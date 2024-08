Die Magie der Seekühe im Teaser „Wildlife Photographer“

So klar wie Kristall des US-amerikanischen Fotografen Jason Gulley ist das einzige Unterwasserfoto unter den 15 Bildern, die das Natural History Museum (NHM) in London als Vorschau auf den diesjährigen, prestigeträchtigen Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“ ausgewählt hat, der 60. der jährlichen Veranstaltungen.

Für das NHM, das den Wettbewerb organisiert, ist es zur Gewohnheit geworden, vor der Bekanntgabe der WPotY-Gewinner im Oktober eine Auswahl besonders gelobter Bilder zu veröffentlichen.

In Gulleys Bild für die Unterwasserbereich In diesem Bild, aufgenommen in Hunter Springs am Crystal River in Florida, blickt der Fotograf durch das klare Wasser auf eine Seekuh und ein Kalb, die im Seegras treiben. Er sagt, der Gesichtsausdruck des Kalbs und die Blasen, die aus seinen Flossen aufsteigen, zusammen mit einer hoffnungsvollen Hintergrundgeschichte, machten dieses Bild zu einem seiner Lieblingsbilder von Mutter-Kalb-Paaren.

Eine Algenblüte, die durch landwirtschaftliche Abwässer verursacht wurde, hatte zu einem Rückgang der Seegraswiesen des Flusses geführt, von denen die Seekühe als Nahrung abhängig sind. In diesem Fall hatte die örtliche Gemeinde jedoch Maßnahmen ergriffen, um den Lebensraum wiederherzustellen und die Wasserqualität zu verbessern – was bedeutete, dass im Winter 2022/23 mehr Seekühe als je zuvor registriert wurden.

(Aufgenommen mit einer Nikon Z6 + 14-30 mm f/4-Objektiv; Nauticam-Gehäuse + WACP-2-Weitwinkel-Konverteranschluss, 1/50 bei f/4, ISO 1000).

Drei weitere Meereslebewesenfotos werden bei Tauchern wahrscheinlich Anklang finden, obwohl sie über Wasser aufgenommen wurden. Mit dem "Flow" gehen von der britischen Fotografin Tamara Stubbs und nahm teil am Tiere in ihrer Umgebung Die Kategorie zeigt Krabbenfresserrobben im Meereis des Weddellmeeres.

Mit dem "Flow" gehen (© Tamara Stubbs und Atlantic Productions / Wildlife-Fotograf des Jahres)

Während einer neunwöchigen Expedition von Atlantic Productions bemerkte Stubbs, dass die Robben neben dem Schiff mit ihren Nasenlöchern über der Oberfläche eingeschlafen waren, nachdem sie zum Luftholen aufgetaucht waren.

In der Antarktis gibt es etwa vier Millionen Krabbenfresserrobben. Obwohl sie weder als gefährdet noch vom Aussterben bedroht gelten, sind sie durch internationale Artenschutzabkommen geschützt, bis die Auswirkungen des Klimawandels und des Tourismus auf ihre Populationen weiter erforscht sind.

(Aufgenommen mit einer Sony α7R II + Canon 24-70 mm f/2.8-Objektiv bei 70 mm mit Polarisationsfilter; 1/320 bei f/7.1, ISO 100)

Auch in der Tiere in ihrer Umgebung Kategorie, Bild des niederländischen Fotografen Theo Bosboom Stärke in Zahlen zeigt, wie sich Muscheln zusammenbinden, um nicht vom Ufer weggeschwemmt zu werden. Angezogen von Arten, deren Bedeutung unterschätzt wird, hat Bosboom dieses Bild von oben am Praia da Ursa in Sintra, Portugal, mit einem langen, dünnen Makro-Weitwinkelobjektiv aufgenommen.

Stärke in Zahlen (© Theo Bosboom / Naturfotograf des Jahres)

Muscheln spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung dynamischer Ökosysteme für andere wirbellose Meerestiere wie Krebse, Würmer und kleine Fische. Sie verbessern die Wasserqualität, indem sie durch Filterung Plankton, Bakterien und Giftstoffe extrahieren und so verhindern, dass sich diese in gefährlichen Mengen ansammeln.

(Aufgenommen mit einer Canon EOS R5 + Laowa 24mm Periprobe-Objektiv; 0.6 Sek. bei f/32, ISO 200; Fokusstapel aus neun Bildern)

Haken- des südafrikanischen Fotografen Tommy Trenchard erhielt eine besondere Auszeichnung im Ozeane: Das größere Bild In dieser Kategorie wird der Beifang eines Requiemhais dokumentiert, „dessen Körper sich in einem letzten Akt des Widerstands krümmt“.

The Bigger Picture (© Tommy Trenchard / Naturfotograf des Jahres)

Trenchard war auf einer Forschungsexpedition auf dem Greenpeace-Schiff unterwegs Arktischer Sonnenaufgang, das den unbeabsichtigten Fang von Haien durch Fischerboote dokumentieren sollte, die es im Südatlantik auf Thunfisch und Schwertfisch abgesehen hatten, und das Fehlen einer effektiven Regulierung der industriellen Fischerei in internationalen Gewässern aufzeigen sollte. 75 % aller Haiarten sind mittlerweile vom Aussterben bedroht.

(Aufgenommen mit einer Fujifilm X-T2 + 50-230 mm f/4.5–6.7-Objektiv; 1/550 bei f/5.2, ISO 500)

Alle hochgelobten WPotY-Einträge finden Sie auf der NHM-Website, in dem auch alle Einzelheiten zum Wettbewerb und zur Ausstellung enthalten sind. Die Gewinner der Meereswelt werden bekannt gegeben am Divernet im Oktober.

