Solitude lädt Taucher zum Fotoshooting ein

Es wurde ein neuer Wettbewerb für Makro-Unterwasserfotografie namens Real Focus angekündigt, der von Solitude Liveaboards & Resorts mit Hilfe der deutschen Facebook-Community für Makrofotografie organisiert wird. Makrogehtimmer.

Das Shoot-Out-Event soll gleichzeitig an zwei bekannten Muck-Diving-Standorten stattfinden. Die Teilnehmer werden in den zehn Wochen vom 10. Februar bis 15. April 30 im Solitude Acacia Resort Anilao auf den Philippinen und/oder im Solitude Lembeh Resort in der indonesischen Lembeh-Straße stationiert sein.

Das Wettbewerbsthema „Brechen Sie mit der Gewohnheit“ fordert die Teilnehmer dazu auf, bei diesem als vollkommen ethischer Wettbewerb angelegten Wettbewerb auf die Inszenierung, Verfolgung oder Berührung ihrer Makromotive zu verzichten.

Der Wettbewerb wird als „Plattform für bewusste Kreativität, Meereswissenschaften und verantwortungsvolle Erforschung“ beschrieben und jedes eingereichte Bild soll in eine dreijährige Studie zum Verhalten mariner Arten einfließen, die vom renommierten Meeresbiologen Dr. Dave Harasti geleitet wird.

Der Wettbewerb legt den Schwerpunkt auf ethisches Schießen (Solitude World)

Es müssen sowohl bearbeitete Bilder als auch die ursprünglichen RAW-Dateien eingereicht werden, damit die wichtigsten Beobachtungsdatenpunkte, einschließlich Tauchort, Tiefe und Wassertemperatur, zur Unterstützung von Harasti‘s Langzeitforschung verwendet werden können.

„Indem wir Daten zu Arten, Sichtungen, Lebensräumen und Bedingungen in zwei parallelen Ökosystemen sammeln, erstellen wir eine lebendige visuelle Aufzeichnung – eine, die der Wissenschaft ebenso dient wie sie die Kreativität feiert“, verspricht Solitude.

Die Jury von Real Focus besteht aus Georg Niles, Imran Ahmad, Lilian Koh, Alex Tattersall und Ram Yoro und es werden Preise im Wert von über 25,000 US-Dollar (18,800 Pfund) versprochen.

Gäste, die während des Wettbewerbszeitraums mindestens drei Nächte in einem der beiden Resorts übernachten, können am Wettbewerb teilnehmen. Bis zum Einsendeschluss am 31. Mai 2026 können die Teilnehmer ihre Dateien aktualisieren und austauschen. Melden Sie sich an, indem Sie eine Einsamkeitswelt Resortaufenthalt während des Qualifikationszeitraums.

Auch auf Divernet: TIERE À LA CARTE, AUSLÄNDISCHE WETTBEWERBER KEHREN ZUM ANILAO SHOOTOUT ZURÜCK, SUPER-MAKRO-FOTOGRAFIE VON MARTYN GUESS, SO ERHALTEN SIE BESSERE MAKROBILDER: DIE GRUNDLAGEN RICHTIG MACHEN