher bezeichneten Ziel im Ausland abgeschlossen. Die Police lief auf den Namen der Partnerin, wobei der männliche Taucher, der an einer DCI litt und nur als JC bezeichnet wurde, als Begünstigter auftrat. Gemäß den Bestimmungen der Police war Sporttauchen bis zu einer Tiefe von maximal 30 m gestattet.

Am 17. Oktober führte JC einen 39-m-Tauchgang durch, unternahm nach einer einstündigen Oberflächenpause einen zweiten Tauchgang auf 29 m, wonach ihm schlecht wurde und er ohnmächtig wurde.

Ein Arzt (Dr. EG) wurde hinzugezogen, der eine DCI diagnostizierte und eine Behandlung verschrieb, was JCs Partnerin später dazu veranlasste, die daraus entstandenen erheblichen medizinischen Auslandskosten und zusätzlichen Reisekosten geltend zu machen.

Mitsui Sumitomo Insurance lehnte die Auszahlung mit der Begründung ab, dass es zu keiner DCI gekommen wäre, wenn JC den früheren Tauchgang nicht außerhalb der Bedingungen der Police durchgeführt hätte. Der Streit zwischen den Parteien ging vor die Australian Financial Complaints Authority (AFCA) Ombudsmann.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking Problem with that interpretation.

„JC nahm an einer Aktivität teil, die durch die Bedingungen der Police ausgeschlossen war, und wurde infolgedessen krank“, entschied der Ombudsmann. „Es wäre unfair, den Versicherer zur Zahlung einer Forderung zu verpflichten, wenn er sich nicht bereit erklärt hat, das mit dieser Aktivität verbundene Risiko abzudecken.“

3 Hauptrisikofaktoren

Im Bericht von Dr. EG an den Versicherer wurden nach der medizinischen Untersuchung drei Hauptrisikofaktoren ermittelt, die zur DCI des Tauchers beigetragen hatten: Tiefe, Wiederholung der Tauchgänge und Anwendung von Dekompressionsstopps.

Mit zunehmendem Druck steige auch das Unfallrisiko, sagte Dr. EG und schloss daraus, dass die DCI nicht nur durch den 29-Meter-Tauchgang, sondern durch die Kombination der beiden Tauchgänge eingetreten sei.

Ein anderer medizinischer Experte, Dr. MN, erklärte, dass das DCI-Risiko stark damit korreliere, wie gut der Körper den Dekompressionsstress nach einer Reihe von Tauchgängen bewältigt, wobei mit „Aussetzung“ die Tauchaktivitäten eines Tages gemeint sind.

JC war am 15. und 16. Oktober an jeweils einem einzigen Tauchgang beteiligt, aber sein Doppeltank-Tauchgang am 17. konnte als „mäßig provokativ“ betrachtet werden, sodass es schwierig ist, das Auftreten der Symptome ausschließlich dem letzten Tauchgang zuzuschreiben.

„Um eine Analogie zu ziehen: Genauso wie der Konsum mehrerer Tequila-Gläser den Zustand einer Person schrittweise beeinflusst, können wir nicht den letzten Schuss als alleinige Ursache der Krankheit ausmachen“, sagte Dr. MN.

Das Argument des Partners, es gebe keine schlüssigen Beweise dafür, dass der 39-m-Tauchgang die alleinige Ursache für JCs DCI gewesen sei, wurde durch das Urteil zurückgewiesen, dass es sich wahrscheinlich aufgrund eines kumulativen Effekts der an diesem Tag – und möglicherweise auch der Tage davor – unternommenen Tauchgänge zu dieser Verletzung gekommen sei.

Der 39-Meter-Tauchgang hatte den Anspruch ungültig gemacht, und die AFCA bestätigt die Entscheidung des Versicherers.

Auch auf Divernet: Verdacht auf DCI? So führen Sie Neurochecks durch, Taucher ignorieren DCI-Syndrome zu gerne, WENIGER SCHNELLE AUFSTIEGE UND DCI-FÄLLE IN GROSSBRITANNIEN