Colin Doeg: Der Elder Statesman der Unterwasserfotografie ist gestorben

The distinguished British pioneer has died at the age of 96, leaving a legacy to Unterwasserfotografie that is difficult to over-estimate, says STEVE WARREN

Der am 23. Januar 1928 geborene Colin Doeg war während des Zweiten Weltkriegs ein junger Reporter und widmete sich nach Abschluss seines Wehrdienstes in Ägypten hauptberuflich dem Journalismus.

Following a try-dive in France in the early 1960s, he immediately saw an opportunity to sell underwater pictures and feature articles to the national press. So on returning home he joined the British Sub-Aqua Club’s London Branch and started taking scuba Unterricht.

Zu dieser Zeit war Aqualunging kaum ein Jahrzehnt alt, aber er war bereits ein versierter Landfotograf mit einem besonderen Interesse an der Fotografie von Wettkampfsportarten.

Mit dem späteren Vorsitzenden des BSAC, Mike Busuttilli, und zwei weiteren Tauchern gründete Colin ein Konsortium, das mit seinem Schlauchboot und Außenbordmotor die gewundenen Pfade entlangführte, um die Gewässer vor der damals noch unbetauchten britischen Küste zu erkunden.

Als Unterwasserfotograf, der mit Filmen arbeitet, entwickelt Colin die Negative unter einer Plane auf Campingplätzen.

Along with providing his photos to newspapers and magazines, he entered the emerging Unterwasserfotografie competitions organised by scuba magazines and dive-clubs, including the conferences founded by Brighton & Worthing BSAC in 1959 that flourished into the late '80s after partnering with Taucher Zeitschrift.

Auf der Linie: Vertretung für Triton (das später wurde Taucher) im Jahr 1965

Weißfischbaby, 1966

Die Tauchgemeinschaft war noch sehr klein und Unterwasserfotografen stellten darin eine verschwindende Minderheit dar. Sie waren zudem voneinander getrennt und über ganz Großbritannien verstreut – doch ein glücklicher Fehler sollte all das ändern.

Falsche Bilder

Als die Fotos nach einem Wettbewerb zurückgegeben wurden, erhielt Colin irrtümlicherweise die eines anderen Teilnehmers. Er besorgte sich die Adresse des Fotografen und übergab die Fotos persönlich.

Der andere Eintretende öffnete seine Haustür, die beiden begannen zu reden und waren angeblich so in ihr Gespräch vertieft, dass sie noch Stunden später auf der Veranda saßen.

Der andere Taucher war Peter Scoones, damals Drucker in der Fleet Street, der jedoch einer der besten und am meisten ausgezeichneten Unterwasser-Fernsehkameraleute seiner Generation werden sollte.

The two men set about bringing the Unterwasserfotografie community together. In 1967 they co-founded the Britische Gesellschaft der Unterwasserfotografen in ihrer Heimatstadt London, und BSoUP leitete eine anhaltende Phase der Innovation ein, deren Erfolg auf der ganzen Welt Anerkennung fand.

Peter brachte zusammen mit den frühen Mitgliedern Tim Glover und Geoff Harwood, die beide damals für Kodak arbeiteten, einfallsreiche technische Lösungen zur Verbesserung der Unterwassergehäuse, Optiken und Blitzgeräte dieser Zeit ein.

Wiedervereinte Pioniere: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith und Colin Doeg auf der London International Dive Show 2014

This was crucial to overcoming the problems of very low visibility and dim light common to British diving. Without their technical breakthroughs, the creative advancements that drove forward the art of Unterwasserfotografie wäre nicht möglich gewesen.

Obwohl die Mitglieder der BSoUP sehr wettbewerbsorientiert waren, waren sie paradoxerweise auch begeistert davon, Ideen zum Wohle der Allgemeinheit auszutauschen. Colin war einer von denen, die häufig schrieben, um in Kolumnen für Tauchmagazine ihre hart erkämpften Tipps an andere weiterzugeben.

1972 schlossen sich Kendall McDonald Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith und John Lythgow als Co-Autoren an. Fish Watching & Fotografie um anderen zu helfen, Fortschritte zu machen.

Fish Watching & Fotografie

Colin blieb als Unterwasserfotograf erfolgreich, bis ihn in den 1980er Jahren eine Gürtelrose-Erkrankung zu einer Pause zwang. Bis dahin hatte er eine beeindruckende Medaillensammlung angehäuft und 1968 in Brighton sogar den Titel „Unterwasserfotograf des Jahres“ gewonnen.

Was diesen Erfolg so aussagekräftig machte, war, dass Colin bei einem internationalen Wettbewerb mit einem Portfolio gewonnen hatte, das ausschließlich in britischen Gewässern gedreht wurde. Dies kam zusätzlich zu der Auszeichnung Amateurfotograf's Sportfotograf des Jahres.

Der Unterwasserfotograf des Jahres 1968 erhält seine Auszeichnung vom BSAC-Vorsitzenden Harry Gould

Colin war der erste, der einen Riesenhai in freier Wildbahn fotografierte. Er arbeitete auch eng mit seinem alten Freund David Bellamy an einem Seetang-Forschungsprojekt zusammen und war mehrere Jahre lang Mitglied des Hauptausschusses der Marine Conservation Society sowie in den 90er Jahren der MCS-Gruppe im Südosten.

Der Ökologe und Fernsehstar David Bellamy mit Colin Doeg (Steve Warren)

Er gab den Nachrichtenjournalismus auf, um in der PR zu arbeiten, und war maßgeblich an der Gestaltung der berühmten Schimpansen-Werbespots von PG Tips für die Teemarke Brooke Bond beteiligt.

Colin arbeitete 1974 auch wieder mit Kendall zusammen, der selbst Journalist war, bei einer Werbekampagne für Brooke Bond. „The Sea – Our Other World“ war eine Marketingkampagne, die den Teeverkauf förderte, indem in jede Schachtel eine von 50 Bildkarten gelegt wurde.

Jeder Schachtel PG Tips lagen Tauch-Sammelkarten bei – hat jemals jemand alle 50 bekommen?

Jede Karte enthielt ein Stück Tauchgeschichte, und sie konnten in einem 5-Pence-Album gesammelt werden, das weitere Taucherfahrungen und Werbung für BSAC enthielt, mit dem Colin schon lange verbunden war – auch wenn dessen Praktiken nicht immer seinen Neigungen als Unterwasserfotograf entgegenkamen. Er lieferte das Titelbild für das Handbuch des Clubs von 1970.

BSAC-Handbuch von 1970 mit einem Colin Doeg-Cover Der Guinness-Führer zum Unterwasserleben

1975 wurde Colin als technischer Berater für die englischsprachige Version von Der Guinness-Führer zum Unterwasserleben von den französischen Tauchern Christian Petron und Jean-Bernard Lozet.

In 1997 he co-founded the Visions in the Sea Unterwasserfotografie conference. This ran annually for 10 years, with Colin as MC, welcoming famous presenters such as David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW and Douglas David Seifert.

David Doubilet signiert sein Buch Fischgesicht für Colin, dessen Artikel über Unterwasserfotografie er als persönliche Inspiration zitiert (Warren Williams)

Im Jahr 2002 wurde Colin mit dem ersten Visions in the Sea Award für herausragende Beiträge zur Unterwasserfotografie ausgezeichnet, und bei der Dive Show 2017 überreichte ihm Paul Rose einen Taucher Magazin Preis für das Lebenswerk.

Colin Doeg mit seinem Lifetime Award von Diver bei der Birmingham Dive Show 2017 (Steve Warren)

Anlässlich dieser Auszeichnung feierte der Unterwasserkameramann Dan Beecham, bekannt für Sequenzen wie die Vogelfresser-Stachelmakrelen in Blue Planet 2, schrieb: „Wenn ich an die Herausforderungen zurückdenke, denen sich Visionäre wie Sie stellen mussten, überkommt mich einerseits ein überwältigendes Gefühl des Neids, weil ich diese Tage der Entdeckungen und Innovationen nicht miterlebt habe, andererseits empfinde ich natürlich auch Dankbarkeit.

„Ohne den Einfallsreichtum, die Risikobereitschaft und die Entschlossenheit Ihrer Pioniergeneration wären wir heute in Sachen Bilder und Naturfilme einfach nicht dort, wo wir sind. Im wahrsten Sinne des Wortes sind und bleiben Sie ein Teil des Lebensbluts, das unser kollektives Wissen über die Unterwasserbildgebung ausmacht.“

Colin Doeg cuts the ribbon to open an underwater photography TAUCHERAUSBILDUNG set in Essex in 2009 (Steve Warren)

Diesen Januar überreichte der BSoUP-Vorsitzende Nur Tucker Colin im Namen der Gesellschaft eine Auszeichnung für sein Lebenswerk in der Unterwasserfotografie.

Der BSoUP-Preis für lebenslange Verdienste in der Unterwasserfotografie 2024 (Nur Tucker)

Als Nur den Mitgliedern die Nachricht seines Todes mitteilte, schrieb er: „Colin war eine Pionierfigur in der Unterwasserfotografie-Community, bekannt für seine Leidenschaft, Hingabe und Beiträge zur Kunst und Wissenschaft, die Wunder unter den Wellen mit der von ihm gebauten Ausrüstung einzufangen. Seine Führung bei BSoUP hat die Organisation geprägt und unzählige Fotografen inspiriert.“

Immer bereit zu helfen Nicky Martinez mit Colins Zwillingsschlauch Trotz all seiner Errungenschaften hätte Colin Doeg zu Recht den Platz als Primus inter Pares beanspruchen können, doch er blieb stets zurückhaltend und bescheiden. Vor sechs Jahren wollte Nicky Martinez unbedingt an die Falmouth University gehen, um Naturgeschichte, Unterwasserfotografie und Film zu studieren. Doch ihm fehlte das Vertrauen in das Portfolio, das er für seine Bewerbung zusammengestellt hatte. Nach acht Jahrzehnten Trennung setzte er sich mit Colin zusammen, der ihm versicherte, dass er echtes Talent habe. Nicky gewann seinen Platz und Colin schrieb ihm: „Träume weiter, Nicky. Ohne Träume sind wir nichts. Die Welt gehört dir und du hast schon so viel erreicht. Träume können Wirklichkeit werden.“ „Keine Frage war ihm zu dumm und keine Person zu unbedeutend, um mit ihr seine Erfahrungen zu teilen“, sagt der jüngere Fotograf. „Dieser bescheidene und demütige Mann war bereit, einem überdrehten 18-Jährigen zuzuhören und sein ganzes Wissen mit ihm zu teilen, der versuchte, sein Leben als Unterwasserfotograf zu beginnen.“ „Aber ich und viele andere sind uns einig, dass die Begegnung mit Colin einen großen Einfluss auf unser Leben hatte, und dafür danke ich ihm. Er wird mir wirklich fehlen.“

