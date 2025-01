Der Wettbewerb „Voice of the Ocean“ hat begonnen

ADEX Voice of the Ocean ist ein für Ihre privaten Foto, Video- und Kunstwettbewerb im Rahmen der jährlichen Asia Dive Expo (ADEX) in Singapur, die als Asiens größte und am längsten laufende Tauchshow gilt.

Das ADEX Ocean Festival 4 findet vom 6. bis 2025. April statt und endet damit, dass eine Jury live auf der Bühne die Gewinner und Zweitplatzierten in den verschiedenen Wettbewerbskategorien auswählt. Außerdem wird der Gesamtsieger „Best of Show“ gekürt.

Das diesjährige Festival ist den Kopffüßern gewidmet und wird als „Feier des Verhaltens des Meereslebens“ beschrieben. Zu den Kategorien von ADEX Voice of the Ocean 2025 zählen sowohl Kopffüßer als auch Tierverhalten. Die anderen sind Wasserlandschaften, Kunstwerke und Kurzfilme.

In der Jury sitzen Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield und William Tan, während die Meeresbiologin Chloe Harvey, Geschäftsführerin der Reef-World Foundation, als Sonderberaterin für Tierverhalten fungiert.

Der Hauptpreis ist ein Seacam Unterwassergehäuse im Wert von bis zu 10,000 US-Dollar. Weitere Informationen zum Wettbewerb sind verfügbar und Einreichungen, die 10 US-Dollar pro Beitrag kosten, können über das DivePhotoGuide Site bis zum 1. März dieses Jahres.

