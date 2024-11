2-für-1-Tickets jetzt für die GO Diving Show erhältlich

Die GO Diving Show – die einzige Verbraucher-Tauch- und Reisemesse in Großbritannien – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Auftakt der neuen Saison, und 2-für-1-Tickets für Frühbucher sind jetzt erhältlich, ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kaufen Sie Ihr Ticket vor dem 31. Januar 2025 für 17.50 £ und Ihr Partner, Ihr Ehepartner oder Ihr bester Freund kommen kostenlos mit! Oder warum bringen Sie nicht Ihren nicht tauchenden Kumpel mit, damit er all die Wunder der Unterwasserwelt sehen kann, die er sonst verpasst?

Tatsächlich entspricht das 2-für-1-Angebot einem Ticketpreis von nur £8.75. Und wie immer ist das Parken kostenlos. Kinder unter 16 Jahren fahren kostenlos, also bringen Sie die Kinder zu einem fantastischen Familienausflug mit!

Der Hauptmoderator auf der Hauptbühne ist der Fernsehstar, Autor und Abenteurer Steve Backshall, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert. Ihm werden Dawn Kernagis, eine von der NASA ausgebildete NEEMO-Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP, sowie Monty Halls, ebenfalls Fernsehmoderator, Autor und Dauerbrenner, zur Seite stehen, und das dynamische Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Foto Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, TAUCHERAUSBILDUNG agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.