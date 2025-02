Mutterliebe wählt Unterwasserfotograf des Jahres 2025

Nachdem sie 6,750 von Unterwasserfotografen aus der ganzen Welt eingereichte Bilder durchgesehen hatten, einigten sich die drei Juroren auf ihr Urteil: Der Gewinner des Wettbewerbs „Unterwasserfotograf des Jahres“ (UPY) 2025 heißt Alvaro Herrero.

Die Jury aus erfahrenen Unterwasserfotografen bestand aus Peter Rowlands, Tobias Friedrich und Alex Mustard. Die Gewinner wurden gestern Abend (19. Februar) bei einer Preisverleihung im Zentrum Londons bekannt gegeben, die von der Crown Estate, das den Meeresboden rund um England, Wales und Nordirland verwaltet.

Der spanische Fotograf Herrero gewann die Kategorie Weitwinkel im jährlichen Wettbewerb in Großbritannien mit seinem Foto Strahlende Bindung, das die besondere Beziehung zwischen einer Buckelwalmutter und ihrem neugeborenen Kalb in Französisch-Polynesien zeigt.

David Alpert wurde für sein Bild zum britischen Unterwasserfotografen des Jahres 2025 ernannt Das neugierige Siegel, vor der Insel Lundy abtransportiert.

Weitere Highlights, die man unter den unten gezeigten Gewinnern und Zweitplatzierten sehen kann, sind Shunsuke Nakanos Face Off, das eine denkwürdige Kopf-an-Kopf-Konfrontation zwischen zwei asiatischen Schafskopf-Lippfischen zeigt, sowie das Porträt von Abdulaziz Al Saleh Hydration, ein Blick auf trinkende Kamele in der Wüste, aufgenommen von unterhalb der Wasserlinie.

Bryant Turffs gewann die Kategorie Compact mit Die Schönheit des Sumpfes, eine GoPro-Aufnahme eines prähistorischen Hornhechts, während der koreanische Fotograf Ruruka als PADI Aufstrebender Unterwasserfotograf des Jahres 2025 für Unterwasser-Aurora, ein Taucher im bunten Wasser eines mexikanischen Cenote.

Robert Marc Lehmann aus Deutschland wurde der Speichern Sie unsere Seestiftung Marine Conservation Photographer of the Year 2025 für seine 1 in 200,000,000, ein verstörendes Bild von indonesischen Fischern, die einen großen Tigerhai an Land ziehen.

Der UPY-Wettbewerb wurde erstmals 1965 ausgetragen, als Phil Smith zum Unterwasserfotografen des Jahres ernannt wurde. Heute gibt es 13 Kategorien, darunter drei für in britischen Gewässern aufgenommene Fotos. Die beiden besten Fotos in jeder Kategorie sind unten mit Kommentaren der Jury aufgeführt. Ausführliche Informationen zu den Ergebnissen und Wettbewerbsregeln finden Sie unter die UPY-Website.

Weitwinkel-Gewinner und Unterwasserfotograf des Jahres 2025

Strahlende Bindung © Alvaro Herrero Auch bekannt als: Mekan (Spanien) / UPY 2025

„Jedes Jahr reise ich im südlichen Winter nach Französisch-Polynesien, um diese majestätischen Tiere zu fotografieren“, sagte Mekan über sein Siegerfoto, das in Mo'orea aufgenommen wurde und oben zu sehen ist. „Meine Lieblingstageszeit ist der frühe Morgen, weil das Licht weich und gewinkelt ist, sodass ich den perfekten Winkel finden kann, um die Umrisse dieser Tiere in Blau klar hervorzuheben.“

„Für mich ist dieses Foto ein Bild, das die Liebe einer Mutter zu ihrem Kalb zeigt. Es vermittelt sowohl die Zerbrechlichkeit als auch die Schönheit unserer Ozeane und enthüllt eine der erstaunlichen Arten, mit denen wir unsere Heimatwelt teilen.“

„Was für ein Bild!“, kommentierte Juror Tobias Friedrich. „Normalerweise sehen wir bei der Bewertung der UPY-Wettbewerbe viele Bilder von Buckelwalen, aber dieses Bild ließ uns sofort innehalten. Es zeigt wirklich die Exzellenz des Fotografen, der den Moment erkennt und auch später das richtige Bild erkennt, wenn er sie auf der Website durchsucht. Computer.

„Das Licht aus der oberen linken Ecke sowie die perfekte Bewegung des Buckelwals und seines Kalbs machen dieses Bild zusammen mit der hervorragenden Rahmung und Komposition zu einem wirklich verdienten Gesamtsieger.“

„Eine herzerwärmende Interaktion zwischen Mutter und Baby, in einer perfekt getimten Pose der beiden majestätischen Tiere, die sich in ihrem Unterwasser-Zuhause so wohl zu fühlen scheinen“, sagte Alex Mustard. „Das Foto lädt uns zum Beobachten ein und gibt den Walen gleichzeitig ihren Freiraum, sowohl im Bild als auch vom Fotografen aus. Das durchdringende Licht ist dramatisch, während der Schatten, den das Kalb auf seine Mutter wirft, subtil ist.

„Mekan gewann im Jahr 2022 den Titel „Meeresschutzfotograf des Jahres“ mit den traurigsten Bildern von Buckelwalen; dieses erhebende Familienporträt ist ein perfekter Kontrapunkt.“

Peter Rowlands fügte hinzu: „Das Gesamtsiegerbild repräsentiert uns als Wettbewerb und unsere Gemeinschaft als Hobby/Sport/Beruf für die ganze Welt für ein ganzes Jahr und manchmal ist es sehr schwierig, sich zwischen beiden zu entscheiden. Doch dieses Jahr sagt diese sensible und doch kraftvolle Studie der Bindung zwischen Mutter und Kalb für mich alles aus, was an unserer Welt großartig und gut ist.

„Wir stehen zwar vor Herausforderungen, aber die wachsenden Walpopulationen weltweit zeigen, was erreicht werden kann.“

(Aufgenommen mit einer Nikon Z7 II + Nikkor Z 14–24 mm, 2.8 s, Isotta-Gehäuse, natürliches Licht. f/8, 1/640, ISO 1100)

Weitwinkel, Zweitplatzierter

Ätherische Mondlandschaft © Alvaro Herrero alias Mekan (Spanien) / UPY 2025

Dies zeigt eine der Lieblingshöhlen des Fotografen auf der Halbinsel Yucatán in Tulum, Mexiko. „Durch die Verwendung von Rebreathern in den Höhlen können wir viel mehr Zeit damit verbringen, ihre Tiefen zu erkunden. Außerdem werden meine Fotos dadurch besser, da wir die Möglichkeit haben, die Szene präzise auszuleuchten“, sagt Mekan.

„Indem wir keine Blasen ausstoßen, tragen wir auch dazu bei, die Höhlenmerkmale zu schützen und weitaus weniger Partikel aufzuwirbeln, was insbesondere beim Fotografieren an weniger frequentierten Stellen von Vorteil ist. Rebreather sorgen außerdem für viel effizientere Dekompressionszeiten. Zur Beleuchtung dieses Raums haben wir 60,000 Lumen warmes Licht von zwei BigBlue-Videoleuchten verwendet.“

"Cenoten „Sie schaffen einige der spektakulärsten Szenerien in der Unterwasserwelt, aber um sie zu erreichen, sind umfangreiche Schulungen, spezielle Tauchausrüstung und echte Hingabe erforderlich, noch bevor man ein Foto macht“, kommentiert Mustard.

„Wir bekommen viele Cenote Aufnahmen, aber dieses hier sticht sowohl aufgrund der Qualität dieses exquisiten Raums als auch der fotografischen Qualität der Beleuchtung und Komposition wirklich hervor.“

(Aufgenommen mit einer Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, Isotta Gehäuse, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30th, ISO 2000)

Makro-Gewinner

Magische Hintergrundbeleuchtung © Paolo Bondaschi (Italien) / UPY 2025

Am Ende eines Tauchgangs in der Secret Bay in Anilao auf den Philippinen entdeckte Bondaschi zwei weitere Unterwasserfotografen und signalisierte seinem Guide, sich anzusehen, was sie fotografierten. „Nachdem mir klar geworden war, dass es sich um eines meiner Lieblingsmotive handelte, eine haarige Garnele, wartete ich geduldig auf meinen Einsatz und nutzte die Zeit, um die Aufnahme zu planen und vorzubereiten.

„Ich habe mich für eine Profilaufnahme mit Gegenlicht und einem Snoot entschieden. Mein Guide und mein Kumpel spielten eine grundlegende Rolle bei der geschickten Steuerung des Lichts des Snoots. Nach ein paar Testaufnahmen, um die richtige Einstellung zu finden, habe ich endlich das Foto gemacht, das ich gesucht habe.“

„Perfekte Ausführung und Bild!“, sagte Friedrich. „Ich liebe die minimalistische Herangehensweise an ein Motiv, das winzig ist und von dem man nicht so leicht ein scharfes Bild bekommt.“

„Die perfekte Position der haarigen Garnelen ist fast zu schön, um wahr zu sein, aber diese Tiere sind sehr schreckhaft und wir kamen zu dem Schluss, dass dies natürliche Perfektion ist, die auch durch die sehr selektive Beleuchtung durch den Fotografen maximal hervorgehoben wird.“

(Aufgenommen mit einer Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + Wet Lens AOI UCL-90 PRO, Marelux MX-R7 Gehäuse, Backscatter MF-1 + Backscatter Snoot OS-1. f/16, 1/200, ISO 100)

Makro, Zweitplatzierter

Schillernder Donut Doto © Bryan H Blauvelt (USA) / UPY 2025

Blauvelt war auf Bali in Indonesien und wollte mit einem einzigartigen Bild von Doto Greenamyeri, „eines der eindrucksvollsten Motive in Tulamben. Ich habe mit meinem Blitz und meiner Snoot-Lampe einen dramatischen Leuchteffekt auf der Nacktschnecke erzeugt und den Rahmen vervollständigt, indem ich die Wirts-Hydroide mit subtilem blauen Licht von hinten beleuchtet habe, um die Komposition auszugleichen.

„Vielen Dank an meinen unglaublichen Guide Rudolfi Sikome in Alam Batu, der eine Taschenlampe für den Gegenlichteffekt auf diesem Bild in Position gehalten hat, und für eine produktive und unterhaltsame Woche voller Fotografie! "

„Die detaillierten Muster dieser Nacktschnecke werden nur durch die präzise Kontrolle von Licht und Komposition in diesem Bild übertroffen“, sagte Mustard. „Die Meeresschnecke sitzt auf einem zarten Hydroid, das sich in der Strömung bewegt. Es muss enorme Hingabe erfordert haben, einen so perfekten Rahmen zu schaffen.“

(Aufgenommen mit einer Sony A1 + FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, Nauticam NA-A1-Gehäuse, Backscatter MF-2 mit OS-1 Snoot, Taschenlampe mit Blue Gel. f/22, 1/200, ISO 160)

Gewinner der Wracks

Tiefes Wrack © Alex Dawson (Schweden) / UPY 2025

Die Golfflotte Nr. 31 Das Wrack bei Shaabruhr Umm Qammar in Ägypten liegt auf dem Riff in etwa 104 m Tiefe. Als das Schiff sank, wurde es zwischen der Riffwand und einem kleinen Riff eingeklemmt, sodass man darunter hindurchschwimmen kann. „Wir verbrachten 25 Minuten Grundzeit und etwa zweieinhalb Stunden Dekompression, um dieses Bild zu machen“, sagte Dawson.

„Ohne Zweifel eines meiner Lieblingsfotos des gesamten Wettbewerbs“, kommentierte Mustard, „und auch, wie ich jetzt erfahre, eines unserer tiefsten. Dieses Bild ist voller Abenteuerstimmung und hat eine fein ausgearbeitete Komposition, die einen mit immer mehr interessanten Elementen in den Bann zieht, von den Korallen im Vordergrund bis zu den Fischwolken über dem Wrack.“

„Die Qualität ist verständlich, wenn man bedenkt, dass das Bild vom Unterwasserfotografen des letzten Jahres aufgenommen wurde!“

(Aufgenommen mit einer NikonZ9 + 8-15 Fisheye, Nauticam Z9-Gehäuse, Umgebungslicht. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Wracks, Zweiter

Tiefseevögel © Wojciech Dopierala (Polen) / UPY 2025

„Aqaba ist den meisten Tauchern wohlbekannt und stand jahrelang ganz oben auf meiner Wunschliste“, sagte Dopierala zu dieser Aufnahme des Wracks der Lockheed L-1011-500 TriStar in Jordanien. „Schließlich hat Carlos Diesel (der agile Freitaucher, den Sie auf diesem Foto sehen können) in Zusammenarbeit mit dem Diverse Divers Diving Centre eine perfekte Gelegenheit geschaffen.

„Wir hatten das Glück, eine Woche lang rund um die Wracks von Aqaba frei tauchen zu können. Dieses Foto entstand bei unserem zweiten Besuch an diesem besonderen Tauchplatz.

„Die Idee kam ganz plötzlich, als wir noch Zeit hatten. Wir haben nur einen Versuch für diese Aufnahme gemacht. Zum Glück hat Carlos großartige Arbeit geleistet. Schon beim Betrachten der Szene hatte ich, noch bevor ich auf den Auslöser gedrückt hatte, das Gefühl, dass dies wahrscheinlich die beste Aufnahme der Reise ist.“

„Ich liebe die frischen Bilder, die Freediving Fotografie bringt zu Unterwasserfotografie als Ganzes“, sagte Mustard. „Eine solch perfekte Komposition und einen so perfekten Moment zu schaffen, erfordert besonders viel Können, wenn sowohl Fotograf als auch Model mit angehaltenem Atem tauchen.“

(Aufgenommen mit einer Sony A1 + 12-24 f4, SeaFrogs A1-Gehäuse, Umgebungslicht. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Gewinner des Verhaltens

Face Off © Shunsuke Nakano (Japan) / UPY 2025

Diese beiden männlichen asiatischen Schafskopf-Lippfische wurden in Sado, Niigata, Japan fotografiert. „Die einzigartige Form dieser Art ist charakteristisch für Männchen, die während der Brutzeit Harems bilden und Territorien beanspruchen“, sagte Nakano.

„Der linke ist der Haremskönig, der sein Territorium seit mehr als 10 Jahren verteidigt und auf über 30 Jahre geschätzt wird, während der rechte ein junger Herausforderer ist.

„Obwohl ich die Aufnahme der Bilder sorgfältig geplant hatte, war die Saison 2024 schwieriger vorherzusagen als sonst, und obwohl ich während der Brutzeit eine Woche dort blieb, konnte ich diese Szene nur einmal für nur 10 Sekunden beobachten.

„Und das war das einzige Foto, das ich machen konnte. Der Anblick, wie sie in ihren auffälligen weißen Outfits kämpften, war so großartig, ich kann mich noch immer lebhaft daran erinnern.“

„Das Timing war perfekt, um den Moment festzuhalten, in dem der Herausforderer den König herausfordert“, sagte Rowlands. „Der Kampf um die Hierarchie ist die stärkste Form des Verhaltens. Gut ausgeleuchtet und ohne störenden Hintergrund fiel dieses Bild sofort ins Auge und war das einzige, das die Herausforderer abwehrte.“

(Aufgenommen mit einer Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, Nauticam-Gehäuse, Inon Z330. f/16, 1/250, ISO 200)

Verhalten Zweiter Platz

Der Moment © Eduardo Acevedo (Spanien) / UPY 2025

November-Dezember in der Magdalena Bay in Baja Kalifornien , Mexiko sind laut Acevedo die besten Monate, um gute Begegnungen mit Blauen Marlinen zu haben. „Allerdings ist es sehr schwierig, gute Bilder dieser Fische in freier Wildbahn zu machen, da sie Sardinen und Makrelen mit sehr hoher Geschwindigkeit angreifen.“

„Bei diesem Foto dreht sich alles um den Moment, als der Blaue Marlin zuschlägt und der verängstigte Schwarm auseinanderfliegt“, sagte Mustard. „Wir fanden es toll, dass der Fotograf darauf geachtet hat, trotz der Kürze der Fotogelegenheit eine so schöne Spiegelung in die Komposition einzubeziehen.“

(Aufgenommen mit einer Canon 5D MK IV + 15 mm, Seacam-Gehäuse. f/9, 1/500, ISO 400)

Gewinner des Porträts

Flüssigkeitszufuhr © Abdulaziz Al Saleh (Kuwait) / UPY 2025

Dieses Gewinnerbild wurde in Kuwaits Al-Wafra-Wüste aufgenommen. „Die Idee, die Kamele beim Trinken zu fotografieren, hatte ich schon seit etwa anderthalb Jahren“, sagte Al Saleh, der noch nie zuvor eine derartige Aufnahme gesehen hatte.

„Das Wetter war kritisch und ich brauchte mehrere Wochen, um die bestmöglichen Aufnahmen zu machen. In der ersten Woche zögerten die Kamele etwas, Wasser zu trinken, während meine Kamera unter Wasser war, und nur wenige versammelten sich zum Trinken, was ich nicht wollte. Aber nach einigen Tagen hatten die Kamele mich und meine Ausrüstung bereits akzeptiert.

„Nach der ersten Woche, in der ich die Kamele fotografiert habe, bin ich wegen Problemen von Glasfaserkabeln auf elektronische Synchronkabel für meine Blitzgeräte umgestiegen – und endlich hat das Bild geklappt.“

„Ein so fröhliches Bild und Porträt von Kamelen hat uns wirklich positiv überrascht“, sagte Rowlands. „Toller Augenkontakt, gut gewählter Winkel und Oberflächenverzerrungen bieten viel zum Anschauen und der untere, kindlich-kecke Mund verleiht einem hochwertigen Foto, das viel mehr ist als nur ein auffälliges Motiv, einen herzerwärmenden Abschluss.“

(Aufgenommen mit einer Nikon Z8 + Nikkor 8-15 mm Fisheye, Nauticam NA-Z8-Gehäuse, zwei Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Porträt Zweitplatzierter

Amazonas-Flussdelfin-Silhouette © Hussain Aga Khan (Schweiz) / UPY 2025

„Ich verbrachte zwei Wochen in Manaus in Brasilien, wo etwa 10 Betreiber die Flussdelfine füttern, die eine Touristenattraktion darstellen. Wir besuchten einen Ponton mit vier ansässigen Schweinswale und ein Strand, der täglich etwa sieben Besucher anzieht.

"Stiefel sehen im Vergleich zu anderen Delfinen sehr ungewöhnlich aus, mit unglaublich langen Nasenflügeln – mit rudimentären Haaren darauf –, winzigen Augen und dicken Körpern. Die Idee hier war, einen unerwarteten Blick auf ein überraschendes Tier zu erhaschen, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben. Ich wollte auch deutlich machen, dass sie unter dem Blätterdach des Waldes in Coca-Cola-farbenem Wasser leben.

„Indem wir diese Delfine zwei Wochen lang jeden Tag sahen, wurde das Fotografieren von ihnen schrittweise einfacher, da wir mit ihrer Form, ihren Bewegungen und ihrem Verhalten und bis zu einem gewissen Grad sogar mit ihrem individuellen Charakter vertraut wurden.“

„Auffällige Symmetrie wird mit minimalistischen grafischen Elementen und einer eingeschränkten Farbpalette kombiniert, um eine kraftvolle Komposition zu schaffen, die die ungewöhnliche Anatomie und den Lebensraum des Flussdelfins deutlich vermittelt“, bemerkte Mustard. „Und das alles bei schönem Licht.“

(Aufgenommen mit einer Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, Nauticam NA-R5-Gehäuse, natürliches Licht. f/9, 1/125, ISO 1250)

Gewinner des Korallenriffs

Kaleidoskop der Farben © Katharina Holmes (Großbritannien) / UPY 2025

Holmes' Standort war die Gorgonian Passage auf der Insel Wayil Batan, Misool in Raja Ampat, Indonesien. „Ich hatte Glück und fand perfekte Bedingungen vor, mit klarem Wasser und Köderfischschwärmen, die zwischen den Schluchten eines großen Korallenriffs herumschwirrten, das mit grünen Weichkorallen geschmückt war. Ich wollte das Riff voller Leben und Farben einfangen, um uns alle zu inspirieren, diesen wertvollen Lebensraum zu schützen.“

„Dieses Bild schreit geradezu nach ‚Koralle‘!“, sagte Friedrich. „Es ist auch selten, ein vertikales Bild zu sehen, das ein Korallenriff so gut zeigt. Die Lichtverteilung auf dem Bild ist absolut wunderschön und das Riff voller Farbe.“

(Aufgenommen mit einer Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12 mm, Nauticam-Gehäuse, Retra Pro-Blitze mit Diffusoren. f/11, 1/160, ISO 320)

Korallenriffe – Zweiter Platz

Gärten des karibischen Riffhais © Jenny Stock (Großbritannien) / UPY 2025

„Ich füllte mein Bild mit violetten Gorgonien und porösen Meeresruten und ließ mich tief auf dem Meeresboden nieder. Ich verbarg mich und meine Kamera so gut wie möglich in der Hoffnung, dass der kreisende karibische Riffhai dicht an mir vorbeischwimmen könnte“, sagte Stock. „Ich duckte mich und wartete auf den perfekten Moment.

„Schließlich schwamm dieses Wesen elegant in mein Bild, sein Zittern war im Hintergrund sichtbar und verlieh meinem Bild dramatische Tiefe.

„Jardines de la Reina in Kuba ist seit 1996 ein erfolgreich geschützter nationaler Meerespark. Heute sind Fischerei und Besucherzahlen beschränkt und sein 90 Meilen langer Archipel von Riffen ist für unberührte Korallen und blühendes Meeresleben bekannt. Karibische Riffhaie können bis zu 3 m lang werden und sind eine der größten Spitzenprädatoren im Riffökosystem.“

„Ein großartiges Beispiel dafür, wie die Spitzenprädatoren in einem geschützten Meerespark gedeihen“, sagte Rowlands. „Der dramatische Tiefwinkel betont die Kraft des Hauptmotivs und das zusätzliche Licht friert die Aktion ein und bringt die gesunden Farben zum Vorschein.“

(Aufgenommen mit einer Canon 5D IV + 16-35 mm, Nauticam-Gehäuse, Retra-Lichter. f/14, 1/125, ISO 800)

Schwarz-Weiß-Gewinner

Delphine jagen © Enric Gener (Spanien) / UPY 2025

„Dieses Bild wurde im nördlichen Roten Meer während einer Freitauchexpedition auf der Suche nach Großen Tümmlern aufgenommen“, erklärte Gener. „Der Moment zeigt ein intimes Paarungsritual, bei dem mehrere Männchen – vier sind auf dem Bild zu sehen, obwohl andere in der Nähe waren – spielerisch ein Weibchen jagen.

„Es war ein dynamisches und rituelles Schauspiel, bei dem die Männchen freundschaftliche Scharmützel ausfochten und sich gelegentlich mit den Weibchen paarten, wobei ihre Körper sich nur für ein paar Sekunden kurz verbanden. Bemerkenswerterweise versuchte das Weibchen nicht zu fliehen; es beteiligte sich aktiv, spielte mit und wartete auf sie.

„Die gesamte Gruppe schwamm anmutig und in einem langsamen, bedachten Tempo und schuf so eine faszinierende Unterwasserszene.“

„Dieses Bild zeigt die Definition von Schwarz und Weiß Fotografie; die Komposition wird durch die durchdachte Umwandlung in Monochrom lebendig“, urteilte Friedrich. „Fantastisches Bild.“

(Aufgenommen mit einer Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, Seacam-Gehäuse, natürliches Licht. f/4, 1/500, ISO 160)

Schwarz & Weiß, Zweitplatzierter

Wasser Zen © James Rokop (USA) / UPY 2025

Dieses Bild entstand bei der Abschiedsveranstaltung der US-amerikanischen Olympiamannschaft im Synchronschwimmen bei den Olympischen Spielen in Los Angeles im LA Expo Centre. „Als Eventfotograf konnte ich das Team sowohl unter Wasser als auch vom Land aus fotografieren“, sagte Rokop.

„In dieser Aufnahme wärmt sich der Schwimmer vor der Vorführung der Übungen des Teams für die Olympischen Spiele 2024 in Paris auf, indem er auf dem Boden des Beckens steht und eine Atemübung macht.

„Synchronschwimmer haben eine unglaubliche Lungenkapazität und können so ungewöhnliche Kunststücke wie das Stehen auf dem Beckenboden mühelos vollführen. Dies war die einzige Schwimmerin, die den Beckenboden auf diese Weise zum Aufwärmen nutzte, und der ungewöhnliche Anblick erregte sofort meine Aufmerksamkeit. Das Bild rief ein Gefühl von Frieden und Ruhe hervor.“

„Eine punktgenaue Komposition, die in Schwarzweiß so brillant funktioniert und ein wunderschönes Bild schafft, das die Ruhe der Unterwasserwelt widerspiegelt“, sagte Mustard. „Bei der Beurteilung wussten wir es nicht, aber uns gefällt besonders, dass dieses Bild beobachtet und nicht gestellt wurde.“

(Aufgenommen mit einer Canon R3 + 35 mm, Ikelite-Gehäuse, natürliches Licht. f/3.2, 1/1000, ISO 125)

Gewinner des Wettbewerbs „Up & Coming“ und „Up & Coming Underwater Photographer of the Year 2025“

Aurora Unterwasser © ruruka (Korea) / UPY 2025

„Ich bin vor zwei Jahren zum ersten Mal für ein Shooting nach Cancun, Mexiko gereist und seitdem bin ich von seinem Charme fasziniert“, sagte Ruruka. „Heutzutage besuche ich Cancun häufig. Von meinem Wohnort aus ist es eine sehr lange Reise – etwa 24 Stunden mit dem Flugzeug – aber dieser Ort passt perfekt zur Richtung meines Fotografie und bietet vielfältige Aufnahmemöglichkeiten.

„Um dieses besondere Foto aufzunehmen, war ich während der regnerischen Sommerzeit dort und habe mit einem einheimischen koreanischen Reiseführer als Modell gearbeitet.“

„Außergewöhnliches Bild mit hohem technischen Standard und perfekter Nachbearbeitung!“, sagte Friedrich. „Der Taucher ist gut im goldenen Schnitt positioniert, ohne vor irgendetwas zu stehen. Die Balance des Lichts von außen, das in die Höhle fällt, ist einfach eine hervorragende Wiederholung und zeigt, worum es in dem Bild geht.“

(Aufgenommen mit einer Nikon Z8 + Z 24-50 mm F4 + Nauticam WACP-1, Nauticam-Gehäuse, natürliches Licht. f/9, 1/60, ISO ISO 800)

Aufstrebender Zweitplatzierter

Unheimliche Begegnungen der Riesen © Christian Hut (Singapur) / UPY 2025

„Die Buckelwale von Tonga zu fotografieren stand schon lange auf meiner Wunschliste und ich wurde definitiv nicht enttäuscht“, sagte Hut. „Jedes Mal, wenn man ins Wasser geht, ist es anders, denn jeder Wal hat eine einzigartige Persönlichkeit und seine Einstellung gegenüber Schwimmern ändert sich oft im Laufe des Tages.“

„Am aufregendsten sind natürlich die Begegnungen, bei denen die Neugier der Wale der eigenen entspricht, und das war bei diesem Mutter-Kalb-Paar eindeutig der Fall. Wir konnten mehrere Stunden mit ihnen verbringen, während sie um die Vava'u-Inseln herumschwammen und abwechselnd unterwegs, ruhend und spielend waren.

„Diese Aufnahme, die entstand, als das Paar ein flaches Riff überquerte, ist noch immer eines meiner Lieblingsbilder von diesem unglaublichen Tag.“

„Was für eine traumhafte Begegnung zwischen Mutter und Kalb!“, sagte Mustard. „Das Riff vermittelt den Walen eine fantastische Größenangabe, zeigt ihre wahre Größe und verleiht der Komposition gleichzeitig Interesse und visuelle Tiefe. Da passt einfach alles zusammen …“

(Aufgenommen mit einer Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16 mm, Nauticam-Gehäuse, natürliches Licht. f/11, 1/250 ISO 800)

Kompakter Gewinner

Die Schönheit des Sumpfes © Bryant Rasenmäher (USA) / UPY 2025

Turffs nahm dieses Bild an einem seiner Lieblingsorte im Everglades-Nationalpark auf und war von der bedrohlichen Umgebung angezogen, „dem klaren Wasser, dem durch die Zypressen fallenden Licht und den einheimischen und eingeführten Fischarten“.

„Ich bin viele Male an diesen Ort zurückgekehrt und habe versucht, verschiedene Motive und das richtige Licht einzufangen“, sagte er. „Der Wasserstand variiert zu verschiedenen Jahreszeiten erheblich und trocknet manchmal vollständig aus.“

„Die Fischarten sind in ständigem Wandel und dieser Ort wird oft von Exoten dominiert. Ironischerweise hatte ich mir bei dieser Gelegenheit nicht allzu viele Gedanken gemacht und genoss die Landschaft, als sich dieser Florida-Knochenhecht perfekt im Bild meiner GoPro positionierte.“

„Eine atemberaubende dreidimensionale Komposition, die diesen seltenen Florida-Knochenhechte in seinem Sumpflebensraum zeigt“, bemerkte Mustard. „Es ist ehrlich gesagt erstaunlich, dass dieses Bild mit einer einfachen GoPro-Kamera aufgenommen wurde, was zeigt, wie viele Menschen bereits über die gesamte Ausrüstung verfügen, die sie brauchen, um wunderschöne Unterwasserfotos aufzunehmen.“

(Aufgenommen mit einer GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x Ultraweitwinkelobjektiv, GoPro Supersuit-Gehäuse, natürliches Licht. f/2.8, 1/180, ISO 791)

Kompakter Zweitplatzierter

Riesen-Anglerfisch © Enrico Somogyi (Deutschland) / UPY 2025

„Beim Tauchen in Anilao auf den Philippinen haben wir diesen wunderschönen Riesen-Anglerfisch in einer Tiefe von etwa 15 Metern gefunden“, sagte Somogyi. „Ich habe versucht, ein Bild mit farbigem Gegenlicht und einem Hintergrund aus kleinen Fischen und der Sonne zu machen. Nach ein paar Aufnahmen hatte ich dieses Bild und war sehr zufrieden.“

„Ein großes Bild aus einer kleinen Kompaktkamera, perfekt ausgeleuchtet mit genau der richtigen Menge an ergänzenden Highlights, nicht zu grell“, fasste Rowlands zusammen. „Ein Hauch von Sonnenstrahlen und das Geklapper kleiner Fische ergeben eine beeindruckende Kombination, die das Paket unseres amtierenden Kompakt-Champions abrundet.“

(Aufgenommen mit einer Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, Fantasea-Gehäuse, zwei Backscatter MF2-Blitzen. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Gewinner des Weitwinkelwettbewerbs „British Waters“ und britischer Unterwasserfotograf des Jahres 2025

Das neugierige Siegel © David Alpert (Großbritannien) / UPY 2025

Alpert hält Norddevon für „mit Sicherheit eine der schönsten Küsten Großbritanniens. Hohe, zerklüftete Klippen, die von einer unerbittlichen See umtost werden. Bei der zweithöchsten Gezeitenwechselrate der Welt peitscht die ablaufende Strömung gegen Wellen und Wind, die vom Nordatlantik hereinkommen. Treten Sie zurück und staunen Sie.

„Die Zeit zum Tauchen ist begrenzt, deshalb habe ich mich letztes Jahr zwei Monate lang in der Gegend aufgehalten und verschiedene Orte erkundet. Diese Aufnahme zeigt eine Kegelrobbe vor Lundy Island, einem Meeresschutzgebiet seit 1973.

„Robben sind wunderbar neugierige Wesen, interaktiver als jede andere Art, mit der ich auf der ganzen Welt getaucht bin. Für kurze Zeit gehöre ich zu den wenigen Privilegierten, die die Brücke in die Welt eines empfindungsfähigen Wildtiers überqueren.“

„Beim UPY-Wettbewerb sehen wir normalerweise viele Robbenbilder, vor allem in den britischen Kategorien“, sagte Friedrich. „Früher hatte ich ein Faible für diese Bilder, aber nachdem ich jetzt so viele gesehen habe, sind meine Ansprüche sehr hoch.“

„Dieses Bild ist wirklich atemberaubend! So gut eingerahmt im Seegras und mit dem Licht, das von hinten in das seichte Wasser fällt. Die Komposition wird durch den neugierigen Blick der Robbe auf den Fotografen vervollständigt. Ein hervorragendes Porträt.“

(Aufgenommen mit einer Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, Nauticam-Gehäuse, zwei Inon Z330-Blitzgeräten. f/8, 1/200, ISO 200)

British Waters: Zweiter Platz im Weitwinkel

Gekräuselter Krake (Eledone cirrhosa) mit Weichkoralle © Simon Temple (Großbritannien) / UPY 2025

„Meine Begegnungen mit Kraken in Großbritannien sind normalerweise ungeplant“, sagte Temple, und diese Begegnung im schottischen Lochcarron war keine Ausnahme. „Es war Anfang Mai und die Sicht war schlecht. Ich wählte mein Weitwinkelobjektiv und wollte mit der Flut am Riff entlangtreiben und zwischen den Weichkorallen alles einfangen, was ich konnte.“

„Mitten im Tauchgang nahm die Strömung unerwartet zu und verwandelte unsere sanfte Drift in eine rasante Fahrt. Dann sah ich es: einen Oktopus, der hoch oben auf der Riffwand thront. Ich stemmte mich kräftig gegen die Strömung und hob meine Kamera, während er mich ruhig beobachtete.

„Die Flut war unerbittlich und ich schaffte nur vier Schüsse, bevor sie mich wegzog. Während ich trieb, blickte ich noch einmal zurück. Der Oktopus war noch da, scheinbar unbeeindruckt von unserer Begegnung, aber außer Reichweite.“

„Eine hervorragende Aufnahme eines ikonischen britischen Motivs, das man an unseren Küsten immer häufiger sieht“, kommentierte Rowlands. „Das sanfte Licht hebt die Pastellfarben hervor und die Landschaft tritt aus dem Rahmen heraus, um Tiefe zu erzeugen, die durch großartigen Blickkontakt und eine klassische Pose perfektioniert wird.“

(Aufgenommen mit einer Nikon D500 + 10.5 mm, Aquatica-Gehäuse, Inon Z-240 Typ 4 Blitz. f/8, 1/125, ISO 400)

Gewinner des British Waters Macro

Der Anhalter © Dan Bolt (Großbritannien) / UPY 2025

„Gelegentlich begegnete mir diese Meduse Neoturris pilata in offenes Wasser aber ich habe kein ordentliches Foto von einem gemacht“, sagte Bolt über diese Begegnung in Schottland. „Bei dieser Gelegenheit jedoch zielten mein Kumpel und ich speziell auf sie und andere ähnliche Kreaturen ab, um zu versuchen, die Idee von britischen ‚Blackwater‘-Fotomöglichkeiten auszuloten.

„Von den vielen, vielen Bildern, die ich an diesem Tag gemacht habe, zeigte dieses eine Krebslarve in der Glocke der Meduse. Die Bilder auf beiden Seiten dieser Aufnahme zeigen, dass sich die Krabbenlarve (oder der Hummer) eigentlich auf der Außenseite der Glocke befindet, aber in diesem Moment war sie genau auf der mir gegenüberliegenden Seite – daher der Eindruck, dass sie sich im transparenten Körper befindet.“

„Das ist eine wunderschöne und selten gesehene Qualle, aber der Wow-Moment kommt erst, wenn man die trampende Garnele durch die transparente Glocke entdeckt“, sagte Mustard. „Atemberaubend, überraschend und neuartig.“

(Aufgenommen mit einem OM Systems OM-1 + Panasonic 45-mm-Makro, AOI-Gehäuse, zwei Sea&Sea YS-D3 Duo-Blitzen. f/13, 1/250, ISO 250)

British Waters Macro Zweiter

Fluo Stachelhummer © James Lynott (Großbritannien) / UPY 2025

Dieses Bild wurde in Inveraray, Loch Fyne, Schottland aufgenommen. „Dieser Ort ist dafür bekannt, dass er in seichten Tiefen viele wunderschöne Feuerwerksanemonen beherbergt, aber er hat auch ein altes, mit Betonblöcken bedecktes Rohr, das viel Leben beherbergt, darunter auch den Langustenfisch.

„Diese Langusten findet man normalerweise kopfüber an Felsbrocken oder Überhängen hängend und verschwinden, sobald man auf den Auslöser der Kamera drückt. Bei diesem Nachttauchgang liefen sie jedoch im Freien umher und schienen nichts dagegen zu haben, ein paar Bilder davon zu machen.

„Diese Langusten zeigen die hellste Fluoreszenz, die ich je bei Krustentieren gesehen habe, und ich war bei diesem Tauchgang wirklich erfreut, das ganze Tier im Bild festhalten zu können. Ich habe Anregungsfilter an meinen Blitzgeräten verwendet und einen gelben Sperrfilter vor der Linse, um die Fluoreszenz einzufangen.“

„James‘ fluoreszierende Erkundung britischer Gewässer hat mit dieser Technik ein weiteres atemberaubendes Motiv zutage gefördert“, sagte Mustard. „Ein wenig mehr Kontrast bei der Verarbeitung, ein kleiner Ausschnitt und eine Drehung in die Vertikale und diese wirklich unvergessliche Aufnahme hätte es weit bringen können …“

(Aufgenommen mit einem OM System OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, AOI-Gehäuse, zwei Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea-Filter. f/6.3, 1/50, ISO 500)

Gewinner des British Waters Living Together

Rostiger Hafen © Dan Bolt (Großbritannien) / UPY 2025

Dieses im schottischen Lochcarron aufgenommene Bild „zeigt die Fähigkeit der Natur, aus einer schlechten Situation das Beste zu machen“, sagte Bolt. „Der Eisenblock und die schwere Kette halten tatsächlich ein kleines Boot an der Oberfläche fest, wo lokale Jakobsmuscheltaucher ihre Ausrüstung lagern.“

„Das Lastkahn selbst ist ein schwimmendes Riffsystem für sich und die Ankerblöcke haben ebenfalls viele Arten angezogen.

„Eigentlich habe ich für eine andere Unterwasserfotografie Wettbewerb, als ich diese Aufnahme machte. Ein paar Tage vor einem „Splash-In“-Wettbewerb am selben Tag war diese Krabbe ständig in dieser Position oder ganz in der Nähe. Leider war sie an dem Tag nirgendwo zu sehen. Zum Glück für mich bedeutete das jedoch, dass ich meine Übungsfotos für UPY verwenden konnte!“

„Ein gut gewählter Winkel, der gerade genug Hintergrund einschließt, um visuelle Tiefe mit dem Ort zu verbinden“, sagte Rowlands. „Die Kettenglieder beginnen kraftvoll im Vordergrund und verschwinden dann sanft aus der Szene, gekrönt von dem kleinen neugierigen Fisch, der oben in den Rahmen hineinkommt. Ein würdiger Gewinner.“

(Aufgenommen mit einem OM Systems OM-1 + Olympus 14-42 mm + Nauticam WWL-1, AOI-Gehäuse, zwei Sea&Sea YS-D3 Duo-Blitzen. f/7.1, 1/50, ISO 640)

British Waters Living Together – Zweiter Platz

Atmen Sie tief durch © Baumstamm (Großbritannien) / UPY 2025

„Während die Algen um uns herum Photosynthese betreiben, suchen wir Zuflucht vor dem hektischen Alltag unter den Wellen, wo es ruhig ist“, sagte Trees zu diesem Foto, das in Balaclava Bay, Portland, aufgenommen wurde. „Wir entspannen uns, unser Herzschlag verlangsamt sich; für viele Menschen ist das Meer ein Ort, an dem sie Frieden finden können.“

„Ohne vorherige Vorbereitung und nur mit Umgebungslicht fängt dieses Foto eine Freitaucherin in einem Moment der Ruhe ein, während sie sich ihren Weg durch den Seetang bahnt. Viel zu schnell tauchen wir auf, um Luft zu holen.“

„Eine wunderschöne Szenerie, die durch eine sehr schöne Modelposition abgerundet wird“, resümierte Friedrich. „Die Atmosphäre der Aufnahme und der schöne Bildausschnitt sind wirklich gelungen, das Model lächelt und ist so hübsch gekleidet. Nur die Flossen hätten auch im Bild sein können, sonst gibt es nichts zu bemängeln!“

(Aufgenommen mit einer Nikon D850 + 14-24 mm f2.8, Nauticam-Gehäuse, natürliches Licht. f/2.8, 1/640, ISO 200)

Save Our Seas Meeresschutzfotograf des Jahres

1 / 200,000,000 © Robert Marc Lehmann (Deutschland) / UPY 2025

„Dieser Tigerhai ist nur einer von rund 200 Millionen Haien, die jedes Jahr durch Menschenhand ihr Leben verlieren“, sagte Lehmann zu diesem in Indonesien aufgenommenen Foto. „Seit ich sechs Jahre alt bin (35 Jahre+), habe ich mich intensiv mit Haien beschäftigt. In all diesen Jahren hat sich kaum etwas geändert und das ist frustrierend.“

„Haie schützen ihren Lebensraum, das Meer, durch ihre ökologische Funktion als ‚Gesundheitspolizei‘. Über eine Milliarde Menschen sind täglich auf das Meer angewiesen und wir alle atmen den Sauerstoff, der zu einem großen Teil im Meer produziert wird. Wenn wir die Tiere, die unseren größten und wichtigsten Lebensraum bewachen, weiterhin ausrotten, nehmen wir uns selbst unsere Lebensgrundlage.“

„Und deshalb kämpfe ich dafür, dass die Menschen Haie durch meine Augen sehen und verstehen. Jedes Mal, wenn ich ein Foto wie dieses mache, tut es weh, aber durch die Bilder kann ich Millionen von Menschen dazu inspirieren, Haie und ihre Situation zu verstehen und etwas zu verändern.“

Alex Mustard beschrieb die Aufnahme als „ein atemberaubendes, erzählendes Bild, in dem vier Männer dieses riesige Meeresraubtier an Land ziehen. Das Licht ist wunderschön, die Komposition eindringlich und das Timing, um die Geste des Fischers einzufangen, ist perfekt.

„Obwohl es ein alltägliches Ereignis ist und an den meisten Orten legal ist, offenbart der Mann, der versucht, das Foto zu stoppen, was sein Gewissen über das denkt, was sie tun. Kraftvoll Fotografie"

(Aufgenommen mit einer Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF auf RF-Mount. f/5.6, 1/6400, ISO 1000)

Save Our Seas – Zweiter Platz für den Meeresschutzfotografen des Jahres

Opfer eines Bootsunfalls © Henley Spiers (Großbritannien) / UPY 2025

Dieses Bild wurde in Mexikos Baja aufgenommen Kalifornien Sur, wo der Kadaver einer Meeresschildkröte einen Einblick in Leben und Tod im offenen Ozean bietet. „Die Schnittwunden auf dem Panzer der Schildkröte sind eindeutige Beweise dafür, dass sie durch einen Bootsunfall umgekommen ist – ein unnatürlicher Tod und eine ergreifende Erinnerung daran, dass diese Tiere den Ozean mit einer immer stärker werdenden menschlichen Präsenz teilen müssen“, sagte Spiers.

„Aber selbst im Tod wurde die Schildkröte zu einem Gefäß fürs Leben. Weit draußen auf dem Meer wird jedes Stück Treibgut, ob natürlich oder künstlich, zu einer Art umgedrehtem Rettungsfloß. Kleine Fische nutzen jede Struktur, die sie finden können, um sich vor Raubtieren zu verstecken. Hier wurde der verwesende Kadaver der Schildkröte schnell von Jungfischen als Zufluchtsort angenommen.“

„Das ist an sich schon ein starkes, aussagekräftiges Motiv, aber der Aufwärtswinkel erzeugt optisch beeindruckende Reflexionen, die durch die zarte Enthüllung der Oberfläche noch verstärkt werden“, sagte Rowlands. „Ein Bild mit so vielen visuellen Details, aber nur einer Botschaft. Perfekt und schrecklich zugleich.“

(Aufgenommen mit einer Nikon D850 + Nikonos 13 mm, Nauticam-Gehäuse, natürliches Licht. f/22, 1/500, ISO 800)

