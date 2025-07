Seltsam-wunderbare Fische mit Nigel Marsh

Nigel Marsh ist ein australischer Naturforscher, Unterwasserfotograf und Fotojournalist, dessen Arbeiten in zahlreichen Zeitschriften, Zeitungen und Büchern sowohl in Australien als auch im Ausland veröffentlicht wurden, und er wird auf der Foto Auf der Bühne der GO Diving Show ANZ im September in Sydney, wo wir über seltsam-wunderbare Fische sprechen.

Nigel hat ausgiebig in Australien getaucht, insbesondere am Great Barrier Reef und im Korallenmeer, und auch in ganz Asien, im Pazifik, im Indischen Ozean und KaribikküsteSeine Unterwasserfotos haben auch mehrere internationale Fotowettbewerbe gewonnen.

Er hat über ein Dutzend Bücher über Tauchen, Meeresleben und meeresbezogene Themen geschrieben, darunter auch Titel für New Holland, wie beispielsweise Tauchen mit Haien, Unterwasser Australien, Meeresfische Australiens und Misttauchen. Nigel leitet auch spezielle Fotografie Gruppenreisen zu wundervollen Tauchzielen in Australien und Übersee.

Seltsam-wunderbarer Fisch mit Nigel Marsh 2

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Tickets für die GO Diving Show ANZ sind jetzt im Verkauf, und Sie können die Vorteile der 2-für-1-Frühbucherangebot bis zum 9. September – Sie und Ihr Kumpel/Freund/Partner/Ehepartner können für nur $12Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt – der perfekte Familienausflug! Es gibt ausreichend Parkplätze vor Ort und der Veranstaltungsort ist dank zahlreicher Transportmöglichkeiten gut erreichbar. Merken Sie sich jetzt die Termine vor und freuen Sie sich auf ein unvergessliches Wochenende voller Tauchsport in allen Facetten.