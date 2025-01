Meister der Unterwasserfotografie benannt

Die Gewinner des DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, die sich Preise im Wert von 80,000 US-Dollar teilen können, wurden heute (31. Januar) bekannt gegeben.

Der jährliche Wettbewerb ist für Standbilder und Kurzfilme, und der US-amerikanische Veranstalter DivePhotoGuide sagt, dass „Tausende von Fotografen und Filmemachern aus Dutzenden von Ländern“ Beiträge in der Kategorie „acht Bilder“ und einer Videokategorie eingereicht haben.

Die Einsendungen wurden von einer Jury aus sechs Unterwasserfotografen bewertet: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad und Andy Sallmon. 15 Prozent der Einsendegebühren sollen direkt für Meeresschutzprojekte gespendet werden.

DPG-Großmeister 2024 war der kanadische Videofilmer Eiko Jones, dessen Film Ins Abenteuer soll den dramatischen Lebenszyklus der Lachse in den kanadischen Flüssen „brillant eingefangen“ haben und gewann den ersten Preis in der Kategorie Kurzfilm.

Von der Zusammenstellung von Sequenzen aus Jones' längeren Herzschlag des FlussesDer Filmemacher sagte: „Mein Ziel bei der Produktion dieses Kurzfilms ist es, die unglaubliche Reise zu zeigen, die die Lachse in den Flüssen Campbell und Quinsam auf Vancouver Island am Ende ihres Lebenszyklus unternehmen.

„Es ist ein Triumph über Gegner und Hindernisse, der seit Jahrtausenden an der Küste von British Columbia und den Vereinigten Staaten andauert.“

(Aufgenommen mit einer Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16 mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60 mm f/2.8Macro, Aquatica- und Nauticam-Gehäusen, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe und Keldan-Videoleuchten).

Nachfolgend sind die Gold- und Silbereinträge in den anderen Kategorien aufgeführt (außer „Gold nur im Portfolio“):

Traditionell / Gold:

Mobula Dance von Vanessa Mignon (Australien)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon war in Baja Kalifornien , Mexiko, in der Hoffnung, Zeuge der berühmten Mobula-Rochen-Ansammlung zu werden. „Wir hatten ein paar Gruppen in der Bucht wandern sehen, aber die Sicht im seichten Wasser war nicht besonders gut. Also beschlossen wir, aufs Meer hinauszufahren und nach tieferem, blauem Wasser zu suchen.

„Schon bald sahen wir, was wir erwartet hatten: Mobulas, die aus dem Wasser sprangen. Wir sprangen hinein und sahen einen dichten Ball aus Mobulas, die im Gleichklang kreisten und schwammen, ein wunderschöner, hypnotischer Tanz.

„Große Ansammlungen wie in Baja zu erleben Kalifornien zu bestimmten Jahreszeiten könnte man meinen, dass es den Teufelsrochen gut geht. Leider zeigt die Rote Liste der IUCN an, dass die Gesamtpopulation abnimmt, und stuft diese erstaunlichen Rochen als gefährdet ein.“

(Aufgenommen mit einer Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticam-Gehäuse. f/4, 1/500, ISO 500)

Traditionell / Silber:

Die dunkle Seite von Renata Romeo (Italien)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Die Aufnahme entstand in Marsa Alam, Ägypten. „Am Ende eines Kontrolltauchgangs, während meines Sicherheitsstopps unter dem Boot mit meiner Gruppe, schaute ich mich unter den Tauchern um, in der Nähe des Riffs und auf dem Sandboden“, sagt Romeo. „Ich sah etwas mitten im Wasser schwimmen und erkannte zunächst nicht, was es war.“

„Ich ging näher heran und sah zu meiner Überraschung, dass es ein Panther-Torpedo war! Es war das erste Mal seit 15 Jahren, dass ich einen Torpedo so weit vom Sand entfernt schwimmen sah und nicht auf dem Boden. Normalerweise bleiben sie auf dem Boden und bedecken sich tagsüber zur Tarnung mit Sand.

„Ich habe schnell meine Blitzgeräte und Kameraeinstellungen angepasst, da sich der Torpedo schnell bewegte und ich gerade genug Platz hatte, um mich darunter zu quetschen und ein paar Bilder zu schießen, bevor er schnell in tieferes Wasser schwamm. Endlich konnte ich seine ‚andere‘ Seite sehen!“

(Aufgenommen mit einer Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, Easydive Leo3wi-Gehäuse, zwei Inon Z-330-Blitzgeräten. f/11, 1/200, ISO 200)

Makro / Gold:

Werefish von Andrea Michelutti (Italien)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„Es war zutiefst bewegend, Zeuge dieser Szene zu werden, in der ein Skorpionfisch einen Eidechsenfisch verschlingt“, sagt Michelutti über dieses Foto, das in Anilao, Batangas auf den Philippinen aufgenommen wurde.

„Es war nicht einfach, konzentriert zu bleiben, um das Bild aufzunehmen. Das Bild fängt den starken Kontrast zwischen der Schönheit der Natur und ihrer harten Realität ein. Ich habe einen Snoot verwendet, um das Licht meines Blitzes zu konzentrieren und den Hintergrund dunkel und unaufdringlich zu halten.“

(Aufgenommen mit einer Sony RX100 Mark VII, Marelux-Gehäuse, Inon Z-330-Blitz, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500, ISO 100)

Makro / Silber:

Der kleine Teufel im Mund von Wen Chou Wu (Taiwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

„Ich glaube, die meisten Taucher haben die zungenfressende Laus in den sozialen Medien gesehen“, sagt Wen, der sein Foto im Nordosten Taiwans gemacht hat. „Sie wandert durch die Kiemen ins Maul des Fisches, ersetzt schließlich die Zunge und wird Teil des Fisches.“

Eines Tages im August 2024, als ich einen 5m Sicherheitsstopp machte, entdeckte ich einen Schleimfisch, der sich in einem Loch versteckte, und ich machte ein paar Fotos, um mir die Zeit zu vertreiben. Während ich fotografierte, fiel mir nichts „Ungewöhnliches“ an dem Schleimfisch auf, aber als ich mir die Fotos auf meinem Computer später bemerkte ich, dass es auch ein „kleines Monster“ im Maul hatte!

„Ich dachte, der Fisch würde von der zungenfressenden Laus gequält werden, aber die beiden schienen ganz harmonisch zusammenzuleben, was dies für Ihre privaten Foto süß und beunruhigend zugleich.“

(Aufgenommen mit einer Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60 mm f/2.8 Makro, AOI-Gehäuse, AOI +15 Makrodioptrien, zwei SUPE D-Pro-Blitzgeräten. f/18, 1/160, ISO 100)

Weitwinkel / Gold:

Donatellos Speisekammer von Massimo Zannini (Italien)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora in den Apuanischen Alpen in der Toskana, einer der berühmtesten Carrara-Marmor-Steinbrüche Italiens, „bietet eine arenaähnliche Kulisse für einen entzückenden italienischen Bergmolch (Ichthyosaura alpestrisapuana)“, sagt Zannini.

„Der Steinbruch produziert zwar immer noch den bekannten weißen und blaugrauen Marmor, doch der Abbau aus dem natürlichen Teich, in dem sich eine Kolonie dieser farbenfrohen Molche vermehrt, wird vermieden – ein herzerwärmendes Beispiel für den Schutz einer gefährdeten Art.“

(Aufgenommen mit einer Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticam-Gehäuse, zwei SUPE D-Pro-Blitzgeräten. f/14, 1/200, ISO 125)

Weitwinkel / Silber:

Big Baby von Brittany Ilardi (USA)

(© (Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

„Das ist ein wirklich, wirklich großes Baby!“, sagt Ilardi. „Nichts als Lächeln, nachdem ich mit diesem besonders neugierigen Buckelwalkalb im kristallklaren Wasser Französisch-Polynesiens geschwommen bin. Im Winter sind die polynesischen Inseln voller wandernder Wale, die kommen, um sich zu paaren und ihre Babys aufzuziehen.“

„An diesem Tag hatten wir unglaubliches Glück, nur fünf Minuten nach dem Zuwasserlassen des Bootes eine Mutter mit ihrem Kalb zu finden. Wir glitten ins Wasser und wurden von diesem neugierigen jungen Weibchen begrüßt, das definitiv nicht wusste, was Privatsphäre bedeutet. Sie schwamm immer wieder Kreise um mich herum und kam immer wieder näher, um ‚Hallo‘ zu sagen, bis die Mutter entschied, dass es Zeit war zu gehen.“

(Aufgenommen mit einer Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, Nauticam-Gehäuse, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400, ISO 800)

Über-Unter / Gold:

Frosch von Luc Rooman (Belgien)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

„Amphibien üben für mich immer noch eine große Anziehungskraft aus, obwohl das Fotografieren viel Geduld erfordert, da sie im Allgemeinen keine sehr willigen Motive sind“, sagt Rooman zu diesem in Antwerpen aufgenommenen Foto. „Nach vielen Stunden im Wasser gab es jedoch endlich einen Frosch, der still auf einem Seerosenblatt blieb.

„Tatsächlich wollte dieser hier ganz offensichtlich fotografiert werden: Jedes Mal, wenn ich mich bewegte, um den Frosch aus einem anderen Winkel zu fotografieren, drehte er sich mit mir.“

(Aufgenommen mit einer Nikon Z7 II + 16-35 mm f/4, Isotta-Gehäuse, Subtronic-Blitze. f/13, 1/200, ISO 100)

Über-Unter / Silber:

Pink On Yellow von Martin Stevens (UK)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

„Malvenfarbene Quallen sieht man in Großbritannien nicht oft, aber 2024 war ein Jahr, in dem sie im Sommer und Frühherbst im äußersten Südwesten in großer Zahl auftauchten“, sagt Stevens. Er hatte jedoch noch keine gesehen, bis er eines Tages in Gezeitentümpeln in Falmouth in Cornwall fotografieren und filmen wollte.

„Als wir am Strand ankamen, sahen wir Hunderte von Quallen, die wegen starker ablandiger Winde angeschwemmt wurden und in den Tümpeln schwammen. Ich ging nach Hause, zog mir meine Neoprenanzug, und dann schnorchelten wir in den Becken am Wasserrand, wo sich viele der leuchtend rosa Quallen sammelten. Sie bildeten einen schönen Kontrast zu den gelben Algen, die leuchtenden Farben vor dem stürmischen grauen Himmel darüber.“

(Aufgenommen mit einem OM System OM-5 + Olympus 7–14 mm Pro, Isotta-Gehäuse, zwei Sea&Sea YS-D3 II-Blitzen. f/13, 1/200, ISO 400)

Konservierung / Gold:

Suffocating von Matthew Mak (Kanada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak verfolgte einen Köderball in der Magdalena Bay in Baja, Mexiko, und dieser hatte Fregatten, Bonitos und Kalifornische Seelöwen angelockt. „In der Gruppe der Seelöwen befand sich dieses Männchen. Um seinen Hals hatte sich etwas verheddert, das wie ein Fischernetzrest aussah. Trotz aller Widrigkeiten konnte man ihn erfolgreich jagen sehen, er schien in einem vernünftigen Zustand und nicht abgemagert zu sein.

„Wir sind ihm an zwei verschiedenen Köderbällen begegnet, wo er begeistert mitmachte. Es war unglaublich herzzerreißend zu sehen, wie er sich verheddert hatte, aber auch bemerkenswert, wie er es trotzdem geschafft hat.

„In unseren Ozeanen sammelt sich eine alarmierende Menge an Plastikmüll, und dieses Bild ist eine eindringliche Erinnerung daran, welche Auswirkungen dies auf die Tierwelt und die Umwelt hat. Auch wenn sich die Tiere vielleicht anpassen, müssen wir unsere Auswirkungen auf den Planeten besser minimieren, wenn wir harmonisch mit seinen Bewohnern koexistieren wollen.“

(Aufgenommen mit einer Sony a1, Sigma 14–24 mm f/2.8 DN DG Art, Ikelite-Gehäuse. f/7.1, 1/1250, ISO 2000)

Konservierung / Silber:

Der letzte Tintenklecks von Pasquale Vassallo (Italien)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

„Eines meiner jüngsten Fotoprojekte war die Dokumentation der Auswirkungen von Fischernetzen auf die Meeresumwelt in meiner Gegend“, sagt Vassallo, der sich auf der Insel Ischia befand, als sich diese Gelegenheit ergab. „Auf dieser Aufnahme versucht ein gefangener Tintenfisch mit aller Kraft, sich aus einem Netz zu befreien, und stößt einen Tintenstrahl aus, als wollte er die schreckliche Falle zerstören, in der er gefangen ist.

„Vor allem im Sommer kommen Tintenfische zur Eiablage in Küstennähe, werden dort aber in großer Zahl gefangen und haben damit zumindest keine Chance zum Laichen.

„Einige Fischer dürfen in Küstennähe fischen und halten sich an die Vorschriften. Andere betreiben Überfischung und scheinen wenig Respekt für die Umwelt zu zeigen.“

(Aufgenommen mit einer Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, Seacam-Gehäuse, zwei Seacam 160D-Blitzgeräten. f/22, 1/160, ISO 250)

Blackwater / Gold:

Der Aufstieg des Argonauten von André Moyo (Frankreich)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

„Aus den unergründlichen Tiefen, wo das Licht schwindet und Stille herrscht, beginnt ein Argonaut seine Reise zur Oberfläche“, sagt Moyo. „Eingehüllt in seine zarte Schale, ein Meisterwerk natürlicher Architektur, steigt er auf, getragen von einer geheimnisvollen Strömung.“

„Wie ein Traum, der aus dem Abgrund treibt, begegnet er einem schwimmenden Blatt, einem ungewöhnlichen Begleiter auf seiner Wanderung. Das Blatt, losgelöst von einem unbekannten Baum, scheint zu tanzen, geleitet von den Launen des Wassers. Gemeinsam treiben sie – die schillernde Muschel und die sanfte Wiege der Natur – vereint in einem stillen Tanz. Der Nautilus, ein Reisender der Tiefe, richtet sich nach der Leichtigkeit des Blattes, als ob der Ozean selbst einen flüchtigen Moment der Poesie bieten würde.“ All dies geschah in Anilao auf den Philippinen.

(Aufgenommen mit einer Nikon D850 + AF-S 60 mm f/2.8 Makro, Seacam-Gehäuse, Fotocore GTX-Blitz. f/25, 1 Sek., ISO 100)

Schwarzwasser / Silber:

Hungry Octopus von Dennis Corpuz (Philippinen)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Dies war ein weiterer Siegerschuss, der in Anilao geschossen wurde. „Mein Team und ich sind es gewohnt, bei unseren Tauchgängen im Schwarzwasser die spektakuläre vertikale Migration von Tiefseelebewesen zu beobachten“, sagt Corpuz. „Bei einem bestimmten Tauchgang erblickte ich einen kleinen Tintenfisch schwimmend in einem zufälligen und unregelmäßigen Muster. Neugierig schwamm ich näher heran, um nachzuforschen, und bemerkte eine winzige Krabbe, die verzweifelt versuchte, den Tentakeln des Tintenfisch.

„Ohne zu zögern gelang es mir, ein paar Bilder dieser intensiven Interaktion einzufangen, bevor die Tintenfisch zog sich wieder in die Tiefe zurück. Es war ein Glücksfall, solch ein interessantes Tierverhalten zu beobachten.“

(Aufgenommen mit einer Nikon D7000 + AF-S 60 mm f/2.8Macro, Sea&Sea-Gehäuse, Fotocore GTX-Blitz. f/25, 1/250, ISO 250)

Kompakt / Gold:

Inside von Andrea Michelutti (Italien)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„Dieser Blaue Makrelenfisch (Carangoides ferdau) eingebettet in einem Thysanostoma thysanura „Quallen zeigen ihre symbiotische Beziehung, eine Form des Kommensalismus“, sagt Michelutti über diese weitere Aufnahme von Anilao.

„Der Fisch profitiert von der Qualle, indem er Schutz und Unterschlupf erhält und sie als Schutzschild gegen Raubtiere nutzt. Im Gegenzug erfährt die Qualle indirekte Vorteile, wie zum Beispiel die Entfernung von Parasiten oder Ablagerungen dank der Anwesenheit des Fisches.

(Aufgenommen mit einer Sony RX100 Mark VII, Marelux-Gehäuse, Inon ZM80 Weitwinkeldiopter, zwei Inon Z-330 Blitzgeräten. f/10, 1/250, ISO 250)

Kompakt / Silber:

Ghostpipes von Enrico Somogyi (Deutschland)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

„Beim Tauchen in den Gewässern von Dauin [Philippinen] entdeckte ich ein Paar Harlekin-Geisterpfeifenfische, die sich elegant in der Strömung hin und her bewegten“, sagt Somogyi. „Ihre Körper schimmerten in sanften Farben und passten perfekt zur Umgebung.“

„Fasziniert beobachtete ich, wie sie spielerisch umeinander schwammen, als würden sie einen geheimen Tanz aufführen. Die Sonne schien durch das Wasser und erzeugte ein magisches Lichtspiel. Ich positionierte mich so, dass ich den Taucher im Hintergrund und das Geisterpfeifenfischpaar im Vordergrund einfangen konnte.

„Der Kontrast zwischen dem schimmernden Licht und den zarten Fischen war atemberaubend. Als ich auf den Auslöser drückte, wusste ich, dass ich einen einzigartigen Moment festgehalten hatte – die Schönheit der Unterwasserwelt in einem einzigen Bild.“

(Aufgenommen mit einer Sony RX100 Mark VII, Fantasea-Gehäuse, Nauticam EMWL mit 160°-Objektivlinse, zwei Backscatter Mini Flash (MF-2)-Blitzgeräten, zwei selbstgebauten Snoots, Weefine WED-5-Monitor. f/8, 1/800, ISO 125)

Portfolio / Gold:

Around The World von Filippo Borghi (Italien)

Borghis Portfolio beleuchtet unterschiedliche Gebiete der Welt und zielt darauf ab, die unterschiedlichen Verhaltensweisen verschiedener Meereslebewesen in ihrem natürlichen Lebensraum darzustellen.

„Von großen Säugetieren bis hin zu mikroskopisch kleinen Lebewesen, die in den Meeresströmungen treiben, reichen die Motive von den Tiefen des Mittelmeers über die Oberfläche Südaustraliens und die kalten Gewässer der Antarktis bis hin zu den warmen Gewässern des Indischen Ozeans“, sagt er:

„Ein Seeteufel fängt einen Zitterrochen und stellt damit seine beeindruckenden Jagdfähigkeiten unter Beweis“, Insel Giannutri, Italien (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Leuchtend gefärbte Riesentintenfische versammeln sich zum Laichen und zeigen ihre bemerkenswerten Tarn- und Kommunikationsfähigkeiten“, Wyalla, Südaustralien (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Ein neugieriger Seeleopard fletscht in einer Interaktion, die sowohl aufregend als auch surreal war, spielerisch seine Zähne“, Antarktische Halbinsel (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Eine Buckelwalmutter säugt ihr junges Kalb und baut eine Bindung zu ihm auf“, Insel Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Eine Meerechse, die auf dem felsigen Untergrund thront, ernährt sich von Algen“, Galapagosinseln, Ecuador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Ein transparentes Tintenfisch Larve, kaum so groß wie eine Fingerspitze, streckt und zieht ihre winzigen Tentakeln auf der Suche nach Nahrung aus', Lembeh-Straße, Indonesien (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Alle Gewinner und hochgelobten Beiträge mit ihren Hintergrundgeschichten finden Sie auf DivePhotoGuides Unterwasser-Wettbewerb Seiten.

