Warum Schnorchler die Todesfall-Untersuchung zu Herzen nehmen sollten

Zwei Drittel der über 300 Todesfälle beim Schnorcheln und Freitauchen in Australien in diesem Jahrhundert waren übergewichtig oder fettleibig – und fast die Hälfte von ihnen hatte gesundheitliche Probleme, die sie anfällig für Herzrhythmusstörungen gemacht hätten.

Diese und andere besorgniserregende Statistiken gehen aus dem möglicherweise größten jemals analysierten Datensatz zu Todesfällen beim Schnorcheln und Freitauchen hervor. Die Analyse stammt aus einer neuen Studie mit 317 Todesfällen, die zwischen 2000 und 2021 in Australien registriert wurden.

Die Untersuchung zielte darauf ab, Todesursachen und Gegenmaßnahmen genauer zu ermitteln. Sie wurde vom Tauchmediziner Dr. John Lippmann durchgeführt, dem Gründer von DAN Asia-Pacific und Träger des Orden of Australia für seine Verdienste um Sicherheit, Wiederbelebung und Erste Hilfe beim Sporttauchen.

Die Untersuchung basiert auf Daten der Australasian Diving Safety Foundation, deren Vorsitzender und CEO Lippmann ist, und des National Coronial Information System. An der Studie waren auch die Abteilung für öffentliche Gesundheit und Präventivmedizin der Monash University und die Royal Lifesaving Society beteiligt.

In früheren Berichten der Studie wurden bereits Daten aus den Jahren 2001–2013 und 2014–2018 berücksichtigt, um Trends für diese Zeiträume zu ermitteln.

Während schätzungsweise 88,000 Australier ab 15 Jahren jedes Jahr schnorcheln oder frei tauchen, ziehen Orte wie das Great Barrier Reef (GBR) und Ningaloo auch Hunderttausende internationale Besucher an. 56 % aller Todesfälle ereigneten sich in Queensland, weil für viele ausländische Touristen mittleren Alters oder älter das „Schnorcheln an der Oberfläche“ am GBR auf ihrer Traumreise steht.

Die Analyse umfasst auch die im Allgemeinen erfahreneren Freitaucher und Speerfischer, die bei der Teilnahme an Unterwassersportwettkämpfen oder beim Üben des Luftanhaltens ums Leben kamen.

Von allen erfassten Todesfällen dürften 198 Opfer (62 %) überwiegend Schnorchler an der Oberfläche gewesen sein, während 113 (36 %) irgendeine Form von Apnoetauchen durchführten.

Hauptsächlich männlich

Die Opfer waren überwiegend männlich – 88 % von ihnen, mit einem Durchschnittsalter von 48 Jahren. Frauen waren tendenziell älter und hatten ein Durchschnittsalter von 60 Jahren, während das Durchschnittsalter der Männer beim Freitauchen 35 Jahre und das der Frauen 58 Jahre betrug.

Viele der beim Schnorcheln tödlich verunglückten Männer waren 50 Jahre oder älter. Sie waren häufig übergewichtige, unerfahrene Schnorchler mit Vorerkrankungen, die zu Herzrhythmusstörungen (unregelmäßigem Herzschlag) hätten führen können.

Freitaucher hingegen sind typischerweise relativ jung, gesund und erfahren, unterliegen aber der Gefahr des primären Ertrinkens, oft infolge einer apnoischen Hypoxie (Sauerstoffmangel im Blut).

44 % aller Opfer waren ausländische Touristen mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren; 8 % waren australische Touristen und der Rest waren Australier, die im Inland tauchten. 15 % waren noch nie zuvor geschnorchelt, 24 % waren unerfahren und 33 % hatten Berichten zufolge Erfahrung (bei anderen Vorfällen wurde die Erfahrung nicht angegeben).

34 % der Opfer waren mit kommerziellen Anbietern zum Schnorcheln unterwegs (hauptsächlich auf dem GBR), 63 % waren auf Sightseeing-Tour, 20 % beim Speerfischen und 11 % beim Tauchen, um Schalentiere und/oder Krustentiere zu sammeln.

Gesundheitszustand

Post-Mortem In 92 % der Fälle lagen Untersuchungsberichte vor, wobei für 248 Opfer ein Body-Mass-Index (BMI) erfasst wurde. Der durchschnittliche BMI lag bei 27.5, wobei 41 % der Opfer als übergewichtig (BMI 25–29.9) und 26 % als fettleibig (BMI über 30) eingestuft wurden.

Bei fast der Hälfte der Todesopfer wurden Vorerkrankungen festgestellt, darunter eine ischämische Herzkrankheit (IHD) und eine linksventrikuläre Hypertrophie (LVH). Beide Leiden hätten die Opfer anfälliger für Herzrhythmusstörungen beim Schnorcheln gemacht.

Ein Drittel der Opfer erlitt vermutlich eine Behinderung durch Herzrhythmusstörungen und mindestens 137 Todesfälle waren auf primäres Ertrinken zurückzuführen, 34 davon infolge einer apnoischen Hypoxie.

IHD und LVH führen bei vielen älteren Menschen zu einem tödlichen Ausgang beim Schnorcheln. Lippmann weist vor allem darauf hin, dass dieses Risiko durch gezielte Gesundheitsuntersuchungen „etwas gemildert“ werden könnte.

Bis zu 11 % aller Opfer ertranken infolge einer Apnoe-Hypoxie infolge längeren Anhaltens des Atems, acht davon in Schwimmbecken und sechs in Gegenwart anderer Personen, die sie jedoch nicht genau beobachteten. 32 % waren beim Freitauchen allein unterwegs und nur 25 % starben in Anwesenheit einer anderen Person.

In dem Bericht heißt es, dass Freitaucher zur Risikominderung in einer kontrollierten Umgebung üben und sich stärker auf eine effektivere Betreuung und Betreuung konzentrieren sollten, insbesondere wenn sie unerfahren sind.

Zu den prädisponierenden Faktoren bei Freitauchern zählen mangelnde Fitness, Vorerkrankungen, Unerfahrenheit, widrige Meeresbedingungen, unzureichende Aufsicht und die Jagd oder Ernte von Meeresfrüchten in Gebieten, in denen sich große Raubtiere aufhalten.

Von Krankheiten bis zu Krokodilen

Bei den gesundheitlichen Vorerkrankungen, die vermutlich zu 48 % aller Todesfälle beigetragen haben, handelte es sich am häufigsten um Herzerkrankungen (112), insbesondere um mittelschwere bis schwere IHD, LVH und/oder eine Herzvergrößerung (Kardiomegalie) (73). 56 Opfer hatten sowohl eine erhebliche IHD als auch LVH/Kardiomegalie.

Mindestens 101 der Todesopfer hatten bereits medizinische Behandlung wegen ihrer diagnostizierten oder einer damit verbundenen Erkrankung erhalten. 33 wurden wegen Bluthochdruck behandelt (24 von ihnen litten an LVH und/oder Kardiomegalie), acht wegen Asthma, acht wegen Diabetes und sechs wegen Krampfanfällen. Alkohol oder Drogen trugen zu fünf der Todesfälle bei oder waren deren Ursache.

Schlechte Planung – vor allem die Entscheidung, alleine zu schnorcheln, sich von einem Tauchpartner zu entfernen oder bei widrigen Seebedingungen loszufahren – trug wahrscheinlich zu 43 % der Todesfälle bei. Schlechte Fähigkeiten und Unerfahrenheit trugen wahrscheinlich zu mindestens 26 % bei, während risikoreichere Aktivitäten wie längeres Apnoetauchen ohne angemessene Aufsicht zu 15 % führten.

Ein Freitaucher erlitt eine zerebrale arterielle Gasembolie, nachdem er vor dem Auftauchen (ohne ausreichend auszuatmen) getaucht und aus dem Tauchgerät eines Freundes geatmet hatte.

Zu den traumatischen Todesfällen zählten Begegnungen mit Haien (9), Zusammenstöße mit Booten (5), Begegnungen mit Krokodilen (3), Verletzungen durch Stachelrochen (1) und in einem Fall das Aufprallen auf Felsen bei rauer See.

Ertrinken und Herzrhythmusstörungen

Ertrinken wurde traditionell als standardmäßige Todesursache angegeben, wenn jemand mit unspezifischen Auswirkungen auf die Lunge und ohne andere offensichtliche Ursache aus dem Wasser geborgen wird.

Der Unterschied zwischen den 61 Prozent der Schnorchler, bei denen Ertrinken als Todesursache angegeben wurde, und den 43 Prozent, bei denen Erstickung angegeben wurde, könnte laut Bericht die Anzahl der Fälle widerspiegeln, bei denen das Ertrinken auf eine Herzrhythmusstörung zurückzuführen war.

Bei Oberflächenschnorchelisten war die Wahrscheinlichkeit einer Behinderung durch ein Herzereignis höher als bei Freitauchern (50/15 %) und die Wahrscheinlichkeit einer Behinderung durch primäres Ertrinken geringer (41/61 %).

Es mag überraschend erscheinen, dass trotz aller Diskussionen über Immersions-Lungenödem (IPO) oder „Ertrinken von innen“ in den letzten Jahren dies nur in vier Fällen als Todesursache identifiziert wurde. Allerdings kann die Erkrankung so schwer vom Ertrinken zu unterscheiden sein, dass sie in vielen Fällen wahrscheinlich nicht erkannt wird, wie Lippmann einräumt.

Herzrhythmusstörungen können schon durch Eintauchen oder Untertauchen ausgelöst werden, heißt es in der Studie. Da der Auftrieb die Auswirkungen der Schwerkraft ausgleicht, fördert er die Umverteilung des venösen Blutes von den Gliedmaßen in den Brustkorb, was zu einer erheblichen Erhöhung der Herzbelastung führt.

Diese Belastung kann durch Faktoren wie körperliche Betätigung, Angst, kältebedingte Vasokonstriktion (Verengung der Blutgefäße), Atemwiderstand und erhöhte Herzfrequenz noch weiter verstärkt werden.

Das Anhalten des Atems kann auch Herzrhythmusstörungen auslösen, insbesondere in kühleren Gewässern, egal wie jung und gesund die Person ist. Es gibt jedoch keine definitive postmortale Test, um festzustellen, ob dies geschehen ist, sagt Lippman.

Seine Studie legt nahe, dass „Herzrhythmusstörungen die wahrscheinliche Ursache vieler dieser oft lautlosen Todesfälle waren“, weshalb Tauchern ab 45 Jahren geraten wird, sich einer tauchmedizinischen Untersuchung mit Schwerpunkt auf der Beurteilung des Herz-Kreislauf-Systems zu unterziehen.

„Da viele der oben beschriebenen potenziellen Herzauslöser bei Sporttauchern und Schnorchlern häufig vorkommen, erscheint es ratsam, dass auch ältere aktive oder potenzielle Schnorchler ihre Herzgesundheit mit ihrem Arzt besprechen“, heißt es in dem Bericht abschließend.

Verstärkte Aufsicht

Lippmann empfiehlt außerdem, dass Schnorchler, die wissen, dass sie an einer entsprechenden Erkrankung leiden und an einem kommerziellen Schnorchelausflug teilnehmen möchten, ihre Erkrankung offenlegen sollten, damit der Veranstalter Sicherheitsmaßnahmen wie eine verstärkte Überwachung, eine farbige Markierung am Schnorchel oder eine Schwimmhilfe anbieten kann.

Da viele Schnorchler keine guten Schwimmer sind, würde es seiner Meinung nach helfen, wenn sie lernten, sich an das Buddy-System zu halten, insbesondere wenn man bedenkt, dass von den ernannten Beobachtern manchmal erwartet wird, mehr Schnorchler gleichzeitig zu beaufsichtigen, als praktisch möglich ist.

Von gewerblichen Schnorchelbetreibern sollte außerdem verlangt werden, dass sie entsprechende Erste-Hilfe-Ausrüstung, darunter Sauerstoff und Defibrillatoren, mitführen und über Personal verfügen, das in deren Verwendung geschult ist.

„Trotz der tollen Möglichkeiten ist Schnorcheln keine harmlose Aktivität und die Leute sollten sich der möglichen Herausforderungen und negativen Veranlagungen bewusst sein und entsprechend damit umgehen“, sagte Lippmann. Divernet. Seine Rezension wurde veröffentlicht begann Internationale Zeitschrift für Umweltforschung und öffentliche Gesundheit.

