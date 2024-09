GO Diving Show ANZ ein Muss für Unterwasserfotografen

Die konstituierende GO Diving Show ANZ, die am 28. und 29. September auf dem Sydney Showground stattfindet – und mit völlig KOSTENLOSER Eintritt – wird als ein Muss für Unterwasserfotografen bezeichnet, egal, ob Sie gerade erst Ihre Reise beginnen oder ein erfahrener „Schnappschuss“ sind.

Eine Reihe weltbekannter Unterwasserfotografen und -pädagogen werden die Foto Bühne, und die Gewinner des prestigeträchtigen Unterwasser-Awards Australasien 2024 Der Wettbewerb wird am Samstagnachmittag präsentiert. Nachfolgend sind nur einige der am Wochenende auf der Bühne gezeigten Werke aufgeführt:

Nigel Marsh ist der Mann hinter Scuba Diver ANZs einzigartigem australischen Meeresleben

Nigel Marsh

Nigel Marsh, dessen Beiträge über das einzigartige australische Meeresleben in Scuba Diver Australia und New Zealand bei den Lesern sehr beliebt sind, wird auf der Foto Bühne im GO Diving Show ANZ im September.

Nigel ist ein freiberuflicher Unterwasserfotograf und Fotojournalist mit Sitz in Brisbane. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Zeitschriften, Zeitungen und Büchern sowohl in Australien als auch im Ausland veröffentlicht.

Er hat ausgiebig in Australien getaucht, insbesondere am Great Barrier Reef und im Korallenmeer, und seine Reisen führten ihn durch ganz Asien, den Pazifik, den Indischen Ozean, den Atlantik und die Karibik. Seine Unterwasserfotos haben auch mehrere internationale Fotowettbewerbe gewonnen.

Nigels Leidenschaft für das Tauchen und die Meeresumwelt entwickelte sich schon in jungen Jahren beim Schnorcheln an den Stränden vor seiner Heimatstadt Sydney in Australien. Als er 1983 das Tauchen lernte, wuchs sein Interesse am Leben im Meer, und bald teilte er seine Erfahrungen mit anderen, präsentierte Diashows und schrieb Artikel für Zeitschriften – sein erster Artikel wurde 1983 veröffentlicht.

Seitdem hat Nigel Tausende von Artikeln für Tauch-, Reise- und Bordmagazine auf der ganzen Welt verfasst und sich dabei auf seine Lieblingsthemen konzentriert – Fische, Tauchen, Haie, Schiffswracks, Meereslebewesen und Reisen.

Nigel ist außerdem Co-Autor von zwei Tauchführern zusammen mit Neville Coleman: Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) und Diving Australia (Periplus Editions 1997). Außerdem hat er ein Buch im Eigenverlag veröffentlicht – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografie 2011).

In den letzten zehn Jahren hat Nigel an einer Reihe von Kinderbüchern zu Meeresthemen (Haie und Rochen von A bis Z, Schiffswracks erkunden, Krabben und Krustentiere, Seltsame und verrückte Fische) sowie an einer Reihe von Tauchführern und Büchern über das Meeresleben (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Tauchen mit Haien, Unheimliche Begegnungen mit dem Meeresleben) für New Holland Publishers gearbeitet.

Brett Lobwein gibt Einblicke in Unterwasserfotografie Techniken

Brett Lobwein

Der preisgekrönte Unterwasserfotograf Brett Lobwein präsentiert seine wundervollen Bilder auf der Foto Bühne bei der Eröffnung GO Diving Show ANZ im September.

Brett ist ein leidenschaftlicher und umweltbewusster Fotograf aus Sydney. Er wuchs an den Wasserstraßen des Port Hacking River in den südlichen Vororten der Stadt auf. Seine Liebe zum Sporttauchen entwickelte sich Anfang der 2000er Jahre, als er in einem örtlichen Tauchshop arbeitete.

Im Jahr 2010 begann er sich stark zu interessieren für Unterwasserfotografie und kaufte sein erstes DSLR-Gehäuse.

Von seinem ersten Ausflug zum Schwimmen mit Buckelwalen in Tonga an war er völlig begeistert.

Seine Leidenschaft für Fotografie wird nur durch seine Reiselust nach exotischen Reisen übertroffen.

Ob er nun Seidenhaie in Kubas Gärten der Königin, Pinguine in der Antarktis, Eisbären in der Arktis, Orcas in Norwegen oder Robben in Narooma fotografiert, Brett schafft es immer, das Meeresleben in seinem natürlichen Element darzustellen, ohne ein Tier zu dämonisieren oder zu sensationsheischen, um aus den falschen Gründen Aufmerksamkeit auf ein Bild zu lenken.

Aufgrund seiner Liebe zum Meer und seinen Bewohnern setzt sich Brett auch energisch für den Schutz unserer Meere und der Umwelt ein, indem er das Bewusstsein für die übermäßige Verwendung und Nachfrage von Einwegplastik schärft.

Brett ist ein stolzer Sony Digital Befürworter der Bildgebung, Botschafter für Isotta-Unterwassergehäuse, Mitglied des Explorers Club, Mitglied der Ocean Artist Society und ehemaliger assoziierter/ansässiger Fotograf bei Ocean Geographic.

Brett ist außerdem Eigentümer von UW Images, einem Distributor von Unterwasserfotografie Ausrüstung.

Seine Bilder erhielten zahlreiche internationale Auszeichnungen Fotografie Auszeichnungen und wurden weltweit veröffentlicht.

Don Silcock spricht über Begegnungen mit großen Tieren

Don Silcock

Leitender Reiseredakteur von Scuba Diver Australien und Neuseeland Don Silcock wird zum Foto Bühne bei der Eröffnung GO Diving Show ANZ im September, um über seine Faszination für große Tiere zu sprechen.

Don ist ein australischer Unterwasserfotograf und Fotojournalist mit Sitz auf der indonesischen Insel Bali und kam 2020 als leitender Reiseredakteur zum Team von Scuba Diver ANZ.

Der gebürtige Brite begann Anfang der 1980er Jahre mit dem Tauchen, als er in Bahrain am Persischen Golf lebte und arbeitete. Später wurde er BSAC Advanced Ausbilder und Tauchoffizier.

Er zog 1991 mit seiner jungen Familie nach Australien, wo er seine anhaltende Leidenschaft für Unterwasserfotografie und Tauchreisen.

Don ist in den letzten 25 Jahren ausgiebig in Papua-Neuguinea und Indonesien getaucht und glaubt, dass die beiden Länder die besten tropischen Tauchmöglichkeiten der Welt bieten. Scuba Diver ANZ veröffentlichte kürzlich die 13th Artikel in einer Serie über das Tauchen in Papua-Neuguinea, und der nächste Problem wird die 5 habenth in einer ähnlichen Serie schreibt Don über das Tauchen in Indonesien.

Vor etwa 15 Jahren packte Don das, was er als „Tiervirus“ bezeichnet, als er zum ersten Mal nach Südaustralien reiste, um Weiße Haie zu fotografieren. Letztes Jahr machte er seine 15th Reise dorthin…

Zwischendurch hat er Tigerhaie, Große Hammerhaie und Weißspitzen-Hochseehaie auf den Bahamas fotografiert und darüber geschrieben, ebenso wie Mantas, Blauhaie, Walhaie, Spitzkrokodile und Streifenmarline in Mexiko, Südkaper in Argentinien, Südliche Buckelwale in Tonga und Pottwale auf den Azoren.

Während der Pandemie hat Don mit dem technischen Tauchen begonnen und vor Kurzem seine TDI Extended Range-Zertifizierung abgeschlossen, die ihn auf 55 m qualifiziert. Damit ist er bereit für spezielle technische Reisen zum Fotografieren der Wracks auf den Salomonen und im Bikini-Atoll, die in kommenden Ausgaben von Scuba Diver ANZ vorgestellt werden.

Mike Scotland spricht über das australische Meeresleben

Mike Schottland

Dive Log Australasia Editor und Unterwasserfotograf Mike Scotland wird sich auf die Meeresbiologie „in der Wildnis“ konzentrieren auf der Foto Bühne bei der Eröffnung GO Diving Show ANZ im September.

Mike begann 1976 mit dem Tauchen und erlangte erfolgreich seinen PADI Ausbilder 1982 erhielt er die Taucherlizenz. Außerdem hat er über 1,000 Taucher unterrichtet. Mike hat 7,000 Tauchgänge absolviert und Auszeichnungen für seine Unterwasserfotos gewonnen.

Seine beiden größten Leidenschaften sind Unterwasserfotografie und Meeresbiologie. Er schreibt über die Würdigung des Meereslebens in Kombination mit Abenteuertauchen. Mike hat sein Buch „Marine Biology in the Wild“ als Service für Taucher veröffentlicht, die mehr über das Meer erfahren möchten. Es enthält Fotos im Postkartenformat mit ausführlicher Recherche. Derzeit schreibt er eine Reihe über die Biologie von Fischen und Haien, die er nächstes Jahr in einem neuen Buch veröffentlichen wird.

Meeresbiologie in freier Wildbahn

Der beste Weg, Ihre Leidenschaft für das Tauchen zu entfachen, besteht darin, mehr über das wunderbare Meeresleben zu erfahren, dem wir begegnen. Während seiner Zeit auf der Foto Auf der Bühne wird Mike Ihnen viele unglaubliche Erkenntnisse offenbaren, die er in 48 Jahren aktiven Tauchens gewonnen hat und die Sie zum Tauchen motivieren werden.

Mike ist professioneller Pädagoge und einer der meistveröffentlichten Unterwasserfotografen Australiens. Dieser Vortrag wird durch seine herausragendsten Fotos unterstützt, die er auf über 100 Expeditionen zum Great Barrier Reef und in den Pazifik gesammelt hat.

Talia Greis spricht über abstrakte Unterwasserfotografie

Talia Greis

Die autodidaktische, international anerkannte Unterwasserfotografin Talia Greis wird auf der Foto Bühne im GO Diving Show ANZ Wir sprechen über abstrakte Unterwasserbilder.

Sie wurde in den Küstenstadtregionen der östlichen Vororte von Sydney geboren und wuchs dort auf. Ihre Wertschätzung für das Leben im Meer explodierte beim Tauchen am Ningaloo Reef in WA.

„Das Verständnis für die große Vielfalt und Fülle der Unterwasserwelt unseres Landes hat bei mir den Schalter umgelegt und es war für mich unabdingbar, so schnell wie möglich eine Kamera mit unter die Oberfläche zu nehmen“, sagte sie.

„Nicht nur, um einige der schönen Momente, die die Natur zu bieten hat, wiedergeben zu können, sondern auch, um die wahren Farben und Komplexitäten dessen, was ich erlebt habe, für mich selbst vollständig zu verstehen.“

Talia ist immer darauf bedacht, den Augenblick so festzuhalten, wie er sich abspielt. Doch dann wurde ihr klar, dass sich ihre Rolle beim Tauchen verändert hatte. Heutzutage ist es für sie unmöglich zu tauchen, ohne durch die Linse zu blicken.

Talia gewann die Ocean Art 2019 Compact Division, den Emerging Photographer of the Year 2023 für Ocean Geographic, Head On Foto Festival, Kategorie Landschaft 2023, Northern Beaches Underwater Foto Wettbewerb 2023 und Unterwasserfotograf des Jahres (UPY) in der Kategorie Makro im Jahr 2024.

Abstrakte Unterwasserfotografie

Talia spricht über abstrakte Unterwasserfotografie – Sie gibt eine kurze Einführung, warum sie als Taucherin in Sydney so gerne damit experimentiert, und bespricht die vielen verschiedenen Methoden und Techniken, die sie verwendet, um sich mit diesem Handwerk vertraut zu machen.

Sie zeigt einige Beispiele für Aufnahmen, die sie mit unterschiedlichen Techniken gemacht hat, und bespricht die Einstellungen und Ausrüstungsanforderungen für die Umsetzung.

Nicolas Remy berät Sie zu für Ihre privaten Foto Techniken

Nicolas Remy

Der französisch-australische Unterwasserfotograf Nicolas Remy, der derzeit in Sydney lebt, wird Foto Bühne bei der GO Diving Show ANZ in September.

Die Bilder von Nicolas wurden mit über 40 internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter Kategoriesieger im renommierten Ocean Fotografie Auszeichnungen, Ocean Art, DPG Masters, Ozeangeographische Bilder des Jahres und Weltnatur Fotografie Awards.

Seine Fotografien wurden in Mainstream-Medien wie BBC, CNN, Forbes sowie in Top-Tauchmedien veröffentlicht und Fotografie Media beschäftigt.

Er ist der Gründer von Der Unterwasserclub, ein Online Fotografie Schule und Gemeinschaft, die derzeit Mitglieder in 12 Ländern zählt. Clubmitglieder haben Zugang zu Kursen im eigenen Tempo, Support-Foren und monatlichen Webinaren, in denen Nicolas und andere renommierte Fotografen unterrichten Fotografie Meister Klasse.

Angetrieben von seiner Leidenschaft für das Unterrichten FotografieNicolas ist ein erfahrener Redner. Neben den monatlichen Webinaren für The Underwater Club wird er regelmäßig eingeladen, bei Tauchshows zu sprechen, Unterwasserfotografie Vereine und Tauchclubs.

Ein versierter für Ihre privaten Foto-Journalist, Nicolas hat Dutzende von Artikeln verfasst, die in internationalen Tauchmedien veröffentlicht wurden. Er ist Field Editor für DivePhotoGuide.com, und ein regelmäßiger Mitarbeiter von Plongez! Magazin (Frankreich) und Scuba Diver Magazin (Großbritannien und Australien/Neuseeland), wo er über Meeresleben, Reisen, Fototechnik und -ausrüstung schreibt.

Nicolas arbeitet mit Tauchausrüstung und Fotografie Marken für Produkttests und Praxistests. Er ist bekannt für die detaillierten, aufschlussreichen Berichte, die er verfasst hat und für die er mit Marken wie Nauticam, Mares, Nikon Australia und Retra UWT gearbeitet hat, um nur einige zu nennen.

Nicolas ist ein Nauticam-Botschafter. Derzeit fotografiert er mit einer Nikon Z9 in einem Nauticam NA-Z9-Gehäuse und seine bevorzugten Optiken sind das Nauticam EMWL-System und das Nauticam FCP-1, obwohl er auch das WWL-C verwendet, wenn Größe und Gewicht von entscheidender Bedeutung sind.

Rebreather sind ein weiterer wesentlicher Bestandteil von Nicolas' Tauchausrüstung: Er hat über 1,300 Stunden damit verbracht, Fotos zu machen, während er mit einem rEvo CCR oder Mares Horizon SCR tauchte und dabei drei bis vier Stunden lang unter Wasser blieb. Nicolas ist begeistert von diesen Geräten, die seiner Meinung nach in der Tauchbranche einen immer größeren Platz einnehmen werden.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherfahrungen, Schnuppertauchen, einem Demonstrationsbecken, Meerjungfrauen und vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen. Tragen Sie sich also jetzt die Termine in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf ein episches Wochenende vor, an dem alle Formen des Tauchens gefeiert werden.