Hai-Fotograf des Jahres: Die Gewinner

Die in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation Shark Trust hat den Shark Awareness Day (14. Juli) gewählt, um die Gewinner ihres Wettbewerbs „Haifotograf des Jahres 2025“ bekannt zu geben.

Die Beiträge aus 34 Ländern repräsentierten 76 der 1,200 Hai-, Rochen- und Chimärenarten. Eine Ausstellung mit den Bildern der Finalisten wird für den Rest des „Hai-Monats“ Juli in Plymouth, der Heimat des Shark Trust, zu sehen sein.

Der Titel „Hai-Fotograf des Jahres 2025“ ging an Julian Hebenstreit für seine Aufnahme eines Leopardenhais, die er an einem beliebten Tauchplatz vor Byron Bay in New South Wales, Australien, aufnahm.

„Ich erinnere mich an den starken Kontrast zwischen der wilden und ungemütlichen Außenwelt und der ruhigen und stillen Welt unter Wasser“, sagte er über das Bild. „Ich war an diesem Tag beim Freitauchen, und der Hai kam in etwa 15 Metern Tiefe an mir vorbei. Da beschloss ich, die Schönheit dieses Tieres so gut wie möglich einzufangen.“

„Ich habe dieses Bild ausgewählt, weil es mich daran erinnert, warum ich tue, was ich tue … Es geht nicht nur darum, die Tierwelt zu dokumentieren; es geht darum, die zerbrechliche Schönheit des Ozeans auf eine Weise zu vermitteln, die die Menschen berührt.“

„Dieses Foto ist auf den ersten Blick recht einfach, hat aber eine Tiefe, die wiederholtes Betrachten belohnt“, kommentierte Simon Rogerson, der zusammen mit Charles Hood und Nick Robertson-Brown einer der drei Juroren war.

Die goldene Gestalt des Indopazifischen Leopardenhais steht in starkem Kontrast zum dunklen Felsen und dem weißen Sand. Die kleine Platzierung im Bild erzeugt eher ein Gefühl von Dramatik als von Distanz. Für mich symbolisiert sie die prekäre Existenz unserer verbliebenen Haie, denn diese goldene Art stellt einen Schatz in dunklen Zeiten dar.

Hebenstreit gewann vom Tourismusministerium der Insel und Diverse Travel ein Hai-Tauch- und Aufenthaltspaket auf den Bahamas sowie eine Trophäe.

Gewinner der Britischen Inseln

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Hector Clarke gewann die Kategorie „Britische Inseln“ mit seinem Foto eines kleinen Katzenhais, der auf einer Masse von Schlangensternen in einer Tiefe von 20 m im schottischen Loch Carron liegt.

„Es schien sich in meiner Gegenwart sehr wohlzufühlen, sodass ich ihm außergewöhnlich nahe kommen konnte“, sagte er. „Mir gefällt, wie dieses Bild die Dichte und Vielfalt des Lebens in dieser Gegend einfängt, von den vielfarbigen Schlangensternen bis hin zum wundervoll gemusterten Katzenhai.“

Die Verengung des Sees nahe seiner Mündung in den Atlantik zwingt riesige Mengen nährstoffreichen Wassers durch einen kleinen Kanal. „Trotz der starken Gezeitenströmungen sind diese Engstellen mein Lieblingsort in Großbritannien, um Kleingefleckte Katzenhaie zu beobachten“, sagte Clarke.

Gewinner aus Übersee

(© Martin Broen / Shark Trust)

Clarke und der Gewinner der Kategorie Übersee, Martin Broen, gewannen jeweils Mares-Tauchen-Computer für ihre Bemühungen. Broens Mono-Split-Shot zeigt die Mobularochenwanderung in Mexiko.

Jedes Jahr versammeln sich Tausende der Rochen, die für ihr Synchronschwimmen und ihre Luftsprünge bekannt sind, im nährstoffreichen Golf von Kalifornien. Die Wanderung gilt als wichtiges ökologisches Ereignis, und in den letzten Jahren wurden die Schutzbemühungen intensiviert, um den Beifang einzudämmen, wichtige Lebensräume zu schützen und den Tourismus zu regulieren.

„Unter der Wasseroberfläche bildet ein dichter Rochenschwarm ein leuchtendes, geometrisches Ballett, dessen Körper die durch den Ozean fallenden Sonnenstrahlen einfangen“, beschrieb Broen sein Bild. „Darüber schwimmt still ein kleines Boot mit Beobachtern, stiller Zeuge eines der anmutigsten Naturschauspiele.“

Gewinner des Oceanics-Programms

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Der Shark Trust arbeitet weltweit daran, den Schutzstatus von Haien und Rochen zu verbessern. Zusätzliche Auszeichnungen wurden an Beiträge vergeben, die eng mit seinen aktuellen Projekten in Verbindung stehen.

Das Oceanics-Programm zielt auf den Schutz von Haien und Rochen im Ozean ab, die zu den bekanntesten und funktionell wichtigsten Arten zählen, jedoch durch Überfischung besonders stark bedroht sind.

Byron Conway, der diese Kategorie mit einer Aufnahme von Seidenhaien an der Oberfläche im kubanischen Nationalpark Jardines de la Reina gewann, verwendete eine lange Verschlusszeit, um natürliche Bewegung in das Bild zu bringen.

„So konnte ich Snells Fenster bei Sonnenuntergang nutzen, um die wunderschönen Farben des Sonnenuntergangs einzufangen und die Beziehung dieser Haie zur Wasseroberfläche zu zeigen“, sagte er. „Ein unvergessliches Erlebnis, eine der schönsten Begegnungen mit Großtieren, die ich je hatte.“

Gewinner von „Living With Sharks“

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

„Living With Sharks“ ist ein neues interdisziplinäres Projekt des Shark Trust, das nach eigenen Angaben aufkommende Probleme identifizieren und gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden gerechte Lösungen erarbeiten soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Strandbesuchern, Freizeitanglern und Teilnehmern an Ökotourismus-Aktivitäten rund um Haie und Rochen wie Sporttauchen oder Schnorcheln.

Das Gewinnerbild von Gillian Marsh zeigt einen Blauhai weit vor der Küste Cornwalls mit einem Unterwasserfotografen. Das Bild entstand bei natürlichem Licht beim Schnorcheln.

„Die Blauhaie waren mutig und neugierig, und wir vier Schnorchler hatten viele schöne Begegnungen mit ihnen, aber mir gefällt die Interaktion auf diesem Bild besonders gut“, erklärte sie. „Man könnte sich vorstellen, dass der Hai den Fotografen fragt: ‚Hast du meine beste Seite gesehen?‘“

Gewinner des Mittelmeerprogramms

(© Linda Mazza / Shark Trust)

Das Mittelmeer beheimatet fast 80 Hai- und Rochenarten, von denen mindestens 53 % vom Aussterben bedroht sind, so der Shark Trust. Umgeben von 22 Ländern auf drei Kontinenten und mit mehr als 77,000 kleinen Booten ist das Mittelmeer vielfältigen Fischereibelastungen ausgesetzt.

Der Trust arbeitet über ein Netzwerk regionaler Partner und sagt, dass sein Mittelmeerprogramm politisches Engagement, artspezifische Wiederherstellungsprogramme und gesellschaftliches Engagement umfasst.

Die Kategoriesiegerin Linda Mazza hat ihr Bild eines vom Aussterben bedrohten Katzenhais tatsächlich nicht im Mittelmeer aufgenommen, weil es dort so schwierig geworden ist, sie zu finden. Sie ging jedoch zu Recht davon aus, dass sie die Jury mit diesem Hinweis beeindrucken könnte.

Sie fand dieses Exemplar vor einer kleinen Insel nördlich von Lanzarote auf den Kanarischen Inseln und hoffte, dass ihre ungeschönte Darstellung sowohl die Verletzlichkeit als auch die missverstandene Natur der Tiere hervorheben würde.

„Da ich auf den Kanarischen Inseln lebe, sehe ich bei den meisten meiner Tauchgänge Engelhaie, aber einem solchen stand ich noch nie so nah gegenüber. Es war ein ganz besonderer Moment“, erklärte sie.

„Was ich daran liebe für Ihre privaten Foto Das Besondere daran ist, dass es nicht die klassische, engelsgleiche Silhouette zeigt, die man üblicherweise sieht – normalerweise von oben aufgenommen, um die einzigartige Zeichnung, Tarnung und evolutionäre Perfektion zu zeigen. Stattdessen handelt es sich um ein Nahaufnahmeporträt, das rein zufällig entstanden ist.

Ich beobachtete gerade einen anderen Hai, als ich plötzlich diesem gegenüberstand. Zum Glück hatte ich meine Kamera bereit. Ich zoomte schnell heran und hielt den Moment fest, bevor ich mich leise entfernte, um ihn nicht zu stören.

Das resultierende Bild zeigt eine ungewöhnliche und vielleicht weniger schmeichelhafte Perspektive. Es zeigt den abgeflachten Kopf, die Augen, den leicht geöffneten Mund, die Barteln und die Hautstruktur in lebhaften Details – sogar die Wunden und Unvollkommenheiten.

„Für mich ist das für Ihre privaten Foto „Durchbricht die übliche Barriere zwischen Betrachter und Hai. Es entsteht eine unerwartete Intimität. In diesem Moment fühlte ich mich unglaublich privilegiert – ich konnte die Empfindungskraft und die stille Ausdruckskraft des Hais spüren.“

Der Gewinner der großen Eierkistenjagd

(© Grant Evans / Shark Trust)

Die „Great Eggcase Hunt“ ist das Vorzeigeprojekt des Shark Trust im Bereich der Bürgerwissenschaft. Es ruft die Menschen dazu auf, wachsam zu sein, wenn sie an Stränden auf der ganzen Welt spazieren gehen, und – ganz wichtig – auch Taucher und Schnorchler, die unter Wasser nach lebenden, sich entwickelnden Eiern Ausschau halten.

Grant Evans schoss dieses Pyjama-Hai-Eiergehäuse, das um einen Gorgonien gewickelt war, in Kapstadt, Südafrika, auf dem Wrack der HMSAS Pietermaritzburg, ein Kriegsschiff, das 1994 als künstliches Riff in der False Bay versenkt wurde.

„Ich habe dieses Foto gemacht, weil ich den Anblick merkwürdig fand. Und es ist wichtig, die verschiedenen Lebensstadien der Haie zu kennen, bevor sie sich zu einem voll ausgebildeten Hai entwickeln, den man so oft durch die nahegelegenen Kelpwälder gleiten sieht“, sagte er.

Es unterstreicht auch die Bedeutung des Meeresbodens für diese Tiere, da sie diese Gorgonien benötigen, um ihre Eikapseln sicher zu verstauen. Grundschleppnetzfischerei bedroht diese Korallen und die Eiablageplätze der Katzenhaie in Südafrika.

Gewinner des Preises „Junger Hai-Fotograf des Jahres“

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Schließlich wurde der Titel „Junger Haifotograf des Jahres 2025“ dem 14-jährigen Panitbhand Paribatra Na Ayudhya für ein Bild verliehen, das Anfang des Jahres auf den Malediven einen Walhai beim Fressen an der Wasseroberfläche zeigt.

Dies war Panitbhands erste Begegnung mit dieser Art: „Ich war sehr aufgeregt, den größten Fisch der Welt mit eigenen Augen zu sehen, wie er sich von einigen der kleinsten Lebewesen im Meer ernährt. Für mich ist es nicht alles, diesen Moment zu genießen; wir müssen etwas tun, um das Überleben dieser unglaublichen, sanften Meeresriesen zu sichern.“

„Ich glaube, dass wir gemeinsam den Walhaien helfen können, in ihrer Heimat, dem Ozean, frei zu leben und zu schwimmen, sodass sie diesen Planeten noch viele Jahre mit uns teilen können.“

Diese Gewinnerfotos sowie die Zweitplatzierten und die besonders gelobten Beiträge sind zu sehen Online im Shark Trust-Website, während die freie drucken Ausstellung bleibt in den Ocean Studios in Plymouth Royal William Yard bis 31. Juli.

Die Bilder werden „über Jahre hinweg“ zur Unterstützung der Bemühungen zum Schutz von Haien und Rochen verwendet, so die Wohltätigkeitsorganisation.

Auch auf Divernet: GROSSARTIGER HAIB-SNAPSHOT TRIFFT AUF SHARK WEEK + DER WEIßE HAI, SHARK TRUST STARTET KOSTENLOSEN FOTOWETTBEWERB, DIVERSE TRAVEL WIRD MäZEN DES SHARK TRUST