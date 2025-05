Nikon Z6III Unterwassertest

Diese Kamera ist ein vielseitiger Hybrid für Unterwasserfotografen und -videografen – und eine Rückkehr zur alten Form für Nikon, berichtet NIRUMPAM NIGAM, Chefredakteur des Underwater Photography Guide und Präsident von Bluewater Photo, der alle hier gezeigten Fotos gemacht hat.

Die spiegellose Vollformatkamera Z6III von Nikon vereint fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichen Funktionen und bietet ein leistungsstarkes und dennoch benutzerfreundliches Erlebnis. Sie eignet sich besonders für Nikon-DSLR-Nutzer, die auf spiegellose Kameras umsteigen möchten, da sie Updates für Autofokus, Bildstabilisierung und Videoaufzeichnung bietet – alles wichtige Verbesserungen, die von der ZXNUMXIII übernommen wurden. Nikons Z9 und Z8 Serie.

Die Z6III verfügt über den angeblich „weltweit ersten teilweise gestapelten CMOS-Sensor“, der die Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessern und Rolling-Shutter-Effekte minimieren soll.

Aktuelle Sensortests deuten jedoch auf eine leichte Reduzierung des Dynamikumfangs bei niedrigeren ISO-Werten im Vergleich zur Z6II hin, was einige Fotografen beunruhigen könnte. Unterwasserfotografen, insbesondere diejenigen, die Weitwinkelaufnahmen mit hohem Kontrast (z. B. „Sonnenbälle“) machen, könnten dies in extremen Fällen bemerken.

Wir haben die Z6III in einem Ikelite Z6III Unterwassergehäuse gründlich getestet, während wir unsere beliebte lokale Tauchplätze In Südkalifornien wurde die Leistung der Kamera in dem Bereich, in dem sie am meisten kritisiert wurde, bis an die Grenzen des Dynamikumfangs ausgereizt. Vielen Dank an Dave von Diving Catalina für die Unterstützung dieses Tests – sehen Sie sich seinen neuen Truck im Avalon Dive Park an!

Eine Kelpwaldszene mit hohem Dynamikumfang, aufgenommen mit der Nikon Z6III in einem Ikelite-Gehäuse mit dem Canon 8-15mm Fischaugenobjektiv (f/16, 1/160, ISO 100)

Nikon Z6 III – Hauptspezifikationen

24.5 MP Vollformat-CMOS-Sensor mit teilweiser Stapelung

Fünfachsige Bildstabilisierung im Gehäuse (bis zu acht Blendenstufen)

EXPEED 7-Prozessor für schnellere Leistung

Z-Objektivanschluss (kompatibel mit F-Mount-Objektiven und FTZ-Adapter)

14 Bilder pro Sekunde Serienaufnahmen mit mechanischem Verschluss und 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss

6K/30p, 5.4K/60p und 4K/60p Oversampled-Videoaufzeichnung

N-Log-, N-RAW- und ProResRAW-Aufzeichnung

HDMI 2.1-Anschluss in voller Größe

1/200 Sekunde Synchronisationsgeschwindigkeit

Verbesserter Autofokus mit Motiverkennung und -verfolgung

AF-Empfindlichkeit bei schwachem Licht bis zu -10 EV

10.46 Blendenstufen Dynamikumfang bei ISO 100

Zwei Kartensteckplätze: CFexpress Typ B und UHS-II

Abmessungen: 14 10 x x 7.5cm

Gewicht: 670g

Ein genauerer Blick auf den neuen Sensor

Mit einer ähnlichen Auflösung wie ihre Vorgängermodelle verfügt die Z6III über Nikons ersten „partiell gestapelten“ Sensor mit 3.5-mal schnellerer Auslesegeschwindigkeit als die Z6II. Der Rolling Shutter wird nahezu eliminiert, ein Vorteil bei der Aufnahme schnell bewegter Motive in der Action-, Tier- und Unterwasserfotografie.

Freuen Sie sich auf schärfere Bilder von Delfinen, Haien oder Segelfischen, wenn deren Geschwindigkeit die Leistung der Kamera normalerweise auf die Probe stellt.

Unser Dynamikumfangstest zeigt eine leichte Reduzierung des Dynamikumfangs, die den meisten Unterwasserfotografen jedoch nicht auffällt. Dieses Foto hätte eine niedrigere Belichtung haben sollen, dennoch konnten wir eine ordentliche Detailgenauigkeit erzielen (f/13, 1/30th, ISO 100)

Ein Nachteil ist die Z6III reduzierter Dynamikbereich bei niedrigeren ISO-Werten. In den meisten Lichtsituationen dürfte dies Fotografen kaum auffallen. Viele Unterwasserumgebungen erfordern jedoch einen möglichst großen Dynamikumfang.

Unsere Tests ergaben, dass es schwierig ist, einen Verlust im Dynamikbereich in einem richtig belichteten Foto zu sehen; in einem überbelichteten Foto jedoch (oben), war die Wiederherstellung etwas schwieriger als bei der Nikon Z6 oder Z6II. Unserer Meinung nach fördert dies eher eine korrekte Fototechnik als einen Nachteil der Kamera.

Die Nikon Z6 III hat sowohl die Lichtstrahlen in dieser Szene als auch Details in den Schatten unter einem dichten Kelpdach eingefangen. Aufgenommen mit einem Ikelite Z6III-Gehäuse (f / 13, 1/30, ISO 100)

Verbesserter Autofokus

Eine der wichtigsten Verbesserungen der Z6III betrifft den Autofokus. Obwohl die Z6 und Z6II über solide Autofokussysteme verfügten, blieben sie oft hinter Konkurrenten wie Sony und Canon zurück. Da die Z6III das gleiche Autofokussystem wie Nikons Flaggschiffkameras Z8 und Z9 verwendet, sind Tracking und Motiverkennung deutlich schneller und präziser.

Bei Unterwassertests konzentriert man sich auf kleine oder sich schnell bewegende Objekte, wie beispielsweise ein im offenen Wasser schwimmendes Pyrosom (unten) war schnell und zuverlässig und damit ein Wendepunkt für die Unterwasser-Makro- und Actionfotografie.

Ich kann nicht genug betonen, wie sehr sich das Autofokussystem im Vergleich zu dem der Nikon Z6 II verbessert hat. Sogar die Autofokusbox ist kleiner und präziser als bei der Z6 II.

Nikons Z6III liefert Bilder von höherer Qualität bei Aufnahmen unter schwierigen Bedingungen, wie zum Beispiel Blackwater-Tauchen. Dieses Maß an Präzision bringt Nikon wieder in die Konkurrenz mit Sonys a7 IV und Canons R6 Mark II im Preisbereich von 2,500 $ (1,911 £).

Der Autofokus der Nikon Z6 III ist schnell und präzise – eine enorme Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Nikon Z6 und Nikon Z 6II. Das in diesem Foto verwendete Nikon 105-mm-Z-Makroobjektiv ist langsamer als die F-Mount-Version, aber der Autofokus war mit der Z6III mehr als akzeptabel (f / 16, 1/160, ISO 100)

In-Body-Bildstabilisierung (IBIS)

Ein weiteres Highlight ist der fünfachsige IBIS der Z6III, der bis zu acht Blendenstufen Korrektur bietet. Er ermöglicht Fotografen Aufnahmen mit längeren Verschlusszeiten, ohne dass es durch Verwacklungen zu Bewegungsunschärfen kommt.

Dies ist besonders nützlich für Unterwasserfotografen, die bei schwachem Licht fotografieren, wo höhere ISO-Werte erforderlich sind, oder unter Bedingungen, bei denen längere Verschlusszeiten dazu beitragen können, mehr Umgebungslicht für dramatische Weitwinkelaufnahmen einzufangen.

Bei unseren Tests in den Kelpwäldern von Catalina Islandkonnten wir scharfe, verwacklungsfreie Bilder mit einer Verschlusszeit von 1/30 Sekunde aufnehmen – ein Beweis für die IBIS-Fähigkeit der Z6III. Für Unterwasservideofilmer macht diese Stabilisierung Handaufnahmen deutlich flüssiger und liefert hochwertiges Filmmaterial in Kinoqualität.

Unter dem Blätterdach des Kelpwaldes gibt es nicht viel Umgebungslicht. Dank der verbesserten Bildstabilisierung der Z6III konnte ich die Verschlusszeit auf 1/30 Sekunde reduzieren, ohne dass es zu Bewegungsunschärfe durch Verwacklungen kam (f/13, 1/30, ISO 100).)

Rückansicht der Kamera

Branchenführende Videofunktionen

Auch in Sachen Video glänzt die Nikon Z6III. Sie unterstützt Oversampling-Videoaufnahmen in 6K/30p und 4K/60p mit Optionen für die Formate N-Log, N_RAW und ProRes RAW. Diese Flexibilität ist ideal für die High-End-Videoproduktion, und die Möglichkeit, in 4K/60p ohne Crop aufzunehmen, macht sie zu einer konkurrenzfähigen Wahl für Mittelklasse-Vollformatkameras.

Obwohl Nikon in der Vergangenheit Probleme mit dem manuellen Weißabgleich in tieferen Unterwasserbedingungen hatte, konnten wir bei unseren Tauchgängen bis zu 18 m solide Ergebnisse erzielen. Zwar reichen die Farben noch nicht ganz an die von Sony- oder Canon-Kameras heran, Nikon hat sich in diesem Bereich jedoch deutlich verbessert.

Zweifellos beabsichtigt Nikon nach der Übernahme von RED, sich in naher Zukunft auf Videoinnovationen zu konzentrieren.

Unterwassergehäuse

Dank der Popularität der Nikon-Kameras der Z-Serie haben mehrere Top-Marken bereits Gehäuse für die Z6III herausgebracht, darunter das eloxierte Aluminium Nauticam Nikon Z6III Unterwassergehäuse und Polycarbonat Ikelite Nikon Z6III Unterwassergehäuse.

Das Ikelite-Gehäuse, das wir für unsere Tests verwendet haben, zeichnet sich besonders durch seine benutzerfreundliche Steuerung, das überarbeitete Zifferblattdesign für eine mühelosere Bedienung mit Handschuhen und die integrierte Lade- und Datenübertragungswand aus. Wir erwarten weitere Veröffentlichungen von anderen großen Herstellern, wie zum Beispiel Marelux, Isotta und Aquatica.

Ikelite Nikon Z6III Unterwassergehäuse im Feld auf Catalina Island

Empfohlene Unterwasserobjektive

Die Vielseitigkeit der Z6III erstreckt sich auch auf die Objektivkompatibilität mit Objektiven mit Z-Mount und F-Mount (über die Nikon FTZ-Adapter) unter Wasser außergewöhnlich gut funktionieren. Hier sind einige Top-Auswahlen:

Makroobjektive:

Nikon Z 105 mm 2.8:XNUMX Makro: Eines der schärfsten Makroobjektive auf dem Markt, wenn auch etwas langsamer als die F-Mount-Version. Dank seines verbesserten Autofokus ist es meine erste Wahl für die Makrofotografie.

Nikon F 105 mm f/2.8 Makro (mit FTZ-Adapter): Das F 105 mm ist schneller, aber nicht so scharf wie das Z-Bajonett und eignet sich aufgrund des größeren Arbeitsabstands perfekt zum Anschleichen an scheue Makromotive.

Nikon F 60mm f/2.8 Makro (mit FTZ-Adapter): Der nähere Fokus macht es zu meiner bevorzugten Wahl für die Schwarzwasserfotografie. In Kombination mit dem Kraken KRL-09s Weitwinkel-Konverterobjektiv.

Texturen der Mündung einer Anemone, aufgenommen mit dem Nikon Z 105mm Makroobjektiv und der Nikon Z6III (f/16, 1/160, ISO 100)

Weitwinkelobjektive:

Nikon F 8-15 mm Fischaugenobjektiv (mit FTZ-Adapter): Mein Lieblings-Fischaugenobjektiv. Es bietet eine Reihe von Ansichten für Nahaufnahmen von Riffen und Weitwinkelszenen. Perfekt für die Erfassung farbenfroher Details von Riffen.

Nikon Z 14–30 mm geradliniges Weitwinkelobjektiv: Ideal für Motive in größerer Entfernung, wie Delfine und Haie, da scharfe Ecken entstehen. In Kombination mit dem Nauticam FCP-1.

Eine Weitwinkelszene, aufgenommen mit dem Nikon 8-15mm Fisheye-Objektiv und dem FTZ-Adapter mit der Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100)

Fazit: Nikons Rückkehr zur alten Form

Die Nikon Z6III markiert einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg von Nikons spiegellosen Kameras und bietet eine hervorragende Balance zwischen Foto- und Videofunktionen. Dank verbessertem Autofokus, integrierter Bildstabilisierung und Videofunktionen ist sie ein starker Konkurrent zu Sony- und Canon-Modellen in der gleichen Preisklasse.

Es bietet Unterwasserfotografen und -videofilmern die notwendigen Werkzeuge, um auch unter schwierigen Bedingungen hochwertige, professionelle Bilder und Aufnahmen zu machen.

Obwohl die Reduzierung des Dynamikumfangs online einige Bedenken hervorrief, zeigen unsere Tests, dass dies für die meisten Unterwasserszenarien kein Problem darstellt. Solange Sie Ihre Bilder richtig belichten, liefert die Z6 beeindruckende Ergebnisse und ist damit eine der besten Mittelklasse-Vollformatkameras auf dem heutigen Markt.

GOrgonische Weichkorallenrifflandschaft aufgenommen mit der Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100)

Der Rezensent Nikon Z6III Unterwasser-Test 12 Der Unterwasserfotograf und Fischereiwissenschaftler Nirupam Nigam wuchs in Los Angeles auf und widmete sich der Unterwasserfotografie auf den dortigen Kanalinseln. Er erwarb Abschlüsse in Wasser- und Fischereiwissenschaften sowie allgemeiner Biologie und belegte Arktisstudien im Nebenfach an der University of Washington. Nach seiner Tätigkeit als Fischereibeobachter auf Booten im Beringmeer und im Nordpazifik wurde er Chefredakteur der Leitfaden Unterwasserfotografie und Präsident des Unterwasser-Foto- und Videohändlers Bluewater-Foto. Sehen Sie seine Fotografien unter www.photosfromthesea.com

