Naturfilmer Stone mit 66 Jahren gestorben

Die britische Naturfilmerin Vicky Stone starb am 17. November im Alter von 66 Jahren. Sie hatte lange Zeit mit ihrem Ehemann Mark Deeble an vielen gefeierten Naturdokumentationen zusammengearbeitet, die zunächst hauptsächlich unter Wasser, in den letzten Jahren jedoch immer häufiger über Wasser gedreht wurden.

Das Paar lebte und arbeitete zusammen in Cornwall und an längerfristigen Drehorten, vor allem in Ostafrika. Ihre Filme wurden Schätzungen zufolge in über 140 Ländern gezeigt und von mehr als 600 Millionen Menschen gesehen.

Die Filme von Deeble & Stone gewannen außerdem mehr als 100 internationale Auszeichnungen, darunter sechs Wildlife Oscars und einen Emmy für künstlerische Qualität und Erzählkunst. Ihre jüngste Produktion, Die Elefantenkönigin aus dem Jahr 2020 war der erste Spielfilm, der von Apple gekauft und veröffentlicht wurde, und gewann einen Cinema for Peace Award.

„Fast 45 Jahre lang waren wir unzertrennlich – fast jede Stunde jedes Tages, jede Woche, jeden Monat zusammen“, erklärte Deeble am Tag nach dem Tod seiner Frau. „Wir sind weit gereist und hoch hinausgekommen, weil wir ein Team waren.“

„Vicky war zielstrebig, fair und offen, und dahinter steckte eine unglaubliche Kreativität. Sie hat Dinge ins Rollen gebracht. Sie war nie jemand, der das Rampenlicht suchte, sondern ließ ihre Arbeit, unsere Filme, für sich selbst sprechen.“

Tintenfisch-Exposition

Nach ihrem MA am Royal College of Art begann Stone 1983 ihre Karriere bei Deeble, als sie ihren ersten gemeinsamen Film drehten. Yndan An Fala – Tal unter dem Meer.

Dieser preisgekrönte Dokumentarfilm über Cornwalls Fal-Mündung wurde 1984 von Survival Anglia international veröffentlicht und war das erste Mal, dass die Paarung und Eiablage von Tintenfischen in britischen Gewässern gefilmt wurde. Die Arbeit soll maßgeblich dazu beigetragen haben, den Bau eines Containerhafens in der Mündung zu verhindern.

Der Film war seinerzeit dafür bekannt, dass er die Unterwasserwelt in puncto Kinematographie und Szenenaufbau auf die gleiche Weise behandelte wie die Welt an Land, und markierte den Beginn einer 20-jährigen Zusammenarbeit mit Survival Anglia.

Das Paar, nicht nur erfahrene Taucher, sondern auch Piloten, zog dann nach Ostafrika, um für die BBC zu filmen Hier sei Be Dragons (1990) über Nilkrokodile, und ein weiterer preisgekrönter Film namens Teufelsfisch, basierend auf riesigen Kraken. Diese beiden Dokumentarfilme sollen ungewöhnlich hohe Einschaltquoten erzielt haben.

Nachfolgende Titel enthalten Ein kleiner Fisch im tiefen Wasser (über die Buntbarsche des Tanganjikasees, hergestellt 1996); Geschichte der Gezeiten: Die Hyäne und der Schlammspringer, 1998, konzentrierte sich auf das Leben an der Küste des abgelegenen Nordens Kenias und später Die Gezeiten von Kirawira, über einen saisonal sturzflutartigen Fluss in der Serengeti (2019).

Outreach-Programme

Spezialisiert auf Filme, die sie selbst geschrieben, gedreht und produziert haben, Deeble & Stein lebten für jede ihrer Produktionen in der Regel etwa zwei Jahre lang mit kleinen Teams vor Ort im Busch und zogen ihre beiden Söhne Freddy und Jacca mit sich groß.

Das Paar betonte, dass seine Arbeit immer vom Naturschutz und der Leidenschaft für die Natur bestimmt war. Sie bauten Aufklärungs- und Bildungsprogramme rund um die Filme auf, indem sie diese in die Landessprachen übersetzten, den Ländern, in denen sie gedreht wurden, kostenlose Ausstrahlungsrechte gewährten und mit lokalen Naturschutzgruppen zusammenarbeiteten.

Vicky Stone verlor ihr Leben nach zweijährigem Kampf gegen den Krebs. „Sie starb friedlich zu Hause, mit Blick auf die Klippen und das Meer, das sie so liebte“, sagte Deeble.

