Warum selbst Tauchprofis vor CESAs auf der Hut sein sollten

Neue Forschungsergebnisse zu den physiologischen Auswirkungen von CESAs (Controlled Emergency Swimming Ascents) auf Sporttaucher in Trainingssituationen haben ergeben, dass diese Übungen zu einer Belastung der Lunge führen können, auch wenn hierfür keine äußeren Anzeichen erkennbar sind.

CESAs sind ein Standardverfahren zur Sicherheit beim Tauchen, um Verletzungen durch Lungenüberdehnung bei Luftmangel zu verhindern. Die mit dieser Übung verbundenen Lungenrisiken wurden in der Vergangenheit jedoch nur unzureichend dokumentiert, so das französische Forschungsteam.

Darin heißt es, dass bei Vorfällen im Zusammenhang mit CESAs die Komplikationen von leichten Symptomen wie Husten und Hämoptyse (Bluthusten) bis hin zu schweren Folgen wie Pneumothorax, Pneumomediastinum (Luft oder Gas zwischen den Lungen) und zerebraler arterieller Gasembolie reichten.

CESA-Trainingsbegeisterte argumentieren, dass die Verletzungen, sofern sie aufgetreten sind, in erster Linie auf eine falsche Technik, insbesondere unzureichendes Ausatmen, zurückzuführen seien, und betonen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung durch die Ausbilder während des gesamten Aufstiegs.

Unter Aufsicht

Die Autoren der Studie, die Tauchmediziner Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid und Arnaud Druelle, behaupten, dass es selbst unter strenger Aufsicht zu Zwischenfällen gekommen sei. Dies lässt darauf schließen, dass neben der Ausatemtechnik auch mechanische Faktoren zur Lungenbelastung beitragen könnten.

Ihre Studie wurde in zwei Phasen durchgeführt. An der französischen Militärtauchschule im südfranzösischen Saint-Mandrier nahmen jeweils zwei Gruppen erfahrener Militärtaucher teil. Sie benutzten ein offenes Kreislaufsystem in 18 °C warmem Meerwasser und atmeten dabei Nitrox 40. Sie trugen Neoprenanzüge und atmeten dabei Nitrox XNUMX.

In Phase eins wurden sieben Taucher gebeten, jeweils zwei Freiwassertauchgänge bis zu einer Tiefe von 10 m durchzuführen. Einer davon war ein Kontrolltauchgang, bei dem normal durch ein Reglerund der andere ein CESA-Tauchgang mit kontinuierlicher Ausatmung ohne Mundstück beim Auftauchen.

Vor und nach jedem Tauchgang erstellten die Forscher „Ultraschall-Lungenkometen“ oder ULCs. Dabei handelt es sich um Bilder, die eine erhöhte extravaskuläre Lungenwassermenge zeigen, wie sie bei Lungenödemen oder interstitiellen Lungenerkrankungen auftritt.

In Phase zwei führten vier Taucher CESAs aus 5 m und 10 m Tiefe durch, um ihre „Ventilationskinetik“ aufzuzeichnen – die Geschwindigkeit und Effizienz, mit der der Körper seine Atemfrequenz und -tiefe an den sich ändernden Sauerstoffbedarf bei körperlicher Aktivität anpasst.

Belastung der Lunge

Obwohl keiner der Taucher Symptome zeigte, stiegen ihre ULCs nach den CESA-Tauchgängen signifikant an – allerdings nicht nach den Kontrolltauchgängen. Dies deutete darauf hin, dass die CESAs subklinischen Lungenstress verursachten, wobei die Analyse deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Tauchern ergab.

Die durch die ULCs festgestellten mäßigen Ansammlungen von extravaskulärem Lungenwasser standen wahrscheinlich im Zusammenhang mit Druck- und Volumenschwankungen während des Aufstiegs.

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass selbst trainierte Taucher ihre Ausatemleistung nicht immer an die Gasausdehnung anpassen, was die mechanische Belastung der Lunge erhöhen kann“, so das Team. „CESA-Training kann daher gesunde Personen stillem Alveolarstress aussetzen, was die Notwendigkeit verbesserter Überwachungsinstrumente und einer individuellen Beatmungsmessung während des Aufstiegstrainings unterstreicht.“

Die Forscher möchten nun herausfinden, ob die wiederholte Belastung durch solche kurzen Stressfaktoren, wie sie bei professionellen Tauchern auftreten können, zu langfristigen Lungenschädigungen führen oder die Betroffenen für spätere Lungenprobleme anfällig machen kann.

„Diese Ergebnisse stellen die Annahme in Frage, dass das Fehlen von Symptomen gleichbedeutend mit dem Fehlen einer Verletzung ist“, heißt es in der Erklärung. „Sie stützen das aufkommende Konzept der ‚stillen Alveolarschädigung‘, das über die Tauchphysiologie hinaus auch im weiteren klinischen Kontext Anwendung finden könnte.“

Die Studie ist nachzulesen im Journal of Applied Physiology

