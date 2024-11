Fotowettbewerbe von UPY und DPG jetzt eröffnet

Anfang November starten zwei große Wettbewerbe für Unterwasserfotografie: der in Großbritannien stattfindende Wettbewerb „Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025“ und auf der anderen Seite des Atlantiks der „DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024“, bei dem mehr Wert auf große Preise gelegt wird und auch Videoaufnahmen möglich sind.

Der UPY-Wettbewerb, bei dem Prestige und Feedback im Vordergrund stehen, ist ab sofort bis zum 4. Januar für Einsendungen geöffnet. „UPY ist der wichtigste Wettbewerb für Unterwasserfotografen und ist immer vollgepackt mit erstaunlichen Bildern, die zum ersten Mal gezeigt werden“, sagt der Vorsitzende der Jury, Alex Mustard.

„2025 ist es 60 Jahre her, dass Phil Smith zum ersten Mal den Titel Unterwasserfotograf des Jahres erhielt. Heute ist der Wettbewerb wirklich international und die Gewinnerbilder kommen aus der ganzen Welt. Unsere letzten drei Gesamtsieger wurden unter dem Eis im Arktischen Ozean, im tanninhaltigen Wasser des Amazonas und nachts in Äquatornähe auf den Malediven aufgenommen.

„Der Wettbewerb ist offen für alle Stilrichtungen Unterwasserfotografie; Bilder, die in überfluteten Minen und Schwimmbädern aufgenommen wurden, wurden bereits zuvor ausgezeichnet.“

Neu hinzugekommen ist die Kategorie „Korallenriffe“, die den Lebensraum mit der wohl „farbenprächtigsten und höchsten Lebenskonzentration auf unserem Planeten“ widerspiegelt, der sich jedoch auch am Rande der Klimakrise befindet.

Die anderen 12 Kategorien sind Weitwinkel, Makro, Wracks, Verhalten, Porträt, Schwarzweiß, Kompakt, Aufstrebend und drei Abschnitte zu britischen Gewässern für Weitwinkel, Makro und Zusammenleben sowie Meeresschutz der Save Our Seas Foundation.

Der Wettbewerb umfasst ein maßgeschneidertes Ergebnissystem, das den Fotografen Feedback darüber gibt, wie weit jedes Bild im Wettbewerb fortgeschritten ist, sodass alle Teilnehmer von der Teilnahme profitieren. Detaillierte Kommentare der Juroren werden ebenfalls mit den Gewinnerbeiträgen veröffentlicht.

Die Jury besteht wie üblich aus den Fotografen Mustard, Peter Rowlands und Tobias Friedrich und die Gewinner werden bei einer Preisverleihung im Londoner Stadtteil Mayfair bekannt gegeben.

Die Teilnahmegebühren betragen 20 £, 35 £ oder 45 £ für bis zu drei, zehn oder 10 Bilder in den Kategorien (außer Meeresschutz, wo die Teilnahme für bis zu fünf Einsendungen kostenlos ist). Einzelheiten zur Teilnahme finden Sie hier.

DPG Masters Unterwasser-Bildwettbewerb

DPG Masters-Gesamtsieger für 2023 war Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Mittlerweile ist auch der DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 für Einsendungen von Unterwasserfotografen und -videografen auf allen Niveaus geöffnet – mit einem Fundus an Tauch-Urlaub und Preise für Kameraausrüstung im Wert von über 80,000 US-Dollar.

Teilnehmer dieses Wettbewerbs können in neun Kategorien antreten: Traditionell, Makro, Weitwinkel, Über-Unter, Konservierung, Blackwater, Portfolio, Kompakt und Kurzfilm.

Der Imagemacher hinter dem Top-Beitrag unter den Kategoriesiegern wird nun zum DPG-Großmeister 2024 gekürt (bisher lautete die Auszeichnung „Best of Show“). Diese Person gewinnt sowohl den Preis für die beste Reise als auch für die beste Ausrüstung.

„Der Gesamtpreispool ist der größte, den wir je hatten, mit unglaublichen Tauchreisen und Bildausrüstung, die es zu gewinnen gibt“, sagen die Wettbewerbsorganisatoren Joe Tepper und Ian Bongso-Seldrup. „Und unsere Rekord-Neun-Kategorien geben Amateuren und Profis gleichermaßen die Chance zu gewinnen, unabhängig von ihrem Spezialgebiet oder Kamerasystem.“

„Wir freuen uns außerdem sehr, dem Gesamtsieger einen neuen Titel verleihen zu können – DPG-Großmeister – und wir sind überzeugt, dass es für unsere Jury schwierig sein wird, ihn oder sie unter all den talentierten Teilnehmern auszuwählen.“

Für scharfäugige Taucher, die dachten, ein anderes Foto als das oben gezeigte wäre der Gesamtsieger von 2023 gewesen, liegt das daran, dass Marco Gargiulo sich nicht an die Wettbewerbsregeln gehalten hatte. Sein Bild wurde später disqualifiziert und der Preis wurde zurückgenommen. Suliman Alatiqi und Wishing Well in die Bresche springen.

Als Folge dieses Vorfalls für den letzten Wettbewerb DPG (DivePhotoGuide) hat einen Juryvorsitzenden ernannt, der gemeinsam mit den Richtern „die Bilder sorgfältiger denn je prüfen soll“.

Wie bisher werden 15 % der Einnahmen aus den Einsendungen an Meeresschutzprojekte gespendet. Die Einsendung kostet 10 US-Dollar (7.80 £) pro Bild oder Video. Der Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 31. Dezember. Alle Einzelheiten finden Sie unter DPG-Master 2024 Website.

Auch auf Divernet: Die Aufnahme eines Walskeletts unterhalb des Eises bringt UPY zum Triumph, UPY feiert 10 Jahre Fotowettbewerb, Der Passagier holt Gold beim DPG Masters, Gewinner von Planet Ocean: Tides Are Changing