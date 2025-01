Mono gewinnt beim Ocean Art-Fotowettbewerb

at

at 1-38pm

Die Gewinner des 13. jährlichen Ocean Art-Wettbewerbs für Unterwasserfotografie wurden bekannt gegeben. Für die Ausgabe 2024 des Wettbewerbs wurden Einsendungen aus mehr als 90 Ländern eingereicht, was laut dem Veranstalter auf eine größere Reichweite als je zuvor hindeutet.

Die Auszeichnung „Best in Show“ ging an Eduardo Labat für „Dancing Whitetips“, eine Schwarzweißaufnahme, die im abgelegenen Revillagigedo-Archipel vor der Küste Mexikos aufgenommen wurde.

Die Kategorie „Schwarz & Weiß“ wurde vom Veranstalter, dem US-amerikanischen Leitfaden Unterwasserfotografie (UPG) war dieses Jahr ein hart umkämpfter Wettbewerb. Die Kategorie „Naturschutz“ wurde auch deshalb hervorgehoben, weil sie auf die verheerenden Auswirkungen des Geisterfischens aufmerksam machte.

„Der diesjährige Ocean Art-Wettbewerb war einfach außergewöhnlich“, kommentierte Wettbewerbsorganisator Nirupam Nigam, der UPGChefredakteur und Präsident von Bluewater Photo.

„Diese Bilder gewinnen nicht nur Preise; sie fesseln die Herzen und Köpfe, erreichen Millionen Menschen weltweit und erinnern uns an unsere gemeinsame Verantwortung, die Schönheit des Ozeans zu schützen. Es ist eine Ehre zu sehen, wie der Wettbewerb jedes Jahr an Umfang und Wirkung gewinnt.“ Die Reichweite der Gewinnerbilder beruht darauf, dass sie von geschätzten über 250 globalen Medien präsentiert werden – wie zum Beispiel Divernet.

Zur Jury gehörten wie immer die Fotografen Tony Wu, Marty Snyderman und Mark Strickland, allerdings kam mit Ipah Uid Lynn ein neues Mitglied hinzu, das die Kategorien „Unterwasser-Digitalkunst“ und „Unterwasser-Mode“ beurteilt.

Ocean Art vergab Preise im Wert von über 60,000 US-Dollar in Form von Unterwasserkameraausrüstung und Tauchreisen, die von Tauchresorts und Anbietern von Tauchsafaris gespendet wurden. Nachfolgend sehen Sie die Gewinnerbilder in jeder der 14 Kategorien:

Gewinner im Weitwinkel:

Hwanhee Kim / Licht

(Hwanhee Kim / Ocean Art)

„In der Woche vor dieser Aufnahme gab es in Cancun [Mexiko] heftige Regenfälle“, sagt Kim. „Sediment und Nährstoffe aus der nahegelegenen Autowaschanlage wurden in die Cenote, wodurch aufgrund der unterschiedlichen Konzentration atemberaubende Farben entstehen. Regen ist normalerweise eine Herausforderung für die Unterwasserfotografie, aber in diesem Fall erzeugte er leuchtende Farbtöne, die man unter Wasser selten sieht.

„Das Sonnenlicht mit seiner starken Vitalität durchdrang das rötliche Wasser und offenbarte einen magischen Moment. Das Licht diente als Verbindung zwischen dem Land und der Unterwasserwelt sowie zwischen Natur und Mensch. Ich fühlte mich privilegiert, Zeuge dieser Schönheit zu sein, und glücklich, sie dokumentieren zu können.“

Preis: Viertägiger Tauchtrip für zwei Personen im Atmosphere Resorts & Spa auf den Philippinen.

Aufgenommen mit einer Nikon D850 + Nikon 8-15 mm im Nauticam-Gehäuse, natürliches Licht. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Makro-Gewinner:

Adam Martin / Junger Fledermausfisch

(Adam Martin / Ocean Art)

Dieser junge Fledermausfisch wurde in 26 m Tiefe in Tulamben auf Bali in Indonesien gefunden. Mit einem Spotvorsatz wurde versucht, das Blitzlicht auf das Motiv zu beschränken, ohne den Hintergrund zu stark zu beleuchten. Die Beleuchtung hebt die Textur und Struktur des Körpers des Fisches hervor und betont seine anmutigen Linien und seine lebendige Färbung.

Preis: Neuntägiger Tauchtrip nach Komodo oder Raja Ampat mit Mermaid Liveaboards

Aufgenommen mit einer Sony A7RV + Canon 100mm Macro im Nauticam-Gehäuse, Inon-Blitz mit Snoot. 1/250, f/13, ISO 320

Gewinner im Bereich „Verhalten im Meeresleben“:

Yoichi Sato / Aus dem Mund geboren

(Yoichi Sato / Ocean Art)

„In einer Mittsommernacht, als die meisten Lebewesen fest schliefen, Ostorhinchus properuptus, der eine einwöchige Inkubationszeit hinter sich hatte, sammelte all seine Energie und entließ mit einer zitternden Bewegung einen Schwarm Larven aus seinem Maul“, sagt Sato, der die Aufnahme in Minamisatsuma, Kagoshima, Japan, machte. „Um den Stress für den Fisch so gering wie möglich zu halten, beobachtete ich den Vorgang unter einem schwachen roten Licht.

„Während des Schlüpfens habe ich rotes Licht mit einer speziellen Einstellung verwendet, die das rote Licht ausschaltete, sobald der Vorblitz des Stroboskops erkannt wurde. Diese Einstellung eliminierte effektiv Rotlichtstörungen im Foto und stellte sicher, dass das Bild den Moment so natürlich wie möglich festhielt.“

Preis: Sieben Nächte mit 12 Tauchgängen für zwei Personen im Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonesien.

Aufgenommen mit einer Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM im Nauticam-Gehäuse, zwei INON Z330, einem RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125, ISO 400

Porträt Gewinner:

Stefano Cerbai / Außergewöhnliche Schifffahrt

(Stefano Cerbai / Ocean Art)

„Ich war auf meiner Hochzeitsreise in Australien und einer der vielen unglaublichen Orte, die wir besuchten, war Südaustralien, wo ich die Gelegenheit hatte, zu tauchen und nach dem schwer zu findenden Seedrache zu suchen – einem Tier, von dem ich seit Jahren geträumt hatte, es zu sehen.

„Ich hatte unglaubliches Glück, nicht nur eines zu finden und zu beobachten, sondern auch ein Foto davon zu machen, wie es seine Eier trägt, die es auf seinem Rücken in der Nähe seines Schwanzes schützt.“

Preis: Ikelite DS230 Unterwasserblitz mit Einstelllicht.

Aufgenommen mit einer Nikon D7200 + Tokina 10/17 in einem Isotta-Gehäuse, Ikelite-Blitz. f/16, 1/160, ISO 250

Coldwater-Gewinner:

James Emery / Neugieriger Kormoran

(James Emery / Ocean Art)

„Bei einem Tauchgang in Monterey [Kalifornien] fotografierte ich die Metridium-Felder, als mir ein Kormoran auffiel, der auf uns zuschwamm. Zu meiner Überraschung begann er, auf den Kopf meiner Frau einzupicken, aber sie war völlig unbeeindruckt.

„Ich schwamm schnell hinüber, um ein paar Aufnahmen zu machen, und dann richtete sich die Aufmerksamkeit des Kormorans auf die Spiegelung im Kuppelport meiner Kamera. Er blieb etwa 20 Minuten bei uns, schwamm hoch, um Luft zu holen, bevor er zurückkam, um uns erneut zu begutachten. Es war ein einzigartiger und verspielter Moment, der mir einen Einblick in die Neugier des Kormorans gab.“

Preis: Ultralight-Geschenkgutschein im Wert von 300 USD

Aufgenommen mit einer Sony A7III + Canon 8-15 mm mit Metabones-Adapter in einem Nauticam-Gehäuse, Kraken KS160-Blitzen. 1/80, f/13, ISO 500

Gewinner Nacktschnecke:

Borut Furlan / Nacktkiemer mit Kapuze

(Borut Furlan / Ocean Art)

„Dies war mein erster Besuch auf Vancouver Island im Oktober 2024 und mein erster Besuch in Kanada überhaupt“, sagt Furlan. „Ich wusste nicht viel über die Gegend und beschloss daher, wegen ihrer Vielfalt bei den meisten meiner Tauchgänge ein Weitwinkel-Zoomobjektiv zu verwenden.“

„Als ich den Kelpwald mit den Nacktschnecken erreichte, war ich einfach schockiert. Ich hatte noch nie zuvor so viele Nacktschnecken an einem Ort gesehen. Es waren viele Tausende von ihnen und sie waren überall, auf dem Boden, auf dem Kelp und sogar schwimmend. Ich habe Hunderte verschiedener Bilder von ihnen gemacht und dieses hier ist eines aus dieser Serie.“

Preis: Bis zu 10 Nächte auf Ozeanien vom Walindi Plantation Resort, PNG

Aufgenommen mit einer Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (umgebaut zu Seacam), zwei Seacam 150D Blitzgeräten. 1/40, f/14, ISO 400

Blackwater-Gewinner:

Kyungshin Kim / Jagd

(Kyungshin Kim / Ocean Art)

„Ich habe diese Aufnahme letzten November bei einem Blackwater-Tauchgang in Anilao [Philippinen] gemacht“, sagt Kim, der zuerst zwei aneinander klebende Tintenfische bemerkt und angenommen hatte, sie würden sich paaren. „Bei näherer Betrachtung wurde mir klar, dass sie sich nicht paarten – ein Tintenfisch fraß den anderen, einen kleineren Tintenfisch.

„Tintenfische sind für ihren Kannibalismus bekannt, aber es kommt selten vor, dass kleine Tintenfische sich bei einem Tauchgang in Schwarzwasser gegenseitig fressen. Ich bin ihnen aufmerksam gefolgt und habe sie beobachtet, und es ist mir gelungen, ein paar Fotos zu machen.

„Nach etwa 10 Minuten begann die Farbe des kleineren Tintenfischs zu verblassen. Schließlich spritzte er einen Schwall schwarzer Tinte heraus. Kurz darauf verschwand der Tintenfisch, der mit dem Fressen fertig war, langsam in der Ferne, während der Tintenfisch, der seine Beute geworden war, in die dunklen Tiefen des Meeres versank.“

Preis: Sieben-Nächte-Tauchpaket im Dive Resort im Tauchresort Puerto Galera auf den Philippinen von El Galleon / Asia Divers

Aufgenommen mit einer Nikon Z8 + 60mm Makro in einem Nauticam-Gehäuse, zwei Kraken S160 und einer Weefine 5000-Lampe. 1/200, f/20, ISO 200

Gewinner des Unterwasserschutzprogramms:

Kimber Greenwood / Ertrinken in Plastik

(Kimber Greenwood / Ocean Art)

Dieses in High Springs aufgenommene Bild entstand im Rahmen eines Aufklärungsprojekts für den Florida Springs Council über die Auswirkungen der Wasserabfüllung auf die örtlichen Florida Springs. In Wasserabfüllanlagen wie denen, die nur wenige Minuten von der Quelle entfernt liegen, an der dieses Bild aufgenommen wurde, werden jede Minute mehr als 300 Flaschen Wasser produziert.

„Diese Flaschen landen nicht nur auf Mülldeponien und führen Mikroplastik in unsere Umwelt ein, sondern die Abfüllung von ‚Quellwasser‘ führt auch zu einem Wasserverlust im Grundwasserleiter von Florida, was den Wasserstand und die Wasserströmung senkt und die Verschlechterung der Quellen und Flüsse zur Folge hat“, sagt Greenwood.

„Die für dieses Bild verwendeten Flaschen wurden von einem lokalen Umweltaktivisten gespendet, der sie vom Produktionsband einer lokalen Abfüllanlage gezogen hat.“ Die Bilder werden in sozialen Medien und Printwerbekampagnen verwendet, um Einzelpersonen zu ermutigen, auf wiederverwendbare Wasserflaschen umzusteigen.

Preis: Zwei Marelux Apollo S Blitzgeräte plus Lumilink

Aufgenommen mit einer Sony A7IV + 24-70 mm F2.8 GM. 1/500 f/3.5, ISO 400

Gewinner der digitalen Unterwasserkunst:

Unkoo Kim / Verlangen

(Unkoo Kim / Ocean Art)

Das Meer bei Seogwipo auf der südkoreanischen Insel Jeju liegt Kim sehr am Herzen, ist aber alles andere als eine ideale Umgebung für Unterwasserfotografie, da es oft trüb ist und starke Strömungen aufweist. „Die Gewässer von Seogwipo sind durch steigende Meerestemperaturen, einen Mangel an Motiven und andere Faktoren zusätzlich beeinträchtigt“, sagt Kim, der sich nicht sicher war, wie er die Schönheit der Meeresbewohner dort einfangen sollte, bevor er sich entschied, Licht als Hintergrund zu verwenden, um sie hervorzuheben.

„Ich habe dieses Bild während der schönsten Jahreszeit aufgenommen. Um ein Frontalbild des Blauen Hana-Grundels aufzunehmen, habe ich unzählige Stunden damit verbracht, ihn zu beobachten und mich ihm zu nähern. Ich stellte mir das dynamische Zusammenspiel des Blauen Hana-Grundels mit Bokeh-Lichtern vor und verwendete Werkzeuge, die ich im Voraus vorbereitet hatte, und ein modifiziertes Vintage-Objektiv, um Mehrfachbelichtungen mit Feuerwerk-Bokeh-Bildern zu kombinieren.

„Das Aufnehmen von Feuerwerksbildern ist zwar nicht besonders schwierig, erfordert jedoch sorgfältige Vorbereitung, Mühe, Übung und vor allem Zeit, um eine Verbindung zu den Motiven aufzubauen.“

Preis: Marelux SOFT Lite Snoot plus Dock.

Aufgenommen mit einer Nikon D850 + 60-mm-Makroobjektiv / Bell & Howell Filmovara-Umbau in einem Nauticam-Gehäuse, zwei Ikelite DS230-Blitzen, Sofirn-Unterwasserlaterne. 1/160, f/11, ISO 100

Gewinner in Schwarz und Weiß + Best In Show:

Eduardo Labat / Tanzende Weißspitzenhaie

(Eduardo Labat / Ocean Art)

„Es war unser letzter Tauchgang des Tages, am Nachmittag, als das Sonnenlicht nachließ“, sagt Labat. Bei Roca Partida [Revillagigedos, Mexiko] versammeln sich die meisten Weißspitzen-Riffhaie in kleinen Gruppen an verschiedenen Felsvorsprüngen in der Felsformation.“

In einiger Entfernung vom Felsen begann sich eine große Ansammlung von Weißspitzen-Riffhaien zu bilden. Dutzende von ihnen bildeten in etwa 8 m Tiefe eine dichte Gruppe, jagten jedoch nicht und zeigten auch kein aggressives Verhalten.

„Nachdem ich dieses seltene Ereignis vom Rand der Formation aus beobachtet hatte, stieg ich langsam auf und schwebte knapp darüber. Dort habe ich dieses Bild aufgenommen. Von oben schien es, als würden die Haie synchron in einer Kreisbewegung schwimmen. Es war wunderschön, das mitzuerleben.

„Ich habe mich für dieses Bild für Schwarzweiß entschieden, weil die Geometrie der Formation in diesem Stil gut aussieht und auch wegen des natürlichen Kontrasts, den man in Schwarzweiß zwischen den Haifischspitzen und dem Rest ihres Körpers erkennen kann.

Preis: Vier Nächte für zwei mit 7 Tauchgängen bei All 4 Diving / Akaya Bali

Aufgenommen mit einer Sony A6600 + Tokina 10-17 mm F/3.5-4.5 Fish-Eye in einem Nauticam-Gehäuse, Sea & Sea YS-D3 DUO-Blitzen. 1/160, f4.0, ISO 640

Gewinner der Unterwassermode:

Lucie Drlikova / Lang lebe die Königin!

(Lucie Drlikova / Ocean Art)

Die böse Königin aus dem Schneewittchen Auf diesem Foto, das Teil von Drlikovas persönlichem Projekt „Once Upon a Dream in Waterland“ ist, wird ein Märchen von seinen Dämonen erlöst, und zwar seit sieben Jahren.

„Dieses Projekt ist eine Rückkehr zu meinen Kindheitsträumen – alle Kostüme, Szenen und Requisiten sind von mir selbst handgefertigt“, sagt sie. Die Aufnahme entstand in einem 8 m tiefen Becken im Aquapalace Praha in der Tschechischen Republik.

Preis: Bluewater Photo-Geschenkgutschein im Wert von 400 USD

Aufgenommen mit einer Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 in einem Nauticam-Gehäuse, Subtronic-Blitze. 1/160, f/8, ISO 500

Gewinner des Kompakt-Weitwinkels:

Marco Lausdei / Jagd in der Nacht

(Marco Lausdei / Ocean Art)

Beim Tauchen am berühmten Maya Thila auf den Malediven bemerkte Lasdei einen Weißspitzen-Riffhai, der sich in zyklischen Mustern bewegte und offensichtlich von einer Wolke aus Silberfischchen angezogen wurde, die sich entlang des Thila-Abhangs befand.

„Ich nutzte einen nahegelegenen Felsbrocken als Deckung, versteckte meine Blasen sorgfältig und minimierte sie, während ich versuchte, so nah wie möglich heranzukommen, ohne das Verhalten des Raubtiers zu stören“, sagt er. „Nachdem sich der Hai an meine Anwesenheit gewöhnt hatte, wartete ich auf eine seiner zyklischen Bewegungen, die ihn in Blitzreichweite brachte.

„Ich habe den Zeitpunkt der Aufnahme so gewählt, dass nicht nur der Hai, sondern auch die Ausweichbewegungen der Wolke potenzieller Beutetiere eingefangen wurden. Die Aufnahme wurde von unten nach oben gemacht, wobei die Meeresoberfläche absichtlich mit einbezogen wurde, um dem Bild Tiefe und Dimension zu verleihen. Das Verständnis der Gewohnheiten und des Verhaltens des Motivs war für den Erfolg dieser Aufnahme von entscheidender Bedeutung.“

Preis: Siebentägige Tauchsafari auf Bilikiki auf den Salomonen

Aufgenommen mit einer Sony RX100m5 + Seafrog-Kuppel in einem Seafrog-Gehäuse. 1/160, f/10, ISO 200

Gewinner Kompakt-Makro:

Naomi Springett / Langnasen-Büschelbarsch

(Naomi Springett / Ocean Art)

„Für unsere Flitterwochen haben wir an einem Tauchausflug mit Übernachtung an Bord zum Great Barrier Reef teilgenommen. Dieses Foto entstand bei einem der schönsten Tauchgänge der Reise: ein blühender Korallenbommie mit üppigem Makroleben. Dieser Langnasen-Korallenbarsch thront stolz auf der schwarzen Sonnenkoralle, kümmerte sich nicht allzu sehr um meine Anwesenheit und saß zu meiner großen Freude lange genug still, damit ich ein paar Fotos machen konnte, bevor er davonschwamm.

„Da so viele tropische Fische kamerascheu sind, war dies ein seltener Genuss. Die Schwarze Sonnenkoralle gehört zu meinen Lieblingskorallen; die satten Grüntöne bildeten einen kontrastreichen Hintergrund für diesen auffälligen Fisch.“

Preis: Achttägiger Tauchtrip nach Galapagos am Aqua Tauchsafari von Andean Travel Company.

Aufgenommen mit einer Olympus TG-4 in einem PT-056-Gehäuse und zwei Sea and Sea-Blitzgeräten. 1/40, f/8, ISO 200

Gewinner Kompaktes Verhalten:

Naomi Springett / Mutualismus

(Naomi Springett / Ocean Art)

Dieser Blaustreifen-Putzerlippfisch und der bunte Eidechsenfisch wurden am Great Barrier Reef in Australien gesichtet, ein Beispiel für mutualistische Symbiose. „Normalerweise sind Eidechsenfische ziemlich scheu und dulden es nicht, wenn Fotografen ihnen zu nahe kommen, aber dieses Exemplar war ganz zufrieden damit, während seiner Putzaktion für Fotos zu posieren“, sagt Springett über ihre zweite Siegeraufnahme.

„Ich war erstaunt, als ich sah, wie die kleineren Fische über den Eidechsenfisch hinwegflitzten, sogar in sein Maul, was ein unglaubliches Vertrauen seitens der kleineren Fische bewies und sie sich schließlich direkt auf dem Kopf des Eidechsenfisches niederließen!“

Preis: wie oben

Aufgenommen mit einer Olympus TG-7 in einem PT-059-Gehäuse und zwei Sea and Sea-Blitzgeräten. 1/80, f/13, ISO 200

Diese Bilder sowie alle Fotos der Zweitplatzierten und Ehrenplatzierten sind mit Hintergrundgeschichten auf der Website des Veranstalters zu sehen. Leitfaden Unterwasserfotografie.

Auch auf Divernet: Keine Langeweile mit KI: Ocean Art prämiert „reine Fotografie“, Kampfhechte ragen beim Ocean Art-Wettbewerb heraus, Oktopus-Selfie schöpft Ocean Art-Pool