Jenny Stock stürzt sich ins Legoland-Abenteuer

Jenny Stock, die amtierende Britischer Unterwasserfotograf des Jahres, ist im Legoland Windsor Resort 3 m tief getaucht, um die abgeschlossene Umgestaltung seiner U-Boot-Fahrt Lego City Deep Sea Adventure zu dokumentieren.

Die beliebte Attraktion wird nach ihrer Renovierung am Samstag, den 15. Februar, pünktlich zu den geschäftigen Schulferien in der Mitte des Schuljahrs wiedereröffnet.

It features some 450 fish of 50 species, such as Pablo the blackchin guitarfish, Homer the Southern sting ray and Squeak the zebra shark, all present on the day. Lego displays including a giant Tintenfisch, brightly coloured crabs and a giant treasure chest.

Pablo, der Schwarzkinn-Gitarrenrochen

Diver with giant Tintenfisch

Der Ozeantank fasst 1.2 Millionen Liter Wasser und es dauerte eine Woche im Dauerbetrieb, bis er wieder aufgefüllt, mit Salz versetzt und erhitzt war.

Stock hielt die Szenen fest, als Chefaquarianerin Rosie David den aufwendig gestalteten Modellen den letzten Schliff gab. Die Bauarbeiter hatten 2,190 Stunden (91 Tage) gebraucht, um sie zu errichten, und dabei insgesamt 240,000 Steine ​​verwendet.

„Schon als Kind war ich fasziniert von Unterwasserlebewesen und den unglaublichen verborgenen Welten unter der Meeresoberfläche“, sagt Stock.

Chef-Aquarianerin Rosie David mit Münzen und Krabben an der Schatzkiste

Homer, der südliche Stachelrochen

„Ich habe die Chance, mit Legoland Windsor Resort bei der Neugestaltung von Deep Sea Adventure zusammenzuarbeiten, sofort ergriffen, da es perfekt zu meiner Leidenschaft für das Leben im Meer, meiner Kreativität und meinem Wunsch passt, dieses Wunder mit anderen zu teilen.

„Die Attraktion bietet Kindern und Familien eine einzigartige Gelegenheit, auf spannende und interaktive Weise mehr über Meeresbewohner und ihren Lebensraum zu erfahren und Lebewesen kennenzulernen, die sie sonst vielleicht nie zu Gesicht bekommen hätten.“

Jenny Stock macht sich an die Arbeit

Legoland Windsor Resort ist einer von neun Familien-Themenparks auf der ganzen Welt, die interaktive Fahrgeschäfte, Attraktionen, Live-Shows, Bauworkshops und Fahrschulen anbieten.

Es gibt eine Reihe von Besuchsmöglichkeiten, einschließlich Übernachtungen, aber der Eintritt für einen Tag kostet ab 29 £ pro Person und ist für Kinder unter 90 cm Körpergröße kostenlos. Buchungen sollten im Voraus gemacht Online.

