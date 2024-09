Über 30 Stars für die GO Diving Show ANZ

Die konstituierende GO Diving Show ANZ, das am 28./29. September auf dem Sydney Showground im Olympic Park stattfindet, zielt darauf ab, jedem das Beste der Unterwasserwelt zu präsentieren – von denen, die ihren Anfängerkurs abgeschlossen haben oder noch darüber nachdenken, über Fortgeschrittene bis hin zu den erfahrensten technischen und Rebreather-Tauchern.

Die britische GO Diving Show zog in ihrem fünften Jahr im März 10,000 mehr als 10,000 Besucher an und umfasste 2024 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die neue Ausgabe in Australien und Neuseeland strebt an, dieses Niveau in den nächsten Jahren zu erreichen und dürfte einen fulminanten Start hinlegen. Und das Beste: Der Eintritt ist völlig kostenlos.

Zu den vielen Attraktionen gehören 31 Tauchvorträge – alle hörenswert für Besucher, die überall gleichzeitig sein können. HAUPTBÜHNE Sie finden einige der größten Namen der Branche: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley und als Zeremonienmeister Anthony Gordon.

Steve Backschall

Der Actionheld Steve hat einige der entlegensten Orte der Erde erkundet, trägt sein beispielloses Wissen über die Tierwelt und die Natur mit Leichtigkeit zur Schau und ist einer der meistbeschäftigten Moderatoren im Fernsehen, vielleicht am bekanntesten für seine phänomenal erfolgreiche Tödlich Serie.

Vor kurzem bereiste er den Atlantik, den Pazifik und den Indischen Ozean und filmte Wal, nachdem er bereits Expedition und Hai für Sky TV und trat auf in Unser sich verändernder Planet für die BBC – eine ehrgeizige, siebenjährige Serie, die sechs der am stärksten bedrohten Ökosysteme des Planeten dokumentiert.

Zu den früheren Filmen gehören Wildnis St. Kilda, Extreme Britain – Höhlen, Alaska Live, Blue Planet Live und Unentdeckte Welten. Steve ist ein produktiver Autor. Sein neuestes Buch ist Deep Blue – und vor Kurzem stellte er einen Weltrekord für die Zeit auf, die er brauchte, um die Themse entlang zu paddeln.

Jill Heinerth

Mehr Menschen haben den Mond betreten als viele der Orte besucht, die Jill Heinerth auf der Erde erkundet hat. Von gefährlichen technischen Tauchgängen tief in Höhlen bis zum Schwimmen durch riesige antarktische Eisberge wendet sie ihre Fähigkeiten häufig in Zusammenarbeit mit Klimatologen, Archäologen, Biologen und Ingenieuren auf der ganzen Welt an.

Jill hat preisgekrönte Fernsehprogramme für CBC, National Geographic und die BBC produziert, war als Filmberaterin tätig, produzierte unabhängige Dokumentarfilme und setzt sich für die Erforschung der Unterwasserwelt, den Schutz des Klimawandels und der Wasserressourcen ein.

Als erste Explorer-in-Residence der Royal Canadian Geographical Society war sie die erste Empfängerin der Sir Christopher Ondaatje-Medaille für Erkundungen und wurde mit Stipendien zahlreicher renommierter Institutionen geehrt, darunter dem Explorers Club, der den William Beebe Award für Meeresforschung verlieh.

Jills Bestseller-Memoiren heißen In den Planeten und der neue Dokumentarfilm Eintauchen in die Dunkelheit: Gib niemals der Angst nach wirft weiteres Licht auf ihr bemerkenswertes Leben – ebenso wie ihr Auftritt bei Go Diving ANZ.

Dr Richard „Harry“ Harris

Richard „Harry“ Harris hat weltweit in den Bereichen Anästhesie, Tauchen und Flugmedizin gearbeitet und seine Leidenschaft für das Höhlentauchen, die bis in die 1980er Jahre zurückreicht, hat ihn um die ganze Welt geführt.

Ein Interesse an Unfalluntersuchungen sowie Such- und Rettungsaktivitäten war ein wiederkehrendes Thema – und er spielte bekanntlich eine Schlüsselrolle bei der Rettung der thailändischen Juniorenfußballmannschaft aus dem Tham Luang-System im Jahr 2018.

Harry interessiert sich besonders für die Planung, Logistik und Physiologie, die der sicheren Erkundung tiefer Höhlen und Wracks zugrunde liegen. Als begeisterter Unterwasserfotograf und -videofilmer baut er derzeit auch eine Karriere im Dokumentarfilmbereich auf.

Liz Parkinson

Ein PADI IDC-Mitarbeiter Ausbilder, Freitaucher Ausbilder-Trainerin, Höhlentaucherin und Unterwasser-Stuntfrau, Liz wuchs in Südafrika auf und zog mit einem Schwimmstipendium in die USA.

Nach dem Ende ihrer Schwimmkarriere widmete sie sich dem Geräte- und Freitauchen und konzentrierte sich dabei auf die Arbeit mit Haien und deren Schutz. Von Los Angeles aus arbeitet sie mit Organisationen wie Shark Angels und PADI Aware zusammen, sammelt Spenden und klärt Menschen über den Schutz von Haien und Ozeanen auf.

Für Film und Fernsehen arbeitet sie sowohl vor als auch hinter der Kamera, als Double für Schauspieler und TAUCHERAUSBILDUNG für die Leistung unter Wasser.

Peter Mesley

Pete begann 1990 mit dem Tauchen, wurde 1991 Vollzeittaucher und widmet sich seitdem der Erforschung, Suche, Betauchung und Fotografie von Wracks auf der ganzen Welt. Er hat über 6,000 Stunden Erfahrung im Wasser in rund 30 Ländern gesammelt. Als PADI-Kursleiter ist er einer der erfahrensten technischen Taucher der südlichen Hemisphäre. Ausbilder-Trainer.

Pete hat zahlreiche Wrackexpeditionen geleitet und daran teilgenommen, betreibt eine Tauchreisen Unternehmen, das erfahrene Taucher zu speziellen Tauchplätzen bringt und in den letzten drei Jahrzehnten seine Lichtmalerei mit Langzeitbelichtung perfektioniert hat. Er war auch aktiv an der tauchwissenschaftlichen Forschung beteiligt.

Anthony „Gordo“ Gordon

Gordo ist ein Dokumentarfilmer mit über zwanzig Jahren Berufserfahrung in der Produktion und Filmung von verschiedensten Projekten, vom ersten Sherpa-Rettungsteam der Welt auf dem Mount Everest über Ultra-Langstrecken-Radtouren bis hin zur Meereserkundung durch angehende Sporttaucher.

Er ist außerdem die treibende Kraft hinter einer Kampagne von Aliquam und Next Generation, die das Tauchen bei jüngeren Menschen fördern soll. Gordo wird nicht nur über seine eigene Arbeit sprechen, sondern auch seine MC-Fähigkeiten werden im Rampenlicht stehen, wenn er die Hauptbühne bei Go Diving ANZ leitet.

+ 3 weitere Etappen

Neben der Hauptbühne werden auf drei weiteren Bühnen weitere 25 hochkarätige Redner aus der ganzen Welt auftreten, die inspirierende und speziell australische und neuseeländische Tauchthemen, technisches Tauchen und Unterwasserfotografie. Hier ist die aktuelle Aufstellung:

ANZ / INSPIRATIONSPHASE: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TECHNISCHE PHASE: Kerrie Burrow, Dr. Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

PHOTO BÜHNE: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktive Funktionen und Displays

Besucher der Messe können sich außerdem auf eine Reihe interaktiver Features für Jung und Alt freuen, von VR-Taucherlebnissen bis zu Schnuppertauchen; ein Demobecken für unterschiedliche Geräte von Sidemounts bis zu Unterwasserdrohnen und Rebreathern; Freitauchern, Meerjungfrauen und mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird es eine große Bandbreite an Ausstellern geben, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Steve Backshall bei der GO Diving Show

Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und das Sydney Showground ist dank zahlreicher Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten Go Diving Show ist völlig kostenlos. Wenn Sie also am Wochenende des 28./29. September in der Gegend sein werden, registrieren Sie sich

