Kaulquappenschwarm fotografiert Wildlife Photographer of the Year

Der Wildlife Photographer of the Year ist wieder einmal ein Unterwasserfotograf – der Kanadier Shane Gross, dessen Der Schwarm des Lebens gewann die Kategorie „Wetlands: The Bigger Picture“ und den Gesamtpreis bei der prestigeträchtigen Veranstaltung dieses Jahres. Die Gewinner wurden gestern Abend (8. September) live im Natural History Museum in London bekannt gegeben.

Der Fotojournalist für Meeresschutz, der bereits zuvor erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen hatte, schnorchelte mehrere Stunden lang im Cedar Lake auf Vancouver Island in British Columbia durch Seerosenteppiche und blickte unter ihnen hindurch, als eine Masse westlicher Krötenkaulquappen vorbeischwamm. Er musste vorsichtig sein, um die feinen Schichten aus Schlamm und Algen, die den Seeboden bedeckten, nicht aufzuwirbeln.

Kaulquappen der Westlichen Kröte, eine aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums und der Beutegreifer fast gefährdete Art, schwimmen aus den sichereren Tiefen des Sees herauf und weichen dabei Raubtieren aus, um ins seichte Wasser zu gelangen und dort Nahrung zu suchen. 4-12 Wochen nach dem Schlüpfen wachsen sie zu Kröten heran, aber nur schätzungsweise 1 % überleben das Erwachsenenalter.

(Aufgenommen mit einer Nikon D500 + Tokina Fisheye-Objektiv 10–17 mm f/3.5–4.5 bei 11 mm, Aquatica-Gehäuse, zwei Sea & Sea-Blitzlichtern. 1/200 bei f/13, ISO 640)

Der Schwarm des Lebens wurde aus rekordverdächtigen 59,228 Einsendungen aus 117 Ländern und Gebieten als Gewinner des Wettbewerbs „Wildlife Photographer of the Year“ ausgewählt, der vom Natural History Museum (NHM) entwickelt und durchgeführt wird.

„Die Jury war fasziniert von der Mischung aus Licht, Energie und Verbindung zwischen der Umgebung und den Kaulquappen“, sagte die Juryvorsitzende und Herausgeberin Kathy Moran über die Siegeraufnahme. „Wir waren ebenso begeistert von der Aufnahme einer neuen Art in das Archiv des Wildlife Photographer of the Year.“

„In den letzten Jahren hat der Wettbewerb Lebensräume und Arten in den Mittelpunkt gerückt, die oft übersehen werden, deren gemeinsames Teilen jedoch dasselbe Staunen und dieselbe Freude hervorruft wie die häufiger fotografierten Wildtiere und Wildnisgebiete.“

Unterwasserbilder

Von den 18 Kategoriesiegern kann man sagen, dass vier als Unterwasserbilder gelten. Jeder Beitrag wurde von der internationalen Expertenjury anonym nach Originalität, Erzählkunst, technischer Exzellenz und ethischer Praxis beurteilt.

Die Kategorie Unterwasser gewann der britisch-australische Fotograf Matthew Smith. Unter der Wasserlinie, das einen neugierigen jungen Seeleoparden unter dem antarktischen Eis in Paradise Harbour zeigt.

Unter der Wasserlinie von Matthew Smith / Wildlife Photographer Of The Year

Um das geteilte Bild zu erhalten, verwendete Smith eine speziell angefertigte Verlängerung, die er für die Vorderseite seines Unterwassergehäuses entworfen hatte.

Bei seiner ersten Begegnung mit einem Seeleoparden beobachtete er, wie dieser mehrmals dicht an ihm vorbeiflog. „Als er direkt ins Objektiv schaute, wusste ich, dass ich etwas Gutes hatte“, sagte er. Derzeit sind Seeleoparden noch weit verbreitet und in großer Zahl vorhanden, aber Überfischung, schmelzendes Meereis und wärmer werdende Gewässer führen dazu, dass ihre Hauptnahrungsquellen – Krill und Pinguine – zurückgehen.

(Aufgenommen mit einer Nikon Z 7 II + 14–30 mm f/4-Objektiv, Neutraldichte-Verlaufsfilter, Aquatica AZ6/7-Gehäuse + Matty Smith 12-Zoll-Split-Shot-Dome-Port, Sea & Sea YS-D3 MKII-Blitzgeräten. 1/200 bei f/11, ISO 640)

Delfine des Waldes von Thomas Peschak / Wildlife Photographer Of The Year

Delfine des Waldes von Thomas Peschak (Deutschland / Südafrika) gewann den Photojournalist Story Award. Es zeigt einen Amazonas-Flussdelfin, eine von zwei Süßwasserdelfinarten, die im Amazonas- und Orinoco-Becken leben, und die einzige, die sich so entwickelt hat, dass sie den saisonal überfluteten Waldlebensraum erkunden kann.

Die gefährdeten Wale, auch bekannt als Schweinswale oder rosa Flussdelfine, haben eine komplizierte Beziehung zu Menschen, sagt Peschak. Nach traditionellen Vorstellungen im Amazonasgebiet können sie menschliche Gestalt annehmen und werden sowohl verehrt als auch gefürchtet, doch andere sehen sie als Diebe von Fischen aus Netzen, die es verdienen, getötet zu werden.

Peschak machte seine Bilder in Gegenden Brasiliens und Kolumbiens, wo die örtlichen Gemeinden Möglichkeiten für Touristen schaffen, Delfine zu treffen. Dies bringt die zusätzliche Komplikation mit sich, dass die Delfine, wenn sie von Menschen gefüttert werden, krank werden und jüngere Tiere nicht lernen, selbst zu jagen.

(Aufgenommen mit einer Nikon Z 9 + 14–30 mm f/4-Objektiv bei 16 mm. 1/320 bei f/6.3, ISO 1250)

Die Serengeti des Meeres von Sage Ono / Wildlife Photographer Of The Year

Die Serengeti des Meeres des US-Fotografen Sage Ono gewann den Rising Star Portfolio Award. Das Bild wurde in den riesigen Kelpwäldern des Monterey Bay National Marine Sanctuary in Kalifornien .

Die Farbe der Eier der Röhrenschnauzenfische wird mit der Entwicklung der Embryonen verblassen, aber Ono fing sie funkelnd wie Rubine neben den goldenen, leuchtenden, gasgefüllten Auftriebshilfen des Seetangs ein. Die grünen, gezackten Ränder der Seetangwedel vervollständigten die einfache Komposition.

(Aufgenommen mit einer Nikon D850 + 60-mm-f/2.8-Objektiv, Nauticam NA-D850-Gehäuse, zwei Sea & Sea YS-D2J-Blitzgeräten. 1/160 @ f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle von Karine Aigner / Wildlife Photographer Of The Year

Ein fünftes Wasserbild, das zwar über der Oberfläche aufgenommen wurde, Ringen im Feuchtgebiet von der amerikanischen Fotografin Karine Aigner und siegte in der Kategorie „Verhalten: Amphibien und Reptilien“. Als sie eine Reisegruppe auf der Transpantaneira-Autobahn im brasilianischen Mato Grosso führte, hielt sie an, um ein paar Sumpfhirsche zu fotografieren, als ihr eine seltsame Gestalt auffiel, die im Wasser trieb.

Durch ein Fernglas erkannte sie, dass sich eine Gelbe Anakonda um die Schnauze eines Brillenkaimans wand, und beobachtete den Kampf der beiden. Ihrer Aussage nach sei es jedoch schwer zu erkennen, wer der Angreifer sei.

Kaimane fressen Schlangen, während Anakondas, wenn sie größer werden, auch andere Reptilien in ihren Speiseplan aufnehmen. Auf dem Rücken der Schlange sitzen zwei Tabaniden, blutsaugende Bremsen, die es auf Reptilien abgesehen haben.

(Aufgenommen mit einer Sony α1 + 200–600 mm f/5.6–6.3-Objektiv. 1/400 @ f/16, ISO 800)

„Fürsprecher für unseren Planeten“

„Die langjährige Auszeichnung als Wildlife Photographer of the Year ist ein Beweis für die lebenswichtige Bedeutung und die wachsende Wertschätzung unserer Natur“, sagte NHM-Direktor Dr. Doug Gurr.

„Wir freuen uns sehr, in unserem diesjährigen Portfolio so inspirierende Bilder präsentieren zu können. Diese Fotografien ermutigen nicht nur zu weiteren Bemühungen um den Artenschutz, sondern sie inspirieren auch dazu, weltweit echte Fürsprecher für unseren Planeten zu finden.“

Anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens wird die wichtigste WPotY-Ausstellung mit den 100 ausgezeichneten Bildern Ende dieser Woche (Freitag, 11. Oktober) im Museum eröffnet.

Zu Ehren des Jubiläums werden in der Ausstellung die Gewinner des Grand Title aus der Geschichte des Wettbewerbs vorgestellt und Fotos, Trophäen und Highlights der Kameratechnologie gezeigt. Außerdem enthält sie Videos zeigt die Auswirkungen auf die Tierwelt Fotografie können Sie neben Einblicken von Jurymitgliedern, Fotografen und NHM-Wissenschaftlern auch aus aller Welt profitieren.

Das Natural History Museum in London

Die Ausstellung bleibt bis zum 29. Juni nächsten Jahres im NHM und wird darüber hinaus in Großbritannien und international in Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz zu sehen sein. Weitere Veranstaltungsorte werden noch bekannt gegeben.

Es ist täglich von 10:5.50 bis 18:11 Uhr geöffnet und Eintrittskarten für Erwachsene kosten ab 15.50 £, für Kinder ab 9.25 £ (außerhalb der Hauptverkehrszeiten XNUMX £ bzw. XNUMX £). Buchungen können hier vorgenommen werden.

Der Portfolio „Wildtierfotograf des Jahres“ 34 Das von Keith Wilson herausgegebene Buch erscheint heute (9. Oktober) und kostet 28 £.

Nehmen Sie am 61. Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“ teil Der 61. WPotY-Wettbewerb öffnet für Einträge am 14. Oktober und endet am 11.30. Dezember um 5:25 Uhr GMT. Fotografen können bis zu 30 Bilder gegen eine Gebühr von 35 £ einreichen. In der letzten Woche ab dem 28. November steigt die Gebühr auf XNUMX £. Für Erwachsene, die in Afrika, Südostasien sowie Mittel- und Südamerika leben, entfällt die Gebühr. Teilnehmer im Alter von 18 bis 26 Jahren können bis zu 25 Bilder kostenlos einreichen, während Teilnehmer im Alter von 17 Jahren und darunter bis zu 10 Bilder kostenlos einreichen können.

Auch auf Divernet: BALLESTA ERNEUT ZUM WILDLIFE-FOTOGRAFEN DES JAHRES AUSGEZEICHNET, EISTAUCHER BALLESTA SCHLÄGT BEI WPOTY '22 WIEDER ZU, Seekuh-Magie im Wildlife-Fotografen-Teaser, EISBÄR GEWINNT HERZEN BEIM VOLKSWAHL