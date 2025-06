Trauriges Auge leuchtet im UN WOD-Fotowettbewerb

Die Gewinner des 12. jährlichen für Ihre privaten Foto Der Wettbewerb zum Welttag der Ozeane der Vereinten Nationen (8. Juni) wird heute im Rahmen der UN WOD-Feierlichkeiten in Nizza bekannt gegeben. Die Jury wählt aus Tausenden von Einsendungen von Amateur- und Profifotografen vier Erstplatzierte aus.

Der diesjährige Wettbewerb umfasste Kategorien aus den Vorjahren – Große und kleine Unterwassergesichter, Unterwasser-Meereslandschaften und Überwasser-Meereslandschaften – und eine neue Kategorie: „Wunder: Erhalten, was uns erhält“, was auch das Thema des UN WOD 2025 ist.

Die Kategoriesieger sind Andrey Nosik (Russland), Dani Escayola (Spanien), Leander Nardin (Österreich) und Rachel Moore (USA). Moores für Ihre privaten Foto, das in der Kategorie „Wunder“ den ersten Platz belegte und oben zu sehen ist, wurde letztes Jahr auf Moorea in Französisch-Polynesien aufgenommen und zeigt das Auge eines Buckelwals namens Sweet Girl.

„Vier Tage, nachdem ich diesen intimen Moment festgehalten hatte, wurde sie von einem schnell fahrenden Schiff erfasst und getötet“, sagt Moore. „Ihr Tod ist eine herzzerreißende Erinnerung an die 20,000 Wale, die jedes Jahr durch Schiffskollisionen verloren gehen.“

Wir nutzen ihre Geschichte, um uns für einen stärkeren Schutz einzusetzen und fordern strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen rund um Tahiti und Moorea während der Walfangsaison. Ich hoffe, dass Sweet Girls Vermächtnis echte Veränderungen zum Schutz dieser unglaublichen Tiere anstoßen und weiteren sinnlosen Verlust verhindern wird.

Zu den Juroren des Wettbewerbs gehörten die Unterwasserfotografen Ipah Uid Lynn (Malaysia), William Tan (Singapur) und Marcello Di Francesco (Italien) sowie die französische Naturfotografin Vanessa Mignon. Kuratiert wird der Wettbewerb seit seiner Einführung im Jahr 2014 von der belgischen Unterwasser- und Naturfotografin Ellen Cuylaerts.

Wunder: Erhalten, was uns erhält

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Den zweiten Platz in der Kategorie „Wunder“ belegte der spanische Fotograf Luis Arpa Toribio mit seiner Aufnahme eines jungen Fledermausfisches in der indonesischen Lembeh-Straße. Die Aufnahme entstand mit einer langen Verschlusszeit, einem gezackten Licht und gezielten Kameraschwenks, um ein Gefühl von Bewegung und Dramatik zu erzeugen.

Junge Fiederfledermausfische haben einen auffällig schwarzen Körper mit leuchtend orangefarbenen Rändern, verlieren diese Färbung jedoch innerhalb weniger Monate, wenn sie älter werden. „Dieses Bild zu schießen erforderte Geduld und Ausdauer über zwei Tauchgänge hinweg, da diese aktiven Jungfische ständig in Spalten Schutz suchen, was die Aufnahme besonders anspruchsvoll macht“, sagt Toribio.

Den dritten Platz in dieser Kategorie belegte ein Foto, das im Hai-Schutzgebiet Jardines de la Reina auf Kuba aufgenommen wurde. Steven Lopez aus den USA zeigte einen Karibischen Riffhai, der sich durch eine Gruppe Seidenhaie nahe der Oberfläche schlängelt.

Durch die Verwendung einer langsamen Verschlusszeit und Blitzlicht wurde die Bewegung des Hais zu einem wellenförmigen Bogen über seinem Kopf verschwommen, der von den goldenen Farbtönen des Sonnenuntergangs beleuchtet wurde.

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Große und kleine Gesichter

Andrey Nosik, Gewinner der Kategorie „Große und kleine Gesichter“, entdeckte im Japanischen Meer, etwa 80 km von Wladiwostok entfernt, einen Japanischen Warbonnet. „Ich fand den verzierten Fisch in etwa 30 Metern Tiefe unter dem Heck eines Schiffswracks“, sagt er. „Diese Art scheint keine Angst vor Tauchern zu haben – im Gegenteil, sie scheint die Aufmerksamkeit zu genießen – und versuchte sogar, sich auf den Dome-Port meiner Kamera zu setzen.“

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione aus Italien wurde Zweiter in dieser Kategorie. „Bei einem meiner vielen Schwarzwassertauchgänge in Anilao auf den Philippinen entdeckten mein Guide und ich in etwa 20 Metern Tiefe etwas, das sich unregelmäßig bewegte und etwa 10 bis 15 Zentimeter groß war. Wir erkannten schnell, dass es sich um eine seltene Decke handelte. Tintenfisch.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

Als wir uns näherten, breitete es seine wunderschöne Decke aus und enthüllte seinen bunten Mantel. Ich konnte noch ein paar Fotos schießen, bevor es weiterzog. Die Art soll einen der extremsten geschlechtlichen Größendimorphismen in der Natur aufweisen: Weibchen wiegen bis zu 40,000 Mal mehr als Männchen!

Lars von Ritter Zahony aus Deutschland belegte den dritten Platz: „Reisen zur Antarktischen Halbinsel bringen immer wieder erstaunliche Begegnungen mit Seeleoparden mit sich“, sagt er. „Dieses Tier kam mutig auf mich zu und fletschte die Zähne. Es wollte mir unbedingt zeigen, dass dieser Teil der Antarktis sein Territorium ist. Dieses Bild entstand in der Dämmerung, was zu einer recht stimmungsvollen Atmosphäre führte.“

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Unterwasser-Meereslandschaften

In der Kategorie „Unterwasser-Meereslandschaften“ dokumentierte der Gewinner Dani Escayola einen Besuch in einem Quallensee während einer Tauchsafari im südlichen Raja Ampat in Indonesien: „Von Millionen Quallen umgeben zu sein, die aufgrund der Abwesenheit von Fressfeinden ihren Stechsinn verloren haben, war eines der atemberaubendsten Erlebnisse, die ich je hatte.“

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Den zweiten Platz belegte Gerald Rambert aus Mauritius. Er fotografierte einen Rochenschwarm, der an einer Putzerstation ruhte, angelockt von den starken Strömungen. „Einige Rochen haben sich an Taucher gewöhnt, sodass solche Begegnungen möglich sind“, sagt er.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

„Leider sind solche Zusammenkünfte nach der schweren Korallenbleiche, die die Riffe hier im letzten Jahr erlitten haben, selten geworden, und ich fürchte, dass ich so etwas an derselben Stelle nicht noch einmal erleben werde.“

Der Drittplatzierte Pedro Carillo aus Spanien sagt, dass La Rapadura an der Nordküste Teneriffas auf den Kanarischen Inseln zwar erst 1996 entdeckt wurde, aber „eine der erstaunlichsten Unterwasserlandschaften der Welt ist und regelmäßig zu den besten Tauchplätzen des Planeten zählt.“

„Diese hoch aufragenden Basaltsäulen sind das Ergebnis vulkanischer Prozesse, die vor 500,000 bis einer Million Jahren stattfanden“, sagt Carillo, der das Model Yolanda Garcia in die Umgebung platzierte.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

„Dieses atemberaubende Naturdenkmal liegt in einer Region, in der das Meeresleben durch einst weit verbreitete illegale Fischereipraktiken beeinträchtigt wurde. Es hat sowohl einen geologischen als auch einen ökologischen Wert und Wissenschaftler und Unterwasserfotografen setzen sich für seinen Schutz ein.“

Der Gewinner der Kategorie „Meereslandschaften über Wasser“, Leander Nardin, fotografierte aus einem Flugzeug einen ruhigen See, der von trockenen Dünen umgeben ist und von einem sanften Bach gespeist wird, an einem abgelegenen Küstenabschnitt in der Nähe der Shark Bay in Westaustralien.

„Dieses Bild offenbart die starken Kontraste und die verborgene Schönheit dort, wo Land und Ozean aufeinandertreffen, und erinnert uns daran, dass der Ozean die Quelle allen Lebens ist und dass alles in der Natur eng miteinander verbunden ist“, sagt Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Der Umzug nach Nizza

In der Vergangenheit wurde der UN WOD im UN-Hauptquartier in New York ausgerichtet, aber die diesjährige Veranstaltung wurde nach Frankreich verlegt, um kurz vor dem UN-Ozeankonferenz, das vom 9. bis 13. Juni in Nizza stattfindet.

Die Gewinnerfotos werden während einer Podiumsdiskussion am 11. Juni live auf der Konferenz in der Agora in La Baleine präsentiert. Sie werden außerdem die ganze Woche über in Galerieausstellungen im NEO VogelArtLab in Nizza und im Explorer's Club (New York) gezeigt.

Der Wettbewerb wurde von der UN-Abteilung für Meeresangelegenheiten und Seerecht koordiniert. DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global und die Zwischenstaatliche Ozeanografische Kommission der UNESCO.

Der kostenlose und öffentlich zugängliche Wettbewerb ruft jedes Jahr Fotografen aus aller Welt dazu auf, die Schönheit des Ozeans und die Bedeutung des jeweiligen Themas des Weltozeantags der Vereinten Nationen zu vermitteln. Alle Teilnehmer müssen eine Charta mit 14 Verpflichtungen zur Ethik unterzeichnen. Fotografie.

Die bestplatzierten Beiträge jeder Kategorie finden Sie zusammen mit den Gewinnern der vergangenen Jahre im virtuelle Galerie des Wettbewerbs.

