Die Underwater Awards Australasia sind zurück

Der 2. Unterwasser-Australasien-Bildwettbewerb ist ab Anfang Juni geöffnet. Der Wettbewerb wird in einer dreiseitigen Zusammenarbeit zwischen dem traditionsreichen Unterwasser Australasien, Online Unterwasser- für Ihre privaten Foto und Video-Ressource DivePhotoGuide und Unterwasser-Bildgebungsgeräte und Tauchausrüstung Distributor UW-Bilder.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet eine Ausstellung im die Go Diving Show ANZ Diesen September findet die zweite australische Ausgabe der äußerst erfolgreichen Go Diving Show in Großbritannien statt.

Die Jury besteht aus den Fotografen Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Matty Smith, Tanya Houppermans, Scott Portelli und William Tan sowie den Videojuroren Philip Hamilton und Ross Long.

Zu den Preisen im Wert von mehr als 70,000 AU $ (33,000 £) gehören Tauchausflüge in Resorts und auf Liveaboards sowie Unterwasser für Ihre privaten Foto und Videoausrüstung sowie eine Unterwasser für Ihre privaten Foto Drohne und ein DPV mit Fotoplattform.

Die Teilnehmer konkurrieren um Preise in neun Kategorien: Haie, Sydney, Naturschutz, Australische, Internationale Gewässer, Tough TG (mit einem OM-System oder einer Olympus Tough Compact), Portfolio (sechs Bilder), Smartphone/Action-Cam und die Videokategorie „Reels Showcase“. Das beste Bild oder Video unter den Kategoriesiegern erhält die Auszeichnung „Best of Show“.

Die Teilnehmer können ihren Sitz überall auf der Welt haben, müssen jedoch – abgesehen von der Kategorie „Internationale Gewässer“ – ihre faszinierendsten und überzeugendsten Arbeiten einreichen, die in der Region Australasien entstanden sind.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 US-Dollar (7.40 Pfund) pro Bild oder Video. Der Wettbewerb endet am 20. Juli. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben am UnderwaterCompetition.com, und die Gewinner werden bekannt gegeben am Divernet.

