Tipps zum Fotografieren von Mandarinfischen

Die beste Unterwasserkameraausrüstung, die man für Geld kaufen kann, ist nicht der Schlüssel zu großartigen Aufnahmen von Mandarinfischen (Synchiropus splendidus). Es geht darum, das zu nutzen, was man hat, und zu wissen, wie man es nutzt.

Bei einer DSLR oder spiegellosen Kamera (Vollformat oder APSC) ist ein 50- bis 60-mm-Makroobjektiv das bevorzugte Objektiv. Für ein Four Thirds-Modell sollte ein 30- bis 45-mm-Makro ausreichen, da Sie damit ziemlich nah herankommen. Makroobjektive mit einer längeren Brennweite erfüllen den Zweck, aber Sie werden selbst bei F/32 nicht so viel Schärfentiefe haben.

In diesem Szenario sind meine eigenen Kameraeinstellungen häufig wie folgt:

Verschlusszeit: 1/125 bis 1/200 Sek.

Blende: F/19 bis F/22

ISO: Beginnen Sie bei 200. Wenn Ihr Blitzlicht Schwierigkeiten hat, die ausgewählte Blendenzahl zu erreichen, erhöhen Sie den ISO-Wert auf 400.

Blitzleistung: ¾ Leistung ist eine gute Zieleinstellung, da Sie eine schnelle Wiederaufladegeschwindigkeit benötigen.

Backfokus: Wenn Ihr Gehäuse über einen Backfokusknopf oder -hebel verfügt, stellen Sie Ihre Kamera so ein, dass dieser verwendet wird. Auf diese Weise können Sie den Fisch durch den Sucher verfolgen, indem Sie Ihren Zeigefinger auf dem Auslöser und Ihren Daumen auf dem Backfokusknopf halten, um den Fisch unabhängig zu verfolgen und ihn im Fokus zu halten.

Zwei männliche Mandarinfische (Synchiropus splendidus) bereiten sich auf einen möglichen Kampf vor.

Wenn der Autofokus Ihres Systems nicht besonders gut in der Lage ist, selbst sich langsam bewegenden Objekten bei schwachem Licht schnell zu folgen, stellen Sie den Fokus auf etwas von der Größe Ihres kleinen Fingers ein, das bequem in den Rahmen passt. Auf diese Weise müssten Sie sich nur leicht nach innen oder außen bewegen, um beispielsweise einen Mandarinfisch im Fokus zu behalten. Ja, das ist altmodisch, aber so wurde es schon vor dem Autofokus gemacht.

Bevor die Sonne untergeht, sollten Sie den besten Platz zum Niederlassen auskundschaften und Ihre Bewegungen auf ein Minimum beschränken, um den Boden nicht aufzuwühlen und/oder die Fische nicht zu erschrecken. Mandarinfische sind normalerweise scheu.

Halten Sie von dort aus Ausschau nach dem größten und fettesten Mandarinfisch, den Sie finden können, und folgen Sie ihm.

Aufgenommen mit einer Nikon D850 mit Nauticam-Gehäuse und 60-mm-Makro. Kameraeinstellungen: 1/180 Sek. bei f/22, ISO 200. Licht von einem Paar Retra-Blitzen im manuellen Modus mit Leistungsstufe 25.

An diesem Punkt ist die Beleuchtung entscheidend. Wie die meisten kleinen Fische, die in der Dämmerung und in den dunklen Stunden der Nacht sehr aktiv sind, mögen Mandarinfische es nicht, wenn man auf sie ein weißes Licht richtet. Die Verwendung von Einstelllichtern mit ausschließlich weißer Lichtfunktion wird die kleinen Fische höchstwahrscheinlich in der Koralle halten und ihr natürliches Verhalten dämpfen.

Um weitaus weniger aufdringlich zu sein, empfiehlt sich die Verwendung eines Einstelllichts mit Rotmodus oder zumindest eines, an dessen Vorderseite ein Rotfilter angebracht werden kann, da die Mandarinfische davon weitaus weniger Notiz nehmen und Sie ihre Bewegungen besser sehen und verfolgen können.

Wenn Sie den richtigen Ort gefunden haben, bevor das Drama beginnt, müssen Sie diesen nicht mehr verlassen, da das Balzverhalten der Mandarinfische eher in eine vertikale Richtung verläuft. Wenn Sie das im Voraus wissen, können Sie den Fisch durch das Suchgerät besser verfolgen.

Mandarinfische laichen im Freiland; sowohl die Eier als auch das Sperma werden gleichzeitig in die Wassersäule abgegeben und von der Strömung davongetragen.

Denken Sie daran, dass Mandarinfische bei der Paarung mindestens 2 cm über die Koralle aufsteigen. Um den Höhepunkt der Aktion zu erwischen, müssen Sie geduldig sein und warten, bis sie den Höhepunkt ihres Aufstiegs erreicht haben. Zu diesem Zeitpunkt sind sie oft schon zu sehr miteinander verbunden, um sich vor der eigentlichen Paarung zu trennen. Das ist der Moment, um mit dem Fotografieren zu beginnen, da die gleichzeitige Freisetzung ihrer Eier und Spermien nicht länger als 3 bis XNUMX Sekunden dauert. Von da an wird das Ende durch ihren plötzlichen Rückzug in die Koralle markiert.

Viel Spaß beim Fotografieren.