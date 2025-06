Ein weiterer Tag im Leben eines Unterwasserfotografie-Lehrers

Wie ist es, als selbstständige Tauchprofi zu arbeiten? LISA COLLINS ist die erste Ansprechpartnerin Unterwasserfotografie Ausbilderin auf Grand Cayman, aber ihr Weg von Großbritannien war nicht immer einfach, wie sie erklärt

„Wow! Was machst du denn? Das muss ein Traumjob sein!“ Das höre ich so oft – fast wöchentlich –, dass ich es irgendwie nicht berücksichtige und automatisch antworte: „Ja, ich habe großes Glück!“

Aber während ich hier sitze und dies schreibe, unter einem strahlend blauen Himmel, umgeben von tropischen Pflanzen und dem wunderschönen ruhigen, klaren Meer ein paar hundert Meter entfernt, nehme ich mir die Zeit, wirklich über mein Leben als Unterwasserfotografie Lehrer.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor fast 30 Jahren den Ocean Optics Store in Londons Strand betrat. Ich war sehr nervös, aber auch aufgeregt, weil ich meine erste Unterwasserkamera kaufen wollte. Damals ahnte ich noch nicht, wie wichtig dieser Tag für meine Zukunft sein würde.

Nachdem ich im Thurrock-Steinbruch in Essex meine Ausbildung zum PADI Open Water Diver abgeschlossen hatte, beschloss ich, meinen beiden kleinen Töchtern im Urlaub gerne die Schönheit der Unterwasserwelt zu zeigen.

Steve Warren von Optics verkaufte mir meine erste Kamera und machte mich süchtig. Tauchen und Unterwasserfotografie wurde sehr schnell zu einer Sucht, und meine Urlaube richteten sich danach, wo ich in den klarsten, wärmsten Gewässern mit viel Meeresleben tauchen konnte.

Lisa hat ihre Fähigkeiten bei einem Instruktorenkurs bei INON UK erworben

15 Jahre später – nachdem ich das Glück hatte, die ganze Welt zu bereisen und zu tauchen und dabei meine Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern Unterwasserfotografie, ich habe die INON UK Unterwasser-Fotografie Anschließend absolvierte er einen Kurs für Lehrer und begann, das Fach in Großbritannien zu unterrichten.

Ich hatte auch meinen PADI Service Unterwasser-Fotografie Ich hatte zwar keine Tauchlehrer-Bewertung, fand aber, dass ich in dem Kurs mehr über das Tauchen mit einer Kamera gelernt hatte als über das Fotografieren unter Wasser, etwas, das in den Kursen von INON UK behandelt worden war.

Viele Kunden wünschten sich längere Kurse und fortgeschrittenere Techniken, also begann ich mit Workshops im Ausland und reiste nach Ägypten, Lanzarote, auf die Philippinen und nach Indonesien – und das alles, während ich einem „normalen“ Job an einer Universität in Surrey nachging.

Mir wurde regelmäßig gesagt: „Unterwasserfotografen verdienen nie genug Geld, um Vollzeit zu arbeiten!“ Ich war fest entschlossen, diesen Zweiflern eines Tages auf die eine oder andere Weise das Gegenteil zu beweisen.

Entwurzelte mein Leben

Ich unterrichtete Unterwasserfotografie Teilzeit in Großbritannien, aber ich sehnte mich nach mehr, also als ich gebeten wurde, auf die Cayman Islands zu ziehen, um bei Cathy Church mitzumachen Foto Zentrum als eines seiner Unterwasserfotografie Ausbildern brauchte ich kaum einen Tag, um mich zu entscheiden, mein Leben und das meines Partners auf den Kopf zu stellen und mit einem Dreijahresvertrag dorthin zu ziehen.

Endlich ist mein Traum in Erfüllung gegangen, Vollzeit als Unterwasserfotografie Lehrer war wahr geworden!

Küstentauchplatz auf Grand Cayman

In Wirklichkeit, einmal installiert an der Foto Zentrum, seit Jahren bekannt als einer der besten Orte in der Karibik zum Lernen Unterwasserfotografie, unterrichtete ich ein paar Mal pro Woche, verbrachte aber die meiste Zeit im Laden, verkaufte für Ihre privaten Foto Ausrüstung.

Der Kurs fand im Sunset House Hotel südlich von George Town, der Hauptstadt der Cayman Islands, statt. Alle meine Kurse fanden während der Ladenöffnungszeiten am wunderschönen Hausriff statt.

Nach ein oder zwei Stunden Unterricht im Klassenzimmer machten mein Schüler und ich einen Tauchgang vom Ufer aus, bei dem ich ihnen mit Hilfe einer weißen Tafel unter Wasser Unterricht gab.

Mein Herz sang, wenn ich auf meinen Stundenplan schaute und feststellte, dass ich an diesem Tag Unterricht hatte. Meine Leidenschaft für Unterwasserfotografie Und dass ich dieses Wissen mit anderen geteilt habe, hat mich sehr glücklich gemacht. Und es im klaren, warmen Wasser der Karibik zu tun, machte es noch besonderer.

Lisa (rechts) unterrichtet in einer „Klassenzimmer“-Umgebung

Dann kam Covid. Ich war im Juni 2019 nach Grand Cayman gezogen, und im März 2020 wurde die Insel für Besucher geschlossen. Es folgten lange 18 Monate der Schließung.

Glücklicherweise war ich für das Marketing zuständig und konnte Einheimische und internationale Kunden über Zoom unterrichten. Viele Menschen, die nicht tauchen konnten, nahmen Land Fotografie, und buchte Unterricht bei mir, um das Fotografieren von Landschaften, Vögeln, Insekten und Blumen zu lernen.

Die Tauchbranche war sechs Monate lang zwangsweise geschlossen, aber nach der Wiedereröffnung konnte ich viele einheimische Taucher unterrichten. Unterwasserfotografie.

Eine Gruppe von ihnen gründete die CaySoup (Cayman Society of Underwater Photographers), die immer noch erfolgreich ist. Es war ein gutes Gefühl, mein Wissen an sie weitergeben zu können.

Heute trifft man an den meisten Küstentauchplätzen von Grand Cayman jedes Wochenende und manchmal auch abends Unterwasserfotografen an, die ihre Entdeckungen des Tages im Bereich der Meereslebewesen mit anderen teilen.

Viele gehen in Gruppen von vier bis sechs Personen tauchen und suchen den Meeresboden nach Makrolebewesen in den Algenflecken ab, die auf dem weißen Sandboden einiger Tauchplätze wachsen. Dabei gilt das Motto: „Je mehr Augen, desto besser.“

Super Makro Fotografie auf einem Algenfleck

Ich lege großen Wert auf guten Auftrieb und die Beobachtung von Unterwasserfotografie Etikette und bringe dies meinen Schülern bei. Daher ist es großartig zu sehen, dass dies beim Tauchen mit einem „Rucksack“ geschieht.

Auf der anderen Seite raus

Als die Inseln wieder für Besucher geöffnet wurden, normalisierte sich alles wieder. Da mein Vertrag auslief, begann ich darüber nachzudenken, wie ich mehr und besser unterrichten könnte. Glücklicherweise wurde ich von einem Caymanier angesprochen, der ein Unternehmen gründen wollte, das alle Arten von Fotografie.

Der Schwerpunkt von Capture Cayman Ltd. liegt auf der Lehre Unterwasserfotografie, aber mit Land Fotografie und Fotoshootings als Nebenbeschäftigung. Ich habe einen stillen Teilhaber, arbeite aber effektiv allein und habe daher viel mehr Freiheit, zu unterrichten, wann und wo ich will und wie meine Schüler es wünschen.

Da ich weder an ein Geschäft gebunden noch auf Öffnungszeiten und einen einzigen Tauchplatz an Land beschränkt war, konnte ich mein Angebot erweitern. Durch meine Freizeittauchgänge wusste ich, dass es rund um die Insel bestimmte Tauchplätze mit unterschiedlicher Topografie und Motiven gab, sodass ich meinen Kunden ein weitaus umfassenderes Erlebnis bieten konnte.

Von wunderschönen Riffen über Durchschwimmstellen und Höhlen bis hin zu Stachelrochen, Schildkröten und Adlerrochen, extremem Makroleben, Wracks und Unterwasserstatuen hat Grand Cayman Unterwasserfotografen viel zu bieten – und das bei angenehmen Bedingungen in seinem warmen, klaren Wasser.

Farbenfrohes Riff auf den Cayman Islands

Mittlerweile habe ich Kunden, die jedes Jahr, manche sogar mehrmals im Jahr, kommen, um eine Woche lang mit mir Unterwasserfotos zu machen.

Es gibt immer etwas Neues zu lernen, Techniken zu optimieren, verschiedene Motive zu entdecken und die neueste Ausrüstung zu beherrschen. Manchmal geht es auch nur darum, bei der Beleuchtung und Fokussierung zu helfen. Häufig werden auch Anleitungen zur Nachbearbeitung von Fotos gefragt, um zu lernen, wie man sie mit Lightroom oder Photoshop verbessert.

Ein Kunde kommt jeden Winter für drei Monate als „Snowbird“ aus Kanada, um der extremen Kälte zu entgehen und das perfekte Klima der Cayman-Inseln zu genießen, und bucht 3–5 Kurse pro Woche bei mir.

Er hat vor vier Jahren bei mir mit einer Point-and-Shoot-Kompaktkamera angefangen und ist inzwischen zu einer DSLR der Spitzenklasse mit verschiedenen Objektiven und Blitzgeräten übergegangen.

Im vergangenen Winter haben wir viele unserer Tauchgänge damit verbracht, Lebewesen zu entdecken und Makroaufnahmen mit einem Snoot zu machen. Ich lerne fast genauso viel wie meine Schüler. Jay Goldmans Unterwasserfotos aus diesem Jahr werden kann hier eingesehen.

Kein Druck

Ich verstehe, wie wichtig Unterrichtstechniken sind, und versuche, freundlich und informativ zu unterrichten, ohne die Schüler mit Fachbegriffen zu überfordern. Viele Schüler wollen meiner Erfahrung nach einfach nur konstant gute Fotos machen. Ich versuche, ihnen den Prozess zu vereinfachen und so zu erklären, dass sie ihn sich merken und mitnehmen können.

Es besteht kein Druck, das perfekte für Ihre privaten Foto wenn ich unterrichte – schließlich kann man eine technisch perfekte für Ihre privaten Foto das ist furchtbar, weil die Komposition nicht gut ist. Was ich lehre, ist, durchweg ansprechende Fotos zu machen, mit denen meine Schüler zufrieden sind.

Das Verständnis des Fähigkeitsniveaus und des Lernfortschritts der Schüler ist entscheidend – jeder lernt unterschiedlich schnell, und das ist völlig in Ordnung. Kein Druck.

Auf den Cayman Islands gibt es viele Schildkröten

Unterwasserfotografie Es geht darum, das Tauchen entspannt zu genießen und Erinnerungen zu schaffen, die man teilen kann. Es geht nicht nur um Wettbewerb und darum, wer die größte und coolste Kamera hat. Jeder Schüler ist anders, aber wenn alle aus meinem Kurs Fotos mitnehmen, die sie glücklich machen, dann bin ich glücklich.

Normalerweise kann ich zwischen sieben Landtauchplätzen wählen. Einer davon kann ich fast immer betauchen, außer gelegentlich, wenn Nordwestwinde Wellen ans Ufer bringen. Nachdem ich mit meinen Kunden besprochen habe, was sie tun möchten, prüfe ich normalerweise die Bedingungen und entscheide mich für den besten Tauchplatz hinsichtlich Motiv, Sichtweite und Strömung.

Da wir sieben Tage die Woche zu jeder beliebigen Zeit an jedem beliebigen Tag arbeiten können, vom frühen Morgen bis zu Nachttauchgängen, haben wir die Flexibilität, den Unterricht so gut wie möglich an den Zeitplan der Schüler anzupassen.

Bei Bedarf gehe ich auch mit ihnen auf Bootstauchgänge und arbeite mit lokalen Tauchchartern zusammen, die selbst Unterwasserfotografen sind, um die bestmöglichen Tauchplätze für diesen Zweck zu gewährleisten. Dies ermöglicht es mir, Schwarzwasser Fotografie auch Studiengebühren.

Ein einzelner Schüler bucht mich vielleicht für einen 4-5-stündigen Anfängerkurs, aber die meisten Kunden kommen für eine Woche zum Tauchen nach Grand Cayman und Unterwasserfotografie mit mir. Das Spektrum reicht von GoPro-Neulingen (ich gebe einen zweistündigen GoPro-Kurs) über Kompaktkamera-Nutzer bis hin zu fortgeschrittenen Fotografen mit spiegellosen Kameras und DSLRs.

Ich liebe es, die Gesichter der Schüler zu sehen, die zuvor darum gekämpft haben, keine verschwommenen, grauen oder blauen Bilder zu erhalten, wenn sie plötzlich nicht nur klare und farbenfrohe Fotos haben, sondern in der Lage sind, dieses Kunststück zu wiederholen – und mir später wunderschöne Fotos von ihren späteren Tauchausflügen schicken.

Im Büro abhängen

Oder wenn sich ein Kunde bereit fühlt für den nächsten Schritt auf seiner Reise, indem er eine größere oder modernere Kamera kauft. Die meisten sind nervös, weil sie so viel Geld ausgeben müssen und sich von all den Knöpfen und Rädchen einschüchtern lassen. Aber zu sehen, wie sie ihre neuen Schätzchen kennenlernen und anfangen, wettbewerbs- und veröffentlichungswürdige Bilder zu produzieren, gibt mir große Befriedigung.

Traumberuf?

Letztendlich geht es beim Unterrichten darum, die Schönheit der Unterwasserwelt weiterzugeben und anderen bewusst zu machen, wie wichtig es ist, unsere Riffe und das Meeresleben zu schützen und zu pflegen.

Wenn mir also das nächste Mal gesagt wird, dass mein Job ein Traum ist, kann ich nur zustimmen: Ich habe Glück. Es hat viele Jahre harter Arbeit, Lernen, Anstrengung und Opfer gekostet, aber es hat sich jeden Moment gelohnt.

Ab sofort, mit der traurigen endgültigen Schließung von Cathy Church's Foto Centre, Ich bin der einzige Lehrer für Unterwasserfotografie auf Grand Cayman. Mit 15 Jahren Erfahrung, davon sechs Jahre mit Tausenden von Tauchgängen in den Gewässern der Cayman Islands und dem Unterrichten von Hunderten von Kursen, ist jeder Tag ein Segen, für den ich wirklich dankbar bin.

