Unterwasser-Model-Shootings sind gerade in Deko übergegangen

Ein Fotograf hat mit seinem glücklich entspannten Model nach einem Fotoshooting in 50 m Tiefe wieder einen Rekord aufgestellt – und STEVE HAINING ist noch lange nicht fertig. Er spricht mit Steve Weinman über den Taucherwitz, der zum technischen Witz wurde

Was während der Covid-Pandemie als „kleiner Scherz“ begann, hat sich mittlerweile zu einem umfassenden technischen Unterwasser-Tauchgang mit Model-Shooting entwickelt – und mit der Unterstützung eines Technikteams aus Florida haben sich der kanadische Profifotograf Steve Haining und das Model Ciara Antoski einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde gesichert.

Ihr letztes Deepest Underwater Model Photoshoot fand auf dem Deck der Hydro Atlantik Schiffbruch vor Pompano Beach in Florida am 19. Dezember und wurde letzte Woche, am 8. Januar, von GWR bestätigt.

Antoski war das atemberaubende Modell auf Hainings ursprünglichem und bescheidenem 6.4 m tiefen Weltrekord Shooting im Jahr 2021. Sie war keine erfahrene Taucherin, die genug Erfahrung hatte, um nach seinem Vorbild zu modellieren zweiter Rekord Zwei Jahre später schoss sie erneut auf 30 m, aber ihre Tauchfähigkeiten, sowohl beim Apnoetauchen als auch beim Gerätetauchen, haben sich seitdem stark verbessert.

Für den neuesten Rekord war der US-amerikanische technische Taucher Wayne Fryman verantwortlich für Antoskis Sicherheit und die Versorgung mit Luft. Sein Name erscheint auch auf der GWR Lob.

Die neue Rekordtiefe beträgt 49.8 m und die gesamte Tauchzeit betrug 52 Minuten und 14 Sekunden. Damit ein Fotoshooting als Weltrekord gewertet werden kann, schreibt GWR nun eine Mindestgrundzeit von 15 Minuten mit voller Produktionsausrüstung vor. Alles darunter ist nur ein Foto.

Für Antoski war der Dezembertauchgang deutlich wärmer als die vorherigen Rekordaufnahmen. Haining und sein Team hatten es dem Modell schwer gemacht, indem sie eisige Standorte in den Großen Seen wählten, aber die Bedingungen des Rekords schreiben nicht vor, dass das Tauchen unter Unterkühlung eine Voraussetzung ist.

„Keine Notwendigkeit, tiefer zu gehen“

Steve Haining ist nicht nur ein Unterwasserfotograf, sondern auch ein führender professioneller Fotograf, Kameramann und Filmregisseur an Land. Er begann mit der Fotografie von Rockmusikern, Sportlern und anderen Prominenten, bevor er sich der Werbearbeit und der künstlerischen Landschaftsfotografie zuwandte.

Steve Haining

Der Rekord von 2021 entstand während der Covid-Pandemie, als er mit seinem Team über die Möglichkeit scherzte, Einsätze an Deck mit Taucherausrüstung durchzuführen, um die kanadischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. „Tiefe war nie die ursprüngliche Absicht dieses ersten Rekords“, sagt er. „Es war eher ein Ort, den ich schon immer erkunden und fotografieren wollte – und der lag zufällig in dieser Tiefe.“

Der Standort war der WL Wetmore Wrack im Huronsee, aber die Geschichte gewann erst im Sommer 2023 an Bedeutung, darunter auf Divernet, das weiterhin die nachfolgenden Versuche beobachtet hat, diesen geheimnisvollen, aber faszinierenden Rekord zu brechen.

Im November 2023, als das Team eine halbe Stunde lang fast fünfmal tiefer in die Tiefe von 30 Metern vordrang, NiagaraII Das spärlich bekleidete Model am Wrack war die professionelle Taucherin Mareesha Klups, die Tauchsicherheitskoordinatorin und Luftspenderin des ersten Shootings. Dieses Mal war Antoski ihr Model-Mentor.

Danach hatte Haining erzählt Divernet Sofern er nicht von „einem unglaublichen Ort zum Schießen auf 120 Fuß (36 m) oder mehr bei viel wärmeren Bedingungen höre, glaube ich nicht, dass ich noch tiefer gehen muss!“

Aber natürlich waren auch andere Taucher daran interessiert, den Rekord anzufechten, und es stellte sich heraus, dass Haining sich bereits kurz nach dem Rekord entschieden hatte, mit einem technischeren Ansatz fortzufahren. NiagaraII schießen.

„Mal sehen, wie weit wir es bringen können“ (Steve Haining)

„Letztendlich war es: Mal sehen, wie weit wir es bringen können“, sagt er. „Der erste Rekord war eher ein Zufall, aber damit fing alles an und alle dachten: ‚Oh, das könnte ich auch!‘ Als wir den Rekord in 100 Fuß (30 m) Tiefe brachen, schien es für einen Großteil der Tauchgemeinschaft ein Wettlauf nach unten in 130 Fuß (40 m) Tiefe zu sein.

„Es gab Leute, die mit Luft bis auf 130 Meter tauchten, aber als sie wieder unten ankamen, hatten sie bereits ihre maximale Tiefe erreicht. Sie versuchten also sechs oder sieben Minuten lang, wieder hochzusteigen, nur um die Uhr zu schlagen.

„Wir dachten, es ist cool, dass die Leute es ausprobieren wollen, aber wir legen die Messlatte noch ein bisschen höher. Wir sind immer so beschäftigt, wir sind alle unterwegs, aber es war ein Gespräch, das wir führen würden.“

Die Herausforderer

Tatsächlich wurde der Guinness-Weltrekord einen Monat nach Hainings 40.2-Meter-Versuch in den wärmeren Gewässern der Bahamas auf 30 m zurückgesetzt, obwohl der Tauchgang selbst umstritten war.

Die kanadische Taucherin und Freitaucherin Kim Bruneau hatte sich mit der chilenischen Fotografin Pia Oyarzun zusammengetan, um Modell mit angehaltenem Atem auf die Seehändler Tanker. Die maximale Tiefe des Wracks betrug etwa 26 m, aber der Bug ragte über einen Abhang hinaus. Die meiste Zeit verbrachten sie am Wrack und tauchten nur gelegentlich auf 40 m ab, um von unten zu schießen.

Schließlich wurde der Rekord bestätigt – Guinness stellte zugleich aber seine Bedingungen für künftige Versuche klar.

Ein weiteres Gebot berichtete im vergangenen August über Divernet An dem Projekt waren die österreichische Freitaucherin Christin Gerstorfer und der belgische Fotograf Filip Blommaert beteiligt, die als Set die polnische künstliche Tauchanlage Deepspot wählten – 45.4 m bis zum Boden in 34 °C warmem Wasser. Diese Behauptung wurde von GWR nicht bestätigt.

Haining und seine Frau Molly haben ein Haus in Orlando, Florida, von wo aus er in einer Stunde an der Küste sein kann, um dort zu tauchen, es sei denn, er möchte die Möglichkeiten der Höhlen und Quellen im Landesinneren nutzen. Er hatte sich mit der örtlichen Tauchschule und dem Trimix-Standort zusammengetan Isla Diversund sein Team wollten ihm dabei helfen, Neuland zu betreten, indem sie ein Model-Fotoshooting inszenierten, bei dem es auch um Entspannung ging.

„Also hatte ich diese Gruppe von Tauchern, die viel erfahrener waren als ich und die meine Kumpel wurden. Wir machen Negativ-Entry-Tauchgänge an Schiffswracks mit viel Strömung und so, und ich begann mit ihnen für dieses Shooting zu trainieren.“

Thermisch weniger anspruchsvoll als der Huronsee, aber mit Helium immer noch kalt (Steve Haining)

Ciara (ausgesprochen Sierra) Antoski schloss sich diesem Wechsel in die Technik bald an. Normalerweise versuchte sie, überall, wo sie für ihre Modelarbeit hinreiste, Sporttauchgänge zu machen, und war bereits eine fortgeschrittenere Taucherin als im Jahr 2021. „Sie traf sich mit den Leuten von Isla Divers und verbrachte mehrere Monate mit ihnen, wo sie ihr IANTD-Trimix und Extended Range und all das Zeug machte.

„Also waren wir schon mitten in den Vorbereitungen, als wir sahen, dass dieses Mädchen in Montreal [Bruneau] unseren Rekord gebrochen hatte. Wir dachten, wir könnten es gleich versuchen und sie rauswerfen, aber wir lassen uns noch ein bisschen Zeit.“ Obwohl Haining zuvor gesagt hatte, er sei entspannt und freue sich auf Rekordherausforderungen, hatte sein Wettbewerbsinstinkt eindeutig eingesetzt.

Der Hydro Atlantic

Während er und Antoski auf ihre IANTD Advanced Recreational Trimix-Zertifizierungen hinarbeiteten, dachte das Team über die Frage des Standorts nach.

„Es gibt ein Schiffswrack namens Saudi oben in den Großen Seen ist es ziemlich tief, also dachten wir, das wäre ein cooler, dunkler Ort für eine weitere Herausforderung“, sagt Haining. „Aber dann dachten wir, dass für uns alle in einem Trockenanzug oder Neoprenanzug die Temperatur nicht wirklich wichtig ist, bis wir unseren Dekompressionsstopp machen, aber wir würden dem Modell zusätzlich zu allem anderen nur noch mehr Schmerzen zufügen.

„Ich begann, mir die Florida Keys anzuschauen, aber ich wollte ein Wrack, das relativ unberührt war – und das Hydro Atlantik ist ein echtes Wrack.“ Der 90 m lange Bagger, Baujahr 1905, war 1987 beim Abschleppen zu Bergungszwecken gesunken und liegt weit nördlich der Keys vor Boca Raton.

„Es war einfach an der richtigen Stelle. Es gibt da unten noch ein paar andere, tiefere, aber bei denen ist man direkt in der Golfströmung, also haben wir uns für dieses entschieden, weil es sehr schön aussieht, aber auch eine sicherere Fahrt ist.“

Ray Marciano von Isla Divers sollte Hainings Sicherheitstaucher sein und war bestens ausgerüstet, um bei der Planung zu helfen, denn er kannte die Hydro Atlantik so gut. „Es war das erste Mal bei diesen Aufzeichnungen, dass ich einen Experten für den jeweiligen Tauchplatz hatte, der mir wirklich helfen konnte“, sagt Haining.

Marciano würde ein Rebreather verwenden, ebenso wie ein anderer Isla-Taucher, Doug Vanderbilt, der in Bereitschaft wäre, falls Fryman aussteigen müsste oder Haining zusätzliche Unterstützung bräuchte. Er würde auch dabei helfen, die Auswahl an Höhlenfackeln aufzustellen, die als Signallichter verwendet werden, um Antoskis Haut wieder Farbe zu verleihen.

„Wenn wir unten ankommen, hat sie die Informationen“ (Steve Haining)

Mareesha Klups, die eine Pause von ihrer Arbeit als Filmstuntfrau machte, sollte dieses Mal die Rettungstaucherin sein und aus Null-Deko-Tiefen beobachten, falls ein schnelles Notfalleingreifen erforderlich sein sollte. Da sie sowohl Luftlieferantin als auch Model war, brachte sie Fryman als Antoskis direkte Unterstützung alles bei, was er wissen musste.

„Wir haben in den zwei Wochen vor dem Versuch eine ganze Reihe von Übungstauchgängen gemacht“, sagt Haining. Wegen unruhigem Wasser verzögerte sich das Fotoshooting um einen Tag bis zum 19. Dezember, als er und Marciano am Morgen einen halbwegs steilen Erkundungstauchgang machten. Dies war sein erster Besuch auf der Hydroatlantik.

Auf dem Wrack

Sie banden sich am Wrack fest und hängten einige Sauerstoffflaschen an die Leine. Ein Tigerhai war in der Nähe, aber beim Nachmittagstauchgang sahen sie kaum mehr als den einen oder anderen Barrakuda.

„Es ging mir nur darum, die Teile der Struktur zu sehen, die ich auf allen Fotos gesehen hatte“, sagt Haining. „Es gab Teile des Wracks, die meine erste Wahl gewesen waren, aber eingestürzt waren, was kurz nach dem Hurrikan passiert sein muss.“ Das war Hurrikan Milton im vergangenen Oktober.

Der ursprüngliche Plan war, in Richtung Heck mit dem Steuerhaus im Hintergrund zu drehen, aber es war teilweise seitlich eingestürzt und hinterließ viele Trümmer. „Es gab keine Stelle, wo ich sie wirklich hinstellen konnte, also gingen wir in Richtung Bug auf der Backbordseite und das wurde die Hauptaufnahme, wobei ein Teil dieser Struktur hinter ihr auftauchte.“

Die Wassertemperatur betrug 24 °C, was für Antoski nach 7 °C am Huronsee angenehm war. „Als wir bei diesem Erkundungstauchgang die Stelle gefunden hatten, konnte ich ihr auf einem Bild zeigen, wo wir sein würden – das ist der Hintergrund, meine Kamera hat dieses Licht, also pass auf, fokussiere auf diese Seite deines Körpers, denn ich werde in diese Richtung fotografieren.

„Wenn wir runterkommen, kennt sie das Wissen und weiß bereits, wie man gut posiert, was es für mich viel einfacher macht.“

Für das Shooting verwendete Haining eine Fujifilm X-H2S-Kamera mit Weitwinkelobjektiv – „Ich fotografiere unter Wasser immer mit weiten Winkeln, um mehr Struktur im Hintergrund zu erhalten“ – mit Light & Motion-Leuchten und einem Ikelite als Backup.

Die Gase waren einfach genug. „Der ursprüngliche Plan war, Nitrox 32 bis 100 Fuß (30 m) zu verwenden und dann für die Aufnahmen auf 21/21 umzuschalten und dann auf dem Weg zurück nach oben umzuschalten, um 100 % O zu haben. 2 in 20 Fuß (6 m), aber am Ende haben wir einfach das Nitrox weggelassen und sind die ganze Strecke mit 21/21 getaucht.“

Gelee willkommen

Der Tauchgang begann für Haining schlecht. Als er seinen Negativeinstieg machte, riss die Klemmschlaufe an seiner Seitenhalterung. Als er seine Kamera umhängte und versuchte, sie zu reparieren, stach ihm eine vorbeischwimmende Qualle in die Hand. Vanderbilt sah alles und versuchte, ihn einzuholen, um zu helfen, aber Haining hatte alles wieder zusammengeklipst, als er die Oberfläche des Wracks erreichte.

Danach verlief das Fotoshooting reibungslos. Antoski trug zwei 80er-Aluminiumgewichte auf dem Rücken, um auf- und abzusteigen, und hatte 7 kg Gewichte an ihrem versteckten Gewichtsgürtel. „Das war die perfekte Menge, denn wenn man sich das Video ansieht, sieht man manchmal, wie sie sich mit vollem Atem hochhebt, aber das Gewicht sie trotzdem wieder runterzieht. Es sieht einfach aus, ist es aber nicht.“

„Gehen wir nicht zum nächsten Ort?“ (Steve Haining)

Haining hatte geplant, vom ersten Standort zu einem zweiten auf der anderen Seite des Wracks weiterzugehen, wo sich ein intakter Türrahmen befand, aber nachdem er die benötigten Aufnahmen gemacht hatte, entschied er sich dagegen.

„Ciaras Tarierweste war ganz locker und hatte keinen Schrittgurt, weil sie ganz schnell rauskommen musste. Also fragten wir uns, ob wir sie wieder anziehen mussten, während sie viel atmete, und sie auf die andere Seite führen mussten, bevor wir wieder ganz in die Mitte des Bootes zurückmussten, wo wir es festgebunden hatten.

„Wir hätten 15 Minuten verloren, nur um sie dorthin zu bringen und alles vorzubereiten, also dachte ich: Lass uns einfach an dieser Stelle weiterdrehen.

„Wir haben die Zeit, die wir brauchten, deutlich überschritten und Ciara hatte einen Riesenspaß. Als wir fertig waren, sieht man sie auf dem Video fragen: ‚Gehen wir nicht zum nächsten Ort?‘

„Als man ihr sagt, dass wir vor dem Auftauchen noch eine Aufnahme machen, fragt sie: ‚Warum habt ihr den Tauchgang abgesagt?‘ Ich glaube, ihr war nicht klar, wie lange sie schon da unten war.

„Das letzte O 2 Die Dekompression dauerte etwa 16 Minuten und wir warteten, bis alle außer Ciara wieder frei waren, denn sie trug das Kleid und wenn man Helium atmet, wird einem kalt. Sobald sie frei war, ließen sie sie aufsteigen.“

Studio im Himmel

„Am Ende war der Tag ganz entspannt“, sagt Steve Haining. „Es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Fotoshooting jenseits der Nullzeitgrenze stattfand – kein Foto, sondern Lichtinszenierung und ein Model ohne Taucherausrüstung, das war wirklich cool.“

„Die Messlatte liegt hier hoch und wir waren die Ersten, die sie so hoch gelegt haben. Daher ist es großartig, einen definitiven Rekord aufzustellen. Es sieht so aus, als hätten wir einen wirklich coolen Wettbewerb ins Leben gerufen.“

Das war es also? Kein Zögern: „Ich habe mit Isla Divers darüber gesprochen, unseren eigenen Rekord zu brechen – ich verrate nicht, in welchem ​​Ausmaß, aber ziemlich deutlich. Wenn ihn jetzt jemand anderes schlägt, ist das großartig, denn ich weiß, wie viel Arbeit das für uns war. Es waren Monate der Planung, noch mehr Monate des Trainings und der Probeläufe, also haben sie es verdient.“

Für Haining dreht sich vorerst alles um das Spaßtauchen in den Florida Keys mit den Jungs von Isla. Dabei hat er eine Kamera dabei, die nicht größer oder störender ist als eine GoPro.

Er hatte in der Vergangenheit aber auch eine Höhenherausforderung erwähnt, und auf meine Nachfrage hin stellte sich heraus, dass Ciara Antoski die treibende Kraft auf diesem Weg nach oben ist.

Ihr Freund fliegt einen Gleitschirm und sie hat Ambitionen, als Model daran hängend zu arbeiten. Dabei werden Haining und seine Kamera an einem Motorschirm befestigt und ein Beleuchtungsteam an ihrem. Sie bauen ein „Studio im Himmel“ auf, um den Rekord für das größte Model-Fotoshooting aufzustellen.

„Ich habe gesagt, wenn sie es herausfinden, bin ich dabei und wir werden es versuchen“, erzählt mir Haining. „Guinness hat gefragt: ‚Werden Sie sowohl den höchsten als auch den niedrigsten Rekord anstreben?‘

„Ich bin immer für eine Herausforderung zu haben, aber logistisch kenne ich mich mit dem Leben unter Wasser aus – mit dem Fallen vom Himmel weiß ich nicht so viel!“

