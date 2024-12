Dr. Alex Mustard MBE wurde zum neuen Präsidenten der British Society of Underwater Photographers (BSoUP) ernannt und besetzt damit eine Position, die seit dem Tod des vierten Präsidenten der Gesellschaft, Brian Pitkin, im Jahr 2021 vakant war.

BSoUP wurde 1967 gegründet, um Wissen über Unterwasserfotografie zu teilen und seinen Mitgliedern zu helfen, die Herausforderungen dieser Tätigkeit zu meistern und unvergessliche Bilder zu schaffen. Die anderen früheren Präsidenten waren Peter Scoones, David George und Peter Rowlands.

„Wir freuen uns sehr, Alex als unseren Präsidenten begrüßen zu dürfen, während wir weiterhin Unterwasserfotografen inspirieren und informieren und die Grenzen der fotografischen Exzellenz unter Wasser erweitern“, sagte BSoUP-Vorsitzender Nur Tucker. „Wir könnten nicht stolzer sein, Alex zu haben, nicht nur als Mitglied, sondern jetzt auch als unseren Präsidenten.“

„Alex ist ein erfahrener, energischer und selbstloser Mentor, und alle Mitglieder werden von seinem Engagement profitieren, mit dem er uns hilft, eindrucksvolle Unterwasserbilder zu schaffen. Und als führender Innovator in der Unterwasserfotografie ist er bestens geeignet, den Namen BSoUP in Großbritannien und auf der ganzen Welt bekannt zu machen.

„Die BSoUP-Mitgliedschaft steht allen Unterwasserfotografen offen. Die monatlichen Online-Treffen ziehen ein Publikum und Redner aus der ganzen Welt an, und es gibt thematische Wettbewerbe, bei denen die Jury Feedback zu Ihren Bildern gibt.“ Die Mitgliedschaft kostet 35 £ pro Jahr.

„Hätte viel Spaß gehabt“

Senf ist auf der BSoUP Komitee und ist mit vielen der Berühmtheiten der Gesellschaft getaucht und hat fotografiert, darunter auch mit den früheren Präsidenten (mit Ausnahme von George). Am bekanntesten ist er vielleicht für sein Buch Meisterkurs für Unterwasserfotografie, das er den BSoUP-Gründern Scoones und Colin Doeg widmete.

Doeg, der erste Vorsitzende von BSoUP, starb 2024 und schrieb in Taucher Magazin im Jahr 2017: „BSoUP erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit, insbesondere mit Botschaftern wie Alex Mustard, der meiner Meinung nach einer der herausragendsten Fotografen der Welt ist.

„Seine Bilder werden immer besser, aber er ist immer so großzügig mit seinem Wissen und seinen Ratschlägen wie die ursprünglichen Mitglieder. Er hätte so viel Spaß gehabt, wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre.“

Mustard im Palace mit Tauchkollege Charles

Mustard hat einen Doktortitel in Meeresökologie, ist aber seit 2004 hauptberuflich Fotograf. Er hat seit seiner Jugend internationale Preise gewonnen und seine Arbeiten sind besonders durch den Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“ bekannt geworden, wo sie in den letzten 15 Jahren in 20 Portfolio-Büchern mit Gewinnerfotos erschienen sind.

2013 wurde er zum Gesamtsieger des European Wildlife Photographer of the Year gekürt und war zu dieser Zeit der einzige Unterwasserfotograf, der diesen Titel erhielt. Er ist außerdem Gründer des renommierten Unterwasserfotograf des Jahres Wettbewerb.

Mustard schreibt derzeit zwei illustrierte monatliche Kolumnen über Unterwasserfotografie für Scuba Diver Magazin (Großbritannien und Australasien) und für Sporttaucher (USA) und Co-Gastgeber Die Unterwasser-Fotografie-Show auf Youtube.

Im Jahr 2018 erhielt er nationale Anerkennung und wurde von Königin Elisabeth II. für seine Verdienste um die Unterwasserfotografie mit dem MBE-Titel ausgezeichnet.

